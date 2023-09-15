Тур: 5. Стадион: Гроупама Арена. Главный судья: Бастьен Бенуа
История личных встреч
Лион
Гавр
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ляказетт Александр
|1
|0.25
|Тальяфико Николас
|1
|0.25
|Толиссо Корентен
|1 (1)
|0.25
|Какере Максанс
|0
|0
|Кумбеди Саэль
|0
|0
Гавр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алиуи Набиль
|3
|0.75
|Кузяев Далер
|2
|0.5
|Льорис Готье
|1
|0.25
|Мбемба Нолан
|1
|0.25
|Грандсир Самуэль
|1
|0.25
|Него Лоик
|0
|0
|Опери Кристофер
|0
|0
|Джуджу Антуан
|0
|0
|Сальмье Йоанн
|0
|0
|Касимир Хосуэ
|0
|0
Карточки
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кумбеди Саэль
|3
|0
|Тальяфико Николас
|2
|0
|Толиссо Корентен
|2
|0
|Ляказетт Александр
|0
|1
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|1
|0
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0
|Лепнан Йоанн
|1
|0
|Диоманде Синали
|1
|0
|Альверо Скелли
|1
|0
Гавр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грандсир Самуэль
|1
|1
|Таргаллин Уссама
|1
|0
|Санганте Аруна
|1
|0
Результаты матчей
Лион
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Гавр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Лион
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Гавр
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
3
Лион
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Гавр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
7
Голы по времени матча
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
8
4
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
13%
1
25%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
8
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
67%
2
25%
61-75
1
33%
2
25%
76-90
Пропущено
10
6
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
10%
1
17%
1-15
2
20%
2
33%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лион
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Лион - Осер 3:2 Лион - ПСЖ 1:4 Ницца - Лион 0:0 Лион - Монпелье 1:4
Страсбург - Лион 2:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Сельта - Лион 1:0 РВДМ 47 - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0 Де Трефферс - Лион 1:2 Ницца - Лион 3:1 Лион - Реймс 3:0 Лион - Монако 3:1 Клермон - Лион 2:1 Лион - Монпелье 5:4 Страсбург - Лион 1:2 Лион - Марсель 1:2 Тулуза - Лион 1:2 Лион - Ренн 3:1 Нант - Лион 1:0
Гавр
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гавр - Лорьян 3:0 Ренн - Гавр 2:2 Гавр - Брест 1:2 Монпелье - Гавр 2:2
Клермон - Гавр 1:0 Гавр - Лорьян 0:2 Лилль - Гавр 3:2 ПСЖ - Гавр 2:0 Гавр - Кан 3:1 Триглав Крань - Гавр 2:9 Гавр - Дижон 1:0 Бастия - Гавр 1:1 Гавр - Валансьен 0:2 Анси - Гавр 1:0 Гавр - Родез 1:0 Кан - Гавр 1:2 Гавр - Кевийи 0:0 Ним - Гавр 0:1 Гавр - Генгам 0:0 По - Гавр 0:1
Результаты матчей
Лион
Гавр
Точный счет
1:4
2 раза 100%
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:2
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Точный счет
1:4
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Лион
Гавр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 5
|10
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|8 - 4
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 2
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|8 - 6
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 9
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|15.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 5
|4
|3.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|5.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|8.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|4
|Нант
|Мохамед Мостафа
|4
|Монако
|Минамино Такуми
|3 (3)
|Реймс
|Теума Тедди
|3 (2)
|Ланс
|Медина Факундо
|3
|Монако
|Камара Мохамед
|3
|Лион
|Кумбеди Саэль
|3
|Гавр
|Грандсир Самуэль
|1 1
|Лилль
|Рибейро Александро
|1 1
Прогнозы на матч Лион - Гавр
Исход игры
Лион
93.1% (54)
Ничья
5.2% (3)
Гавр
1.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
53.57% (30)
Меньше
46.43% (26)
Обе команды забьют
Да
51.79% (29)
Нет
48.21% (27)
Популярный счёт
2:1 Лион
39.7% (23)
2:0 Лион
22.4% (13)
1:0 Лион
17.2% (10)
3:0 Лион
6.9% (4)
1:1 Ничья
5.2% (3)
3:1 Лион
3.4% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!