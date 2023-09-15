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Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Бастьен Бенуа
Лион
 
Позже
Гавр
Прогнозы 58
Лион 93.1% (54)
X 5.2% (3)
Гавр 1.7% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лион
Ничья
Гавр
4.95
4.40
4.82
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Лион
Гавр

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

Л1
3:1
Л1
0:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 1 0.25
Тальяфико Николас 1 0.25
Толиссо Корентен 1 (1) 0.25
Какере Максанс 0 0
Кумбеди Саэль 0 0
Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиуи Набиль 3 0.75
Кузяев Далер 2 0.5
Льорис Готье 1 0.25
Мбемба Нолан 1 0.25
Грандсир Самуэль 1 0.25
Него Лоик 0 0
Опери Кристофер 0 0
Джуджу Антуан 0 0
Сальмье Йоанн 0 0
Касимир Хосуэ 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кумбеди Саэль 3 0
Тальяфико Николас 2 0
Толиссо Корентен 2 0
Ляказетт Александр 0 1
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 0
Чалета-Цар Дуе 1 0
Лепнан Йоанн 1 0
Диоманде Синали 1 0
Альверо Скелли 1 0
Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грандсир Самуэль 1 1
Таргаллин Уссама 1 0
Санганте Аруна 1 0

Результаты матчей

Лион
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Гавр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Лион
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Гавр
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
3
Лион
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Гавр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

8
4
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
13%
1
25%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
8
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
67%
2
25%
61-75
1
33%
2
25%
76-90

Пропущено

10
6
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
10%
1
17%
1-15
2
20%
2
33%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Лион - Осер 3:2 Лион - ПСЖ 1:4 Ницца - Лион 0:0 Лион - Монпелье 1:4
Страсбург - Лион 2:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Сельта - Лион 1:0 РВДМ 47 - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0 Де Трефферс - Лион 1:2 Ницца - Лион 3:1 Лион - Реймс 3:0 Лион - Монако 3:1 Клермон - Лион 2:1 Лион - Монпелье 5:4 Страсбург - Лион 1:2 Лион - Марсель 1:2 Тулуза - Лион 1:2 Лион - Ренн 3:1 Нант - Лион 1:0
Гавр
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гавр - Лорьян 3:0 Ренн - Гавр 2:2 Гавр - Брест 1:2 Монпелье - Гавр 2:2
Клермон - Гавр 1:0 Гавр - Лорьян 0:2 Лилль - Гавр 3:2 ПСЖ - Гавр 2:0 Гавр - Кан 3:1 Триглав Крань - Гавр 2:9 Гавр - Дижон 1:0 Бастия - Гавр 1:1 Гавр - Валансьен 0:2 Анси - Гавр 1:0 Гавр - Родез 1:0 Кан - Гавр 1:2 Гавр - Кевийи 0:0 Ним - Гавр 0:1 Гавр - Генгам 0:0 По - Гавр 0:1

Результаты матчей

Лион
Гавр

Точный счет

1:4
2 раза 100%
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:2
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:4
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Лион
Гавр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
2.
ПСЖ
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
3.
Марсель
 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
4.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
5.
Брест
 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
6.
Лилль
 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
7.
Страсбург
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
8.
Ренн
 Заявка 4 1 3 0 8 - 4 6
9.
Ницца
 Заявка 4 1 3 0 4 - 2 6
10.
Гавр
 Заявка 4 1 2 1 8 - 6 5
11.
Лорьян
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
12.
Тулуза
 Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
13.
Мец
 Заявка 4 1 2 1 6 - 9 5
14.
Монпелье
 Заявка 4 1 1 2 7 - 7 4
15.
Нант
 Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
16.
Клермон
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
17.
Ланс
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
18.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Марсель
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Лилль
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Страсбург
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Ницца
 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
6.
Ренн
 Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
7.
Лорьян
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
8.
ПСЖ
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Брест
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Реймс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
12.
Мец
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
13.
Тулуза
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Нант
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
15.
Ланс
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
17.
Клермон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Лион
 Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
2.
Монако
 Заявка 2 1 1 0 7 - 5 4
3.
Реймс
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
4.
Монпелье
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
5.
Брест
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
Тулуза
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Мец
 Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
8.
Марсель
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
9.
Ренн
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Гавр
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
11.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Лион
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Клермон
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Лорьян
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
15.
Лилль
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
16.
Нант
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Страсбург
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
18.
Ланс
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 5
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Нант Мохамед Мостафа 4
Монако Минамино Такуми 3 (3)
Реймс Теума Тедди 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Медина Факундо 3
Монако Камара Мохамед 3
Лион Кумбеди Саэль 3
Гавр Грандсир Самуэль 1 1
Лилль Рибейро Александро 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лион - Гавр от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 сентября 2023, осталось 2 дня 9 часов 19 минут.

    Главный судья: Бастьен Бенуа

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    • Прогнозы 58
    Лион 93.1% (54)
    X 5.2% (3)
    Гавр 1.7% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лион
    Ничья
    Гавр
    4.95
    4.40
    4.82
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    Прогнозы на матч Лион - Гавр

    Исход игры
    Лион
    93.1% (54)
    Ничья
    5.2% (3)
    Гавр
    1.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.57% (30)
    Меньше
    46.43% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    51.79% (29)
    Нет
    48.21% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Лион
    39.7% (23)
    2:0 Лион
    22.4% (13)
    1:0 Лион
    17.2% (10)
    3:0 Лион
    6.9% (4)
    1:1 Ничья
    5.2% (3)
    3:1 Лион
    3.4% (2)
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