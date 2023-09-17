Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Гильберт Фредерик получил желтую карточку от судьи

49' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Люка Перрен наказан за толчок Ферри Жордан

47' Анхело Борхес пробует нанести удар издали, но Бенжамен Леконт держит все под контролем

46' Силла Иссиага получил желтую карточку от судьи

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Саванье Тежи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Люка Перрен выиграл воздушное противоборство у Хазри Вахби

43' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Г О О О О Л - Норден Арно забивает с правой ноги!

40' Хазри Вахби создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Диарра Хабиб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Удар от ворот произведет Монпелье

38' Люка Перрен из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

38' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Г О О О О Л - Хазри Вахби забивает с правой ноги!

34' Удар от ворот произведет Страсбург

34' Норден Арно оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Омерагич Бечир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Монпелье

30' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Адамс Акор получает желтую карточку за нырок

28' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Адамс Акор нырнул в штрафной. Спорно!

28' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Матч возобновлен

26' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

24' Люка Перрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Хазри Вахби выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Удар от ворот произведет Страсбург

19' Гильберт Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Удар от ворот произведет Страсбург

15' Куяте Кики нанес удар головой, но Матц Зельс спокойно отбил мяч.

14' Дукуре Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Делен Тома получил желтую карточку от судьи

11' Удар от ворот произведет Монпелье

11' Сахи Дион оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Анхело Борхес из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Делен Тома навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Диарра Хабиб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Удар от ворот произведет Страсбург

6' Удар от ворот произведет Монпелье

5' Удар от ворот произведет Страсбург

4' Удар от ворот произведет Монпелье

2' Шотар Жорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Сиссоко Ибраима выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Монпелье начинает с центра поля