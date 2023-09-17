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Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Гайуст Пьер
Страсбург
2:2
Конец матча
Монпелье
0'
11' Желтая карточка
Делен Тома
29' Желтая карточка
Адамс Акор
0:1
35' Гол
Хазри Вахби
0:2
40' Гол
Норден Арно
45' Желтая карточка
Силла Иссиага
45' Желтая карточка
Гильберт Фредерик
46' Желтая карточка
Норден Арно
58' Желтая карточка
Саванье Тежи
1:2
63' Гол в свои ворота
Лекомт Бенжамен
2:2
69' Гол
Мотиба Лебо
76' Желтая карточка
Баква Дилан
86' Желтая карточка
Леруа Лео
88' Желтая карточка
Шотар Жорис
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Фаяд Халил
90' Желтая карточка
Виейра Патрик
90' Желтая карточка
Эмега Эмануэль
90'+9

Ход матча

11'
Делен Тома
 
29'
 
Адамс Акор
35'
0:1
Хазри Вахби
(Сако Фалае)
40'
0:2
Норден Арно
(Саванье Тежи)
45'
 
Силла Иссиага
45'
Гильберт Фредерик
 
46'
Баква Дилан
Диарра Хабиб
 
46'
Сеная Марвин
Гильберт Фредерик
 
46'
 
Норден Арно
58'
 
Саванье Тежи
60'
Эмега Эмануэль
Сахи Дион
 
61'
Мотиба Лебо
Гамейро Кевин
 
63'
Лекомт Бенжамен
1:2
69'
Мотиба Лебо
2:2
70'
 
Фаяд Халил
Хазри Вахби
70'
 
Йебоа Келвин
Адамс Акор
76'
Баква Дилан
 
81'
Абакар Силла
Делен Тома
 
83'
 
Леруа Лео
Ферри Жордан
86'
 
Леруа Лео
88'
 
Шотар Жорис
90'
 
Делайе Саша
Саванье Тежи
90'
 
Фаяд Халил
90'
Виейра Патрик
 
90'
Эмега Эмануэль
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 17
  • 4 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 410 Количество передач 514
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Страсбург 60.7% (71)
X 28.2% (33)
Монпелье 11.1% (13)
0
выиграет Монпелье, со счетом 1:2
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Селс
Матц
2
Гильберт
Фредерик
22
Ньямси
Жерзино
5
Перрен
Люка
3
Делен
Тома
29
Дукуре
Исмаэль
27
Сиссоко
Ибраима
23
Angelo
Borges
11
Сахи
Дион
19
Диарра
Хабиб
9
Гамейро
Кевин
40
Лекомт
Бенжамен
77
Сако
Фалае
27
Омерагич
Бечир
4
Куяте
Кики
3
Силла
Иссиага
13
Шотар
Жорис
12
Ферри
Жордан
7
Норден
Арно
11
Саванье
Тежи
10
Хазри
Вахби
8
Адамс
Акор
Страсбург
4-2-3-1
Монпелье
4-2-3-1

История личных встреч

Страсбург
Монпелье

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

17 матчей

29.4%
23.5%
47.1%
5 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
3:1
К
1:0
Л1
1:1
Л1
2:3
К
0:2
Л1
4:3
ТМС
2:1
Л1
3:0
Л1
1:0
Л1
1:3
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:1
Л2
2:1
Л2
1:0

Голы

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.88
1.11

Среднее время на гол

48
81

Всего голов

27
18

Голов в среднем за матч

1.59
1.06

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

56
85

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.4
Мотиба Лебо 2 0.4
Эмега Эмануэль 1 0.2
Перрен Люка 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 3 0.6
Аль-Тамари Мусса 3 0.6
Норден Арно 2 0.4
Хазри Вахби 1 0.2
Саванье Тежи 0 0
Сако Фалае 0 0
Куяте Кики 0 0
Леруа Лео 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Виейра Патрик 1 0
Гильберт Фредерик 1 0
Сиссоко Ибраима 1 0
Делен Тома 1 0
Деминге Джесси 1 0
Баква Дилан 1 0
Дукуре Исмаэль 1 0
Эмега Эмануэль 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шотар Жорис 2 0
Саванье Тежи 1 0
Жюльен Кристофер 1 0
Силла Иссиага 1 0
Норден Арно 1 0
Адамс Акор 1 0
Омерагич Бечир 1 0
Куяте Кики 1 0
Леруа Лео 1 0
Мишель Тер-Закарян 1 0

Результаты матчей

Страсбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Монпелье
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
3
Страсбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Монпелье
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

0
2
Страсбург
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Монпелье
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

5
7
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
3
60%
2
29%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
67%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

5
10
0 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
3
60%
2
20%
61-75
1
20%
1
10%
76-90

Пропущено

9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
3
38%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
1
13%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
1
11%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Ницца - Страсбург 2:0 Страсбург - Тулуза 2:0 Монако - Страсбург 3:0
Страсбург - Лион 2:1 Страсбург - Вердер 2:1 Фрайбург - Страсбург 2:2 Страсбург - Штурм Грац 3:0 Бешикташ - Страсбург 2:1 Хоффенхайм - Страсбург 1:2 Лорьян - Страсбург 2:1 Страсбург - ПСЖ 1:1 Труа - Страсбург 1:1 Страсбург - Ницца 2:0 Нант - Страсбург 0:2 Страсбург - Лион 1:2 Реймс - Страсбург 0:2 Страсбург - Аяччо 3:1 Ланс - Страсбург 2:1 Монако - Страсбург 4:3
Монпелье
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лилль - Монпелье 1:0 Монпелье - Реймс 1:3 Лион - Монпелье 1:4 Монпелье - Гавр 2:2
Боруссия М - Монпелье 2:2 Монпелье - Алес 2:1 Клермон - Монпелье 1:1 Ницца - Монпелье 1:0 Монпелье - Тулуза 3:1 Реймс - Монпелье 1:3 Монпелье - Ницца 2:3 Нант - Монпелье 0:3 Монпелье - Лорьян 1:1 Лион - Монпелье 5:4 Монако - Монпелье 0:4 Монпелье - Ренн 1:0 Лилль - Монпелье 2:1 Монпелье - Тулуза 1:2 Марсель - Монпелье 1:1 Монпелье - Клермон 2:1

Результаты матчей

Страсбург
Монпелье

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Страсбург
Монпелье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
3
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 5 3 2 0 15 - 7 11
2.
Брест
 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
3.
Ницца
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
4.
Марсель
 0:0 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
5.
ПСЖ
 Заявка 5 2 2 1 10 - 6 8
6.
Лилль
 Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
7.
Мец
 Заявка 5 2 2 1 7 - 9 8
8.
Реймс
 Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
9.
Страсбург
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
10.
Ренн
 Заявка 5 1 4 0 10 - 6 7
11.
Лорьян
 Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
12.
Тулуза
 0:0 Заявка 5 1 3 1 5 - 6 6
13.
Гавр
 Заявка 4 1 2 1 8 - 6 5
14.
Монпелье
 Заявка 5 1 2 2 9 - 9 5
15.
Нант
 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
16.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
17.
Клермон
 Заявка 5 0 1 4 4 - 10 1
18.
Ланс
 Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Страсбург
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4.
Лилль
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Ренн
 Заявка 3 1 2 0 9 - 5 5
6.
Лорьян
 Заявка 3 1 2 0 7 - 4 5
7.
Ницца
 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
8.
Брест
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
ПСЖ
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
10.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
11.
Реймс
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
12.
Тулуза
 0:0 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Мец
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
14.
Нант
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
15.
Ланс
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
17.
Лион
 Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
18.
Клермон
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брест
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
2.
Мец
 Заявка 3 2 0 1 3 - 5 6
3.
Монако
 Заявка 3 1 2 0 9 - 7 5
4.
ПСЖ
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
5.
Ницца
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Монпелье
 Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
7.
Реймс
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
8.
Тулуза
 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
9.
Нант
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
10.
Марсель
 0:0 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
11.
Ренн
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Гавр
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
13.
Лилль
 Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
14.
Лион
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Клермон
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Лорьян
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
17.
Страсбург
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
18.
Ланс
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
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Нант Мохамед Мостафа 4
Монако Минамино Такуми 3 (3)
Реймс Теума Тедди 3 (2)
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Топ нарушителей
Ланс Медина Факундо 3
Монако Камара Мохамед 3
Лион Кумбеди Саэль 3
Гавр Грандсир Самуэль 1 1
Лилль Рибейро Александро 1 1
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Страсбург: 45%, Монпелье: 55%.
  • 99'
    Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 99'
    Куяте Кики из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    Эмега Эмануэль получил желтую карточку от судьи
  • 97'
    Йебоа Келвин задерживает мяч рукой
  • 97'
    НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Монпелье, будет отменен из-за фола.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Страсбург 60.7% (71)
    X 28.2% (33)
    Монпелье 11.1% (13)
    0
    выиграет Монпелье, со счетом 1:2
    вот так
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Страсбург 2:2 Монпелье

    Исход игры
    Страсбург
    60.7% (71)
    Ничья
    28.2% (33)
    Монпелье
    11.1% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.96% (54)
    Меньше
    53.04% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    71.3% (82)
    Нет
    28.7% (33)
    Популярный счёт
    2:1 Страсбург
    34.2% (40)
    1:1 Ничья
    23.9% (28)
    1:0 Страсбург
    17.9% (21)
    1:2 Монпелье
    8.5% (10)
    2:0 Страсбург
    6% (7)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    0:1 Монпелье
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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