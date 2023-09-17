Тур: 5. Стадион: де ла Мейно. Главный судья: Гайуст Пьер
0'
11' Желтая карточкаДелен Тома
29' Желтая карточкаАдамс Акор
0:1
35' ГолХазри Вахби
0:2
40' ГолНорден Арно
45' Желтая карточкаСилла Иссиага
45' Желтая карточкаГильберт Фредерик
46' Желтая карточкаНорден Арно
58' Желтая карточкаСаванье Тежи
1:2
63' Гол в свои воротаЛекомт Бенжамен
2:2
69' ГолМотиба Лебо
76' Желтая карточкаБаква Дилан
86' Желтая карточкаЛеруа Лео
88' Желтая карточкаШотар Жорис
90' Undefined phrase: football_event_Фаяд Халил
90' Желтая карточкаВиейра Патрик
90' Желтая карточкаЭмега Эмануэль
90'+9
Ход матча
11'
29'
35'
0:1
40'
0:2
45'
46'
58'
63'
1:2
69'
2:2
76'
86'
88'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
4 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 4
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 17
-
4 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
410 Количество передач 514
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Сахи
Дион
19
Диарра
Хабиб
77
Сако
Фалае
13
Шотар
Жорис
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
10
Хазри
Вахби
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сахи ДионПолузащитник
-
19 Диарра ХабибПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Абакар СиллаЗащитник
-
28 Сеная МарвинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Мотиба ЛебоНападающий
-
26 Баква ДиланНападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сако ФалаеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
-
10 Хазри ВахбиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Эстев МаксимЗащитник
-
29 Тшато ЭнзоЗащитник
-
75 Сахо МамадуЗащитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
-
19 Делайе СашаПолузащитник
-
22 Фаяд ХалилПолузащитник
-
23 Йебоа КелвинНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Страсбург
Монпелье
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
17 матчей
29.4%
23.5%
47.1%
5 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.88
1.11
Среднее время на гол
48
81
Всего голов
27
18
Голов в среднем за матч
1.59
1.06
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
56
85
Бомбардиры внутри турнира
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.4
|Мотиба Лебо
|2
|0.4
|Эмега Эмануэль
|1
|0.2
|Перрен Люка
|0
|0
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|3
|0.6
|Аль-Тамари Мусса
|3
|0.6
|Норден Арно
|2
|0.4
|Хазри Вахби
|1
|0.2
|Саванье Тежи
|0
|0
|Сако Фалае
|0
|0
|Куяте Кики
|0
|0
|Леруа Лео
|0
|0
Карточки
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0
|Виейра Патрик
|1
|0
|Гильберт Фредерик
|1
|0
|Сиссоко Ибраима
|1
|0
|Делен Тома
|1
|0
|Деминге Джесси
|1
|0
|Баква Дилан
|1
|0
|Дукуре Исмаэль
|1
|0
|Эмега Эмануэль
|1
|0
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шотар Жорис
|2
|0
|Саванье Тежи
|1
|0
|Жюльен Кристофер
|1
|0
|Силла Иссиага
|1
|0
|Норден Арно
|1
|0
|Адамс Акор
|1
|0
|Омерагич Бечир
|1
|0
|Куяте Кики
|1
|0
|Леруа Лео
|1
|0
|Мишель Тер-Закарян
|1
|0
Результаты матчей
Страсбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Монпелье
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
3
Страсбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Монпелье
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
0
2
Страсбург
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Монпелье
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
1
5
Голы по времени матча
Забито
5
7
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
3
60%
2
29%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
67%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
5
10
0 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
3
60%
2
20%
61-75
1
20%
1
10%
76-90
Пропущено
9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
3
38%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
1
13%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
1
11%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Страсбург
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Ницца - Страсбург 2:0 Страсбург - Тулуза 2:0 Монако - Страсбург 3:0
Страсбург - Лион 2:1 Страсбург - Вердер 2:1 Фрайбург - Страсбург 2:2 Страсбург - Штурм Грац 3:0 Бешикташ - Страсбург 2:1 Хоффенхайм - Страсбург 1:2 Лорьян - Страсбург 2:1 Страсбург - ПСЖ 1:1 Труа - Страсбург 1:1 Страсбург - Ницца 2:0 Нант - Страсбург 0:2 Страсбург - Лион 1:2 Реймс - Страсбург 0:2 Страсбург - Аяччо 3:1 Ланс - Страсбург 2:1 Монако - Страсбург 4:3
Монпелье
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лилль - Монпелье 1:0 Монпелье - Реймс 1:3 Лион - Монпелье 1:4 Монпелье - Гавр 2:2
Боруссия М - Монпелье 2:2 Монпелье - Алес 2:1 Клермон - Монпелье 1:1 Ницца - Монпелье 1:0 Монпелье - Тулуза 3:1 Реймс - Монпелье 1:3 Монпелье - Ницца 2:3 Нант - Монпелье 0:3 Монпелье - Лорьян 1:1 Лион - Монпелье 5:4 Монако - Монпелье 0:4 Монпелье - Ренн 1:0 Лилль - Монпелье 2:1 Монпелье - Тулуза 1:2 Марсель - Монпелье 1:1 Монпелье - Клермон 2:1
Результаты матчей
Страсбург
Монпелье
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
3 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Страсбург
Монпелье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
32
32
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|15 - 7
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|3.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|4.
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 9
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|10.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|10 - 6
|7
|11.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|12.
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|8 - 6
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 9
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|9 - 5
|5
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 4
|5
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|12.
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|3.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|9 - 7
|5
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|8.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|4
|Нант
|Мохамед Мостафа
|4
|Монако
|Минамино Такуми
|3 (3)
|Реймс
|Теума Тедди
|3 (2)
|Ланс
|Медина Факундо
|3
|Монако
|Камара Мохамед
|3
|Лион
|Кумбеди Саэль
|3
|Гавр
|Грандсир Самуэль
|1 1
|Лилль
|Рибейро Александро
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Страсбург 2:2 Монпелье
Исход игры
Страсбург
60.7% (71)
Ничья
28.2% (33)
Монпелье
11.1% (13)
Тотал 2.5
Больше
46.96% (54)
Меньше
53.04% (61)
Обе команды забьют
Да
71.3% (82)
Нет
28.7% (33)
Популярный счёт
2:1 Страсбург
34.2% (40)
1:1 Ничья
23.9% (28)
1:0 Страсбург
17.9% (21)
1:2 Монпелье
8.5% (10)
2:0 Страсбург
6% (7)
2:2 Ничья
2.6% (3)
0:1 Монпелье
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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