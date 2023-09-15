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  4. Лига 1 2023-2024

Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Болланжье Марк
Лорьян
 
Позже
Монако

История личных встреч

Лорьян
Монако

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
87.5%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

22 матча

18.2%
27.3%
54.5%
4 победы 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

18.2%
50%
31.8%
4 победы 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

9.1%
50%
40.9%
2 победы 11 ничьих 9 побед

История матчей

Л1
3:1
Л1
2:2
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
2:5
КЛ
1:0
Л1
4:0
Л1
0:3
Л1
0:2
Л1
2:3
Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
2:2
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
2:1
Л1
2:2
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
1:0

Голы

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.2
0.75

Среднее время на гол

75
120

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

1.83
1.9

Среднее время на гол

49
47

Всего голов

34
28

Голов в среднем за матч

1.55
1.27

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

58
70

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абергель Лоран 1 0.25
Дукуре Сирине 1 0.25
Ле Гофф Венсан 1 0.25
Февр Ромен 1 0.25
Понсо Жульен 1 0.25
Крупи Эли Джуниор 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 4 1
Минамино Такуми 3 0.75
Скардовелли Вандерсон 1 0.25
Головин Александр 1 0.25
Марипан Гильермо 1 0.25
Боаду Мирон 1 0.25
Синго Вилфред 1 0.25
Аклиуш Манес 1 0.25
Кайо Энрике 0 0
Матазо Элио 0 0

Карточки

Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лапорт Жульен 1 0
Дукуре Сирине 1 0
Пабло Пажис 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Мохамед 3 0
Головин Александр 2 0
Магасса Сунгуту 2 0
Скардовелли Вандерсон 1 0
Синго Вилфред 1 0
Балогун Фоларин 1 0
Матазо Элио 1 0
Аклиуш Манес 1 0

Результаты матчей

Лорьян
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Монако
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
3
Лорьян
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Монако
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
6
Лорьян
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Монако
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

1
9

Голы по времени матча

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
3
60%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
40%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

5
13
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
40%
1
8%
61-75
1
20%
2
15%
76-90

Пропущено

5
5
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
3
60%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
2
40%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лорьян
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Гавр - Лорьян 3:0 Лорьян - Лилль 4:1 Лорьян - Ницца 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0
Борнмут - Лорьян 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Гавр - Лорьян 0:2 Генгам - Лорьян 2:2 Конкарно - Лорьян 3:3 Лорьян - Страсбург 2:1 Клермон - Лорьян 2:0 Лорьян - Ланс 1:3 Монпелье - Лорьян 1:1 Лорьян - Брест 2:1 ПСЖ - Лорьян 1:3 Лорьян - Тулуза 0:1 Монако - Лорьян 3:1 Лорьян - Марсель 0:0 Лилль - Лорьян 3:1 Ницца - Лорьян 1:1
Монако
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Монако - Ланс 3:0 Нант - Монако 3:3 Монако - Страсбург 3:0 Клермон - Монако 2:4
Бавария - Монако 4:2 Арсенал - Монако 1:1 Дженоа - Монако 1:0 Болонья - Монако 2:3 Лидс - Монако 0:2 Бетис - Монако 1:3 Серкль Брюгге - Монако 3:0 Монако - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Монако - Тулуза 1:2 Ренн - Монако 2:0 Лион - Монако 3:1 Монако - Лилль 0:0 Анже - Монако 1:2 Монако - Монпелье 0:4 Ланс - Монако 3:0 Монако - Лорьян 3:1

Результаты матчей

Лорьян
Монако

Точный счет

1:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
3:0
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
3
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
3:0
2 раза 50%
2:4
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
3 раза 75%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Лорьян
Монако

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
2.
ПСЖ
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
3.
Марсель
 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
4.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
5.
Брест
 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
6.
Лилль
 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
7.
Страсбург
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
8.
Ренн
 Заявка 4 1 3 0 8 - 4 6
9.
Ницца
 Заявка 4 1 3 0 4 - 2 6
10.
Гавр
 Заявка 4 1 2 1 8 - 6 5
11.
Лорьян
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
12.
Тулуза
 Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
13.
Мец
 Заявка 4 1 2 1 6 - 9 5
14.
Монпелье
 Заявка 4 1 1 2 7 - 7 4
15.
Нант
 Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
16.
Клермон
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
17.
Ланс
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
18.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Марсель
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Лилль
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Страсбург
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Ницца
 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
6.
Ренн
 Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
7.
Лорьян
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
8.
ПСЖ
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Брест
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Реймс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
12.
Мец
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
13.
Тулуза
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Нант
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
15.
Ланс
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
17.
Клермон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Лион
 Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
2.
Монако
 Заявка 2 1 1 0 7 - 5 4
3.
Реймс
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
4.
Монпелье
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
5.
Брест
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
Тулуза
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Мец
 Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
8.
Марсель
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
9.
Ренн
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Гавр
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
11.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Лион
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Клермон
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Лорьян
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
15.
Лилль
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
16.
Нант
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Страсбург
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
18.
Ланс
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 5
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Нант Мохамед Мостафа 4
Монако Минамино Такуми 3 (3)
Реймс Теума Тедди 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Медина Факундо 3
Монако Камара Мохамед 3
Лион Кумбеди Саэль 3
Гавр Грандсир Самуэль 1 1
Лилль Рибейро Александро 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лорьян - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 сентября 2023, осталось 2 дня 1 час 34 минуты.

    Главный судья: Болланжье Марк

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    • Прогнозы 65
    Лорьян 1.5% (1)
    X 10.8% (7)
    Монако 87.7% (57)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лорьян
    Ничья
    Монако
    4.20
    4.00
    1.96
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    Прогнозы на матч Лорьян - Монако

    Исход игры
    Лорьян
    1.5% (1)
    Ничья
    10.6% (7)
    Монако
    87.9% (58)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.49% (40)
    Меньше
    36.51% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (45)
    Нет
    28.57% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Монако
    45.5% (30)
    0:1 Монако
    15.2% (10)
    1:1 Ничья
    10.6% (7)
    0:2 Монако
    7.6% (5)
    1:3 Монако
    6.1% (4)
    2:3 Монако
    6.1% (4)
    0:3 Монако
    3% (2)
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    Лорьян
    Монако
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