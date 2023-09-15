Тур: 5. Стадион: Стад де Мустуар. Главный судья: Болланжье Марк
История личных встреч
Лорьян
Монако
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
87.5%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
22 матча
18.2%
27.3%
54.5%
4 победы 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
18.2%
50%
31.8%
4 победы 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
9.1%
50%
40.9%
2 победы 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.2
0.75
Среднее время на гол
75
120
Всего голов
22
19
Голов в среднем за матч
1.83
1.9
Среднее время на гол
49
47
Всего голов
34
28
Голов в среднем за матч
1.55
1.27
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
58
70
Бомбардиры внутри турнира
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абергель Лоран
|1
|0.25
|Дукуре Сирине
|1
|0.25
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.25
|Февр Ромен
|1
|0.25
|Понсо Жульен
|1
|0.25
|Крупи Эли Джуниор
|0
|0
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|4
|1
|Минамино Такуми
|3
|0.75
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0.25
|Головин Александр
|1
|0.25
|Марипан Гильермо
|1
|0.25
|Боаду Мирон
|1
|0.25
|Синго Вилфред
|1
|0.25
|Аклиуш Манес
|1
|0.25
|Кайо Энрике
|0
|0
|Матазо Элио
|0
|0
Карточки
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лапорт Жульен
|1
|0
|Дукуре Сирине
|1
|0
|Пабло Пажис
|1
|0
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Мохамед
|3
|0
|Головин Александр
|2
|0
|Магасса Сунгуту
|2
|0
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0
|Синго Вилфред
|1
|0
|Балогун Фоларин
|1
|0
|Матазо Элио
|1
|0
|Аклиуш Манес
|1
|0
Результаты матчей
Лорьян
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Монако
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
3
Лорьян
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Монако
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
6
Лорьян
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Монако
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
1
9
Голы по времени матча
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
3
60%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
40%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
5
13
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
40%
1
8%
61-75
1
20%
2
15%
76-90
Пропущено
5
5
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
3
60%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
2
40%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лорьян
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Гавр - Лорьян 3:0 Лорьян - Лилль 4:1 Лорьян - Ницца 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0
Борнмут - Лорьян 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Гавр - Лорьян 0:2 Генгам - Лорьян 2:2 Конкарно - Лорьян 3:3 Лорьян - Страсбург 2:1 Клермон - Лорьян 2:0 Лорьян - Ланс 1:3 Монпелье - Лорьян 1:1 Лорьян - Брест 2:1 ПСЖ - Лорьян 1:3 Лорьян - Тулуза 0:1 Монако - Лорьян 3:1 Лорьян - Марсель 0:0 Лилль - Лорьян 3:1 Ницца - Лорьян 1:1
Монако
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Монако - Ланс 3:0 Нант - Монако 3:3 Монако - Страсбург 3:0 Клермон - Монако 2:4
Бавария - Монако 4:2 Арсенал - Монако 1:1 Дженоа - Монако 1:0 Болонья - Монако 2:3 Лидс - Монако 0:2 Бетис - Монако 1:3 Серкль Брюгге - Монако 3:0 Монако - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Монако - Тулуза 1:2 Ренн - Монако 2:0 Лион - Монако 3:1 Монако - Лилль 0:0 Анже - Монако 1:2 Монако - Монпелье 0:4 Ланс - Монако 3:0 Монако - Лорьян 3:1
Результаты матчей
Лорьян
Монако
Точный счет
1:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
3:0
2 раза 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
3
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
3:0
2 раза 50%
2:4
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
3 раза 75%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Лорьян
Монако
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 5
|10
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|8 - 4
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 2
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|8 - 6
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 9
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|15.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 5
|4
|3.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|5.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|8.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|4
|Нант
|Мохамед Мостафа
|4
|Монако
|Минамино Такуми
|3 (3)
|Реймс
|Теума Тедди
|3 (2)
|Ланс
|Медина Факундо
|3
|Монако
|Камара Мохамед
|3
|Лион
|Кумбеди Саэль
|3
|Гавр
|Грандсир Самуэль
|1 1
|Лилль
|Рибейро Александро
|1 1
Прогнозы на матч Лорьян - Монако
Исход игры
Лорьян
1.5% (1)
Ничья
10.6% (7)
Монако
87.9% (58)
Тотал 2.5
Больше
63.49% (40)
Меньше
36.51% (23)
Обе команды забьют
Да
71.43% (45)
Нет
28.57% (18)
Популярный счёт
1:2 Монако
45.5% (30)
0:1 Монако
15.2% (10)
1:1 Ничья
10.6% (7)
0:2 Монако
7.6% (5)
1:3 Монако
6.1% (4)
2:3 Монако
6.1% (4)
0:3 Монако
3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!