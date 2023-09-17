Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

88' Мунье Стив - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

87' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Билал Браими из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Хорошую попытку сделал Билал Браими. Удар в створ, но вратарь начеку

84' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Удар от ворот произведет Брест

81' Теума Тедди решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

79' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

79' Билал Браими навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Хорошую попытку сделал Билал Браими. Удар в створ, но вратарь начеку

79' Мунье Стив создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Мартен Жонас из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

78' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Атангана-Эдоа Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Удар от ворот произведет Брест

75' Оооо... вот это был удар! Ито Дзюня должен был забить с этой позиции.

75' Фоке Томас из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Удар от ворот произведет Брест

74' Ито Дзюня не смог попасть в створ ударом издали

74' Теума Тедди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Билал Браими задерживает мяч рукой

72' Хорошую попытку сделал Лис-Мелу Пьерр . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Теума Тедди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Билал Браими навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

66' Удар от ворот произведет Реймс

66' Тактическая замена. Жереми Ле Дуарон уходит с поля и его заменяет Билал Браими

64' Сатриано Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Де Смет Тибо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Лис-Мелу Пьерр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Оооо... вот это был удар! Манетси Маршал должен был забить с этой позиции.

63' Манетси Маршал нанес удар головой, но Марко Бизот спокойно отбил мяч.

63' Дарами Мохаммед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Ито Дзюня навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Теума Тедди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Теума Тедди пробует нанести удар издали, но Марко Бизот держит все под контролем

61' Дарами Мохаммед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Дель Кастильо Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Жереми Ле Дуарон нанес удар, но тот был заблокирован.

57' Этот гол претендует на звание "Гола года"!

56' Г О О О О Л - Лис-Мелу Пьерр забивает с левой ноги!

56' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Накамура Кейто навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Де Смет Тибо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

52' Удар от ворот произведет Реймс

51' Жереми Ле Дуарон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Локо Брэдли создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Команда Брест сравняла счет! Игра продолжается!

50' Г О О О О Л - Камара Махди первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

50' Камара Махди из команды Брест нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.

50' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Локо Брэдли из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля