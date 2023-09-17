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  4. Лига 1 2023-2024

Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Gael Angoula
Реймс
1:2
Конец матча
Брест
0'
18' Желтая карточка
Лала Кенни
1:0
19' Гол
Ричардсон Амир
22' Желтая карточка
Матусива Азор
36' Желтая карточка
Маньетти Уго
45' Желтая карточка
Эрик Рой
1:1
50' Гол
Камара Махди
52' Желтая карточка
Де Смет Тибо
1:2
56' Гол
Лис-Мелу Пьерр
88' Желтая карточка
Мунье Стив
90' Желтая карточка
Бизот Марко
90'+7

Ход матча

18'
 
Лала Кенни
19'
Ричардсон Амир
(Накамура Кейто)
1:0
22'
Матусива Азор
 
36'
 
Маньетти Уго
45'
 
Эрик Рой
50'
1:1
Камара Махди
52'
Де Смет Тибо
 
56'
1:2
Лис-Мелу Пьерр
(Дель Кастильо Ромен)
60'
Дарами Мохаммед
Дьяките Умар
 
60'
Манетси Маршал
Ричардсон Амир
 
60'
Атангана-Эдоа Валентин
Матусива Азор
 
66'
 
Мунье Стив
Сатриано Мартин
66'
 
Мартен Жонас
Маньетти Уго
66'
 
Браими Билаль
Ле Дуарон Жереми
77'
Салама Амин
Фоке Томас
 
77'
Mamadou Diakhon
Накамура Кейто
 
77'
 
Лебо Адриен
Камара Махди
88'
 
Мунье Стив
90'
 
Дари Ашраф
Дель Кастильо Ромен
90'
 
Бизот Марко

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 7
  • 8 Угловые 8
  • 3 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 383 Количество передач 348
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Реймс 78.2% (93)
X 16.8% (20)
Брест 5% (6)
0
выиграет Реймс, со счетом 1:0
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
24
Агбаду
Эммануэль
5
Абдельамид
Юнис
25
Де
Смет
Тибо
21
Матусива
Азор
8
Ричардсон
Амир
10
Теума
Тедди
7
Ито
Дзюня
22
Дьяките
Умар
17
Накамура
Кейто
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
2
Локо
Брэдли
45
Камара
Махди
20
Лис-Мелу
Пьерр
8
Маньетти
Уго
10
Дель
Кастильо
Ромен
7
Сатриано
Мартин
22
Ле
Дуарон
Жереми
Реймс
4-3-3
Брест
4-3-3

История личных встреч

Реймс
Брест

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

19 матчей

21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

26.3%
52.6%
21.1%
5 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

15.8%
52.6%
31.6%
3 победы 10 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:0
Л2
0:0
Л2
0:1
Л2
1:1
Л2
2:1
Л1
0:2
Л1
0:0
Л2
3:2
Л2
0:0
Л2
0:1
Л2
0:0
Л2
1:0

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

0.8
0.56

Среднее время на гол

112
162

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

0.78
0.7

Среднее время на гол

115
128

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

0.79
0.63

Тотал матчей

2.5
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

114
142

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теума Тедди 3 0.6
Ито Дзюня 1 0.2
Манетси Маршал 1 0.2
Дарами Мохаммед 1 0.2
Ричардсон Амир 1 0.2
Дьяките Умар 1 0.2
Абдельамид Юнис 1 0.2
Накамура Кейто 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 3 (2) 0.6
Лала Кенни 1 0.2
Лис-Мелу Пьерр 1 0.2
Камара Махди 1 0.2
Брассье Лилиан 1 0.2
Локо Брэдли 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фоке Томас 2 0
Ричардсон Амир 2 0
Дьяките Умар 1 0
Де Смет Тибо 1 0
Теума Тедди 1 0
Манетси Маршал 1 0
Матусива Азор 1 0
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бизот Марко 1 0
Мартен Жонас 1 0
Лала Кенни 1 0
Шардонне Брендан 1 0
Мунье Стив 1 0
Лис-Мелу Пьерр 1 0
Дель Кастильо Ромен 1 0
Маньетти Уго 1 0
Камара Махди 1 0
Брассье Лилиан 1 0
Сатриано Мартин 1 0
Камблан Аксель 1 0
Эрик Рой 1 0

Результаты матчей

Реймс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Брест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Реймс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Брест
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
3
Реймс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Брест
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

6
3

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
1
50%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
7
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
1
14%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
2
22%
4
57%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
1
14%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
2
33%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Мец - Реймс 2:2 Монпелье - Реймс 1:3 Реймс - Клермон 2:0 Марсель - Реймс 2:1
Реймс - Торино 2:1 Сарагоса - Реймс 1:2 Хетафе - Реймс 0:1 Реймс - Амьен 3:2 Реймс - Шарлеруа 3:1 Реймс - Эйпен 2:3 Реймс - Монпелье 1:3 Лион - Реймс 3:0 Реймс - Анже 2:2 Ланс - Реймс 2:1 Реймс - Лилль 1:0 Клермон - Реймс 1:0 Реймс - Страсбург 0:2 Ренн - Реймс 3:0 Реймс - Брест 1:1 Нант - Реймс 0:3
Брест
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брест - Ренн 0:0 Марсель - Брест 2:0 Гавр - Брест 1:2 Брест - Ланс 3:2
Брест - Кальяри 1:1 Генгам - Брест 0:1 Брест - Ренн 0:1 Брест - Конкарно 2:1 Брест - Авранш 2:0 Брест - Ренн 1:2 Марсель - Брест 1:2 Брест - Клермон 2:1 Брест - Осер 1:0 Лорьян - Брест 2:1 Брест - Нант 2:0 Аяччо - Брест 0:0 Брест - Ницца 1:0 Реймс - Брест 1:1 Брест - Тулуза 3:1 Труа - Брест 2:2

Результаты матчей

Реймс
Брест

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:2
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Реймс
Брест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
2
1
4
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 5 3 2 0 15 - 7 11
2.
Брест
 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
3.
Ницца
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
4.
Марсель
 0:0 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
5.
ПСЖ
 Заявка 5 2 2 1 10 - 6 8
6.
Лилль
 Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
7.
Мец
 Заявка 5 2 2 1 7 - 9 8
8.
Реймс
 Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
9.
Страсбург
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
10.
Ренн
 Заявка 5 1 4 0 10 - 6 7
11.
Лорьян
 Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
12.
Тулуза
 0:0 Заявка 5 1 3 1 5 - 6 6
13.
Гавр
 Заявка 4 1 2 1 8 - 6 5
14.
Монпелье
 Заявка 5 1 2 2 9 - 9 5
15.
Нант
 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
16.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
17.
Клермон
 Заявка 5 0 1 4 4 - 10 1
18.
Ланс
 Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Страсбург
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4.
Лилль
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Ренн
 Заявка 3 1 2 0 9 - 5 5
6.
Лорьян
 Заявка 3 1 2 0 7 - 4 5
7.
Ницца
 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
8.
Брест
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
ПСЖ
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
10.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
11.
Реймс
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
12.
Тулуза
 0:0 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Мец
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
14.
Нант
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
15.
Ланс
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
17.
Лион
 Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
18.
Клермон
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брест
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
2.
Мец
 Заявка 3 2 0 1 3 - 5 6
3.
Монако
 Заявка 3 1 2 0 9 - 7 5
4.
ПСЖ
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
5.
Ницца
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Монпелье
 Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
7.
Реймс
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
8.
Тулуза
 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
9.
Нант
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
10.
Марсель
 0:0 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
11.
Ренн
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Гавр
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
13.
Лилль
 Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
14.
Лион
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Клермон
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Лорьян
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
17.
Страсбург
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
18.
Ланс
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 7
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Нант Мохамед Мостафа 4
Монако Минамино Такуми 3 (3)
Реймс Теума Тедди 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Медина Факундо 3
Монако Камара Мохамед 3
Лион Кумбеди Саэль 3
Гавр Грандсир Самуэль 1 1
Лилль Рибейро Александро 1 1
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    После классного второго тайма Брест совершает камбэк и уходит с поля победителем!
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Реймс: 52%, Брест: 48%.
  • 96'
    Судья сигнализирует, что Лала Кенни из команды Брест поставил подножку. Пострадал Mamadou Diakhon
  • 96'
    Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 95'
    Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
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    • 91'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 91'
      Тактическая замена. Дель Кастильо Ромен уходит с поля и его заменяет Дари Ашраф
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      Салама Амин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 90'
      Брест пытается что-то создать.
    • 90'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 90'
      Контроль мяча: Реймс: 51%, Брест: 49%.
    • 89'
      Брест пытается что-то создать.
    • 89'
      Билал Браими задерживает мяч рукой
    • 89'
      Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
    • 89'
      Дель Кастильо Ромен из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 88'
      Мунье Стив - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 88'
      Судья сигнализирует, что Мунье Стив из команды Брест поставил подножку. Пострадал Абдельамид Юнис
    • 88'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 88'
      Агбаду Эммануэль выиграл воздушное противоборство у Мунье Стив.
    • 87'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 87'
      Брест пытается что-то создать.
    • 86'
      Абдельамид Юнис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 86'
      Билал Браими из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 86'
      Брест пытается что-то создать.
    • 86'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 86'
      Де Смет Тибо выиграл воздушное противоборство у Дель Кастильо Ромен.
    • 85'
      Назначен штрафной. Пострадал Мунье Стив, его свалил Абдельамид Юнис.
    • 85'
      Шардонне Брендан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 85'
      Контроль мяча: Реймс: 51%, Брест: 49%.
    • 84'
      Хорошую попытку сделал Билал Браими. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 84'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 84'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 83'
      Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 83'
      Брест пытается что-то создать.
    • 83'
      Брест пытается что-то создать.
    • 83'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 82'
      Реймс контролирует мяч.
    • 82'
      Мунье Стив выиграл воздушное противоборство у Абдельамид Юнис.
    • 81'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 81'
      Теума Тедди решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 80'
      Контроль мяча: Реймс: 52%, Брест: 48%.
    • 80'
      Судья сигнализирует, что Мартен Жонас из команды Брест поставил подножку. Пострадал Дарами Мохаммед
    • 80'
      Брассье Лилиан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 80'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 79'
      Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе
    • 79'
      Билал Браими навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 79'
      Хорошую попытку сделал Билал Браими. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 79'
      Мунье Стив создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 79'
      Мартен Жонас из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 78'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 78'
      Брест пытается что-то создать.
    • 78'
      Атангана-Эдоа Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 77'
      Тактическая замена. Камара Махди уходит с поля и его заменяет Лебо Адриен
    • 77'
      Тактическая замена. Накамура Кейто уходит с поля и его заменяет Mamadou Diakhon
    • 77'
      Тактическая замена. Фоке Томас уходит с поля и его заменяет Салама Амин
    • 76'
      Теума Тедди задерживает мяч рукой
    • 75'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 75'
      Оооо... вот это был удар! Ито Дзюня должен был забить с этой позиции.
    • 75'
      Шанс! Ито Дзюня из команды Реймс пробил головой, но мимо
    • 75'
      Фоке Томас из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 75'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 75'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 75'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 75'
      Контроль мяча: Реймс: 51%, Брест: 49%.
    • 74'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 74'
      Ито Дзюня не смог попасть в створ ударом издали
    • 74'
      Шардонне Брендан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 74'
      Теума Тедди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 73'
      Лала Кенни ослабляет давление, выбив мяч.
    • 73'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 73'
      Билал Браими задерживает мяч рукой
    • 72'
      Хорошую попытку сделал Лис-Мелу Пьерр. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 72'
      Брест начинает контратаку
    • 72'
      Мунье Стив из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 72'
      Теума Тедди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 72'
      Мартен Жонас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 72'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 71'
      Локо Брэдли ослабляет давление, выбив мяч.
    • 71'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 71'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 70'
      Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 70'
      Брест пытается что-то создать.
    • 70'
      Контроль мяча: Реймс: 50%, Брест: 50%.
    • 69'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 69'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 68'
      Реймс контролирует мяч.
    • 68'
      Теума Тедди из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 68'
      Билал Браими навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 67'
      Абдельамид Юнис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 67'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 67'
      Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
    • 67'
      Лала Кенни выиграл воздушное противоборство у Накамура Кейто.
    • 66'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 66'
      Тактическая замена. Жереми Ле Дуарон уходит с поля и его заменяет Билал Браими
    • 66'
      Тактическая замена. Маньетти Уго уходит с поля и его заменяет Мартен Жонас
    • 66'
      Тактическая замена. Сатриано Мартин уходит с поля и его заменяет Мунье Стив
    • 65'
      Брест пытается что-то создать.
    • 65'
      Контроль мяча: Реймс: 49%, Брест: 51%.
    • 64'
      Сатриано Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 64'
      Де Смет Тибо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 64'
      Лис-Мелу Пьерр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 64'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 64'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 64'
      Локо Брэдли из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 63'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 63'
      Оооо... вот это был удар! Манетси Маршал должен был забить с этой позиции.
    • 63'
      Манетси Маршал нанес удар головой, но Марко Бизот спокойно отбил мяч.
    • 63'
      Дарами Мохаммед создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 63'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 63'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 62'
      Манетси Маршал нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 62'
      Сатриано Мартин из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 62'
      Ито Дзюня навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 62'
      Брассье Лилиан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 62'
      Локо Брэдли из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 62'
      Теума Тедди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 61'
      Теума Тедди пробует нанести удар издали, но Марко Бизот держит все под контролем
    • 61'
      Дарами Мохаммед создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 61'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 61'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 61'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 60'
      Тактическая замена. Матусива Азор уходит с поля и его заменяет Атангана-Эдоа Валентин
    • 60'
      Тактическая замена. Ричардсон Амир уходит с поля и его заменяет Манетси Маршал
    • 60'
      Тактическая замена. Дьяките Умар уходит с поля и его заменяет Дарами Мохаммед
    • 60'
      Контроль мяча: Реймс: 49%, Брест: 51%.
    • 59'
      Дьяките Умар из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 59'
      Дель Кастильо Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 59'
      Абдельамид Юнис успешно блокирует удар.
    • 59'
      Жереми Ле Дуарон нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 58'
      Брест пытается что-то создать.
    • 58'
      Бизот Марко из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 58'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 57'
      Этот гол претендует на звание "Гола года"!
    • 56'
      Лис-Мелу Пьерр удалось забить из легкой позиции.
    • 56'
      Дель Кастильо Ромен сделал результативную передачу.
    • 56'
      Г О О О О Л - Лис-Мелу Пьерр забивает с левой ноги!
    • 56'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 55'
      Контроль мяча: Реймс: 47%, Брест: 53%.
    • 55'
      Брест пытается что-то создать.
    • 55'
      Сатриано Мартин из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 55'
      Накамура Кейто навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 55'
      Лала Кенни из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 54'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 54'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 54'
      Брест контролирует мяч.
    • 53'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 53'
      Лис-Мелу Пьерр нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 53'
      Камара Махди нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 53'
      Ричардсон Амир из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 52'
      Де Смет Тибо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 52'
      Де Смет Тибо из команды Реймс заходит слишком далеко, он валит Дель Кастильо Ромен.
    • 52'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 51'
      Жереми Ле Дуарон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 51'
      Локо Брэдли создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 51'
      Судья сигнализирует, что Теума Тедди из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Дель Кастильо Ромен
    • 51'
      Камара Махди удалось забить из легкой позиции.
    • 50'
      Команда Брест сравняла счет! Игра продолжается!
    • 50'
      Г О О О О Л - Камара Махди первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!
    • 50'
      Камара Махди из команды Брест нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.
    • 50'
      Дьяките Умар из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 50'
      Контроль мяча: Реймс: 51%, Брест: 49%.
    • 49'
      Агбаду Эммануэль успешно блокирует удар.
    • 49'
      Дель Кастильо Ромен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 49'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 49'
      Брест контролирует мяч.
    • 49'
      Фоке Томас из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Брест пытается что-то создать.
    • 48'
      Агбаду Эммануэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      Локо Брэдли из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 48'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Брест пытается что-то создать.
    • 47'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 46'
      Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 46'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Реймс 78.2% (93)
    X 16.8% (20)
    Брест 5% (6)
    0
    выиграет Реймс, со счетом 1:0
    вот так
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реймс 1:2 Брест

    Исход игры
    Реймс
    78.2% (93)
    Ничья
    16.8% (20)
    Брест
    5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.3% (59)
    Меньше
    48.7% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    68.7% (79)
    Нет
    31.3% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Реймс
    45.4% (54)
    1:0 Реймс
    23.5% (28)
    1:1 Ничья
    16.8% (20)
    2:0 Реймс
    3.4% (4)
    0:1 Брест
    2.5% (3)
    3:1 Реймс
    2.5% (3)
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