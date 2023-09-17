Тур: 5. Стадион: Стад Огюст Делон. Главный судья: Gael Angoula
0'
18' Желтая карточкаЛала Кенни
1:0
19' ГолРичардсон Амир
22' Желтая карточкаМатусива Азор
36' Желтая карточкаМаньетти Уго
45' Желтая карточкаЭрик Рой
1:1
50' ГолКамара Махди
52' Желтая карточкаДе Смет Тибо
1:2
56' ГолЛис-Мелу Пьерр
88' Желтая карточкаМунье Стив
90' Желтая карточкаБизот Марко
90'+7
Ход матча
18'
19'
1:0
22'
36'
45'
50'
1:1
52'
56'
88'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
4 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 7
-
8 Угловые 8
-
3 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
383 Количество передач 348
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
25
Де
Смет
Тибо
10
Теума
Тедди
22
Дьяките
Умар
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
45
Камара
Махди
- Основной состав
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
-
32 Фоке ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Де Смет ТибоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Теума ТеддиПолузащитник
- Нападающий
-
22 Дьяките УмарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Хадра РедаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Салама АминНападающий
-
-
Главный тренер: Стилл Уильям
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Камара МахдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Амави ЖорданЗащитник
-
28 Мартен ЖонасПолузащитник
-
14 Лебо АдриенНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руа Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Реймс
Брест
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
19 матчей
21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
26.3%
52.6%
21.1%
5 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
15.8%
52.6%
31.6%
3 победы 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
0.8
0.56
Среднее время на гол
112
162
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
0.78
0.7
Среднее время на гол
115
128
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
0.79
0.63
Тотал матчей
2.5
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
114
142
Бомбардиры внутри турнира
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теума Тедди
|3
|0.6
|Ито Дзюня
|1
|0.2
|Манетси Маршал
|1
|0.2
|Дарами Мохаммед
|1
|0.2
|Ричардсон Амир
|1
|0.2
|Дьяките Умар
|1
|0.2
|Абдельамид Юнис
|1
|0.2
|Накамура Кейто
|0
|0
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дель Кастильо Ромен
|3 (2)
|0.6
|Лала Кенни
|1
|0.2
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0.2
|Камара Махди
|1
|0.2
|Брассье Лилиан
|1
|0.2
|Локо Брэдли
|0
|0
Карточки
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фоке Томас
|2
|0
|Ричардсон Амир
|2
|0
|Дьяките Умар
|1
|0
|Де Смет Тибо
|1
|0
|Теума Тедди
|1
|0
|Манетси Маршал
|1
|0
|Матусива Азор
|1
|0
|Уилсон-Эсбранд Джош
|1
|0
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бизот Марко
|1
|0
|Мартен Жонас
|1
|0
|Лала Кенни
|1
|0
|Шардонне Брендан
|1
|0
|Мунье Стив
|1
|0
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0
|Дель Кастильо Ромен
|1
|0
|Маньетти Уго
|1
|0
|Камара Махди
|1
|0
|Брассье Лилиан
|1
|0
|Сатриано Мартин
|1
|0
|Камблан Аксель
|1
|0
|Эрик Рой
|1
|0
Результаты матчей
Реймс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Брест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
0
Реймс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Брест
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
3
Реймс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Брест
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
6
3
Голы по времени матча
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
1
50%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
7
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
1
14%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
2
22%
4
57%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
1
14%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
2
33%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Реймс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Мец - Реймс 2:2 Монпелье - Реймс 1:3 Реймс - Клермон 2:0 Марсель - Реймс 2:1
Реймс - Торино 2:1 Сарагоса - Реймс 1:2 Хетафе - Реймс 0:1 Реймс - Амьен 3:2 Реймс - Шарлеруа 3:1 Реймс - Эйпен 2:3 Реймс - Монпелье 1:3 Лион - Реймс 3:0 Реймс - Анже 2:2 Ланс - Реймс 2:1 Реймс - Лилль 1:0 Клермон - Реймс 1:0 Реймс - Страсбург 0:2 Ренн - Реймс 3:0 Реймс - Брест 1:1 Нант - Реймс 0:3
Брест
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брест - Ренн 0:0 Марсель - Брест 2:0 Гавр - Брест 1:2 Брест - Ланс 3:2
Брест - Кальяри 1:1 Генгам - Брест 0:1 Брест - Ренн 0:1 Брест - Конкарно 2:1 Брест - Авранш 2:0 Брест - Ренн 1:2 Марсель - Брест 1:2 Брест - Клермон 2:1 Брест - Осер 1:0 Лорьян - Брест 2:1 Брест - Нант 2:0 Аяччо - Брест 0:0 Брест - Ницца 1:0 Реймс - Брест 1:1 Брест - Тулуза 3:1 Труа - Брест 2:2
Результаты матчей
Реймс
Брест
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:2
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Реймс
Брест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|15 - 7
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|3.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|4.
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 9
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|10.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|10 - 6
|7
|11.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|12.
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|8 - 6
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 9
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|9 - 5
|5
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 4
|5
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|12.
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|3.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|9 - 7
|5
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|8.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|4
|Нант
|Мохамед Мостафа
|4
|Монако
|Минамино Такуми
|3 (3)
|Реймс
|Теума Тедди
|3 (2)
|Ланс
|Медина Факундо
|3
|Монако
|Камара Мохамед
|3
|Лион
|Кумбеди Саэль
|3
|Гавр
|Грандсир Самуэль
|1 1
|Лилль
|Рибейро Александро
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реймс 1:2 Брест
Исход игры
Реймс
78.2% (93)
Ничья
16.8% (20)
Брест
5% (6)
Тотал 2.5
Больше
51.3% (59)
Меньше
48.7% (56)
Обе команды забьют
Да
68.7% (79)
Нет
31.3% (36)
Популярный счёт
2:1 Реймс
45.4% (54)
1:0 Реймс
23.5% (28)
1:1 Ничья
16.8% (20)
2:0 Реймс
3.4% (4)
0:1 Брест
2.5% (3)
3:1 Реймс
2.5% (3)
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