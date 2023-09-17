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Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Летексье Франсуа
Марсель
0:0
Конец матча
Тулуза
0'
4' Желтая карточка
Шмидт Никлас
45' Желтая карточка
Деслер Миккел
64' Желтая карточка
Корреа Хоакин
77' Желтая карточка
Магри Франк
79' Желтая карточка
Рестес Гийом
80' Желтая карточка
Марселино Гарсия Тораль
89' Желтая карточка
Арит Амин
90' Желтая карточка
Бангре Мамади
90'+9

Ход матча

4'
 
Шмидт Никлас
45'
 
Деслер Миккел
56'
Меите Бамо
Балерди Леонардо
 
56'
Ндиайе Ильман
Муге Франсуа
 
59'
 
Спирингс Стейн
Сьерро Венсан
59'
 
Абухляль Закария
Доннум Арон
64'
Корреа Хоакин
 
66'
Кондогбия Жоффрей
Ронжье Валентин
 
66'
Арит Амин
Корреа Хоакин
 
72'
 
Суасо Габриэль
Диарра Мусса
72'
 
Бангре Мамади
Генро Денис
77'
 
Магри Франк
79'
 
Рестес Гийом
80'
Марселино Гарсия Тораль
 
84'
 
Каманзи Уоррен
Магри Франк
89'
Арит Амин
 
90'
 
Бангре Мамади

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 1
  • 1 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 536 Количество передач 365
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Марсель 97.5% (119)
X 2.5% (3)
Тулуза 0% (0)
0
выиграет Марсель, со счетом 3:0
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Лопес
Пау
7
Клосс
Жонатан
99
МБемба
Шансель
5
Балерди
Леонардо
12
Лоди
Ренан
24
Муге
Франсуа
21
Ронжье
Валентин
27
Верету
Жордан
20
Корреа
Хоакин
9
Оливейра
Витор
10
Обамеянг
Пьер-Эмерик
50
Рестес
Гийом
3
Деслер
Миккел
6
Коста
Логан
2
Николайсен
Расмус
23
Диарра
Мусса
15
Доннум
Арон
20
Шмидт
Никлас
8
Сьерро
Венсан
5
Генро
Денис
19
Магри
Франк
9
Даллинга
Тийс
Марсель
4-4-2
Тулуза
4-4-2

История личных встреч

Марсель
Тулуза

24 матча

66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.7%
29.2%
29.1%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед

10 матчей

70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

150%
0 побед 15 ничьих 2 победы

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед

34 матча

47.1%
44.1%
8.8%
16 побед 15 ничьих 3 победы

Первый тайм

29.4%
64.7%
5.9%
10 побед 22 ничьи 2 победы

Второй тайм

41.2%
44.1%
14.7%
14 побед 15 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
2:3
Л1
6:1
Л1
1:0
Л1
0:2
Л1
2:5
Л1
4:0
Л1
1:2
Л1
2:0
Л1
0:0
К
1:2
Л1
0:0
Л1
1:1
КЛ
2:1
Л1
1:1
Л1
1:6
Л1
2:0
Л1
2:2
КЛ
2:1
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
2:2
Л1
0:1
ТМС
2:4
Л1
1:1
КЛ
1:2
Л1
1:1
ТМС
1:1
Л1
2:2
Л1
0:0
ТМС
0:0
Л1
0:0

Голы

Всего голов

30
28

Голов в среднем за матч

1.76
1.65

Среднее время на гол

51
54

Всего голов

13
17

Голов в среднем за матч

0.76
1

Среднее время на гол

117
90

Всего голов

43
45

Голов в среднем за матч

1.26
1.32

Тотал матчей

2.5
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
31

Среднее время на гол

71
68

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарр Исмаила 2 0.4
Оливейра Витор 2 0.4
МБемба Шансель 1 0.2
Унаи Аззедин 1 0.2
Согло Эмран 1 0.2
Обамеянг Пьер-Эмерик 0 0
Верету Жордан 0 0
Арит Амин 0 0
Ндиайе Ильман 0 0
Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абухляль Закария 3 (1) 0.6
Николайсен Расмус 1 0.2
Магри Франк 1 0.2
Диарра Мусса 0 0
Суасо Габриэль 0 0
Хелаберт Сесар 0 0
Шаиби Фарес 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоди Ренан 2 0
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0
Верету Жордан 1 0
Корреа Хоакин 1 0
Ронжье Валентин 1 0
Арит Амин 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0
Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даллинга Тийс 2 0
Деслер Миккел 1 0
Сьерро Венсан 1 0
Шмидт Никлас 1 0
Суасо Габриэль 1 0
Коста Логан 1 0
Бангре Мамади 1 0
Рестес Гийом 1 0
Магри Франк 1 0
Шаиби Фарес 1 0

Результаты матчей

Марсель
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Тулуза
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Марсель
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Тулуза
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Марсель
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Тулуза
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
67%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
3
43%
2
40%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
1
14%
2
40%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Нант - Марсель 1:1 Марсель - Брест 2:0 Мец - Марсель 2:2 Марсель - Панатинаикос 2:1
Марсель - Реймс 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Марсель - Байер Л 1:2 Валвейк - Марсель 0:1 Эйпен - Марсель 1:0 Марсель - Ним 2:0 Аяччо - Марсель 1:0 Марсель - Брест 1:2 Лилль - Марсель 2:1 Марсель - Анже 3:1 Ланс - Марсель 2:1 Марсель - Осер 2:1 Лион - Марсель 1:2 Марсель - Труа 3:1 Лорьян - Марсель 0:0 Марсель - Монпелье 1:1
Тулуза
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Тулуза - Клермон 2:2 Страсбург - Тулуза 2:0 Тулуза - ПСЖ 1:1 Нант - Тулуза 1:2
Тулуза - Рома 2:1 Тулуза - Осасуна 2:1 Тулуза - Норвич 0:2 Вердер - Тулуза 5:2 Тулуза - Андорра 0:0 Монпелье - Тулуза 3:1 Монако - Тулуза 1:2 Тулуза - Осер 1:1 Ницца - Тулуза 0:0 Тулуза - Нант 0:0 Аяччо - Тулуза 0:0 Тулуза - Ланс 0:1 Нант - Тулуза 1:5 Лорьян - Тулуза 0:1 Тулуза - Лион 1:2 Монпелье - Тулуза 1:2

Результаты матчей

Марсель
Тулуза

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Марсель
Тулуза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
2
1.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 5 3 2 0 15 - 7 11
2.
Брест
 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
3.
Ницца
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
4.
Марсель
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
5.
ПСЖ
 Заявка 5 2 2 1 10 - 6 8
6.
Лилль
 Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
7.
Мец
 Заявка 5 2 2 1 7 - 9 8
8.
Реймс
 Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
9.
Страсбург
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
10.
Ренн
 Заявка 5 1 4 0 10 - 6 7
11.
Лорьян
 Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
12.
Тулуза
 Заявка 5 1 3 1 5 - 6 6
13.
Гавр
 Заявка 4 1 2 1 8 - 6 5
14.
Монпелье
 Заявка 5 1 2 2 9 - 9 5
15.
Нант
 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
16.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
17.
Клермон
 Заявка 5 0 1 4 4 - 10 1
18.
Ланс
 Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Страсбург
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4.
Лилль
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Ренн
 Заявка 3 1 2 0 9 - 5 5
6.
Лорьян
 Заявка 3 1 2 0 7 - 4 5
7.
Ницца
 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
8.
Брест
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
ПСЖ
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
10.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
11.
Реймс
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
12.
Тулуза
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Мец
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
14.
Нант
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
15.
Ланс
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
17.
Лион
 Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
18.
Клермон
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брест
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
2.
Мец
 Заявка 3 2 0 1 3 - 5 6
3.
Монако
 Заявка 3 1 2 0 9 - 7 5
4.
ПСЖ
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
5.
Ницца
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Монпелье
 Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
7.
Реймс
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
8.
Тулуза
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
9.
Нант
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
10.
Марсель
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
11.
Ренн
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Гавр
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
13.
Лилль
 Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
14.
Лион
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Клермон
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Лорьян
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
17.
Страсбург
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
18.
Ланс
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 7
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Нант Мохамед Мостафа 4
Монако Минамино Такуми 3 (3)
Реймс Теума Тедди 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Медина Факундо 3
Монако Камара Мохамед 3
Лион Кумбеди Саэль 3
Гавр Грандсир Самуэль 1 1
Лилль Рибейро Александро 1 1
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 99'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Марсель: 60%, Тулуза: 40%.
  • 98'
    Бангре Мамади ослабляет давление, выбив мяч.
  • 98'
    Коста Логан из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 98'
    МБемба Шансель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 98'
    Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Марсель 97.5% (119)
    X 2.5% (3)
    Тулуза 0% (0)
    0
    выиграет Марсель, со счетом 3:0
    вот так
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Марсель 0:0 Тулуза

    Исход игры
    Марсель
    97.5% (119)
    Ничья
    2.5% (3)
    Тулуза
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.12% (68)
    Меньше
    41.88% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    56.41% (66)
    Нет
    43.59% (51)
    Популярный счёт
    2:1 Марсель
    44.3% (54)
    2:0 Марсель
    30.3% (37)
    1:0 Марсель
    8.2% (10)
    3:1 Марсель
    4.9% (6)
    3:0 Марсель
    3.3% (4)
    3:2 Марсель
    2.5% (3)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
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