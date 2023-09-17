Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Guillaume Restes взял и забрал мяч на выходе

94' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

93' Оооо... вот это был удар! Бангре Мамади должен был забить с этой позиции.

93' О, нет. Из многообещающей позиции Бангре Мамади из команды Тулуза наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

93' Даллинга Тийс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

92' Клосс Жонатан из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

91' Клосс Жонатан из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

91' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Удар от ворот произведет Тулуза

90' Бангре Мамади выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Матч возобновится спорным мячом

90' Ох, нехорошо это выглядит. Николайсен Расмус получил травму и медбригада забирает его с поля.

89' Николайсен Расмус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Рефери не любит споров - именно за это Арит Амин сейчас получил желтую

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Удар от ворот произведет Марсель

86' Оооо... вот это был удар! Даллинга Тийс должен был забить с этой позиции.

86' Суасо Габриэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Удар от ворот произведет Марсель

83' Шмидт Никлас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Клосс Жонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Удар от ворот произведет Тулуза

79' Судье надоело, что Guillaume Restes тянет время и он наказал его горчичником

78' Матч возобновлен

78' Оливейра Витор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Магри Франк получил желтую карточку от судьи

76' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Матч возобновлен

76' Ох, нехорошо это выглядит. Магри Франк получил травму и медбригада забирает его с поля.

76' Магри Франк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Кондогбия Жоффрей не смог попасть в створ ударом издали

72' Удар от ворот произведет Тулуза

72' Тактическая замена. Муса Диарра уходит с поля и его заменяет Суасо Габриэль

71' Арит Амин не смог попасть в створ ударом издали

71' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Ндиайе Ильман создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Удар от ворот произведет Марсель

70' Матч возобновлен

68' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

68' Шмидт Никлас из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

65' Матч возобновлен

64' Даллинга Тийс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Корреа Хоакин получил желтую карточку от судьи

64' Абухляль Закария выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Удар от ворот произведет Тулуза

62' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Удар от ворот произведет Марсель

60' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Удар от ворот произведет Тулуза

59' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

58' Обамеянг Пьер-Эмерик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Оливейра Витор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Верету Жордан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' ШТАНГА! Пробил головой Ронжье Валентин прямо в каркас ворот!

57' Клосс Жонатан из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Верету Жордан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Муса Диарра из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

56' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Клосс Жонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Корреа Хоакин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Матч возобновится спорным мячом

51' Ох, нехорошо это выглядит. Балерди Леонардо получил травму и медбригада забирает его с поля.

50' Балерди Леонардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Хорошую попытку сделал Обамеянг Пьер-Эмерик . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Ронжье Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Верету Жордан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Муса Диарра из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.