Тур: 5. Стадион: Велодром. Главный судья: Летексье Франсуа
0'
4' Желтая карточкаШмидт Никлас
45' Желтая карточкаДеслер Миккел
64' Желтая карточкаКорреа Хоакин
77' Желтая карточкаМагри Франк
79' Желтая карточкаРестес Гийом
80' Желтая карточкаМарселино Гарсия Тораль
89' Желтая карточкаАрит Амин
90' Желтая карточкаБангре Мамади
90'+9
Ход матча
4'
45'
64'
77'
79'
89'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
9 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 3
-
6 Угловые 1
-
1 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
536 Количество передач 365
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Лопес
Пау
12
Лоди
Ренан
24
Муге
Франсуа
50
Рестес
Гийом
23
Диарра
Мусса
15
Доннум
Арон
20
Шмидт
Никлас
19
Магри
Франк
- Основной состав
-
16 Лопес ПауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Лоди РенанЗащитник
-
24 Муге ФрансуаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Бланко РубенВратарь
-
18 Меите БамоЗащитник
-
37 Согло ЭмранПолузащитник
-
34 Надир БилалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Арит АминПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
50 Рестес ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Диарра МуссаЗащитник
-
15 Доннум АронПолузащитник
-
20 Шмидт НикласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Магри ФранкНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Кебен КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Карлес
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Марсель
Тулуза
24 матча
66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.7%
29.2%
29.1%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед
10 матчей
70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
150%
0 побед 15 ничьих 2 победы
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед
34 матча
47.1%
44.1%
8.8%
16 побед 15 ничьих 3 победы
Первый тайм
29.4%
64.7%
5.9%
10 побед 22 ничьи 2 победы
Второй тайм
41.2%
44.1%
14.7%
14 побед 15 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
28
Голов в среднем за матч
1.76
1.65
Среднее время на гол
51
54
Всего голов
13
17
Голов в среднем за матч
0.76
1
Среднее время на гол
117
90
Всего голов
43
45
Голов в среднем за матч
1.26
1.32
Тотал матчей
2.5
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
Среднее время на гол
71
68
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарр Исмаила
|2
|0.4
|Оливейра Витор
|2
|0.4
|МБемба Шансель
|1
|0.2
|Унаи Аззедин
|1
|0.2
|Согло Эмран
|1
|0.2
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|0
|0
|Верету Жордан
|0
|0
|Арит Амин
|0
|0
|Ндиайе Ильман
|0
|0
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абухляль Закария
|3 (1)
|0.6
|Николайсен Расмус
|1
|0.2
|Магри Франк
|1
|0.2
|Диарра Мусса
|0
|0
|Суасо Габриэль
|0
|0
|Хелаберт Сесар
|0
|0
|Шаиби Фарес
|0
|0
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоди Ренан
|2
|0
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0
|Верету Жордан
|1
|0
|Корреа Хоакин
|1
|0
|Ронжье Валентин
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|1
|0
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даллинга Тийс
|2
|0
|Деслер Миккел
|1
|0
|Сьерро Венсан
|1
|0
|Шмидт Никлас
|1
|0
|Суасо Габриэль
|1
|0
|Коста Логан
|1
|0
|Бангре Мамади
|1
|0
|Рестес Гийом
|1
|0
|Магри Франк
|1
|0
|Шаиби Фарес
|1
|0
Результаты матчей
Марсель
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Тулуза
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Марсель
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Тулуза
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
3
Марсель
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Тулуза
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
3
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
67%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
3
43%
2
40%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
1
14%
2
40%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Нант - Марсель 1:1 Марсель - Брест 2:0 Мец - Марсель 2:2 Марсель - Панатинаикос 2:1
Марсель - Реймс 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Марсель - Байер Л 1:2 Валвейк - Марсель 0:1 Эйпен - Марсель 1:0 Марсель - Ним 2:0 Аяччо - Марсель 1:0 Марсель - Брест 1:2 Лилль - Марсель 2:1 Марсель - Анже 3:1 Ланс - Марсель 2:1 Марсель - Осер 2:1 Лион - Марсель 1:2 Марсель - Труа 3:1 Лорьян - Марсель 0:0 Марсель - Монпелье 1:1
Тулуза
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Тулуза - Клермон 2:2 Страсбург - Тулуза 2:0 Тулуза - ПСЖ 1:1 Нант - Тулуза 1:2
Тулуза - Рома 2:1 Тулуза - Осасуна 2:1 Тулуза - Норвич 0:2 Вердер - Тулуза 5:2 Тулуза - Андорра 0:0 Монпелье - Тулуза 3:1 Монако - Тулуза 1:2 Тулуза - Осер 1:1 Ницца - Тулуза 0:0 Тулуза - Нант 0:0 Аяччо - Тулуза 0:0 Тулуза - Ланс 0:1 Нант - Тулуза 1:5 Лорьян - Тулуза 0:1 Тулуза - Лион 1:2 Монпелье - Тулуза 1:2
Результаты матчей
Марсель
Тулуза
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Марсель
Тулуза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|15 - 7
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|3.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 9
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|10.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|10 - 6
|7
|11.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|8 - 6
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 9
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|9 - 5
|5
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 4
|5
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|3.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|9 - 7
|5
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|4
|Нант
|Мохамед Мостафа
|4
|Монако
|Минамино Такуми
|3 (3)
|Реймс
|Теума Тедди
|3 (2)
|Ланс
|Медина Факундо
|3
|Монако
|Камара Мохамед
|3
|Лион
|Кумбеди Саэль
|3
|Гавр
|Грандсир Самуэль
|1 1
|Лилль
|Рибейро Александро
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Марсель 0:0 Тулуза
Исход игры
Марсель
97.5% (119)
Ничья
2.5% (3)
Тулуза
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
58.12% (68)
Меньше
41.88% (49)
Обе команды забьют
Да
56.41% (66)
Нет
43.59% (51)
Популярный счёт
2:1 Марсель
44.3% (54)
2:0 Марсель
30.3% (37)
1:0 Марсель
8.2% (10)
3:1 Марсель
4.9% (6)
3:0 Марсель
3.3% (4)
3:2 Марсель
2.5% (3)
1:1 Ничья
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!