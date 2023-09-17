Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

45' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Клермон

42' Удар от ворот произведет Нант

42' Кёмерт Эрай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Удар от ворот произведет Нант

39' Удар от ворот произведет Нант

38' Чам Мухаммед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

38' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Матч возобновлен

35' Ганаго Игнатиус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Клермон

32' Оооо... вот это был удар! Молле Флоран должен был забить с этой позиции.

32' Молле Флоран нанес удар головой, но Mory Diaw спокойно отбил мяч.

32' Саймон Мозес из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Удар от ворот произведет Нант

28' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Матч возобновится спорным мячом

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

23' Кофрие Максимилиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Удар от ворот произведет Нант

23' Сейду Алиду не смог попасть в створ ударом издали

22' Гастьен Йоан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Матч возобновится спорным мячом

22' Матч остановлен

21' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Чиривелья Педро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Удар от ворот произведет Клермон

17' Молле Флоран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Молле Флоран из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Чиривелья Педро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Удар от ворот произведет Нант

14' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Кофрие Максимилиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Удар от ворот произведет Клермон

10' Хорошую попытку сделал Молле Флоран . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Мерлин Квентин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Гастьен Йоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Мерлин Квентин пробует нанести удар издали, но Mory Diaw держит все под контролем

3' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Нант начинает с центра поля

1' Судья начинает матч