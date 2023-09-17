Тур: 5. Стадион: Габриэль Монтпье. Главный судья: Леонард Томас
0'
0:1
48' ГолСаймон Мозес
74' Желтая карточкаМолле Флоран
82' Желтая карточкаКофрие Максимилиано
88' Желтая карточкаКейта Хабиб
90' Желтая карточкаКёмерт Эрай
0:1
90' Не забитый пенальтиЧам Мухаммед
90'+7
Ход матча
48'
0:1
74'
88'
90'
90'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
9 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 5
-
6 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
195 Количество передач 231
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
99
Диао
Мори
36
Сейду
Алиду
17
Пельмар
Анди
25
Гастьен
Йоан
10
Чам
Мухаммед
95
Киэ
Грежон
16
Дескамп
Реми
24
Кёмерт
Эрай
25
Молле
Флоран
27
Саймон
Мозес
- Основной состав
-
99 Диао МориВратарь
-
36 Сейду АлидуЗащитник
-
17 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Чам МухаммедНападающий
- Нападающий
-
95 Киэ ГрежонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Конате ШейкЗащитник
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Маурер АйманПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гастьен Паскаль
- Основной состав
-
16 Дескамп РемиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Кёмерт ЭрайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Саймон МозесНападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Коко МаркусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Аблин МаттисНападающий
-
Главный тренер: Пьер Аристуи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Клермон
Нант
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
13 матчей
30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.14
0.83
Среднее время на гол
78
108
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.5
0.86
Среднее время на гол
60
105
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.31
0.85
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
68
106
Бомбардиры внутри турнира
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чам Мухаммед
|1
|0.2
|Ожье Флоран
|1
|0.2
|Ветеска Матеуш
|1
|0.2
|Киэ Грежон
|1 (1)
|0.2
|Сейду Алиду
|0
|0
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мохамед Мостафа
|4 (2)
|0.8
|Саймон Мозес
|1
|0.2
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0.2
|Молле Флоран
|0
|0
|Бамба Абдул-Кадер
|0
|0
|Мерлин Квентин
|0
|0
Карточки
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диао Мори
|1
|0
|Бутубба Биляль
|1
|0
|Кофрие Максимилиано
|1
|0
|Чам Мухаммед
|1
|0
|Сейду Алиду
|1
|0
|Кейта Хабиб
|1
|0
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паллуа Николя
|2
|0
|Кастеллетто Жан-Шарль
|2
|0
|Мепийу Бастьен
|0
|1
|Молле Флоран
|1
|0
|Коко Маркус
|1
|0
|Кёмерт Эрай
|1
|0
|Мутуссами Самуэль
|1
|0
|Пьер Аристуи
|1
|0
Результаты матчей
Клермон
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Нант
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Клермон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Нант
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
4
Клермон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Нант
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
3
60%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
50%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
1
25%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
10
8
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
20%
1
13%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
2
20%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Клермон
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Тулуза - Клермон 2:2 Клермон - Мец 0:1 Реймс - Клермон 2:0 Клермон - Монако 2:4
Клермон - Гавр 1:0 Клермон - Труа 1:0 Клермон - Монпелье 1:1 Сент-Этьен - Клермон 2:0 Клермон - Орлеан 1:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Клермон - Лорьян 2:0 Брест - Клермон 2:1 Клермон - Лион 2:1 Осер - Клермон 1:1 Клермон - Реймс 1:0 Ницца - Клермон 1:2 Клермон - Анже 2:1 Труа - Клермон 0:2 Клермон - Аяччо 2:1 Монпелье - Клермон 2:1
Нант
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Нант - Марсель 1:1 Нант - Монако 3:3 Лилль - Нант 2:0 Нант - Тулуза 1:2
Кёльн - Нант 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Халл Сити - Нант 1:1 Анже - Нант 0:1 Нант - Лаваль 0:3 Нант - Анже 1:0 Лилль - Нант 2:1 Нант - Монпелье 0:3 Тулуза - Нант 0:0 Нант - Страсбург 0:2 Брест - Нант 2:0 Нант - Тулуза 1:5 Нант - Труа 2:2 Осер - Нант 2:1 Нант - Монако 2:2 Нант - Лион 1:0
Результаты матчей
Клермон
Нант
Точный счет
0:1
2 раза 67%
2:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Клермон
Нант
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
23
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|15 - 7
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|3.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|4.
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 9
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|10.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|10 - 6
|7
|11.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|12.
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|8 - 6
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 9
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|9 - 5
|5
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 4
|5
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|12.
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|3.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|9 - 7
|5
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|8.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|4
|Нант
|Мохамед Мостафа
|4
|Монако
|Минамино Такуми
|3 (3)
|Реймс
|Теума Тедди
|3 (2)
|Ланс
|Медина Факундо
|3
|Монако
|Камара Мохамед
|3
|Лион
|Кумбеди Саэль
|3
|Гавр
|Грандсир Самуэль
|1 1
|Лилль
|Рибейро Александро
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Клермон 0:1 Нант
Исход игры
Клермон
26.1% (31)
Ничья
49.6% (59)
Нант
24.4% (29)
Тотал 2.5
Больше
22.41% (26)
Меньше
77.59% (90)
Обе команды забьют
Да
69.83% (81)
Нет
30.17% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.2% (55)
1:0 Клермон
11.8% (14)
2:1 Клермон
10.1% (12)
1:2 Нант
9.2% (11)
0:1 Нант
9.2% (11)
0:2 Нант
4.2% (5)
2:0 Клермон
3.4% (4)
2:2 Ничья
2.5% (3)
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