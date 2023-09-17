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  4. Лига 1 2023-2024

Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Леонард Томас
Клермон
0:1
Конец матча
Нант
0'
0:1
48' Гол
Саймон Мозес
74' Желтая карточка
Молле Флоран
82' Желтая карточка
Кофрие Максимилиано
88' Желтая карточка
Кейта Хабиб
90' Желтая карточка
Кёмерт Эрай
0:1
90' Не забитый пенальти
Чам Мухаммед
90'+7

Ход матча

36'
 
Мохамед Мостафа
Ганаго Игнатиус
48'
0:1
Саймон Мозес
(Молле Флоран)
58'
 
Дюверн Жан-Кевин
Маркус Аленсар
62'
Николсон Шамар
Киэ Грежон
 
62'
Маньен Йоанн
Гастьен Йоан
 
62'
Аллевина Джим
Зеффан Мехди
 
70'
Кейта Хабиб
Гоналон Максим
 
74'
 
Молле Флоран
80'
 
Коко Маркус
Молле Флоран
80'
 
Паллуа Николя
Мерлин Квентин
82'
Кофрие Максимилиано
 
83'
Маурер Айман
Рашани Эльбасан
 
88'
Кейта Хабиб
 
90'
 
Кёмерт Эрай
90'
Чам Мухаммед
0:1

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 195 Количество передач 231
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Клермон 26.1% (31)
X 49.6% (59)
Нант 24.4% (29)
0
выиграет Клермон, со счетом 2:0
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Диао
Мори
36
Сейду
Алиду
17
Пельмар
Анди
5
Кофрие
Максимилиано
2
Зеффан
Мехди
12
Гоналон
Максим
25
Гастьен
Йоан
3
Вивальдо
Боргес
до
Сантос
Нето
10
Чам
Мухаммед
18
Рашани
Эльбасан
95
Киэ
Грежон
16
Дескамп
Реми
18
Пьер-Габриэль
Ронаэль
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
24
Кёмерт
Эрай
29
Мерлин
Квентин
6
Дуглас
Гомес
5
Чиривелья
Педро
25
Молле
Флоран
10
Маркус
Аленсар
7
Ганаго
Игнатиус
27
Саймон
Мозес
Клермон
3-4-3
Нант
4-3-3

История личных встреч

Клермон
Нант

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

13 матчей

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
2:3
Л1
2:1
Л2
0:1
Л2
0:1
Л2
0:0
Л2
1:0
Л2
2:1
Л2
2:0
Л2
2:0
Л2
3:2
Л2
2:1

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.14
0.83

Среднее время на гол

78
108

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.5
0.86

Среднее время на гол

60
105

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.31
0.85

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

68
106

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чам Мухаммед 1 0.2
Ожье Флоран 1 0.2
Ветеска Матеуш 1 0.2
Киэ Грежон 1 (1) 0.2
Сейду Алиду 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 4 (2) 0.8
Саймон Мозес 1 0.2
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.2
Молле Флоран 0 0
Бамба Абдул-Кадер 0 0
Мерлин Квентин 0 0

Карточки

Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диао Мори 1 0
Бутубба Биляль 1 0
Кофрие Максимилиано 1 0
Чам Мухаммед 1 0
Сейду Алиду 1 0
Кейта Хабиб 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паллуа Николя 2 0
Кастеллетто Жан-Шарль 2 0
Мепийу Бастьен 0 1
Молле Флоран 1 0
Коко Маркус 1 0
Кёмерт Эрай 1 0
Мутуссами Самуэль 1 0
Пьер Аристуи 1 0

Результаты матчей

Клермон
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Нант
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Клермон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Нант
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
4
Клермон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Нант
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
3
60%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
50%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
1
25%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
20%
1
13%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
2
20%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Клермон
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Тулуза - Клермон 2:2 Клермон - Мец 0:1 Реймс - Клермон 2:0 Клермон - Монако 2:4
Клермон - Гавр 1:0 Клермон - Труа 1:0 Клермон - Монпелье 1:1 Сент-Этьен - Клермон 2:0 Клермон - Орлеан 1:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Клермон - Лорьян 2:0 Брест - Клермон 2:1 Клермон - Лион 2:1 Осер - Клермон 1:1 Клермон - Реймс 1:0 Ницца - Клермон 1:2 Клермон - Анже 2:1 Труа - Клермон 0:2 Клермон - Аяччо 2:1 Монпелье - Клермон 2:1
Нант
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Нант - Марсель 1:1 Нант - Монако 3:3 Лилль - Нант 2:0 Нант - Тулуза 1:2
Кёльн - Нант 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Халл Сити - Нант 1:1 Анже - Нант 0:1 Нант - Лаваль 0:3 Нант - Анже 1:0 Лилль - Нант 2:1 Нант - Монпелье 0:3 Тулуза - Нант 0:0 Нант - Страсбург 0:2 Брест - Нант 2:0 Нант - Тулуза 1:5 Нант - Труа 2:2 Осер - Нант 2:1 Нант - Монако 2:2 Нант - Лион 1:0

Результаты матчей

Клермон
Нант

Точный счет

0:1
2 раза 67%
2:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Клермон
Нант

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 5 3 2 0 15 - 7 11
2.
Брест
 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
3.
Ницца
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
4.
Марсель
 0:0 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
5.
ПСЖ
 Заявка 5 2 2 1 10 - 6 8
6.
Лилль
 Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
7.
Мец
 Заявка 5 2 2 1 7 - 9 8
8.
Реймс
 Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
9.
Страсбург
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
10.
Ренн
 Заявка 5 1 4 0 10 - 6 7
11.
Лорьян
 Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
12.
Тулуза
 0:0 Заявка 5 1 3 1 5 - 6 6
13.
Гавр
 Заявка 4 1 2 1 8 - 6 5
14.
Монпелье
 Заявка 5 1 2 2 9 - 9 5
15.
Нант
 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
16.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
17.
Клермон
 Заявка 5 0 1 4 4 - 10 1
18.
Ланс
 Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Страсбург
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4.
Лилль
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Ренн
 Заявка 3 1 2 0 9 - 5 5
6.
Лорьян
 Заявка 3 1 2 0 7 - 4 5
7.
Ницца
 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
8.
Брест
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
ПСЖ
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
10.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
11.
Реймс
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
12.
Тулуза
 0:0 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Мец
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
14.
Нант
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
15.
Ланс
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
17.
Лион
 Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
18.
Клермон
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брест
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
2.
Мец
 Заявка 3 2 0 1 3 - 5 6
3.
Монако
 Заявка 3 1 2 0 9 - 7 5
4.
ПСЖ
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
5.
Ницца
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Монпелье
 Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
7.
Реймс
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
8.
Тулуза
 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
9.
Нант
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
10.
Марсель
 0:0 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
11.
Ренн
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Гавр
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
13.
Лилль
 Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
14.
Лион
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Клермон
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Лорьян
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
17.
Страсбург
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
18.
Ланс
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 7
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Нант Мохамед Мостафа 4
Монако Минамино Такуми 3 (3)
Реймс Теума Тедди 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Медина Факундо 3
Монако Камара Мохамед 3
Лион Кумбеди Саэль 3
Гавр Грандсир Самуэль 1 1
Лилль Рибейро Александро 1 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Нант вырывает победу
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Клермон: 51%, Нант: 49%.
  • 97'
    Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 96'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 96'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Чам Мухаммед бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот
  • 95'
    Контроль мяча: Клермон: 51%, Нант: 49%.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Gabriel Montpied. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Клермон 26.1% (31)
    X 49.6% (59)
    Нант 24.4% (29)
    0
    выиграет Клермон, со счетом 2:0
    вот так
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Клермон 0:1 Нант

    Исход игры
    Клермон
    26.1% (31)
    Ничья
    49.6% (59)
    Нант
    24.4% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    22.41% (26)
    Меньше
    77.59% (90)
    Обе команды забьют
    Да
    69.83% (81)
    Нет
    30.17% (35)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    46.2% (55)
    1:0 Клермон
    11.8% (14)
    2:1 Клермон
    10.1% (12)
    1:2 Нант
    9.2% (11)
    0:1 Нант
    9.2% (11)
    0:2 Нант
    4.2% (5)
    2:0 Клермон
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
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