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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Нихуйс Бас
Гоу Эхед Иглс
1:0
Первый тайм: 40'
Фортуна Ситтард

Ход матча

37'
Эдвардсен Оливер
(Адеканье Бобби)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

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Гоу Эхед Иглс
Ничья
Фортуна Ситтард
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
3
Наубер
Геррит
4
Крамер
Йорис
5
Кюйперс
Бас
8
Линторст
Эверт
10
Ромменс
Филипп
11
Адеканье
Бобби
18
Виллюмссон
Виллюм
23
Эдвардсен
Оливер
16
Эдвардсен
Виктор
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
33
Сиовас
Димитрис
35
Дейкс
Митчелл
32
Розье
Лорейнц
6
Дуарте
Дерой
7
Кордоба
Иньиго
10
Халилович
Ален
77
Нослин
Тейяни
9
Сирхейс
Кай
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1
Фортуна Ситтард
4-2-3-1

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
Фортуна Ситтард

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
8.3%
25%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

22 матча

50%
13.6%
36.4%
11 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
18.2%
45.4%
8 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

40.9%
27.3%
31.8%
9 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

Э
2:0
Э
0:2
Э
1:0
Э
4:3
ТМК
0:13
ПД
0:1
ПД
2:1
К
3:0
ПД
0:1
ПД
0:2
ПД
4:1
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
3:0
ВД(GD
2:0
ВД(GD
2:0
ВД(GD
0:1
ВД(GD
1:1
ВД(GD
2:2
ВД(GD
2:1

Голы

Всего голов

20
9

Голов в среднем за матч

2
0.82

Среднее время на гол

45
110

Всего голов

13
23

Голов в среднем за матч

1.08
2.09

Среднее время на гол

83
43

Всего голов

33
32

Голов в среднем за матч

1.5
1.45

Тотал матчей

2.5
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

60
61

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кюйперс Бас 2 0.4
Ромменс Филипп 2 (1) 0.4
Эдвардсен Оливер 2 0.4
Со Силла 1 0.2
Виллюмссон Виллюм 1 0.2
Льянсана Энрик 1 0.2
Дейл Матс 0 0
Эдвардсен Виктор 0 0
Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халилович Ален 1 0.17
Нослин Тейяни 1 0.17
Озьякуп Огузхан 1 0.17
Дуарте Дерой 1 0.17
Розье Лорейнц 1 0.17
Бельхейр Мухамед 1 0.17
Пинту Иву 0 0
Кордоба Иньиго 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амофа Джамал 3 1
Кюйперс Бас 2 0
Адеканье Бобби 0 1
Наубер Геррит 1 0
Крамер Йорис 1 0
Дейл Матс 1 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Виллюмссон Виллюм 1 0
Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дейкс Митчелл 3 0
Розье Лорейнц 2 0
Гут Родриго 2 0
Бёйс Данни 1 0
Сиовас Димитрис 1 0
Пинту Иву 1 0
Сирхейс Кай 1 0
Дуарте Дерой 1 0
Оратмангун Рагнар 1 0
Пандур Ивор 1 0
Нослин Тейяни 1 0
Робберехт Милан 1 0

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Фортуна Ситтард
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2
Гоу Эхед Иглс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Фортуна Ситтард
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
4
Гоу Эхед Иглс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Фортуна Ситтард
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

1
6

Голы по времени матча

Забито

7
2
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
1
14%
1
50%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
100%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
33%
2
33%
61-75
1
11%
2
33%
76-90

Пропущено

9
5
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
22%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
11%
2
40%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1
Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 0:2 Гоу Эхед Иглс - Мамелоди Сандаунс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ден Бош 2:1 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Волендам 3:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 1:1 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 2:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 2:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 4:1
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2
Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 ВВВ-Венло - Фортуна Ситтард 2:3 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 0:0 Миллуолл - Фортуна Ситтард 1:2 Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Стандард 0:1 Фортуна Ситтард - Эйндховен 1:1 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 3:0 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Витесс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 4:0 Фортуна Ситтард - Гронинген 3:1

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
Фортуна Ситтард

Точный счет

3:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Гоу Эхед Иглс
Фортуна Ситтард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
2
2
2
2.5
1
4
1
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 13 - 1 12
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
3.
Твенте
 Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
4.
Фейеноорд
 Заявка 5 3 2 0 19 - 5 11
5.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 6 2 4 0 7 - 4 10
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
7.
Гоу Эхед Иглс
 0:0 Заявка 5 2 2 1 9 - 9 8
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
9.
Хераклес
 Заявка 4 2 0 2 7 - 9 6
10.
Херенвен
 Заявка 5 2 0 3 9 - 13 6
11.
Эксельсиор
 Заявка 5 1 3 1 9 - 10 6
12.
Аякс
 Заявка 4 1 2 1 7 - 6 5
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
14.
Витесс
 Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
15.
Утрехт
 Заявка 5 1 0 4 4 - 11 3
16.
Валвейк
 Заявка 5 1 0 4 4 - 13 3
17.
Алмере Сити
 Заявка 5 0 1 4 4 - 14 1
18.
Волендам
 Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 12 - 2 7
2.
Гоу Эхед Иглс
 0:0 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
6.
Твенте
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
7.
Хераклес
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
11.
Херенвен
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
Эксельсиор
 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
13.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Волендам
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
15.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16.
Утрехт
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
17.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
18.
Витесс
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Твенте
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
5.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
6.
Витесс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Эксельсиор
 Заявка 2 1 0 1 5 - 6 3
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Утрехт
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
10.
Валвейк
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
11.
Херенвен
 Заявка 3 1 0 2 5 - 9 3
12.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
13.
Аякс
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
14.
Гоу Эхед Иглс
 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
15.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
16.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
17.
Хераклес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Волендам
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
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Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 6 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 6 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 4 (3)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 4
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 3
Фортуна Ситтард Дейкс Митчелл 3
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 1
Эксельсиор Лампру Лазарос 1 1
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    Лучшие коэффициенты
    Гоу Эхед Иглс
    Ничья
    Фортуна Ситтард
    2.35
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    3.65
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    3.20
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