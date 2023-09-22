Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

89' Гут Родриго тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

88' Ромменс Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Оратмангун Рагнар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Дуарте Дерой выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Озьякуп Огузхан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Халилович Ален навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Матч возобновлен

82' Ох, нехорошо это выглядит. Со Силла получил травму и медбригада забирает его с поля.

81' Со Силла на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Дуарте Дерой не смог попасть в створ ударом издали

80' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Халилович Ален навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Г О О О О Л - Со Силла забивает ударом с правой ноги!

77' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Мартинсен Якоб оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Озьякуп Огузхан тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

75' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Ромменс Филипп не смог попасть в створ ударом издали

74' Виллюмссон Виллюм создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Близко! Дуарте Дерой нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

72' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Нослин Тейяни не смог попасть в створ ударом издали

70' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Линторст Эверт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Матч возобновлен

64' Адеканье Бобби на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Дуарте Дерой получил желтую карточку от судьи

60' Кордоба Иньиго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Кордоба Иньиго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Дуарте Дерой выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Матч возобновлен

53' Матч остановлен

52' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Халилович Ален оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Кордоба Иньиго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' ШТАНГА! Так было близко к голу - Эдвардсен Виктор нанес удар в каркас ворот!

51' Кюйперс Бас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Кюйперс Бас нанес удар головой, но Ивор Пандур спокойно отбил мяч.

47' Крамер Йорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Розье Лорейнц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Дуарте Дерой выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника