Тур: 6. Стадион: Де Аделарсхорст. Зрители: 9803 Главный судья: Нихуйс Бас
3:0
Конец матча
0'
1:0
37' ГолЭдвардсен Оливер
45' Желтая карточкаРозье Лорейнц
60' Желтая карточкаДуарте Дерой
75' Желтая карточкаОзьякуп Огузхан
2:0
77' ГолСо Силла
89' Желтая карточкаГут Родриго
89' Undefined phrase: football_event_Гут Родриго
3:0
90' ГолРомменс Филипп
90'+10
Ход матча
37'
45'
60'
75'
77'
2:0
89'
89'
90'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
4 Удары по воротам 10
-
9 Удары в створ 2
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
401 Количество передач 402
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Янсен СвенВратарь
-
22 Малдер ЭрвинВратарь
-
15 Джеймс ДеанЗащитник
-
28 Саатоф ПимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Серра ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Со СиллаНападающий
-
32 Батен ТибоНападающий
-
26 Лука Эверинк
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
31 Пандур ИворВратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Хендрикс ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
-
61 Вита РемиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Гриффит ИманНападающий
-
Главный тренер: Бёйс Данни
История личных встреч
Гоу Эхед Иглс
Фортуна Ситтард
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
8.3%
25%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
22 матча
50%
13.6%
36.4%
11 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
36.4%
18.2%
45.4%
8 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
40.9%
27.3%
31.8%
9 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
9
Голов в среднем за матч
2
0.82
Среднее время на гол
45
110
Всего голов
13
23
Голов в среднем за матч
1.08
2.09
Среднее время на гол
83
43
Всего голов
33
32
Голов в среднем за матч
1.5
1.45
Тотал матчей
2.5
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
60
61
Бомбардиры внутри турнира
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромменс Филипп
|3 (1)
|0.6
|Эдвардсен Оливер
|3
|0.6
|Кюйперс Бас
|2
|0.4
|Со Силла
|2
|0.4
|Виллюмссон Виллюм
|1
|0.2
|Льянсана Энрик
|1
|0.2
|Дейл Матс
|0
|0
|Эдвардсен Виктор
|0
|0
|Адеканье Бобби
|0
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халилович Ален
|1
|0.17
|Нослин Тейяни
|1
|0.17
|Озьякуп Огузхан
|1
|0.17
|Дуарте Дерой
|1
|0.17
|Розье Лорейнц
|1
|0.17
|Бельхейр Мухамед
|1
|0.17
|Пинту Иву
|0
|0
|Кордоба Иньиго
|0
|0
Карточки
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амофа Джамал
|3
|1
|Кюйперс Бас
|2
|0
|Адеканье Бобби
|0
|1
|Наубер Геррит
|1
|0
|Крамер Йорис
|1
|0
|Дейл Матс
|1
|0
|Эдвардсен Виктор
|1
|0
|Виллюмссон Виллюм
|1
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дейкс Митчелл
|3
|0
|Розье Лорейнц
|3
|0
|Гут Родриго
|3
|0
|Дуарте Дерой
|2
|0
|Бёйс Данни
|1
|0
|Сиовас Димитрис
|1
|0
|Пинту Иву
|1
|0
|Озьякуп Огузхан
|1
|0
|Сирхейс Кай
|1
|0
|Оратмангун Рагнар
|1
|0
|Пандур Ивор
|1
|0
|Нослин Тейяни
|1
|0
|Робберехт Милан
|1
|0
Результаты матчей
Гоу Эхед Иглс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Фортуна Ситтард
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
2
Гоу Эхед Иглс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Фортуна Ситтард
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
1
4
Гоу Эхед Иглс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Фортуна Ситтард
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
1
6
Голы по времени матча
Забито
10
2
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
1
50%
61-75
3
30%
1
50%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
100%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
12
6
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
25%
2
33%
61-75
3
25%
2
33%
76-90
Пропущено
9
8
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
22%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
11%
3
38%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
3
33%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1
Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 0:2 Гоу Эхед Иглс - Мамелоди Сандаунс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ден Бош 2:1 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Волендам 3:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 1:1 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 2:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 2:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 4:1
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2
Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 ВВВ-Венло - Фортуна Ситтард 2:3 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 0:0 Миллуолл - Фортуна Ситтард 1:2 Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Стандард 0:1 Фортуна Ситтард - Эйндховен 1:1 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 3:0 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Витесс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 4:0 Фортуна Ситтард - Гронинген 3:1
Результаты матчей
Гоу Эхед Иглс
Фортуна Ситтард
Точный счет
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Гоу Эхед Иглс
Фортуна Ситтард
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
33
32
15
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 1
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|19 - 5
|11
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 9
|10
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 13
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 10
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 6
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 13
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 14
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 2
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|6 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|6 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|4 (3)
|Эксельсиор
|Аграфиотис Николас
|4
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|3 (2)
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 3
|Фортуна Ситтард
|Дейкс Митчелл
|3
|Фортуна Ситтард
|Розье Лорейнц
|3
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|3
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 1