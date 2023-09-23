Тур: 7. Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг).
1:2
Первый тайм: 45'
0'
1:0
29' ГолУджа Энтони
32' Желтая карточкаКауфманн Фабио
1:1
38' ГолОкунуки Кандзи
1:2
41' ГолГоллер Беньямин
43' Желтая карточкаХандверкер Тим
Ход матча
29'
1:0
32'
38'
1:1
41'
43'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 5
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
23
Виб
Данило
19
Донкор
Антон
39
Краусе
Робин
44
Johan
Gomez
14
Уджа
Энтони
28
Гиамера
Ян
15
Маркес
Иван
17
Кастроп
Йенс
42
Can
Uzun
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Виб ДанилоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Донкор АнтонЗащитник
- Полузащитник
-
39 Краусе РобинПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Johan GomezПолузащитник
-
14 Уджа ЭнтониНападающий
- Запасные игроки
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Киевски НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Амин ЮссефПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jens Haertel
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Гиамера ЯнЗащитник
-
15 Маркес ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Кастроп ЙенсПолузащитник
-
42 Can UzunПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Хорн ЯннесЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
46 Julian Kania
-
Главный тренер: Cristian Fiel
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Айнтрахт Бр
Нюрнберг
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
14 матчей
35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
4
Голов в среднем за матч
2.86
0.57
Среднее время на гол
31
157
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.71
1.43
Среднее время на гол
52
63
Всего голов
32
14
Голов в среднем за матч
2.29
1
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
39
90
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уджа Энтони
|2
|0.29
|Кауфманн Фабио
|1
|0.14
|Хельгасон Торир
|1
|0.14
|Декарли Сауло
|0
|0
|Донкор Антон
|0
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Can Uzun
|4 (2)
|0.57
|Шлаймер Лукас
|2
|0.29
|Голлер Беньямин
|1
|0.14
|Гиамера Ян
|1
|0.14
|Хандверкер Тим
|1 (1)
|0.14
|Лохкемпер Феликс
|0
|0
|Хорн Яннес
|0
|0
|Хаяси Даити
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Яннис
|1
|1
|Берендт Бриан
|1
|1
|Hasan Kurucay
|1
|1
|Декарли Сауло
|2
|0
|Johan Gomez
|2
|0
|Иванов Роберт
|2
|0
|Кауфманн Фабио
|1
|0
|Риттмюллер Марвин
|1
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастроп Йенс
|3
|0
|Матения Кристиан
|1
|1
|Гюрлеен Ахмет
|1
|1
|Хунгбо Джозеф
|2
|0
|Гайс Йоханнес
|1
|0
|Валентини Энрико
|1
|0
|Браун Натаниэль
|1
|0
|Гиамера Ян
|1
|0
|Думан Тайлан
|1
|0
|Дафернер Кристоф
|1
|0
|Хорн Яннес
|1
|0
|Окунуки Кандзи
|1
|0
|Голлер Беньямин
|1
|0
|Хаяси Даити
|1
|0
|Лоун Али
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Нюрнберг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
1
Айнтрахт Бр
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Нюрнберг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
5
Айнтрахт Бр
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Нюрнберг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
1
6
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
2
7
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
29%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
100%
2
40%
76-90
Пропущено
7
4
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
9
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
67%
3
33%
76-90
Пропущено
9
11
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
2
22%
4
36%
16-30
3
33%
1
9%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0
Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Айнтрахт Бр - Рот-Вайсс Эссен 1:0 Айнтрахт Бр - Хапоэль Тель-Авив 0:0 Айнтрахт Бр - Бетис 3:1 Пройссен Мюнстер - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 0:1 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:0 Касторф ФК - Айнтрахт Бр 0:6 Волкенроде - Айнтрахт Бр 1:14 Ганза - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Ян 1:2 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Зандхаузен 2:1 Падерборн - Айнтрахт Бр 5:1
Нюрнберг
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1
Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Обернойланд - Нюрнберг 1:9 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганза - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Мюнхен-1860 3:0 Унтерахинг - Нюрнберг 1:2 Саарбрюккен - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Арсенал 1:1 Диошдьёр - Нюрнберг 1:3 Хартберг - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Пардубице 1:0 Падерборн - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Ганза 0:0 Магдебург - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 3:3 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
Нюрнберг
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Бр
Нюрнберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|2.
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|3.
|6
|4
|0
|2
|10 - 11
|12
|4.
|7
|3
|3
|1
|17 - 13
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|16 - 7
|11
|6.
|2:1
|7
|3
|2
|2
|11 - 12
|11
|7.
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|8.
|6
|2
|4
|0
|8 - 3
|10
|9.
|1:0
|7
|3
|1
|3
|9 - 13
|10
|10.
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|11.
|2:2
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|12.
|0:1
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|13.
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|8
|14.
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|15.
|6
|2
|0
|4
|12 - 11
|6
|16.
|2:2
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|17.
|1:2
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|18.
|7
|1
|1
|5
|8 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|9 - 6
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|8 - 1
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|9.
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|10.
|2:2
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|11.
|2:1
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|12.
|2:2
|4
|1
|2
|1
|8 - 5
|5
|13.
|0:1
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|14.
|3
|1
|1
|1
|9 - 3
|4
|15.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|16.
|1:2
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|17.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|18.
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|3.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|6
|5.
|2:1
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|8 - 7
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|2:2
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|12.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|15.
|2:2
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|2 - 10
|1
|17.
|3
|0
|0
|3
|4 - 10
|0
|18.
|1:2
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|7 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|6 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|5 (3)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|5 (2)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|5
|Магдебург
|Daniel Heber
|1 3
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 3
|Магдебург
|Атик Бариш
|4
|Эльвeрсберг
|Якобсен Торе
|4
|Веен Висбаден
|Карстенс Флориан
|4