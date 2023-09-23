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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Айнтрахт Бр
2:2
Конец матча
Нюрнберг
0'
1:0
29' Гол
Уджа Энтони
32' Желтая карточка
Кауфманн Фабио
1:1
38' Гол
Окунуки Кандзи
1:2
40' Гол
Голлер Беньямин
43' Желтая карточка
Хандверкер Тим
45' Желтая карточка
Кастроп Йенс
2:2
64' Гол
Уджа Энтони
83' Желтая карточка
Хельгасон Торир
90'+7
1
Хофманн
Роб-Торбен
23
Виб
Данило
5
Иванов
Роберт
4
Николау
Яннис
37
Кауфманн
Фабио
19
Донкор
Антон
33
Гризбек
Себастьян
39
Краусе
Робин
10
Крюгер
Флориан
44
Johan
Gomez
14
Уджа
Энтони
26
Матения
Кристиан
28
Гиамера
Ян
15
Маркес
Иван
3
Гюрлеен
Ахмет
29
Хандверкер
Тим
10
Дели
Матс
Мёллер
17
Кастроп
Йенс
42
Can
Uzun
14
Голлер
Беньямин
36
Шлаймер
Лукас
11
Окунуки
Кандзи
Айнтрахт Бр
3-4-2-1
Нюрнберг
4-3-3

История личных встреч

Айнтрахт Бр
Нюрнберг

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

14 матчей

35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

Б2
2:0
Б2
4:2
Б2
0:0
Б2
3:2
Б2
2:0
Б2
2:3
Б2
1:1
Б2
6:1
Б2
3:1
Б2
2:1
Б2
3:1
Б2
1:0
Б
2:1
Б
1:1

Голы

Всего голов

20
4

Голов в среднем за матч

2.86
0.57

Среднее время на гол

31
157

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.71
1.43

Среднее время на гол

52
63

Всего голов

32
14

Голов в среднем за матч

2.29
1

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

39
90

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уджа Энтони 3 0.43
Кауфманн Фабио 1 0.14
Хельгасон Торир 1 0.14
Декарли Сауло 0 0
Донкор Антон 0 0
Крюгер Флориан 0 0
Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Can Uzun 4 (2) 0.57
Шлаймер Лукас 2 0.29
Голлер Беньямин 2 0.29
Хандверкер Тим 1 (1) 0.14
Гиамера Ян 1 0.14
Окунуки Кандзи 1 0.14
Лохкемпер Феликс 0 0
Хорн Яннес 0 0
Хаяси Даити 0 0

Карточки

Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Яннис 1 1
Берендт Бриан 1 1
Hasan Kurucay 1 1
Декарли Сауло 2 0
Johan Gomez 2 0
Иванов Роберт 2 0
Кауфманн Фабио 1 0
Хельгасон Торир 1 0
Риттмюллер Марвин 1 0
Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастроп Йенс 4 0
Матения Кристиан 1 1
Гюрлеен Ахмет 1 1
Хунгбо Джозеф 2 0
Гайс Йоханнес 1 0
Валентини Энрико 1 0
Браун Натаниэль 1 0
Гиамера Ян 1 0
Думан Тайлан 1 0
Дафернер Кристоф 1 0
Хорн Яннес 1 0
Хандверкер Тим 1 0
Окунуки Кандзи 1 0
Голлер Беньямин 1 0
Хаяси Даити 1 0
Лоун Али 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Нюрнберг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
3
Айнтрахт Бр
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Нюрнберг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
5
Айнтрахт Бр
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Нюрнберг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

3
8

Голы по времени матча

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
4
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
2
50%
1
11%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
25%
2
22%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
100%
2
40%
76-90

Пропущено

7
4
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
11
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
5
45%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
3
27%
61-75
2
40%
3
27%
76-90

Пропущено

11
13
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
2
18%
5
38%
16-30
5
45%
1
8%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
1
9%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Бр
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0
Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Айнтрахт Бр - Рот-Вайсс Эссен 1:0 Айнтрахт Бр - Хапоэль Тель-Авив 0:0 Айнтрахт Бр - Бетис 3:1 Пройссен Мюнстер - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 0:1 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:0 Касторф ФК - Айнтрахт Бр 0:6 Волкенроде - Айнтрахт Бр 1:14 Ганза - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Ян 1:2 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Зандхаузен 2:1 Падерборн - Айнтрахт Бр 5:1
Нюрнберг
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1
Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Обернойланд - Нюрнберг 1:9 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганза - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Мюнхен-1860 3:0 Унтерахинг - Нюрнберг 1:2 Саарбрюккен - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Арсенал 1:1 Диошдьёр - Нюрнберг 1:3 Хартберг - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Пардубице 1:0 Падерборн - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Ганза 0:0 Магдебург - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 3:3 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
Нюрнберг

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Бр
Нюрнберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
4
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 6 4 1 1 13 - 4 13
2.
Гамбург
 7 4 1 2 15 - 9 13
3.
Хольштайн Киль
 6 4 0 2 10 - 11 12
4.
Магдебург
 7 3 3 1 17 - 13 12
5.
Ганновер 96
 6 3 2 1 16 - 7 11
6.
Кайзерслаутерн
 6 3 1 2 10 - 10 10
7.
Санкт-Паули
 6 2 4 0 8 - 3 10
8.
Эльвeрсберг
 7 3 1 3 10 - 13 10
9.
Ганза
 6 3 0 3 8 - 9 9
10.
Нюрнберг
 7 2 3 2 11 - 13 9
11.
Карлсруэ
 7 2 2 3 12 - 13 8
12.
Гройтер Фюрт
 7 2 2 3 12 - 14 8
13.
Веен Висбаден
 7 2 2 3 6 - 8 8
14.
Падерборн
 7 2 2 3 8 - 13 8
15.
Шальке 04
 6 2 1 3 11 - 12 7
16.
Герта
 6 2 0 4 12 - 11 6
17.
Айнтрахт Бр
 7 1 2 4 5 - 11 5
18.
Оснабрюк
 7 1 1 5 8 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
Магдебург
 3 2 1 0 9 - 6 7
3.
Гройтер Фюрт
 4 2 1 1 10 - 6 7
4.
Герта
 3 2 0 1 8 - 1 6
5.
Фортуна
 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Шальке 04
 3 2 0 1 7 - 5 6
7.
Кайзерслаутерн
 3 2 0 1 7 - 5 6
8.
Хольштайн Киль
 3 2 0 1 6 - 6 6
9.
Ганза
 4 2 0 2 6 - 6 6
10.
Санкт-Паули
 3 1 2 0 5 - 1 5
11.
Карлсруэ
 3 1 2 0 5 - 3 5
12.
Нюрнберг
 3 1 2 0 5 - 4 5
13.
Айнтрахт Бр
 4 1 2 1 4 - 4 5
14.
Веен Висбаден
 4 1 2 1 3 - 4 5
15.
Ганновер 96
 3 1 1 1 9 - 3 4
16.
Падерборн
 3 1 1 1 4 - 4 4
17.
Эльвeрсберг
 3 1 0 2 3 - 8 3
18.
Оснабрюк
 4 1 0 3 6 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 3 2 1 0 8 - 1 7
2.
Ганновер 96
 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Эльвeрсберг
 4 2 1 1 7 - 5 7
4.
Хольштайн Киль
 3 2 0 1 4 - 5 6
5.
Санкт-Паули
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Магдебург
 4 1 2 1 8 - 7 5
7.
Кайзерслаутерн
 3 1 1 1 3 - 5 4
8.
Гамбург
 4 1 1 2 5 - 6 4
9.
Нюрнберг
 4 1 1 2 6 - 9 4
10.
Падерборн
 4 1 1 2 4 - 9 4
11.
Ганза
 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Веен Висбаден
 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Карлсруэ
 4 1 0 3 7 - 10 3
14.
Шальке 04
 3 0 1 2 4 - 7 1
15.
Гройтер Фюрт
 3 0 1 2 2 - 8 1
16.
Оснабрюк
 3 0 1 2 2 - 10 1
17.
Герта
 3 0 0 3 4 - 10 0
18.
Айнтрахт Бр
 3 0 0 3 1 - 7 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 7 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 6 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 5 (3)
Гамбург Глацель Роберт 5 (2)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 5
Весь список

Топ нарушителей
Магдебург Daniel Heber 1 3
Оснабрюк Айдини Басхким 1 3
Магдебург Атик Бариш 4
Эльвeрсберг Якобсен Торе 4
Веен Висбаден Карстенс Флориан 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Кастроп Йенс получил желтую карточку от судьи
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