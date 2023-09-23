Тур: 7. Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг).
2:2
Конец матча
0'
1:0
29' ГолУджа Энтони
32' Желтая карточкаКауфманн Фабио
1:1
38' ГолОкунуки Кандзи
1:2
40' ГолГоллер Беньямин
43' Желтая карточкаХандверкер Тим
45' Желтая карточкаКастроп Йенс
2:2
64' ГолУджа Энтони
83' Желтая карточкаХельгасон Торир
90'+7
Ход матча
29'
1:0
32'
38'
1:1
40'
43'
45'
64'
2:2
72'
83'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 5
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
437 Количество передач 377
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.63 Обе команды забьют
-
-
23
Виб
Данило
19
Донкор
Антон
39
Краусе
Робин
44
Johan
Gomez
14
Уджа
Энтони
28
Гиамера
Ян
15
Маркес
Иван
17
Кастроп
Йенс
42
Can
Uzun
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Виб ДанилоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Донкор АнтонЗащитник
- Полузащитник
-
39 Краусе РобинПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Johan GomezПолузащитник
-
14 Уджа ЭнтониНападающий
- Запасные игроки
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Киевски НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Амин ЮссефПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jens Haertel
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Гиамера ЯнЗащитник
-
15 Маркес ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Кастроп ЙенсПолузащитник
-
42 Can UzunПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Хорн ЯннесЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
46 Julian Kania
-
Главный тренер: Cristian Fiel
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Айнтрахт Бр
Нюрнберг
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
14 матчей
35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
4
Голов в среднем за матч
2.86
0.57
Среднее время на гол
31
157
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.71
1.43
Среднее время на гол
52
63
Всего голов
32
14
Голов в среднем за матч
2.29
1
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
39
90
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уджа Энтони
|3
|0.43
|Кауфманн Фабио
|1
|0.14
|Хельгасон Торир
|1
|0.14
|Декарли Сауло
|0
|0
|Донкор Антон
|0
|0
|Крюгер Флориан
|0
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Can Uzun
|4 (2)
|0.57
|Шлаймер Лукас
|2
|0.29
|Голлер Беньямин
|2
|0.29
|Хандверкер Тим
|1 (1)
|0.14
|Гиамера Ян
|1
|0.14
|Окунуки Кандзи
|1
|0.14
|Лохкемпер Феликс
|0
|0
|Хорн Яннес
|0
|0
|Хаяси Даити
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Яннис
|1
|1
|Берендт Бриан
|1
|1
|Hasan Kurucay
|1
|1
|Декарли Сауло
|2
|0
|Johan Gomez
|2
|0
|Иванов Роберт
|2
|0
|Кауфманн Фабио
|1
|0
|Хельгасон Торир
|1
|0
|Риттмюллер Марвин
|1
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастроп Йенс
|4
|0
|Матения Кристиан
|1
|1
|Гюрлеен Ахмет
|1
|1
|Хунгбо Джозеф
|2
|0
|Гайс Йоханнес
|1
|0
|Валентини Энрико
|1
|0
|Браун Натаниэль
|1
|0
|Гиамера Ян
|1
|0
|Думан Тайлан
|1
|0
|Дафернер Кристоф
|1
|0
|Хорн Яннес
|1
|0
|Хандверкер Тим
|1
|0
|Окунуки Кандзи
|1
|0
|Голлер Беньямин
|1
|0
|Хаяси Даити
|1
|0
|Лоун Али
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Нюрнберг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
3
Айнтрахт Бр
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Нюрнберг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
5
Айнтрахт Бр
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Нюрнберг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
3
8
Голы по времени матча
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
4
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
2
50%
1
11%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
25%
2
22%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
100%
2
40%
76-90
Пропущено
7
4
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
11
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
5
45%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
3
27%
61-75
2
40%
3
27%
76-90
Пропущено
11
13
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
2
18%
5
38%
16-30
5
45%
1
8%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
1
9%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0
Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Айнтрахт Бр - Рот-Вайсс Эссен 1:0 Айнтрахт Бр - Хапоэль Тель-Авив 0:0 Айнтрахт Бр - Бетис 3:1 Пройссен Мюнстер - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 0:1 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:0 Касторф ФК - Айнтрахт Бр 0:6 Волкенроде - Айнтрахт Бр 1:14 Ганза - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Ян 1:2 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Зандхаузен 2:1 Падерборн - Айнтрахт Бр 5:1
Нюрнберг
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1
Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Обернойланд - Нюрнберг 1:9 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганза - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Мюнхен-1860 3:0 Унтерахинг - Нюрнберг 1:2 Саарбрюккен - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Арсенал 1:1 Диошдьёр - Нюрнберг 1:3 Хартберг - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Пардубице 1:0 Падерборн - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Ганза 0:0 Магдебург - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 3:3 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
Нюрнберг
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Бр
Нюрнберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
16
43
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|7 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|6 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|5 (3)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|5 (2)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|5
|Магдебург
|Daniel Heber
|1 3
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 3
|Магдебург
|Атик Бариш
|4
|Эльвeрсберг
|Якобсен Торе
|4
|Веен Висбаден
|Карстенс Флориан
|4
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.63 Обе команды забьют
-
-