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  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Гройтер Фюрт
2:2
Первый тайм: 45'
Карлсруэ
0'
1:0
5' Гол
Лемперте Тим
1:1
7' Гол
Бормут Робин
2:1
12' Гол
Абиама Диксон
18' Желтая карточка
Гондорф Жером
19' Желтая карточка
Йенсен Леон
2:2
25' Гол
Ванитцек Марвин
36' Желтая карточка
Ванитцек Марвин
42' Желтая карточка
Грин Джулиан

Ход матча

5'
Лемперте Тим
(Грин Джулиан)
1:0
7'
1:1
Бормут Робин
(Небель Пауль)
12'
Абиама Диксон
2:1
18'
 
Гондорф Жером
19'
 
Йенсен Леон
25'
2:2
Ванитцек Марвин
(Хайзе Филип)
36'
 
Ванитцек Марвин
42'
Грин Джулиан
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гройтер Фюрт
Ничья
Карлсруэ
2.45
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4.50
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6.10
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Все Коэффициенты
40
Урбиг
Йонас
33
Дитц
Максимилиан
4
Михальски
Дамян
27
Иттер
Джанлука
2
Аста
Симон
17
Гисельман
Нико
13
Киомурцоглу
Орестис
37
Грин
Джулиан
10
Хргота
Бранимир
19
Лемперте
Тим
11
Абиама
Диксон
23
Древес
Патрик
2
Юнг
Себастьян
32
Бормут
Робин
28
Франке
Марсель
16
Хайзе
Филип
26
Небель
Пауль
8
Гондорф
Жером
6
Йенсен
Леон
10
Ванитцек
Марвин
24
Шлойзенер
Фабиан
13
Штиндль
Ларс
Гройтер Фюрт
3-4-1-2
Карлсруэ
4-4-2

История личных встреч

Гройтер Фюрт
Карлсруэ

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
60%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 11 побед

22 матча

31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

31.8%
50%
18.2%
7 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

31.8%
18.2%
50%
7 побед 4 ничьи 11 побед

История матчей

Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
2:2
Б2
3:2
Б2
1:2
Б2
1:5
Б2
0:1
Б2
1:2
ТМК
1:2
Б2
1:0
Б2
1:0
Б2
2:1
Б2
0:3
Б2
1:1
Б2
1:2
Б2
3:0
Б2
2:2
Б2
1:1
Б2
4:1
Б2
1:1
Б2
1:4
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

15
19

Голов в среднем за матч

1.36
1.73

Среднее время на гол

66
52

Всего голов

16
17

Голов в среднем за матч

1.45
1.55

Среднее время на гол

61
58

Всего голов

31
36

Голов в среднем за матч

1.41
1.64

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

63
55

Бомбардиры внутри турнира

Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 3 0.43
Лемперте Тим 2 0.29
Михальски Дамян 2 0.29
Грин Джулиан 1 0.14
Зиб Арминдо 1 0.14
Абиама Диксон 1 0.14
Чалханоглу Керим 0 0
Вагнер Роберт 0 0
Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванитцек Марвин 4 (1) 0.57
Шлойзенер Фабиан 3 0.43
Зивзивадзе Буду 1 0.14
Бурнич Дженис 1 0.14
Бормут Робин 1 0.14
Йенсен Леон 1 0.14
Штиндль Ларс 0 0
Юнг Себастьян 0 0
Хайзе Филип 0 0
Небель Пауль 0 0

Карточки

Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Александр Цорнигер 1 1
Юнг Гидеон 2 0
Дитц Максимилиан 2 0
Србени Деннис 1 0
Майерхёфер Марко 1 0
Киомурцоглу Орестис 1 0
Михальски Дамян 1 0
Вагнер Роберт 1 0
Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайзе Филип 2 0
Гондорф Жером 2 0
Ванитцек Марвин 2 0
Бурнич Дженис 2 0
Йенсен Леон 2 0
Небель Пауль 2 0

Результаты матчей

Гройтер Фюрт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Карлсруэ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
2
Гройтер Фюрт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Карлсруэ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

1
5
Гройтер Фюрт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Карлсруэ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
2
67%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

8
3
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
2
67%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

8
10
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
13%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
38%
2
20%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
1
13%
2
20%
76-90

Пропущено

11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
3
38%
1-15
3
27%
1
13%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
3
27%
3
38%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гройтер Фюрт
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 5:0
Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Галлешер - Гройтер Фюрт 0:1 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Гройтер Фюрт - Гурник Забже 4:4 Спвгг Ансбах 09 - Гройтер Фюрт 2:5 Херцогенаурах - Гройтер Фюрт 0:6 Гройтер Фюрт - Дармштадт 4:0 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 2:2 Арминия - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Хайденхайм 0:2 Ганза - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Ян 2:1
Карлсруэ
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0
Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Саарбрюккен - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Карлсруэ - Хомбург-08 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Ливерпуль 2:4 Карлсруэ - Балинген 4:0 Виктория Пльзень - Карлсруэ 3:0 Карлсруэ - Закакиу 6:0 Тюркючю Мюнхен - Карлсруэ 2:3 Кетч - Карлсруэ 0:18 Штауфенберг - Карлсруэ 0:14 Санкт-Паули - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 2:0 Хольштайн Киль - Карлсруэ 2:1

Результаты матчей

Гройтер Фюрт
Карлсруэ

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

5:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
5
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Гройтер Фюрт
Карлсруэ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
3
3
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 6 4 1 1 13 - 4 13
2.
Гамбург
 7 4 1 2 15 - 9 13
3.
Хольштайн Киль
 6 4 0 2 10 - 11 12
4.
Магдебург
 7 3 3 1 17 - 13 12
5.
Ганновер 96
 6 3 2 1 16 - 7 11
6.
Нюрнберг
 2:1 7 3 2 2 11 - 12 11
7.
Кайзерслаутерн
 6 3 1 2 10 - 10 10
8.
Санкт-Паули
 6 2 4 0 8 - 3 10
9.
Эльвeрсберг
 1:0 7 3 1 3 9 - 13 10
10.
Ганза
 6 3 0 3 8 - 9 9
11.
Карлсруэ
 2:2 7 2 3 2 11 - 11 9
12.
Веен Висбаден
 0:1 7 2 2 3 6 - 7 8
13.
Падерборн
 7 2 2 3 8 - 13 8
14.
Шальке 04
 6 2 1 3 11 - 12 7
15.
Герта
 6 2 0 4 12 - 11 6
16.
Гройтер Фюрт
 2:2 7 1 3 3 10 - 13 6
17.
Айнтрахт Бр
 1:2 7 1 1 5 4 - 11 4
18.
Оснабрюк
 7 1 1 5 8 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
Магдебург
 3 2 1 0 9 - 6 7
3.
Герта
 3 2 0 1 8 - 1 6
4.
Фортуна
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Шальке 04
 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Кайзерслаутерн
 3 2 0 1 7 - 5 6
7.
Хольштайн Киль
 3 2 0 1 6 - 6 6
8.
Ганза
 4 2 0 2 6 - 6 6
9.
Санкт-Паули
 3 1 2 0 5 - 1 5
10.
Карлсруэ
 2:2 3 1 2 0 5 - 3 5
11.
Нюрнберг
 2:1 3 1 2 0 5 - 4 5
12.
Гройтер Фюрт
 2:2 4 1 2 1 8 - 5 5
13.
Веен Висбаден
 0:1 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Ганновер 96
 3 1 1 1 9 - 3 4
15.
Падерборн
 3 1 1 1 4 - 4 4
16.
Айнтрахт Бр
 1:2 4 1 1 2 3 - 4 4
17.
Эльвeрсберг
 1:0 3 1 0 2 3 - 8 3
18.
Оснабрюк
 4 1 0 3 6 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 3 2 1 0 8 - 1 7
2.
Ганновер 96
 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Эльвeрсберг
 1:0 4 2 1 1 6 - 5 7
4.
Хольштайн Киль
 3 2 0 1 4 - 5 6
5.
Нюрнберг
 2:1 4 2 0 2 6 - 8 6
6.
Санкт-Паули
 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Магдебург
 4 1 2 1 8 - 7 5
8.
Кайзерслаутерн
 3 1 1 1 3 - 5 4
9.
Гамбург
 4 1 1 2 5 - 6 4
10.
Карлсруэ
 2:2 4 1 1 2 6 - 8 4
11.
Падерборн
 4 1 1 2 4 - 9 4
12.
Ганза
 2 1 0 1 2 - 3 3
13.
Веен Висбаден
 0:1 3 1 0 2 3 - 4 3
14.
Шальке 04
 3 0 1 2 4 - 7 1
15.
Гройтер Фюрт
 2:2 3 0 1 2 2 - 8 1
16.
Оснабрюк
 3 0 1 2 2 - 10 1
17.
Герта
 3 0 0 3 4 - 10 0
18.
Айнтрахт Бр
 1:2 3 0 0 3 1 - 7 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 7 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 6 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 5 (3)
Гамбург Глацель Роберт 5 (2)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 5
Весь список

Топ нарушителей
Магдебург Daniel Heber 1 3
Оснабрюк Айдини Басхким 1 3
Магдебург Атик Бариш 4
Эльвeрсберг Якобсен Торе 4
Веен Висбаден Карстенс Флориан 4
Весь список
  • 7'
    Небель Пауль сделал результативную передачу.
  • 7'
    Г О О О О Л - Бормут Робин бьет в цель!
  • 5'
    Грин Джулиан сделал результативную передачу.
  • 5'
    Г О О О О Л - Лемперте Тим бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 45% завершится победой Гройтер Фюрт.
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Прогноз на матч от Liveresult
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Гройтер Фюрт
Ничья
Карлсруэ
2.45
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4.50
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6.10
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