Тур: 7. Стадион: Шпортпарк Ронхоф Томас Зоммер.
2:2
Первый тайм: 45'
0'
1:0
5' ГолЛемперте Тим
1:1
7' ГолБормут Робин
2:1
12' ГолАбиама Диксон
18' Желтая карточкаГондорф Жером
19' Желтая карточкаЙенсен Леон
2:2
25' ГолВанитцек Марвин
36' Желтая карточкаВанитцек Марвин
42' Желтая карточкаГрин Джулиан
Ход матча
5'
1:0
7'
1:1
12'
2:1
18'
19'
25'
2:2
36'
42'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
40
Урбиг
Йонас
37
Грин
Джулиан
19
Лемперте
Тим
32
Бормут
Робин
16
Хайзе
Филип
26
Небель
Пауль
13
Штиндль
Ларс
- Основной состав
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Лемперте ТимНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Зиб АрминдоНападающий
- Нападающий
-
16 Петков ЛукасНападающий
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Бормут РобинЗащитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Штиндль ЛарсНападающий
- Запасные игроки
-
29 Вейсc МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
История личных встреч
Гройтер Фюрт
Карлсруэ
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
60%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 11 побед
22 матча
31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
31.8%
50%
18.2%
7 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
31.8%
18.2%
50%
7 побед 4 ничьи 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
19
Голов в среднем за матч
1.36
1.73
Среднее время на гол
66
52
Всего голов
16
17
Голов в среднем за матч
1.45
1.55
Среднее время на гол
61
58
Всего голов
31
36
Голов в среднем за матч
1.41
1.64
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
63
55
Бомбардиры внутри турнира
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|3
|0.43
|Лемперте Тим
|2
|0.29
|Михальски Дамян
|2
|0.29
|Грин Джулиан
|1
|0.14
|Зиб Арминдо
|1
|0.14
|Абиама Диксон
|1
|0.14
|Чалханоглу Керим
|0
|0
|Вагнер Роберт
|0
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванитцек Марвин
|4 (1)
|0.57
|Шлойзенер Фабиан
|3
|0.43
|Зивзивадзе Буду
|1
|0.14
|Бурнич Дженис
|1
|0.14
|Бормут Робин
|1
|0.14
|Йенсен Леон
|1
|0.14
|Штиндль Ларс
|0
|0
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Хайзе Филип
|0
|0
|Небель Пауль
|0
|0
Карточки
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Александр Цорнигер
|1
|1
|Юнг Гидеон
|2
|0
|Дитц Максимилиан
|2
|0
|Србени Деннис
|1
|0
|Майерхёфер Марко
|1
|0
|Киомурцоглу Орестис
|1
|0
|Михальски Дамян
|1
|0
|Вагнер Роберт
|1
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайзе Филип
|2
|0
|Гондорф Жером
|2
|0
|Ванитцек Марвин
|2
|0
|Бурнич Дженис
|2
|0
|Йенсен Леон
|2
|0
|Небель Пауль
|2
|0
Результаты матчей
Гройтер Фюрт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Карлсруэ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
2
Гройтер Фюрт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Карлсруэ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
1
5
Гройтер Фюрт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Карлсруэ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
2
7
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
2
67%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
8
3
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
2
67%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
8
10
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
13%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
38%
2
20%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
1
13%
2
20%
76-90
Пропущено
11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
3
38%
1-15
3
27%
1
13%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
3
27%
3
38%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 5:0
Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Галлешер - Гройтер Фюрт 0:1 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Гройтер Фюрт - Гурник Забже 4:4 Спвгг Ансбах 09 - Гройтер Фюрт 2:5 Херцогенаурах - Гройтер Фюрт 0:6 Гройтер Фюрт - Дармштадт 4:0 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 2:2 Арминия - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Хайденхайм 0:2 Ганза - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Ян 2:1
Карлсруэ
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0
Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Саарбрюккен - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Карлсруэ - Хомбург-08 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Ливерпуль 2:4 Карлсруэ - Балинген 4:0 Виктория Пльзень - Карлсруэ 3:0 Карлсруэ - Закакиу 6:0 Тюркючю Мюнхен - Карлсруэ 2:3 Кетч - Карлсруэ 0:18 Штауфенберг - Карлсруэ 0:14 Санкт-Паули - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 2:0 Хольштайн Киль - Карлсруэ 2:1
Результаты матчей
Гройтер Фюрт
Карлсруэ
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
5:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
5
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Гройтер Фюрт
Карлсруэ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
15
33
15
15
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|2.
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|3.
|6
|4
|0
|2
|10 - 11
|12
|4.
|7
|3
|3
|1
|17 - 13
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|16 - 7
|11
|6.
|2:1
|7
|3
|2
|2
|11 - 12
|11
|7.
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|8.
|6
|2
|4
|0
|8 - 3
|10
|9.
|1:0
|7
|3
|1
|3
|9 - 13
|10
|10.
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|11.
|2:2
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|12.
|0:1
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|13.
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|8
|14.
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|15.
|6
|2
|0
|4
|12 - 11
|6
|16.
|2:2
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|17.
|1:2
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|18.
|7
|1
|1
|5
|8 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|9 - 6
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|8 - 1
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|9.
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|10.
|2:2
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|11.
|2:1
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|12.
|2:2
|4
|1
|2
|1
|8 - 5
|5
|13.
|0:1
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|14.
|3
|1
|1
|1
|9 - 3
|4
|15.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|16.
|1:2
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|17.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|18.
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|3.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|6
|5.
|2:1
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|8 - 7
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|2:2
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|12.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|15.
|2:2
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|2 - 10
|1
|17.
|3
|0
|0
|3
|4 - 10
|0
|18.
|1:2
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|7 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|6 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|5 (3)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|5 (2)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|5
|Магдебург
|Daniel Heber
|1 3
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 3
|Магдебург
|Атик Бариш
|4
|Эльвeрсберг
|Якобсен Торе
|4
|Веен Висбаден
|Карстенс Флориан
|4