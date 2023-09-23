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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Гройтер Фюрт
4:3
Конец матча
Карлсруэ
0'
1:0
5' Гол
Лемперте Тим
1:1
7' Гол
Бормут Робин
2:1
13' Гол
Абиама Диксон
18' Желтая карточка
Гондорф Жером
19' Желтая карточка
Йенсен Леон
2:2
25' Гол
Ванитцек Марвин
36' Желтая карточка
Ванитцек Марвин
42' Желтая карточка
Грин Джулиан
2:3
45' Гол
Штиндль Ларс
3:3
45' Гол
Абиама Диксон
56' Вторая желтая карточка
Грин Джулиан
4:3
64' Гол
Михальски Дамян
74' Желтая карточка
Юнг Себастьян
90' Желтая карточка
Бормут Робин
90' Желтая карточка
Србени Деннис
90'+8

Ход матча

5'
Лемперте Тим
(Грин Джулиан)
1:0
7'
1:1
Бормут Робин
(Небель Пауль)
13'
Абиама Диксон
2:1
18'
 
Гондорф Жером
19'
 
Йенсен Леон
25'
2:2
Ванитцек Марвин
(Хайзе Филип)
36'
 
Ванитцек Марвин
42'
Грин Джулиан
 
45'
2:3
Штиндль Ларс
(Юнг Себастьян)
45'
Абиама Диксон
(Аста Симон)
3:3
46'
 
Бурнич Дженис
Йенсен Леон
53'
Вагнер Роберт
Киомурцоглу Орестис
 
56'
Грин Джулиан
 
64'
Михальски Дамян
(Лемперте Тим)
4:3
70'
 
Зивзивадзе Буду
Гондорф Жером
70'
 
Брозински Даниэль
Небель Пауль
72'
Петков Лукас
Лемперте Тим
 
72'
Хаддади Уссама
Гисельман Нико
 
74'
 
Юнг Себастьян
79'
 
Херольд Дэвид
Хайзе Филип
79'
 
Матанович Игорь
Юнг Себастьян
90'
Србени Деннис
Абиама Диксон
 
90'
Юнг Гидеон
Хргота Бранимир
 
90'
 
Бормут Робин
90'
Србени Деннис
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 12
  • 6 Удары в створ 5
  • 9 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 1 Красные карточки 0
  • 318 Количество передач 548
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
40
Урбиг
Йонас
33
Дитц
Максимилиан
4
Михальски
Дамян
27
Иттер
Джанлука
2
Аста
Симон
17
Гисельман
Нико
13
Киомурцоглу
Орестис
37
Грин
Джулиан
10
Хргота
Бранимир
19
Лемперте
Тим
11
Абиама
Диксон
23
Древес
Патрик
2
Юнг
Себастьян
32
Бормут
Робин
28
Франке
Марсель
16
Хайзе
Филип
26
Небель
Пауль
8
Гондорф
Жером
6
Йенсен
Леон
10
Ванитцек
Марвин
24
Шлойзенер
Фабиан
13
Штиндль
Ларс
Гройтер Фюрт
3-4-1-2
Карлсруэ
4-4-2

История личных встреч

Гройтер Фюрт
Карлсруэ

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
60%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 11 побед

22 матча

31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

31.8%
50%
18.2%
7 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

31.8%
18.2%
50%
7 побед 4 ничьи 11 побед

История матчей

Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
2:2
Б2
3:2
Б2
1:2
Б2
1:5
Б2
0:1
Б2
1:2
ТМК
1:2
Б2
1:0
Б2
1:0
Б2
2:1
Б2
0:3
Б2
1:1
Б2
1:2
Б2
3:0
Б2
2:2
Б2
1:1
Б2
4:1
Б2
1:1
Б2
1:4
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

15
19

Голов в среднем за матч

1.36
1.73

Среднее время на гол

66
52

Всего голов

16
17

Голов в среднем за матч

1.45
1.55

Среднее время на гол

61
58

Всего голов

31
36

Голов в среднем за матч

1.41
1.64

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

63
55

Бомбардиры внутри турнира

Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 3 0.43
Михальски Дамян 3 0.43
Лемперте Тим 2 0.29
Абиама Диксон 2 0.29
Грин Джулиан 1 0.14
Зиб Арминдо 1 0.14
Аста Симон 0 0
Чалханоглу Керим 0 0
Вагнер Роберт 0 0
Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванитцек Марвин 4 (1) 0.57
Шлойзенер Фабиан 3 0.43
Штиндль Ларс 1 0.14
Зивзивадзе Буду 1 0.14
Бурнич Дженис 1 0.14
Бормут Робин 1 0.14
Йенсен Леон 1 0.14
Юнг Себастьян 0 0
Хайзе Филип 0 0
Небель Пауль 0 0

Карточки

Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грин Джулиан 1 1
Александр Цорнигер 1 1
Юнг Гидеон 2 0
Србени Деннис 2 0
Дитц Максимилиан 2 0
Майерхёфер Марко 1 0
Киомурцоглу Орестис 1 0
Михальски Дамян 1 0
Вагнер Роберт 1 0
Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванитцек Марвин 3 0
Хайзе Филип 2 0
Гондорф Жером 2 0
Бурнич Дженис 2 0
Йенсен Леон 2 0
Небель Пауль 2 0
Юнг Себастьян 1 0
Бормут Робин 1 0

Результаты матчей

Гройтер Фюрт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Карлсруэ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
5
Гройтер Фюрт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Карлсруэ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

1
5
Гройтер Фюрт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Карлсруэ
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

2
10

Голы по времени матча

Забито

10
8
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
2
20%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
4
40%
2
25%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
13%
76-90

Пропущено

6
9
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
17%
4
44%
1-15
3
50%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

8
3
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
2
67%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

12
13
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
3
25%
4
31%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
33%
3
23%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
3
25%
1
8%
61-75
1
8%
2
15%
76-90

Пропущено

14
12
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
7%
5
42%
1-15
4
29%
1
8%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
3
21%
4
33%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гройтер Фюрт
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 5:0
Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Галлешер - Гройтер Фюрт 0:1 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Гройтер Фюрт - Гурник Забже 4:4 Спвгг Ансбах 09 - Гройтер Фюрт 2:5 Херцогенаурах - Гройтер Фюрт 0:6 Гройтер Фюрт - Дармштадт 4:0 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 2:2 Арминия - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Хайденхайм 0:2 Ганза - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Ян 2:1
Карлсруэ
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0
Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Саарбрюккен - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Карлсруэ - Хомбург-08 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Ливерпуль 2:4 Карлсруэ - Балинген 4:0 Виктория Пльзень - Карлсруэ 3:0 Карлсруэ - Закакиу 6:0 Тюркючю Мюнхен - Карлсруэ 2:3 Кетч - Карлсруэ 0:18 Штауфенберг - Карлсруэ 0:14 Санкт-Паули - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 2:0 Хольштайн Киль - Карлсруэ 2:1

Результаты матчей

Гройтер Фюрт
Карлсруэ

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

5:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Гройтер Фюрт
Карлсруэ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
1
2
2
2.5
2
2
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
4
3
2
5
2.5
2
5
2
5
3.5
1
6
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 6 4 1 1 13 - 4 13
2.
Гамбург
 7 4 1 2 15 - 9 13
3.
Хольштайн Киль
 6 4 0 2 10 - 11 12
4.
Магдебург
 7 3 3 1 17 - 13 12
5.
Ганновер 96
 6 3 2 1 16 - 7 11
6.
Кайзерслаутерн
 6 3 1 2 10 - 10 10
7.
Санкт-Паули
 6 2 4 0 8 - 3 10
8.
Эльвeрсберг
 7 3 1 3 10 - 13 10
9.
Ганза
 6 3 0 3 8 - 9 9
10.
Нюрнберг
 7 2 3 2 11 - 13 9
11.
Карлсруэ
 7 2 2 3 12 - 13 8
12.
Гройтер Фюрт
 7 2 2 3 12 - 14 8
13.
Веен Висбаден
 7 2 2 3 6 - 8 8
14.
Падерборн
 7 2 2 3 8 - 13 8
15.
Шальке 04
 6 2 1 3 11 - 12 7
16.
Герта
 6 2 0 4 12 - 11 6
17.
Айнтрахт Бр
 7 1 2 4 5 - 11 5
18.
Оснабрюк
 7 1 1 5 8 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
Магдебург
 3 2 1 0 9 - 6 7
3.
Гройтер Фюрт
 4 2 1 1 10 - 6 7
4.
Герта
 3 2 0 1 8 - 1 6
5.
Фортуна
 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Шальке 04
 3 2 0 1 7 - 5 6
7.
Кайзерслаутерн
 3 2 0 1 7 - 5 6
8.
Хольштайн Киль
 3 2 0 1 6 - 6 6
9.
Ганза
 4 2 0 2 6 - 6 6
10.
Санкт-Паули
 3 1 2 0 5 - 1 5
11.
Карлсруэ
 3 1 2 0 5 - 3 5
12.
Нюрнберг
 3 1 2 0 5 - 4 5
13.
Айнтрахт Бр
 4 1 2 1 4 - 4 5
14.
Веен Висбаден
 4 1 2 1 3 - 4 5
15.
Ганновер 96
 3 1 1 1 9 - 3 4
16.
Падерборн
 3 1 1 1 4 - 4 4
17.
Эльвeрсберг
 3 1 0 2 3 - 8 3
18.
Оснабрюк
 4 1 0 3 6 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 3 2 1 0 8 - 1 7
2.
Ганновер 96
 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Эльвeрсберг
 4 2 1 1 7 - 5 7
4.
Хольштайн Киль
 3 2 0 1 4 - 5 6
5.
Санкт-Паули
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Магдебург
 4 1 2 1 8 - 7 5
7.
Кайзерслаутерн
 3 1 1 1 3 - 5 4
8.
Гамбург
 4 1 1 2 5 - 6 4
9.
Нюрнберг
 4 1 1 2 6 - 9 4
10.
Падерборн
 4 1 1 2 4 - 9 4
11.
Ганза
 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Веен Висбаден
 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Карлсруэ
 4 1 0 3 7 - 10 3
14.
Шальке 04
 3 0 1 2 4 - 7 1
15.
Гройтер Фюрт
 3 0 1 2 2 - 8 1
16.
Оснабрюк
 3 0 1 2 2 - 10 1
17.
Герта
 3 0 0 3 4 - 10 0
18.
Айнтрахт Бр
 3 0 0 3 1 - 7 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 7 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 6 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 5 (3)
Гамбург Глацель Роберт 5 (2)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 5
Весь список

Топ нарушителей
Магдебург Daniel Heber 1 3
Оснабрюк Айдини Басхким 1 3
Магдебург Атик Бариш 4
Эльвeрсберг Якобсен Торе 4
Веен Висбаден Карстенс Флориан 4
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