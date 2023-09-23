Тур: 7. Стадион: Шпортпарк Ронхоф Томас Зоммер.
4:3
Конец матча
0'
1:0
5' ГолЛемперте Тим
1:1
7' ГолБормут Робин
2:1
13' ГолАбиама Диксон
18' Желтая карточкаГондорф Жером
19' Желтая карточкаЙенсен Леон
2:2
25' ГолВанитцек Марвин
36' Желтая карточкаВанитцек Марвин
42' Желтая карточкаГрин Джулиан
2:3
45' ГолШтиндль Ларс
3:3
45' ГолАбиама Диксон
56' Вторая желтая карточкаГрин Джулиан
4:3
64' ГолМихальски Дамян
74' Желтая карточкаЮнг Себастьян
90' Желтая карточкаБормут Робин
90' Желтая карточкаСрбени Деннис
90'+8
Ход матча
5'
1:0
7'
1:1
13'
2:1
18'
19'
25'
2:2
36'
42'
45'
2:3
45'
3:3
56'
64'
4:3
74'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 12
-
6 Удары в створ 5
-
9 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 5
-
1 Красные карточки 0
-
318 Количество передач 548
-
41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
40
Урбиг
Йонас
37
Грин
Джулиан
19
Лемперте
Тим
32
Бормут
Робин
16
Хайзе
Филип
26
Небель
Пауль
13
Штиндль
Ларс
- Основной состав
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Лемперте ТимНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Зиб АрминдоНападающий
- Нападающий
-
16 Петков ЛукасНападающий
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Бормут РобинЗащитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Штиндль ЛарсНападающий
- Запасные игроки
-
29 Вейсc МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
История личных встреч
Гройтер Фюрт
Карлсруэ
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
60%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 11 побед
22 матча
31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
31.8%
50%
18.2%
7 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
31.8%
18.2%
50%
7 побед 4 ничьи 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
19
Голов в среднем за матч
1.36
1.73
Среднее время на гол
66
52
Всего голов
16
17
Голов в среднем за матч
1.45
1.55
Среднее время на гол
61
58
Всего голов
31
36
Голов в среднем за матч
1.41
1.64
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
63
55
Бомбардиры внутри турнира
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|3
|0.43
|Михальски Дамян
|3
|0.43
|Лемперте Тим
|2
|0.29
|Абиама Диксон
|2
|0.29
|Грин Джулиан
|1
|0.14
|Зиб Арминдо
|1
|0.14
|Аста Симон
|0
|0
|Чалханоглу Керим
|0
|0
|Вагнер Роберт
|0
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванитцек Марвин
|4 (1)
|0.57
|Шлойзенер Фабиан
|3
|0.43
|Штиндль Ларс
|1
|0.14
|Зивзивадзе Буду
|1
|0.14
|Бурнич Дженис
|1
|0.14
|Бормут Робин
|1
|0.14
|Йенсен Леон
|1
|0.14
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Хайзе Филип
|0
|0
|Небель Пауль
|0
|0
Карточки
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грин Джулиан
|1
|1
|Александр Цорнигер
|1
|1
|Юнг Гидеон
|2
|0
|Србени Деннис
|2
|0
|Дитц Максимилиан
|2
|0
|Майерхёфер Марко
|1
|0
|Киомурцоглу Орестис
|1
|0
|Михальски Дамян
|1
|0
|Вагнер Роберт
|1
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванитцек Марвин
|3
|0
|Хайзе Филип
|2
|0
|Гондорф Жером
|2
|0
|Бурнич Дженис
|2
|0
|Йенсен Леон
|2
|0
|Небель Пауль
|2
|0
|Юнг Себастьян
|1
|0
|Бормут Робин
|1
|0
Результаты матчей
Гройтер Фюрт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Карлсруэ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
1
5
Гройтер Фюрт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Карлсруэ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
1
5
Гройтер Фюрт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Карлсруэ
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
2
10
Голы по времени матча
Забито
10
8
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
2
20%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
4
40%
2
25%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
13%
76-90
Пропущено
6
9
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
17%
4
44%
1-15
3
50%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
8
3
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
2
67%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
12
13
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
3
25%
4
31%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
33%
3
23%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
3
25%
1
8%
61-75
1
8%
2
15%
76-90
Пропущено
14
12
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
7%
5
42%
1-15
4
29%
1
8%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
3
21%
4
33%
61-75
1
7%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 5:0
Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Галлешер - Гройтер Фюрт 0:1 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Гройтер Фюрт - Гурник Забже 4:4 Спвгг Ансбах 09 - Гройтер Фюрт 2:5 Херцогенаурах - Гройтер Фюрт 0:6 Гройтер Фюрт - Дармштадт 4:0 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 2:2 Арминия - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Хайденхайм 0:2 Ганза - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Ян 2:1
Карлсруэ
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0
Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Саарбрюккен - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Карлсруэ - Хомбург-08 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Ливерпуль 2:4 Карлсруэ - Балинген 4:0 Виктория Пльзень - Карлсруэ 3:0 Карлсруэ - Закакиу 6:0 Тюркючю Мюнхен - Карлсруэ 2:3 Кетч - Карлсруэ 0:18 Штауфенберг - Карлсруэ 0:14 Санкт-Паули - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 2:0 Хольштайн Киль - Карлсруэ 2:1
Результаты матчей
Гройтер Фюрт
Карлсруэ
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
5:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Гройтер Фюрт
Карлсруэ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
21
22
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
25
43
25
25
25
16
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|7 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|6 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|5 (3)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|5 (2)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|5
|Магдебург
|Daniel Heber
|1 3
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 3
|Магдебург
|Атик Бариш
|4
|Эльвeрсберг
|Якобсен Торе
|4
|Веен Висбаден
|Карстенс Флориан
|4