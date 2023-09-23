Тур: 7. Стадион: Брита-Арена.
0:1
Первый тайм: 44'
0'
17' Желтая карточкаАнга-Лётшер Мартин
0:1
20' ПенальтиЯкобсен Торе
24' Желтая карточкаКарстенс Флориан
26' Желтая карточкаЯкобсен Торе
27' Желтая карточкаMaurice Neubauer
Ход матча
20'
0:1
24'
26'
27'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 3
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
27
Рибле
Нико
21
Каде
Юлиус
30
Фроэзе
Кианз
31
Якобсен
Торе
21
Paul
Stock
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Рибле НикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Каде ЮлиусПолузащитник
-
30 Фроэзе КианзНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Чатич АмарПолузащитник
-
33 Айдэйл ДжонНападающий
- Нападающий
-
18 Пртайин ИванНападающий
-
20 Hyun-ju Lee
-
Главный тренер: Каучинский Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Якобсен ТореПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Paul StockПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
- Защитник
-
26 Зикер АрнеЗащитник
-
35 Антонич НикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Фагир ВахидНападающий
-
-
Главный тренер: Horst Steffen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Веен Висбаден
Эльвeрсберг
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
8
1
Голов в среднем за матч
2
0.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
45
360
Бомбардиры внутри турнира
Веен Висбаден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пртайин Иван
|2
|0.29
|Фроэзе Кианз
|1
|0.14
|Райнталер Макс
|1
|0.14
|Гюнтер Лассе
|1
|0.14
|Hyun-ju Lee
|1
|0.14
|Хессер Робин
|0
|0
|Фехнер Джино
|0
|0
|Гоппел Теймен
|0
|0
Эльвeрсберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фагир Вахид
|2
|0.29
|Сикингер Карло
|1
|0.14
|Jannik Rochelt
|1
|0.14
|Коррейя Марсель
|1
|0.14
|Luca Pascal Schnellbacher
|1
|0.14
|Manuel Feil
|1
|0.14
|Semih Sahin
|1
|0.14
|Якобсен Торе
|1 (1)
|0.14
|Paul Stock
|0
|0
|Ваннер Пауль
|0
|0
Карточки
Веен Висбаден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карстенс Флориан
|4
|0
|Анга-Лётшер Мартин
|2
|1
|Hyun-ju Lee
|2
|1
|Пртайин Иван
|3
|0
|Фехнер Джино
|3
|0
|Вукотич Александар
|1
|1
|Фроэзе Кианз
|1
|0
|Матисен Маркус
|1
|0
|Райнталер Макс
|1
|0
|Рибле Нико
|1
|0
Эльвeрсберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Якобсен Торе
|4
|0
|Сикингер Карло
|3
|0
|Semih Sahin
|2
|0
|Антонич Нико
|1
|0
|Maurice Neubauer
|1
|0
|Manuel Feil
|1
|0
|Jannik Rochelt
|1
|0
|Вандермерш Юго
|1
|0
|Paul Stock
|1
|0
|Lukas Pinckert
|1
|0
Результаты матчей
Веен Висбаден
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Эльвeрсберг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Веен Висбаден
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Эльвeрсберг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
1
2
Веен Висбаден
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Эльвeрсберг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
3
6
Голы по времени матча
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
8
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
1
25%
4
50%
76-90
Забито
6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
17%
3
38%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
2
33%
1
13%
76-90
Пропущено
6
13
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
3
50%
1
8%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
1
17%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Веен Висбаден
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Рот-Вайсс Вальдорф 6:1 Веен Висбаден - Шальке 04 1:1
Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1 Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Герта - Веен Висбаден 0:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1 Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 1:0 Норшелланн - Веен Висбаден 1:1 Бибрих - Веен Висбаден 1:5 Арминия - Веен Висбаден 1:2 Веен Висбаден - Арминия 4:0 Веен Висбаден - Галлешер 1:0 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Ферль 2:1 Динамо Дрезден - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Меппен 1:2 Дуйсбург - Веен Висбаден 1:1
Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5
Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Вальдхоф - Эльвeрсберг 0:2 Зандхаузен - Эльвeрсберг 2:1 Ворматия - Эльвeрсберг 0:3 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Ингольштадт 6:2 Эльвeрсберг - Боруссия-2 М 3:1 Ингольштадт - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 1:1 Фрайбург-2 - Эльвeрсберг 2:1 Эльвeрсберг - Байройт 5:2 Боруссия-2 Д - Эльвeрсберг 2:0 Дуйсбург - Эльвeрсберг 2:2
Результаты матчей
Веен Висбаден
Эльвeрсберг
Точный счет
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
6 раз 100%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Веен Висбаден
Эльвeрсберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|2.
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|3.
|6
|4
|0
|2
|10 - 11
|12
|4.
|7
|3
|3
|1
|17 - 13
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|16 - 7
|11
|6.
|2:1
|7
|3
|2
|2
|11 - 12
|11
|7.
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|8.
|6
|2
|4
|0
|8 - 3
|10
|9.
|1:0
|7
|3
|1
|3
|9 - 13
|10
|10.
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|11.
|2:2
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|12.
|0:1
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|13.
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|8
|14.
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|15.
|6
|2
|0
|4
|12 - 11
|6
|16.
|2:2
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|17.
|1:2
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|18.
|7
|1
|1
|5
|8 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|9 - 6
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|8 - 1
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|9.
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|10.
|2:2
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|11.
|2:1
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|12.
|2:2
|4
|1
|2
|1
|8 - 5
|5
|13.
|0:1
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|14.
|3
|1
|1
|1
|9 - 3
|4
|15.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|16.
|1:2
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|17.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|18.
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|3.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|6
|5.
|2:1
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|8 - 7
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|2:2
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|12.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|15.
|2:2
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|2 - 10
|1
|17.
|3
|0
|0
|3
|4 - 10
|0
|18.
|1:2
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|7 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|6 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|5 (3)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|5 (2)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|5
|Магдебург
|Daniel Heber
|1 3
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 3
|Магдебург
|Атик Бариш
|4
|Эльвeрсберг
|Якобсен Торе
|4
|Веен Висбаден
|Карстенс Флориан
|4