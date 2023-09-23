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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Веен Висбаден
0:1
Первый тайм: 44'
Эльвeрсберг
0'
17' Желтая карточка
Анга-Лётшер Мартин
0:1
20' Пенальти
Якобсен Торе
24' Желтая карточка
Карстенс Флориан
26' Желтая карточка
Якобсен Торе
27' Желтая карточка
Maurice Neubauer

Ход матча

17'
Анга-Лётшер Мартин
 
20'
0:1
Якобсен Торе
24'
Карстенс Флориан
 
26'
 
Якобсен Торе
27'
 
Maurice Neubauer

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Веен Висбаден
Ничья
Эльвeрсберг
6.25
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4.12
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2.70
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Все Коэффициенты
16
Штритцель
Флориан
2
Анга-Лётшер
Мартин
24
Матисен
Маркус
17
Карстенс
Флориан
9
Гоппел
Теймен
27
Рибле
Нико
7
Хессер
Робин
6
Фехнер
Джино
21
Каде
Юлиус
30
Фроэзе
Кианз
14
Ковачевич
Франко
20
Nicolas
Kristof
18
Вандермерш
Юго
5
Якель
Фредерик
4
Конрад
Кевин
33
Maurice
Neubauer
31
Якобсен
Торе
8
Semih
Sahin
21
Paul
Stock
7
Manuel
Feil
24
Luca
Pascal
Schnellbacher
10
Jannik
Rochelt
Веен Висбаден
3-4-1-2
Эльвeрсберг
4-2-1-3

История личных встреч

Веен Висбаден
Эльвeрсберг

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

Б3
1:1
Б3
1:0
Б3
3:0
Б3
3:0

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

2
0.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

45
360

Бомбардиры внутри турнира

Веен Висбаден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пртайин Иван 2 0.29
Фроэзе Кианз 1 0.14
Райнталер Макс 1 0.14
Гюнтер Лассе 1 0.14
Hyun-ju Lee 1 0.14
Хессер Робин 0 0
Фехнер Джино 0 0
Гоппел Теймен 0 0
Эльвeрсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фагир Вахид 2 0.29
Сикингер Карло 1 0.14
Jannik Rochelt 1 0.14
Коррейя Марсель 1 0.14
Luca Pascal Schnellbacher 1 0.14
Manuel Feil 1 0.14
Semih Sahin 1 0.14
Якобсен Торе 1 (1) 0.14
Paul Stock 0 0
Ваннер Пауль 0 0

Карточки

Веен Висбаден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карстенс Флориан 4 0
Анга-Лётшер Мартин 2 1
Hyun-ju Lee 2 1
Пртайин Иван 3 0
Фехнер Джино 3 0
Вукотич Александар 1 1
Фроэзе Кианз 1 0
Матисен Маркус 1 0
Райнталер Макс 1 0
Рибле Нико 1 0
Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Якобсен Торе 4 0
Сикингер Карло 3 0
Semih Sahin 2 0
Антонич Нико 1 0
Maurice Neubauer 1 0
Manuel Feil 1 0
Jannik Rochelt 1 0
Вандермерш Юго 1 0
Paul Stock 1 0
Lukas Pinckert 1 0

Результаты матчей

Веен Висбаден
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Эльвeрсберг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Веен Висбаден
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Эльвeрсберг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

1
2
Веен Висбаден
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Эльвeрсберг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
1
25%
4
50%
76-90

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
17%
3
38%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
2
33%
1
13%
76-90

Пропущено

6
13
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
3
50%
1
8%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
1
17%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Веен Висбаден
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Рот-Вайсс Вальдорф 6:1 Веен Висбаден - Шальке 04 1:1
Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1 Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Герта - Веен Висбаден 0:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1 Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 1:0 Норшелланн - Веен Висбаден 1:1 Бибрих - Веен Висбаден 1:5 Арминия - Веен Висбаден 1:2 Веен Висбаден - Арминия 4:0 Веен Висбаден - Галлешер 1:0 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Ферль 2:1 Динамо Дрезден - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Меппен 1:2 Дуйсбург - Веен Висбаден 1:1
Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5
Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Вальдхоф - Эльвeрсберг 0:2 Зандхаузен - Эльвeрсберг 2:1 Ворматия - Эльвeрсберг 0:3 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Ингольштадт 6:2 Эльвeрсберг - Боруссия-2 М 3:1 Ингольштадт - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 1:1 Фрайбург-2 - Эльвeрсберг 2:1 Эльвeрсберг - Байройт 5:2 Боруссия-2 Д - Эльвeрсберг 2:0 Дуйсбург - Эльвeрсберг 2:2

Результаты матчей

Веен Висбаден
Эльвeрсберг

Точный счет

1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
6 раз 100%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Веен Висбаден
Эльвeрсберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 6 4 1 1 13 - 4 13
2.
Гамбург
 7 4 1 2 15 - 9 13
3.
Хольштайн Киль
 6 4 0 2 10 - 11 12
4.
Магдебург
 7 3 3 1 17 - 13 12
5.
Ганновер 96
 6 3 2 1 16 - 7 11
6.
Нюрнберг
 2:1 7 3 2 2 11 - 12 11
7.
Кайзерслаутерн
 6 3 1 2 10 - 10 10
8.
Санкт-Паули
 6 2 4 0 8 - 3 10
9.
Эльвeрсберг
 1:0 7 3 1 3 9 - 13 10
10.
Ганза
 6 3 0 3 8 - 9 9
11.
Карлсруэ
 2:2 7 2 3 2 11 - 11 9
12.
Веен Висбаден
 0:1 7 2 2 3 6 - 7 8
13.
Падерборн
 7 2 2 3 8 - 13 8
14.
Шальке 04
 6 2 1 3 11 - 12 7
15.
Герта
 6 2 0 4 12 - 11 6
16.
Гройтер Фюрт
 2:2 7 1 3 3 10 - 13 6
17.
Айнтрахт Бр
 1:2 7 1 1 5 4 - 11 4
18.
Оснабрюк
 7 1 1 5 8 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
Магдебург
 3 2 1 0 9 - 6 7
3.
Герта
 3 2 0 1 8 - 1 6
4.
Фортуна
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Шальке 04
 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Кайзерслаутерн
 3 2 0 1 7 - 5 6
7.
Хольштайн Киль
 3 2 0 1 6 - 6 6
8.
Ганза
 4 2 0 2 6 - 6 6
9.
Санкт-Паули
 3 1 2 0 5 - 1 5
10.
Карлсруэ
 2:2 3 1 2 0 5 - 3 5
11.
Нюрнберг
 2:1 3 1 2 0 5 - 4 5
12.
Гройтер Фюрт
 2:2 4 1 2 1 8 - 5 5
13.
Веен Висбаден
 0:1 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Ганновер 96
 3 1 1 1 9 - 3 4
15.
Падерборн
 3 1 1 1 4 - 4 4
16.
Айнтрахт Бр
 1:2 4 1 1 2 3 - 4 4
17.
Эльвeрсберг
 1:0 3 1 0 2 3 - 8 3
18.
Оснабрюк
 4 1 0 3 6 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 3 2 1 0 8 - 1 7
2.
Ганновер 96
 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Эльвeрсберг
 1:0 4 2 1 1 6 - 5 7
4.
Хольштайн Киль
 3 2 0 1 4 - 5 6
5.
Нюрнберг
 2:1 4 2 0 2 6 - 8 6
6.
Санкт-Паули
 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Магдебург
 4 1 2 1 8 - 7 5
8.
Кайзерслаутерн
 3 1 1 1 3 - 5 4
9.
Гамбург
 4 1 1 2 5 - 6 4
10.
Карлсруэ
 2:2 4 1 1 2 6 - 8 4
11.
Падерборн
 4 1 1 2 4 - 9 4
12.
Ганза
 2 1 0 1 2 - 3 3
13.
Веен Висбаден
 0:1 3 1 0 2 3 - 4 3
14.
Шальке 04
 3 0 1 2 4 - 7 1
15.
Гройтер Фюрт
 2:2 3 0 1 2 2 - 8 1
16.
Оснабрюк
 3 0 1 2 2 - 10 1
17.
Герта
 3 0 0 3 4 - 10 0
18.
Айнтрахт Бр
 1:2 3 0 0 3 1 - 7 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 7 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 6 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 5 (3)
Гамбург Глацель Роберт 5 (2)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 5
Весь список

Топ нарушителей
Магдебург Daniel Heber 1 3
Оснабрюк Айдини Басхким 1 3
Магдебург Атик Бариш 4
Эльвeрсберг Якобсен Торе 4
Веен Висбаден Карстенс Флориан 4
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Веен Висбаден
Ничья
Эльвeрсберг
6.25
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