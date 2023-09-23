Тур: 7. Стадион: Брита-Арена.
0:2
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаАнга-Лётшер Мартин
0:1
20' ПенальтиЯкобсен Торе
24' Желтая карточкаКарстенс Флориан
26' Желтая карточкаЯкобсен Торе
27' Желтая карточкаMaurice Neubauer
63' Желтая карточкаManuel Feil
69' Желтая карточкаSemih Sahin
72' Желтая карточкаМатисен Маркус
0:2
77' ГолФагир Вахид
89' Желтая карточкаБэтцнер Ник
90'+9
Ход матча
20'
0:1
24'
26'
27'
63'
69'
72'
77'
0:2
89'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 5
-
7 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 17
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
434 Количество передач 384
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
27
Рибле
Нико
21
Каде
Юлиус
30
Фроэзе
Кианз
31
Якобсен
Торе
21
Paul
Stock
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Рибле НикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Каде ЮлиусПолузащитник
-
30 Фроэзе КианзНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Чатич АмарПолузащитник
-
33 Айдэйл ДжонНападающий
- Нападающий
-
18 Пртайин ИванНападающий
-
20 Hyun-ju Lee
-
Главный тренер: Каучинский Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Якобсен ТореПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Paul StockПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
- Защитник
-
26 Зикер АрнеЗащитник
-
35 Антонич НикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Фагир ВахидНападающий
-
-
Главный тренер: Horst Steffen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Веен Висбаден
Эльвeрсберг
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
8
1
Голов в среднем за матч
2
0.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
45
360
Бомбардиры внутри турнира
Веен Висбаден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пртайин Иван
|2
|0.29
|Фроэзе Кианз
|1
|0.14
|Райнталер Макс
|1
|0.14
|Гюнтер Лассе
|1
|0.14
|Hyun-ju Lee
|1
|0.14
|Хессер Робин
|0
|0
|Фехнер Джино
|0
|0
|Гоппел Теймен
|0
|0
Эльвeрсберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фагир Вахид
|3
|0.43
|Сикингер Карло
|1
|0.14
|Jannik Rochelt
|1
|0.14
|Коррейя Марсель
|1
|0.14
|Luca Pascal Schnellbacher
|1
|0.14
|Manuel Feil
|1
|0.14
|Semih Sahin
|1
|0.14
|Якобсен Торе
|1 (1)
|0.14
|Paul Stock
|0
|0
|Ваннер Пауль
|0
|0
Карточки
Веен Висбаден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карстенс Флориан
|4
|0
|Анга-Лётшер Мартин
|2
|1
|Hyun-ju Lee
|2
|1
|Пртайин Иван
|3
|0
|Фехнер Джино
|3
|0
|Вукотич Александар
|1
|1
|Матисен Маркус
|2
|0
|Фроэзе Кианз
|1
|0
|Райнталер Макс
|1
|0
|Рибле Нико
|1
|0
|Бэтцнер Ник
|1
|0
Эльвeрсберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Якобсен Торе
|4
|0
|Сикингер Карло
|3
|0
|Semih Sahin
|3
|0
|Manuel Feil
|2
|0
|Антонич Нико
|1
|0
|Maurice Neubauer
|1
|0
|Jannik Rochelt
|1
|0
|Вандермерш Юго
|1
|0
|Paul Stock
|1
|0
|Lukas Pinckert
|1
|0
Результаты матчей
Веен Висбаден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Эльвeрсберг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Веен Висбаден
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Эльвeрсберг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
1
2
Веен Висбаден
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Эльвeрсберг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
3
6
Голы по времени матча
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
8
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
1
25%
4
50%
76-90
Забито
6
10
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
0
0%
1
10%
1-15
2
33%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
17%
3
30%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
2
33%
2
20%
76-90
Пропущено
8
13
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
3
38%
1
8%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
2
25%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Веен Висбаден
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Рот-Вайсс Вальдорф 6:1 Веен Висбаден - Шальке 04 1:1
Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1 Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Герта - Веен Висбаден 0:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1 Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 1:0 Норшелланн - Веен Висбаден 1:1 Бибрих - Веен Висбаден 1:5 Арминия - Веен Висбаден 1:2 Веен Висбаден - Арминия 4:0 Веен Висбаден - Галлешер 1:0 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Ферль 2:1 Динамо Дрезден - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Меппен 1:2 Дуйсбург - Веен Висбаден 1:1
Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5
Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Вальдхоф - Эльвeрсберг 0:2 Зандхаузен - Эльвeрсберг 2:1 Ворматия - Эльвeрсберг 0:3 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Ингольштадт 6:2 Эльвeрсберг - Боруссия-2 М 3:1 Ингольштадт - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 1:1 Фрайбург-2 - Эльвeрсберг 2:1 Эльвeрсберг - Байройт 5:2 Боруссия-2 Д - Эльвeрсберг 2:0 Дуйсбург - Эльвeрсберг 2:2
Результаты матчей
Веен Висбаден
Эльвeрсберг
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:5
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
6 раз 86%
0
1 раз 14%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Веен Висбаден
Эльвeрсберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|7 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|6 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|5 (3)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|5 (2)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|5
|Магдебург
|Daniel Heber
|1 3
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 3
|Магдебург
|Атик Бариш
|4
|Эльвeрсберг
|Якобсен Торе
|4
|Веен Висбаден
|Карстенс Флориан
|4