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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Веен Висбаден
0:2
Конец матча
Эльвeрсберг
0'
17' Желтая карточка
Анга-Лётшер Мартин
0:1
20' Пенальти
Якобсен Торе
24' Желтая карточка
Карстенс Флориан
26' Желтая карточка
Якобсен Торе
27' Желтая карточка
Maurice Neubauer
63' Желтая карточка
Manuel Feil
69' Желтая карточка
Semih Sahin
72' Желтая карточка
Матисен Маркус
0:2
77' Гол
Фагир Вахид
89' Желтая карточка
Бэтцнер Ник
90'+9

Ход матча

17'
Анга-Лётшер Мартин
 
20'
0:1
Якобсен Торе
24'
Карстенс Флориан
 
26'
 
Якобсен Торе
27'
 
Maurice Neubauer
46'
Пртайин Иван
Ковачевич Франко
 
46'
Чатич Амар
Карстенс Флориан
 
46'
Hyun-ju Lee
Каде Юлиус
 
46'
 
Фагир Вахид
Luca Pascal Schnellbacher
63'
 
Manuel Feil
67'
 
Зикер Арне
Manuel Feil
67'
 
Luca Duerholtz
Якобсен Торе
69'
 
Semih Sahin
72'
Матисен Маркус
 
74'
Айдэйл Джон
Фроэзе Кианз
 
77'
0:2
Фагир Вахид
78'
Бэтцнер Ник
Хессер Робин
 
78'
 
Lukas Pinckert
Вандермерш Юго
83'
 
Коррейя Марсель
Jannik Rochelt
89'
Бэтцнер Ник
 

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 17
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 434 Количество передач 384
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
16
Штритцель
Флориан
2
Анга-Лётшер
Мартин
24
Матисен
Маркус
17
Карстенс
Флориан
9
Гоппел
Теймен
27
Рибле
Нико
7
Хессер
Робин
6
Фехнер
Джино
21
Каде
Юлиус
30
Фроэзе
Кианз
14
Ковачевич
Франко
20
Nicolas
Kristof
18
Вандермерш
Юго
5
Якель
Фредерик
4
Конрад
Кевин
33
Maurice
Neubauer
31
Якобсен
Торе
8
Semih
Sahin
21
Paul
Stock
7
Manuel
Feil
24
Luca
Pascal
Schnellbacher
10
Jannik
Rochelt
Веен Висбаден
3-4-1-2
Эльвeрсберг
4-2-1-3

История личных встреч

Веен Висбаден
Эльвeрсберг

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

Б3
1:1
Б3
1:0
Б3
3:0
Б3
3:0

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

2
0.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

45
360

Бомбардиры внутри турнира

Веен Висбаден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пртайин Иван 2 0.29
Фроэзе Кианз 1 0.14
Райнталер Макс 1 0.14
Гюнтер Лассе 1 0.14
Hyun-ju Lee 1 0.14
Хессер Робин 0 0
Фехнер Джино 0 0
Гоппел Теймен 0 0
Эльвeрсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фагир Вахид 3 0.43
Сикингер Карло 1 0.14
Jannik Rochelt 1 0.14
Коррейя Марсель 1 0.14
Luca Pascal Schnellbacher 1 0.14
Manuel Feil 1 0.14
Semih Sahin 1 0.14
Якобсен Торе 1 (1) 0.14
Paul Stock 0 0
Ваннер Пауль 0 0

Карточки

Веен Висбаден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карстенс Флориан 4 0
Анга-Лётшер Мартин 2 1
Hyun-ju Lee 2 1
Пртайин Иван 3 0
Фехнер Джино 3 0
Вукотич Александар 1 1
Матисен Маркус 2 0
Фроэзе Кианз 1 0
Райнталер Макс 1 0
Рибле Нико 1 0
Бэтцнер Ник 1 0
Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Якобсен Торе 4 0
Сикингер Карло 3 0
Semih Sahin 3 0
Manuel Feil 2 0
Антонич Нико 1 0
Maurice Neubauer 1 0
Jannik Rochelt 1 0
Вандермерш Юго 1 0
Paul Stock 1 0
Lukas Pinckert 1 0

Результаты матчей

Веен Висбаден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Эльвeрсберг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Веен Висбаден
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Эльвeрсберг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

1
2
Веен Висбаден
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Эльвeрсберг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
1
25%
4
50%
76-90

Забито

6
10
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
0
0%
1
10%
1-15
2
33%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
17%
3
30%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
2
33%
2
20%
76-90

Пропущено

8
13
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
3
38%
1
8%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
2
25%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Веен Висбаден
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Рот-Вайсс Вальдорф 6:1 Веен Висбаден - Шальке 04 1:1
Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1 Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Герта - Веен Висбаден 0:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1 Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 1:0 Норшелланн - Веен Висбаден 1:1 Бибрих - Веен Висбаден 1:5 Арминия - Веен Висбаден 1:2 Веен Висбаден - Арминия 4:0 Веен Висбаден - Галлешер 1:0 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Ферль 2:1 Динамо Дрезден - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Меппен 1:2 Дуйсбург - Веен Висбаден 1:1
Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5
Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Вальдхоф - Эльвeрсберг 0:2 Зандхаузен - Эльвeрсберг 2:1 Ворматия - Эльвeрсберг 0:3 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Ингольштадт 6:2 Эльвeрсберг - Боруссия-2 М 3:1 Ингольштадт - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 1:1 Фрайбург-2 - Эльвeрсберг 2:1 Эльвeрсберг - Байройт 5:2 Боруссия-2 Д - Эльвeрсберг 2:0 Дуйсбург - Эльвeрсберг 2:2

Результаты матчей

Веен Висбаден
Эльвeрсберг

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:5
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
6 раз 86%
0
1 раз 14%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Веен Висбаден
Эльвeрсберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 6 4 1 1 13 - 4 13
2.
Гамбург
 7 4 1 2 15 - 9 13
3.
Хольштайн Киль
 6 4 0 2 10 - 11 12
4.
Магдебург
 7 3 3 1 17 - 13 12
5.
Ганновер 96
 6 3 2 1 16 - 7 11
6.
Кайзерслаутерн
 6 3 1 2 10 - 10 10
7.
Санкт-Паули
 6 2 4 0 8 - 3 10
8.
Эльвeрсберг
 7 3 1 3 10 - 13 10
9.
Ганза
 6 3 0 3 8 - 9 9
10.
Нюрнберг
 7 2 3 2 11 - 13 9
11.
Карлсруэ
 7 2 2 3 12 - 13 8
12.
Гройтер Фюрт
 7 2 2 3 12 - 14 8
13.
Веен Висбаден
 7 2 2 3 6 - 8 8
14.
Падерборн
 7 2 2 3 8 - 13 8
15.
Шальке 04
 6 2 1 3 11 - 12 7
16.
Герта
 6 2 0 4 12 - 11 6
17.
Айнтрахт Бр
 7 1 2 4 5 - 11 5
18.
Оснабрюк
 7 1 1 5 8 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
Магдебург
 3 2 1 0 9 - 6 7
3.
Гройтер Фюрт
 4 2 1 1 10 - 6 7
4.
Герта
 3 2 0 1 8 - 1 6
5.
Фортуна
 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Шальке 04
 3 2 0 1 7 - 5 6
7.
Кайзерслаутерн
 3 2 0 1 7 - 5 6
8.
Хольштайн Киль
 3 2 0 1 6 - 6 6
9.
Ганза
 4 2 0 2 6 - 6 6
10.
Санкт-Паули
 3 1 2 0 5 - 1 5
11.
Карлсруэ
 3 1 2 0 5 - 3 5
12.
Нюрнберг
 3 1 2 0 5 - 4 5
13.
Айнтрахт Бр
 4 1 2 1 4 - 4 5
14.
Веен Висбаден
 4 1 2 1 3 - 4 5
15.
Ганновер 96
 3 1 1 1 9 - 3 4
16.
Падерборн
 3 1 1 1 4 - 4 4
17.
Эльвeрсберг
 3 1 0 2 3 - 8 3
18.
Оснабрюк
 4 1 0 3 6 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 3 2 1 0 8 - 1 7
2.
Ганновер 96
 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Эльвeрсберг
 4 2 1 1 7 - 5 7
4.
Хольштайн Киль
 3 2 0 1 4 - 5 6
5.
Санкт-Паули
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Магдебург
 4 1 2 1 8 - 7 5
7.
Кайзерслаутерн
 3 1 1 1 3 - 5 4
8.
Гамбург
 4 1 1 2 5 - 6 4
9.
Нюрнберг
 4 1 1 2 6 - 9 4
10.
Падерборн
 4 1 1 2 4 - 9 4
11.
Ганза
 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Веен Висбаден
 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Карлсруэ
 4 1 0 3 7 - 10 3
14.
Шальке 04
 3 0 1 2 4 - 7 1
15.
Гройтер Фюрт
 3 0 1 2 2 - 8 1
16.
Оснабрюк
 3 0 1 2 2 - 10 1
17.
Герта
 3 0 0 3 4 - 10 0
18.
Айнтрахт Бр
 3 0 0 3 1 - 7 0
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  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 7 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 6 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 5 (3)
Гамбург Глацель Роберт 5 (2)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 5
Весь список

Топ нарушителей
Магдебург Daniel Heber 1 3
Оснабрюк Айдини Басхким 1 3
Магдебург Атик Бариш 4
Эльвeрсберг Якобсен Торе 4
Веен Висбаден Карстенс Флориан 4
Весь список
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    • 46'
      Каде Юлиус уходит с поля. Hyun-Ju Lee выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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