Тур: 7. Стадион: Millerntor Stadion.
2:1
Второй тайм: 63'
0'
1:0
21' ПенальтиХартель Марсель
1:1
29' ГолПолтер Себастьян
33' Желтая карточкаМеткалф Коннор
45' Желтая карточкаКаминьски Марцин
45' Желтая карточкаБруннер Седрик
2:1
57' ГолХартель Марсель
Ход матча
21'
1:0
29'
33'
45'
45'
57'
2:1
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.81 Победа «Санкт-Паули»
-
-
21
Рицка
Ларс
26
Elias
Saad
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рицка ЛарсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Elias SaadНападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
-
25 Джигала АдамЗащитник
- Защитник
-
15 Синани ДанелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
23 Philipp Treu
-
Главный тренер: Fabian Hurzeler
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Тауэр НикласЗащитник
-
26 Калаш ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
- Нападающий
-
42 Keke Topp
-
Главный тренер: Райс Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Санкт-Паули
Шальке 04
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
5 матчей
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хартель Марсель
|3 (2)
|0.43
|Elias Saad
|2
|0.29
|Меткалф Коннор
|1
|0.14
|Смит Эрик
|1
|0.14
|Oladapo Afolayan
|1
|0.14
|Рицка Ларс
|1
|0.14
|Ирвайн Джексон
|0
|0
|Аменийдо Этьенн
|0
|0
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полтер Себастьян
|3 (1)
|0.43
|Теродде Симон
|2
|0.29
|Оуведжан Томас
|2
|0.29
|Караман Кенан
|1
|0.14
|Мёркин Дерри
|1
|0.14
|Мор Тобиас
|1
|0.14
|Ласм Бриан
|1
|0.14
|Форсан Эудраого
|1
|0.14
|Зегуйн Пауль
|0
|0
|Шалленберг Рон
|0
|0
|Темпельман Лино
|0
|0
Карточки
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирвайн Джексон
|3
|0
|Меткалф Коннор
|3
|0
|Метс Кароль
|1
|1
|Немет Давид
|2
|0
|Elias Saad
|2
|0
|Бурхерт Саша
|1
|0
|Салиакас Манолис
|1
|0
|Смит Эрик
|1
|0
|Синани Данел
|1
|0
|Oladapo Afolayan
|1
|0
|Бэнкс Скотт
|1
|0
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шалленберг Рон
|1
|1
|Сиссе Ибраима II
|1
|1
|Каминьски Марцин
|2
|0
|Бруннер Седрик
|2
|0
|Оуведжан Томас
|2
|0
|Латца Данни
|1
|0
|Полтер Себастьян
|1
|0
|Мёркин Дерри
|1
|0
|Yusuf Kabadayi
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Паули
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Шальке 04
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
4
Санкт-Паули
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Шальке 04
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
7
Санкт-Паули
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Шальке 04
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
3
11
Голы по времени матча
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
3
7
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
8
11
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
2
25%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
2
25%
4
36%
61-75
1
13%
2
18%
76-90
Пропущено
3
12
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
3
25%
46-60
1
33%
1
8%
61-75
1
33%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Паули
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0
Дельменхорст - Санкт-Паули 0:5 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Хапоэль Тель-Авив 3:0 Арминия - Санкт-Паули 0:2 Аустрия Лустенау - Санкт-Паули 1:7 Санкт-Паули - Раннерс 4:1 Ольденбург - Санкт-Паули 0:6 Данфермлин - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - Карлсруэ 1:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Дармштадт - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - Арминия 2:1 Гамбург - Санкт-Паули 4:3 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:2
Шальке 04
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Шальке 04 - Магдебург 4:3 Ульм 1846 - Шальке 04 2:4 Веен Висбаден - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Хольштайн Киль 0:2
Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0 Гамбург - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Твенте 2:2 Шальке 04 - Гурник Забже 5:0 Копенгаген - Шальке 04 2:0 Бохольт - Шальке 04 2:2 Шпелле Фенхаус - Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг - Шальке 04 4:2 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 2:2 Бавария - Шальке 04 6:0 Майнц - Шальке 04 2:3 Шальке 04 - Вердер 2:1 Фрайбург - Шальке 04 4:0 Шальке 04 - Герта 5:2
Результаты матчей
Санкт-Паули
Шальке 04
Точный счет
0:0
2 раза 67%
5:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
5
1 раз 33%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Санкт-Паули
Шальке 04
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
12
21
12
21
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
24
33
15
33
15
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|2.
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|3.
|2:1
|7
|3
|4
|0
|10 - 4
|13
|4.
|6
|4
|0
|2
|10 - 11
|12
|5.
|7
|3
|3
|1
|17 - 13
|12
|6.
|6
|3
|2
|1
|16 - 7
|11
|7.
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|8.
|7
|3
|1
|3
|10 - 13
|10
|9.
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|10.
|7
|2
|3
|2
|11 - 13
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|12 - 13
|8
|12.
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|13.
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|14.
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|8
|15.
|1:2
|7
|2
|1
|4
|12 - 14
|7
|16.
|6
|2
|0
|4
|12 - 11
|6
|17.
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|18.
|7
|1
|1
|5
|8 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|2:1
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|9 - 6
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|8 - 1
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|1:2
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|9.
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|10.
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|11.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|12.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|13.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|14.
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|15.
|3
|1
|1
|1
|9 - 3
|4
|16.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|17.
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|18.
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|6
|5.
|2:1
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|4
|1
|2
|1
|8 - 7
|5
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|11.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|14.
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|2 - 10
|1
|16.
|1:2
|4
|0
|1
|3
|5 - 9
|1
|17.
|3
|0
|0
|3
|4 - 10
|0
|18.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|7 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|6 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|5 (3)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|5 (2)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|5
|Магдебург
|Daniel Heber
|1 3
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 3
|Магдебург
|Атик Бариш
|4
|Эльвeрсберг
|Якобсен Торе
|4
|Веен Висбаден
|Карстенс Флориан
|4
Прогноз на матч от Liveresult
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1.81 Победа «Санкт-Паули»
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