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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Зрители: 29546
Санкт-Паули
3:1
Конец матча
Шальке 04
0'
1:0
21' Пенальти
Хартель Марсель
1:1
29' Гол
Полтер Себастьян
33' Желтая карточка
Меткалф Коннор
45' Желтая карточка
Каминьски Марцин
45' Желтая карточка
Бруннер Седрик
2:1
57' Гол
Хартель Марсель
77' Желтая карточка
Шалленберг Рон
83' Желтая карточка
Полтер Себастьян
3:1
90' Гол
Бухальфа Карло
90'+5
22
Василь
Никола
5
Валь
Хауке
8
Смит
Эрик
3
Метс
Кароль
2
Салиакас
Манолис
24
Меткалф
Коннор
10
Хартель
Марсель
21
Рицка
Ларс
17
Oladapo
Afolayan
11
Эггештайн
Йоханнес
26
Elias
Saad
34
Лангер
Михаэль
27
Бруннер
Седрик
25
Баумгартль
Тимо
35
Каминьски
Марцин
2
Оуведжан
Томас
7
Зегуйн
Пауль
6
Шалленберг
Рон
10
Темпельман
Лино
17
Yusuf
Kabadayi
40
Полтер
Себастьян
5
Мёркин
Дерри
Санкт-Паули
3-4-3
Шальке 04
4-3-3

История личных встреч

Санкт-Паули
Шальке 04

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

5 матчей

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

История матчей

Б2
3:2
Б2
2:1
Б
0:2
Б
3:0
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хартель Марсель 4 (2) 0.57
Elias Saad 2 0.29
Меткалф Коннор 1 0.14
Смит Эрик 1 0.14
Oladapo Afolayan 1 0.14
Рицка Ларс 1 0.14
Бухальфа Карло 1 0.14
Ирвайн Джексон 0 0
Эггештайн Йоханнес 0 0
Аменийдо Этьенн 0 0
Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полтер Себастьян 3 (1) 0.43
Теродде Симон 2 0.29
Оуведжан Томас 2 0.29
Караман Кенан 1 0.14
Мёркин Дерри 1 0.14
Мор Тобиас 1 0.14
Ласм Бриан 1 0.14
Форсан Эудраого 1 0.14
Зегуйн Пауль 0 0
Шалленберг Рон 0 0
Темпельман Лино 0 0

Карточки

Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 3 0
Меткалф Коннор 3 0
Метс Кароль 1 1
Немет Давид 2 0
Elias Saad 2 0
Бурхерт Саша 1 0
Салиакас Манолис 1 0
Смит Эрик 1 0
Синани Данел 1 0
Oladapo Afolayan 1 0
Бэнкс Скотт 1 0
Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шалленберг Рон 2 1
Сиссе Ибраима II 1 1
Полтер Себастьян 2 0
Каминьски Марцин 2 0
Бруннер Седрик 2 0
Оуведжан Томас 2 0
Латца Данни 1 0
Мёркин Дерри 1 0
Yusuf Kabadayi 1 0

Результаты матчей

Санкт-Паули
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Шальке 04
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
5
Санкт-Паули
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Шальке 04
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
7
Санкт-Паули
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Шальке 04
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
12

Голы по времени матча

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
10
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
3
30%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Забито

3
7
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

11
12
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
2
18%
1
8%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
1
9%
2
17%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
2
18%
4
33%
61-75
2
18%
2
17%
76-90

Пропущено

4
15
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
1
25%
5
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
4
27%
46-60
1
25%
1
7%
61-75
1
25%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Паули
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0
Дельменхорст - Санкт-Паули 0:5 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Хапоэль Тель-Авив 3:0 Арминия - Санкт-Паули 0:2 Аустрия Лустенау - Санкт-Паули 1:7 Санкт-Паули - Раннерс 4:1 Ольденбург - Санкт-Паули 0:6 Данфермлин - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - Карлсруэ 1:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Дармштадт - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - Арминия 2:1 Гамбург - Санкт-Паули 4:3 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:2
Шальке 04
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Шальке 04 - Магдебург 4:3 Ульм 1846 - Шальке 04 2:4 Веен Висбаден - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Хольштайн Киль 0:2
Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0 Гамбург - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Твенте 2:2 Шальке 04 - Гурник Забже 5:0 Копенгаген - Шальке 04 2:0 Бохольт - Шальке 04 2:2 Шпелле Фенхаус - Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг - Шальке 04 4:2 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 2:2 Бавария - Шальке 04 6:0 Майнц - Шальке 04 2:3 Шальке 04 - Вердер 2:1 Фрайбург - Шальке 04 4:0 Шальке 04 - Герта 5:2

Результаты матчей

Санкт-Паули
Шальке 04

Точный счет

0:0
2 раза 50%
3:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Санкт-Паули
Шальке 04

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5
2
1
2
2
2.5
2
1
1
3
3.5
1
2
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
3
4
2
5
2.5
3
4
1
6
3.5
1
6
1
6
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 6 4 1 1 13 - 4 13
2.
Гамбург
 7 4 1 2 15 - 9 13
3.
Санкт-Паули
 7 3 4 0 11 - 4 13
4.
Хольштайн Киль
 6 4 0 2 10 - 11 12
5.
Магдебург
 7 3 3 1 17 - 13 12
6.
Ганновер 96
 6 3 2 1 16 - 7 11
7.
Кайзерслаутерн
 6 3 1 2 10 - 10 10
8.
Эльвeрсберг
 7 3 1 3 10 - 13 10
9.
Ганза
 6 3 0 3 8 - 9 9
10.
Нюрнберг
 7 2 3 2 11 - 13 9
11.
Карлсруэ
 7 2 2 3 12 - 13 8
12.
Гройтер Фюрт
 7 2 2 3 12 - 14 8
13.
Веен Висбаден
 7 2 2 3 6 - 8 8
14.
Падерборн
 7 2 2 3 8 - 13 8
15.
Шальке 04
 7 2 1 4 12 - 15 7
16.
Герта
 6 2 0 4 12 - 11 6
17.
Айнтрахт Бр
 7 1 2 4 5 - 11 5
18.
Оснабрюк
 7 1 1 5 8 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
Санкт-Паули
 4 2 2 0 8 - 2 8
3.
Магдебург
 3 2 1 0 9 - 6 7
4.
Гройтер Фюрт
 4 2 1 1 10 - 6 7
5.
Герта
 3 2 0 1 8 - 1 6
6.
Фортуна
 3 2 0 1 5 - 3 6
7.
Шальке 04
 3 2 0 1 7 - 5 6
8.
Кайзерслаутерн
 3 2 0 1 7 - 5 6
9.
Хольштайн Киль
 3 2 0 1 6 - 6 6
10.
Ганза
 4 2 0 2 6 - 6 6
11.
Карлсруэ
 3 1 2 0 5 - 3 5
12.
Нюрнберг
 3 1 2 0 5 - 4 5
13.
Айнтрахт Бр
 4 1 2 1 4 - 4 5
14.
Веен Висбаден
 4 1 2 1 3 - 4 5
15.
Ганновер 96
 3 1 1 1 9 - 3 4
16.
Падерборн
 3 1 1 1 4 - 4 4
17.
Эльвeрсберг
 3 1 0 2 3 - 8 3
18.
Оснабрюк
 4 1 0 3 6 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 3 2 1 0 8 - 1 7
2.
Ганновер 96
 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Эльвeрсберг
 4 2 1 1 7 - 5 7
4.
Хольштайн Киль
 3 2 0 1 4 - 5 6
5.
Санкт-Паули
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Магдебург
 4 1 2 1 8 - 7 5
7.
Кайзерслаутерн
 3 1 1 1 3 - 5 4
8.
Гамбург
 4 1 1 2 5 - 6 4
9.
Нюрнберг
 4 1 1 2 6 - 9 4
10.
Падерборн
 4 1 1 2 4 - 9 4
11.
Ганза
 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Веен Висбаден
 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Карлсруэ
 4 1 0 3 7 - 10 3
14.
Гройтер Фюрт
 3 0 1 2 2 - 8 1
15.
Оснабрюк
 3 0 1 2 2 - 10 1
16.
Шальке 04
 4 0 1 3 5 - 10 1
17.
Герта
 3 0 0 3 4 - 10 0
18.
Айнтрахт Бр
 3 0 0 3 1 - 7 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 7 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 6 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 5 (3)
Гамбург Глацель Роберт 5 (2)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 5
Весь список

Топ нарушителей
Магдебург Daniel Heber 1 3
Оснабрюк Айдини Басхким 1 3
Магдебург Атик Бариш 4
Эльвeрсберг Якобсен Торе 4
Веен Висбаден Карстенс Флориан 4
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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