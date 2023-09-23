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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Крылья Советов
2:0
Первый тайм: 41'
Сочи
1:0. Гол Никиты Салтыкова (видео...

Ход матча

4'
Салтыков Никита
(Горшков Юрий)
1:0
41'
Рахманович Амар
2:0
Прогнозы 146
Крылья Советов 82.9% (121)
X 11.6% (17)
Сочи 5.5% (8)
0
выиграет Крылья Советов, со счетом 3:1
вот так
martik #
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Прогноз на матч от Liveresult
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Крылья Советов
Ничья
Сочи
4.40
5.30
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81
Овсянников
Богдан
23
Бейл
Гленн
24
Евгеньев
Роман
44
Барач
Матео
5
Горшков
Юрий
6
Бабкин
Сергей
8
Витюгов
Максим
15
Рассказов
Николай
20
Рахманович
Амар
10
Гарре
Бенхамин
14
Салтыков
Никита
12
Заболотный
Николай
45
Миладинович
Иван
20
Юрганов
Игорь
33
Алвес
Марсело
34
Маргасов
Тимофей
16
Нобоа
Кристиан
8
Батырев
Амир
17
Макарчук
Артём
6
Юсупов
Артур
9
Мелкадзе
Георгий
18
Бурмистров
Никита
Крылья Советов
4-2-3-1
Сочи
3-4-3

История личных встреч

Крылья Советов
Сочи

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ТМК
4:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

2.5
2.33

Среднее время на гол

36
38

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.86
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

48
78

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салтыков Никита 4 0.44
Гарре Бенхамин 3 (1) 0.33
Рассказов Николай 2 0.22
Бабкин Сергей 2 0.22
Костанца Фернандо 2 (1) 0.22
Ежов Роман 1 (1) 0.11
Шитов Владислав 1 0.11
Карпицкий Егор 1 0.11
Рахманович Амар 1 0.11
Зотов Георгий 1 0.11
Бейл Гленн 1 0.11
Хубулов Владимир 1 0.11
Солдатенков Александр 0 0
Витюгов Максим 0 0
Горшков Юрий 0 0
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Мартин 3 0.33
Силвейра Мигел 1 0.11
Джорджевич Лука 1 0.11
Медведев Юрий II 1 0.11
Дркушич Ваня 1 0.11
Нобоа Кристиан 1 (1) 0.11
Маргасов Тимофей 0 0

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бейл Гленн 3 1
Костанца Фернандо 4 0
Солдатенков Александр 1 1
Ломаев Иван 2 0
Ежов Роман 1 0
Евгеньев Роман 1 0
Барач Матео 1 0
Хубулов Владимир 1 0
Салтыков Никита 1 0
Рахманович Амар 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джорджевич Лука 3 0
Алвес Марсело 1 1
Юсупов Артур 2 0
Миладинович Иван 2 0
Батырев Амир 2 0
Заболотный Николай 1 0
Нобоа Кристиан 1 0
Мелкадзе Георгий 1 0
Кравцов Кирилл 1 0

Результаты матчей

Крылья Советов
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сочи
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
2
Крылья Советов
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сочи
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

5
6
Крылья Советов
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Сочи
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

8
8

Голы по времени матча

Забито

13
2
5 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
1
50%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
3
23%
1
50%
76-90

Пропущено

5
8
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
5
63%
76-90

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
3
50%
1
14%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

19
9
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
0 Не забивали 4
5
26%
1
11%
1-15
2
11%
2
22%
16-30
2
11%
1
11%
31-45
1
5%
1
11%
46-60
4
21%
1
11%
61-75
5
26%
3
33%
76-90

Пропущено

11
11
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
5
45%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Балтика - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Факел 3:0 Ахмат - Крылья Советов 3:1
Крылья Советов - Балтика 2:1 Рубин - Крылья Советов 2:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Зенит 0:1 Крылья Советов - Ростов 5:1 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Крылья Советов - Балтика 2:3 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Урал 1:1 Рубин - Крылья Советов 2:1 Нефтехимик - Крылья Советов 2:3 Крылья Советов - Сокол 1:2 Крылья Советов - Спартак Москва 1:0 Факел - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Урал 3:0 Крылья Советов - Локомотив Москва 1:1
Сочи
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
ЦСКА Москва - Сочи 1:1 Спартак Москва - Сочи 1:0 Оренбург - Сочи 3:0 Сочи - ЦСКА Москва 0:0
Сочи - Локомотив Москва 0:1 Сочи - Ростов 4:0 ЦСКА Москва - Сочи 3:1 Оренбург - Сочи 2:0 Сочи - Ахмат 1:2 Краснодар - Сочи 2:0 Факел - Сочи 1:3 Сочи - Балтика 2:0 Краснодар - Сочи 2:2 Сочи - Енисей 5:2 Сочи - ФДС Виста 2:1 Сочи - Ленинградец 4:1 Урал - Сочи 1:0 Сочи - Зенит 1:1 Пари НН - Сочи 4:0 Сочи - Ростов 1:0

Результаты матчей

Крылья Советов
Сочи

Точный счет

2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Крылья Советов
Сочи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше
1
3
1
3
3.5
1
3
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
2
6
3
5
2.5
1
7
1
7
3.5
1
7
1
7
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 8 5 3 0 12 - 3 18
2.
Крылья Советов
 1:0 Заявка 9 5 3 1 20 - 11 18
3.
Зенит
 Заявка 8 5 2 1 18 - 6 17
4.
Динамо Москва
 Заявка 8 4 3 1 16 - 13 15
5.
Урал
 Заявка 8 4 2 2 8 - 8 14
6.
Спартак Москва
 Заявка 8 4 1 3 13 - 12 13
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 3 3 2 16 - 12 12
8.
Локомотив Москва
 Заявка 8 3 3 2 13 - 13 12
9.
Ахмат
 Заявка 8 3 2 3 11 - 9 11
10.
Пари НН
 Заявка 8 3 2 3 6 - 7 11
11.
Оренбург
 Заявка 8 2 2 4 9 - 13 8
12.
Ростов
 Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
13.
Рубин
 Заявка 8 1 3 4 9 - 18 6
14.
Сочи
 0:1 Заявка 9 2 0 7 8 - 13 6
15.
Факел
 Заявка 8 1 2 5 5 - 13 5
16.
Балтика
 Заявка 8 1 1 6 8 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 1:0 Заявка 5 4 1 0 14 - 5 13
2.
Краснодар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Спартак Москва
 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
4.
Пари НН
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 2 0 10 - 5 8
6.
Урал
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
7.
Ростов
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
8.
Динамо Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
9.
Зенит
 Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
10.
Сочи
 0:1 Заявка 4 2 0 2 7 - 3 6
11.
Локомотив Москва
 Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
12.
Рубин
 Заявка 5 1 2 2 6 - 11 5
13.
Балтика
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
14.
Факел
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
15.
Ахмат
 Заявка 4 1 1 2 8 - 6 4
16.
Оренбург
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
2.
Краснодар
 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
3.
Динамо Москва
 Заявка 4 2 2 0 10 - 8 8
4.
Локомотив Москва
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
5.
Ахмат
 Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
6.
Урал
 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
7.
Крылья Советов
 1:0 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
9.
Оренбург
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
10.
Спартак Москва
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
11.
Пари НН
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
12.
Рубин
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
13.
Ростов
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
14.
Факел
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
15.
Балтика
 Заявка 5 0 0 5 4 - 11 0
16.
Сочи
 0:1 Заявка 5 0 0 5 1 - 10 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 7 (1)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 5 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 5 (1)
Краснодар Сперцян Эдуард 4 (2)
Крылья Советов Салтыков Никита 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 4
Пари НН Александров Виктор 2 2
Ахмат Семёнов Андрей 1 3
Крылья Советов Бейл Гленн 1 3
Факел Божин Сергей 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    42'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0!!!
     
  • 39'
    Будем честны, пока футбол у нас низкого качества. Причин может быть много, но "Крылья" держат оборону и не выбегают в контратаки. А сочинцы держат мяч, но практически не бьют по воротам.
  • 38'
    А вот и Мелкадзе оперативно отвечает на критику! Пытался обойти оборону хозяев форвард после очередной атаки, но в итоге решил пробить у линии штрафной и даже в створ не попал. Ну, уже неплохо!
  • 37'
    Абсолютно незаметной и потерянной выглядит линия атаки гостей. Что Бурмистров, что Мелкадзе - оба пока даже не получают мяч на острие атаки.
  • 36'
    Прямо в руки Овсянникову навесил Батырев, очень спокойно и буднично нивелирует опасность голкипер самарцев.
  • Угловой
    35'
    А вот и первый угловой зарабатывает команда Точилина. Явный шанс для гостей.
  • Фол, нарушение
    32'
    Очередная атака "Сочи" закончилась фолом в атаке, нарушает правила Юсупов на Бабкине в штрафной "Крыльев".
  • 31'
    Один на один пытался обыграть Гарре Марсело Алвеса на правом фланге, но не подвела на этот раз оборона "Сочи". А могло быть опасно!
  • 30'
    Очень много простых ошибок в действиях ветеранов "Сочи". Могли отлично выйти в контратаку южане, но не держится мяч у гостей.
  • 28'
    Честно говоря, так и не скажешь, что "Крылья" сегодня хозяева. У самарцев - удары Бабкина и Барача после гола и редкие атаки, у "Сочи" - контроль мяча, продвижение вперёд, но полное отсутствие опасных моментов. 
  • 27'
    Вот и "Крылья" показывают, кто в доме хозяин, проведя атаку по левому флангу. Активен и заметен автор единственного пока гола - Никита Салтыков. Пытается обводить и обострять молодой футболист.
  • 26'
    Какую зрячую передачу Нобоа отдавал на Маргасова в очередной атаке сочинцев, но разрядил обстановку Овсянников, перехватив мяч.
  • 25'
    Последние минуты явно за гостями, контролируют мяч игроки "Сочи", но явно не игру. Не выходит у подопечных Точилина сломать оборону самарцев.
  • Офсайд
    24'
    И вновь атакуют сочинцы, едва один на один с Овсянниковым не вышел Батырев, но офсайд фиксирует лайнсмен.
  • 23'
    Недоволен Осинькин тем, как мяч легко дошёл до штрафной "Крыльев" после углового. Миладинович попытался пробить, однако попал в защитников самарцев.
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    • Угловой
      22'
      Первый угловой у нас в матче исполнили игроки "Крыльев". Навес после розыгрыша дошёл до головы Барача в штрафной площади, однако справился с ударом защитника Заболотный, ничего опасного.
    • 21'
      Как же рада видеть Гарре самарская публика! Приветствуют овациями и аплодисментами своего любимца болельщики, когда получает аргентинец мяч.
    • 20'
      Хорошо приложился Бабкин с метров 30! Но не проблема для опытного Заболотного, прямо в руки пришёлся ему выстрел.
    • 18'
      Успокоилась у нас игра, мяч попеременно держится то у хозяев, то у гостей. И к жёсткой борьбе соперники не прибегают - пока без грубой игры в Самаре.
    • 17'
      «Крылья» же могут потенциально занять первое место до завтрашних матчей «Краснодара» и «Зенита», набрав 18 очков и сравнявшись с «быками». Главное – избежать недооценки соперника после этого лёгкого быстрого гола.
       
    • 16'
      Глотком свежего воздуха для сочинцев будет сегодняшний возможный успех. Более месяца не побеждают южане во всех турнирах, последний успех датирован 19-м числом августа – тогда клуб дома разгромил «Ростов».
       
    • 15'
      Макарчук навешивал с левого фланга - легкий мяч для Овсянникова.
    • 14'
      Сочинцы контролируют мяч на чужой половине поля, но создать что-то опасное не выходит у подопечных Точилина. Недоволен тренер происходящим.
    • 13'
      Около 9 тысяч болельщиков ожидается сегодня на «Солидарность Арене», передают телевизионные коллеги. Но огромные проплешины видны на трибунах бело-сине-зелёной арены «крылышек», а верхние ярусы и вовсе пустуют.
       
    • 12'
      Настоящее лето сегодня в сентябрьской Самаре! Изумительные +27 на столбике термометра и никаких осадков. Все условия для хорошего футбола у команд есть.
    • 10'
      Ощущение, что будто заигрывают самарцы со своими оппонентами, приглашая их на свою половину поля, чтобы потом наказать ответной контратакой. Немного успокоилась у нас игра после первой десятиминутки.
    • 9'
      А вот и первый выпад от "Сочи", пробил Мелкадзе из-за пределов штрафной - очень слабо и неточно.
    • 8'
      Продолжают отбиваться и обороняться сочинцы. Многовато пока ошибок у гостей.
    • 7'
      Самая результативная команда РПЛ играет сегодня против одной из самых нерезультативных. уже 20-й гол забили игроки «Крыльев» за девять туров, это лучший результат в лиге. И всего 8 голов у «Сочи», половина из них была забита в одной игре – против «Ростова» (4:0).
       
    • 5'
      Что же творит этот парень в свои 19 лет. Четыре гола теперь у Салтыкова в активе в чемпионате. Ранее молодой футболист, напомним, дважды забивал "Ростову" и один раз - столичному ЦСКА в прошлом туре.
    • Описание гола
      4'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Это Никита Салтыков!!! И как же легко его забили хозяева. С правого фланга сделал навес Бейл, сочинцы выбили сферу из штрафной площади, затем бесхозный мяч снова оказался у игроков "Крыльев", Горшков вошёл в штрафную и сделал ассист на Салтыкова, который расстрелял ворота Заболотного из центра штрафной площади.
       
    • 3'
      Сергей Иванов сегодня возглавляет бригаду арбитров, обслуживающих матч.
    • Фол, нарушение
      2'
      Сфолил Марсело на Рассказове, неприятный стык, лежит на поле игрок "Крыльев". К счастью, поднялся на ноги Николай и смог продолжить игру.
    • 2'
      В традиционных голубых цветах сыграют хозяева, сочинцы предстанут в белой форме.
       
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
       
    • Первый тайм
    • 41'
      Г О О О О Л - Рахманович Амар бьет в цель!
    • 4'
      Горшков Юрий сделал результативную передачу.
    • 4'
      Г О О О О Л - Салтыков Никита бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • 75 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Крылья Советов 2:0 Сочи

    Исход игры
    Крылья Советов
    82.9% (121)
    Ничья
    11.6% (17)
    Сочи
    5.5% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.48% (75)
    Меньше
    38.52% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    70.49% (86)
    Нет
    29.51% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Крылья Советов
    36.3% (53)
    2:0 Крылья Советов
    11% (16)
    1:0 Крылья Советов
    11% (16)
    1:1 Ничья
    9.6% (14)
    3:1 Крылья Советов
    7.5% (11)
    1:2 Сочи
    2.7% (4)
    3:0 Крылья Советов
    1.4% (2)
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