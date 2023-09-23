А вот и первый угловой зарабатывает команда Точилина. Явный шанс для гостей.

Абсолютно незаметной и потерянной выглядит линия атаки гостей. Что Бурмистров, что Мелкадзе - оба пока даже не получают мяч на острие атаки.

А вот и Мелкадзе оперативно отвечает на критику! Пытался обойти оборону хозяев форвард после очередной атаки, но в итоге решил пробить у линии штрафной и даже в створ не попал. Ну, уже неплохо!

Будем честны, пока футбол у нас низкого качества. Причин может быть много, но "Крылья" держат оборону и не выбегают в контратаки. А сочинцы держат мяч, но практически не бьют по воротам.

Недоволен Осинькин тем, как мяч легко дошёл до штрафной "Крыльев" после углового. Миладинович попытался пробить, однако попал в защитников самарцев.

И вновь атакуют сочинцы, едва один на один с Овсянниковым не вышел Батырев, но офсайд фиксирует лайнсмен.

Последние минуты явно за гостями, контролируют мяч игроки "Сочи", но явно не игру. Не выходит у подопечных Точилина сломать оборону самарцев.

Вот и "Крылья" показывают, кто в доме хозяин, проведя атаку по левому флангу. Активен и заметен автор единственного пока гола - Никита Салтыков. Пытается обводить и обострять молодой футболист.

Честно говоря, так и не скажешь, что "Крылья" сегодня хозяева. У самарцев - удары Бабкина и Барача после гола и редкие атаки, у "Сочи" - контроль мяча, продвижение вперёд, но полное отсутствие опасных моментов.

Очень много простых ошибок в действиях ветеранов "Сочи". Могли отлично выйти в контратаку южане, но не держится мяч у гостей.

Один на один пытался обыграть Гарре Марсело Алвеса на правом фланге, но не подвела на этот раз оборона "Сочи". А могло быть опасно!

Настоящее лето сегодня в сентябрьской Самаре! Изумительные +27 на столбике термометра и никаких осадков. Все условия для хорошего футбола у команд есть.

Около 9 тысяч болельщиков ожидается сегодня на «Солидарность Арене», передают телевизионные коллеги. Но огромные проплешины видны на трибунах бело-сине-зелёной арены «крылышек», а верхние ярусы и вовсе пустуют.

Сочинцы контролируют мяч на чужой половине поля, но создать что-то опасное не выходит у подопечных Точилина. Недоволен тренер происходящим.

Глотком свежего воздуха для сочинцев будет сегодняшний возможный успех. Более месяца не побеждают южане во всех турнирах, последний успех датирован 19-м числом августа – тогда клуб дома разгромил «Ростов».

«Крылья» же могут потенциально занять первое место до завтрашних матчей «Краснодара» и «Зенита», набрав 18 очков и сравнявшись с «быками». Главное – избежать недооценки соперника после этого лёгкого быстрого гола.

Успокоилась у нас игра, мяч попеременно держится то у хозяев, то у гостей. И к жёсткой борьбе соперники не прибегают - пока без грубой игры в Самаре.

Хорошо приложился Бабкин с метров 30! Но не проблема для опытного Заболотного, прямо в руки пришёлся ему выстрел.

Как же рада видеть Гарре самарская публика! Приветствуют овациями и аплодисментами своего любимца болельщики, когда получает аргентинец мяч.

Первый угловой у нас в матче исполнили игроки "Крыльев". Навес после розыгрыша дошёл до головы Барача в штрафной площади, однако справился с ударом защитника Заболотный, ничего опасного.

10' Ощущение, что будто заигрывают самарцы со своими оппонентами, приглашая их на свою половину поля, чтобы потом наказать ответной контратакой. Немного успокоилась у нас игра после первой десятиминутки.

9' А вот и первый выпад от "Сочи", пробил Мелкадзе из-за пределов штрафной - очень слабо и неточно.

8' Продолжают отбиваться и обороняться сочинцы. Многовато пока ошибок у гостей.

7' Самая результативная команда РПЛ играет сегодня против одной из самых нерезультативных. уже 20-й гол забили игроки «Крыльев» за девять туров, это лучший результат в лиге. И всего 8 голов у «Сочи», половина из них была забита в одной игре – против «Ростова» (4:0).



5' Что же творит этот парень в свои 19 лет. Четыре гола теперь у Салтыкова в активе в чемпионате. Ранее молодой футболист, напомним, дважды забивал "Ростову" и один раз - столичному ЦСКА в прошлом туре.

4' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Это Никита Салтыков!!! И как же легко его забили хозяева. С правого фланга сделал навес Бейл, сочинцы выбили сферу из штрафной площади, затем бесхозный мяч снова оказался у игроков "Крыльев", Горшков вошёл в штрафную и сделал ассист на Салтыкова, который расстрелял ворота Заболотного из центра штрафной площади.



3' Сергей Иванов сегодня возглавляет бригаду арбитров, обслуживающих матч.

2' Сфолил Марсело на Рассказове, неприятный стык, лежит на поле игрок "Крыльев". К счастью, поднялся на ноги Николай и смог продолжить игру.

2' В традиционных голубых цветах сыграют хозяева, сочинцы предстанут в белой форме.

