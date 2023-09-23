Соболев получил мяч в чужой штрафной, стоял спиной к воротам, после чего попытался отдать пас на партнера, но игрок "Динамо" прочитал эту передачу.

ОПАСНО! Тюкавин дважды после ударов с правого края пытался пробить голкипера соперника, но оба раза выстрелил в Максименко. Вратарь свой коллектив сумел спасти!

Дуарте сейчас классно против Тюкавина отработал в обороне. С большим риском игрок "Спартака" играл в подкате и сумел свою команду от возможного опасного эпизода спасти!

Нгамалё снова технично угловой для своей команды зарабатывает. С левого края будет подавать снаряд игрок "бело-голубых". Навес идет на дальнюю штангу - прямо на голову Денисову. Вынос!

Даса почти не поддерживает атаку своей команды. Тем не менее, и без него "бело-голубые" неплохо атакуют. Чавес после передачи от Бителло попытался пробить по воротам соперника - выше цели.

Скопинцев вместо Смолова в составе "Динамо" появился тем временем. Отметим эту ротацию в стане "бело-голубых".

Зобнин вместо Мозеса на поле вышел в стане хозяев. Бонгонда уступил Зиньковскому место на футбольном газоне. Двойная замена у хозяев встречи.

В перерыве в составе "Спартак" была проведена замена. На поле появился Максименко, который заменил травмировавшегося Селихова.

Взял на себя игру в атаке Бонгонда. Классно пробивал он по рамке соперника, но направил сферу прямо по позиции голкипера, который сумел в рамке среагировать.

Шунин сыграл в своей штрафной после неудачного паса от Бонгонды в центр штрафной. Уверенно сработал в этой ситуации кипер "Динамо".

Нгамалё рвался к воротам соперника, но против него в подкате сыграл защитник, который перевел сферу за лицевую линию. Снова на угловой мяч улетает.

Не смогли ничего придумать в своей атаке футболисты "Динамо" после навеса от углового флага. Следует тут же вынос в центр поля. "Спартак" будет пытаться построить свое наступление.

Да, подсказывают нам, что травму получил Селихов. Не смог он выйти на футбольное поле. Решил тренерский штаб "красно-белых" не рисковать здоровьем футболиста.

Смолова на газон Мартинс сейчас валит. Фол у "Спартака". Динамовцы пока не торопятся разыгрывать снаряд и стандартное положение на своей половине поля.

Попытался "Спартак" пройти в атаку сейчас. Бонгонда отдавал мяч на Карраскаля, который прокинул мяч слишком сильно себе на ход и не сумел сферу укротить.

Бонгонда на сей раз с левого края сместился в центр и нанес удар в ближний угол, и сфера прилетает в голкипера. Шунин реагирует.

МОМЕНТИЩЕ! ЧАВЕС! Снова игрок "Динамо" едва не забивает. Из-за пределов штрафной нанес удар игрок в правый угол. Сфера попала в правую "крестовину". Повезло Селихову, ведь в этой ситуации он выступал в роли статиста.

Соболев получил повреждение в борьбе с Фернандесом. Поднимается футболист, встречу он сможет продолжить. Фола не было со стороны шестерки "бело-голубых".

Мартинс пошел резко на Чавеса сейчас. По ноге прилетел мяч игроку "Динамо", но рефери и в этой ситуации карточку желтого цвета показывать не стал.

Больше с мячом взаимодействует "Динамо" сейчас, даже вырвались гости вперед по ударам по воротам. Ну, а у нас Нгамалё все же фолит на правом фланге, заваливая на газон Мартинса.

Ровно пока и Кукуян работает вместе со своей бригадой. Но и слишком нестандартных ситуаций у рефери пока не было. Спокойный матч, где максимально просто принимать решения.

Селихову оказана была помощь медиками. Дуарте подошел и попил водички, дав несколько рекомендаций своей вратарю. Дружелюбная атмосфера в "Спартаке".

Нгамалё простреливал мяч с правого края, и сумел заработать для своего коллектива угловой. Разыграли корнер "бело-голубые", но "Спартак" уверенно справляется с угрозами. Звучит свисток на перерыв, пока впереди "Спартак" - 1:0.

36' "Спартак" владеет мячом и инициативой, но "Динамо" отлично отвечает своими контратаками, угрожая воротам соперника при любых возможных случаях.

35' 10 минут в первом тайме командам остается играть. Бонгода шикарно перевел мяч с левого фланга на Пруцева. Тому удалось прострелить в центр, где Соболев просто не подстроился к снаряду.

33' МОМЕНТИЩЕ! Бителло! Ошибся Бонгонда с выносом мяча перед воротами. А вот игрок "Динамо" подхватил мяч и нанес выстрел по рамке соперника, но совсем немного он не попал в створ!

32' Разыграли в итоге игроки "Динамо" мяч со стандарта. До Смолова удалось довести "бело-голубым" мяч, и Фёдор с 16-ти метров пробил намного выше цели!

31' Зарабатывает Даса сейчас угловой удар на правом краю. Готовятся подать корнер "бело-голубые". Посмотрим, что получится со стандарта.

29' Запасные "Динамо" пошли уже разминаться. Судя по всему, уже после перерыва Личка рассчитывает на кого-то из резервистов. Хотя почему бы и нет?

28' "Динамо" владеет мячом в центре поля, но как-то вяло идут номинальные гости в атаку. Как будто выжидают они каких-то ошибок от соперника.

27' МОМЕНТ! Бонгонда получил снова мяч справа, после чего не стал он сближаться с штрафной соперника и нанес дальний удар по рамке противника. Снаряд полетел тут чуть выше рамки!

26' В атаке был "Спартак". С левого края Бонгонда мяч простреливал в центр штрафной, где Маричаля подтолкнул в спину Соболев. Фол в атаке.

24' Смолов вошел в штрафную соперника, после чего с левого края нанес выстрел по рамке соперника, но были готовы оппоненты к такому развитию событий на поле. Удар Фёдора заблокирован.

23' Еще раз показывают нам классный пас, который с правого края отдал, как мы уже указывали ранее, Александр Соболев. В подыгрыше игрок "Спартак" хорош, и это факт.

22' Не может толком сейчас контролировать мяч в районе центрального круга "Спартак". Игроки "Динамо" пока также играют сумбурно, без продвижения вперед.

21' Смолов простреливал мяч с левого края, пытаясь попасть в Бабича, но сделать этого Фёдору не удалось. В итоге направил он сферу значительно левее намеченной цели.

19' Промес простреливал мяч в штрафную соперника, но некому было мяч отправить в сетку ворот соперника сейчас. Соболев не дотянулся, Бонгонда не стал бежать на возможный прострел.

18' Соболев получил мяч вдалеке от ворот соперника. Пробил он в итоге по рамке соперника, и мяч полетел значительно правее цели. Отличный момент, но не удалось Александру его реализовать.

17' Отбивается команда хозяев после подачи углового. Денисов классно головой сыграл после навеса с левого края. Уверенно действовал тут защитник "красно-белых".

15' Нгамалё снова взял игру на себя. Слева пронесся к воротам соперника, попытался прострелить, но в подкате Дуарте вынес мяч за лицевую линию. На угловой.

14' В атаке снова "Динамо". В непростой ситуации оказались футболисты Лички, но лезут они вперед, пытаясь тут же отыграться и создать неприятности сопернику.

13' МОМЕНТ! Снова розыгрыш атаки от "Спартака". В итоге Пруцев после передачи от Хлусевича пробивает по воротам соперника, но мяч, попадая в ногу защитнику, прилетает в руки Шунину.

12' Угловой от "Динамо". С левого края идет подача на дальнюю штангу, которую пытается замкнуть ударом головой Тюкавин, но сфера улетает намного выше цели.

10' "Спартак" в центре поля продолжает держать мяч. Идет подача в штрафную "Динамо", но Маричаль выбивает снаряд подальше от рамки.

9' Включились снова в игру фанаты "Спартака". Ну, а у нас Мозеса в центре поля срубают игроки "Динамо", Не будет торопиться "Динамо" вводить снаряд в игру.

8' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! БОНГОНДА! 1:0!

Забивает "Спартак" быстрый гол! Классная атака спартаковцев. Передача со своей от Соболева пошла с правого края в касание, на ход Бонгонда. Тот обработал снаряд грудью, сблизился с голкипером и переправил сферу мимо него, в правый угол!

7' Павел Кукуян сегодня обслуживает нашу встречу. Именно он сейчас в центре поля зафиксировал фол со стороны спартаковцев. Первая остановка в матче.

5' Отбивается довольно уверенно "Динамо" после навеса от соперника с левого края. На выходе действует голкипер, который кулаками отражает снаряд в сторону от рамки!

4' Хорошая атака от "Спартака" последовала. Получил мяч Соболев слева чужой штрафной. Нанес он удар, но подставил ногу соперник. В итоге сфера намного выше ворот полетела. Первый в дерби угловой.

3' "Вперед, Спартак", - гонят фанаты "красно-белых" вперед свою команду. Стоит отметить тот факт, что пока действительно активнее играют хозяева встречи.

2' Футболисты "Спартака" вышли сегодня на газон в красно-белых цветах, а в бело-голубом обмундировании предстали игроки "Динамо". Футболисты "Спартака" в первом тайме будут действовать справа по ТВ-картинке, а игроки "Динамо" - слева.