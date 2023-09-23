  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Спартак Москва
1:0
Второй тайм: 66'
Динамо Москва
0'
1:0
7' Гол
Бонгонда Тео
Интервью Бителло в перерыве матч...
Интервью Квинси Промеса в переры...
Удар Чавеса в перекладину (видео...
Бителло пробил рядом со штангой ...
1:0. Гол Тео Бонгонда (видео). М...
Соболев пробил выше ворот (видео...

Ход матча

7'
Бонгонда Тео
1:0
46'
Максименко Александр
Селихов Александр
 
Прогнозы 156
Спартак Москва 63.5% (99)
X 23.7% (37)
Динамо Москва 12.8% (20)
0
выиграет Спартак Москва, со счетом 2:1
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спартак Москва
Ничья
Динамо Москва
2.84
Реклама, betboom.ru
4.80
Реклама, pari.ru
9.50
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
57
Селихов
Александр
97
Денисов
Даниил
4
Дуарте
Алексис
6
Бабич
Срджан
82
Хлусевич
Даниил
8
Мозес
Виктор
35
Мартинс
Кристофер
25
Пруцев
Данил
77
Бонгонда
Тео
7
Соболев
Александр
Сергеевич
10
Промес
Квинси
1
Шунин
Антон
2
Даса
Элазар
18
Маричаль
Николас
3
Бальбуэна
Фабиан
6
Фернандес
Роберто
24
Чавес
Луис
89
Бителло
8
Карраскаль
Хорхе
10
Смолов
Фёдор
13
Нгамалё
Николя
70
Тюкавин
Константин
Спартак Москва
4-3-3
Динамо Москва
4-2-3-1

История личных встреч

Спартак Москва
Динамо Москва

21 матч

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.6%
33.3%
19.1%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
28.6%
9.5%
13 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед

34 матча

44.1%
29.4%
26.5%
15 побед 10 ничьих 9 побед

Первый тайм

29.4%
35.3%
35.3%
10 побед 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

38.2%
32.4%
29.4%
13 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

К
4:1
ПЛ
3:3
ПЛ
1:0
К
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:4
ПЛ
1:5
ПЛ
0:4
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
К
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
4:3

Голы

Всего голов

24
31

Голов в среднем за матч

1.33
1.94

Среднее время на гол

67
46

Всего голов

18
27

Голов в среднем за матч

1.13
1.5

Среднее время на гол

80
60

Всего голов

42
58

Голов в среднем за матч

1.24
1.71

Тотал матчей

2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

72
52

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонгонда Тео 4 0.44
Промес Квинси 2 0.22
Соболев Александр Сергеевич 2 0.22
Хлусевич Даниил 2 0.22
Игнатов Михаил 1 0.11
Мозес Виктор 1 0.11
Бабич Срджан 1 0.11
Медина Хесус 1 0.11
Мартинс Кристофер 0 0
Литвинов Руслан 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 4 (2) 0.44
Тюкавин Константин 3 0.33
Макаров Денис 3 0.33
Нгамалё Николя 2 0.22
Захарян Арсен 1 0.11
Грулёв Вячеслав 1 0.11
Скопинцев Дмитрий 1 0.11
Бессмертный Станислав 1 0.11
Лаксальт Диего 0 0
Фомин Даниил 0 0
Бальбуэна Фабиан 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хлусевич Даниил 4 0
Соболев Александр Сергеевич 2 0
Умяров Наиль 2 0
Игнатов Михаил 1 0
Селихов Александр 1 0
Бальде Диао Кейта 1 0
Джикия Георгий 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Медина Хесус 1 0
Мелёшин Павел 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маричаль Николас 2 1
Макаров Денис 3 0
Смолов Фёдор 2 0
Лаксальт Диего 2 0
Шунин Антон 1 0
Фомин Даниил 1 0
Чавес Луис 1 0
Нгамалё Николя 1 0
Даса Элазар 1 0
Фернандес Роберто 1 0
Гладышев Ярослав 1 0

Результаты матчей

Спартак Москва
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Динамо Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
5
Спартак Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Динамо Москва
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

4
5
Спартак Москва
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Динамо Москва
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

5
10

Голы по времени матча

Забито

7
12
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
4
33%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
29%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
5
71%
2
17%
76-90

Пропущено

6
6
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
2
33%
3
50%
76-90

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
2
33%
46-60
2
33%
2
33%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
20%
76-90

Забито

13
18
3 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
0
0%
5
28%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
15%
3
17%
31-45
2
15%
3
17%
46-60
2
15%
3
17%
61-75
6
46%
3
17%
76-90

Пропущено

12
11
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
4
33%
3
27%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
2
17%
1
9%
61-75
5
42%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Пари НН - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Сочи 1:0 Краснодар - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1
Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Зенит 1:3 Урал - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Пари НН 5:4 Рубин - Спартак Москва 1:4 Спартак Москва - Балтика 2:1 Краснодар - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Оренбург 3:2 Спартак Москва - Нефтчи 2:0 Спартак Москва - Акрон 0:2 Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2 Крылья Советов - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Пари НН 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1 Химки - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 3:2
Динамо Москва
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Краснодар - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Пари НН 1:1 Ростов - Динамо Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1
Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 2:0 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Зенит - Динамо Москва 2:3 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Пари НН - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Динамо Москва - Пари НН 4:3 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Оренбург - Динамо Москва 3:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4 Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Ахмат 0:3

Результаты матчей

Спартак Москва
Динамо Москва

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Точный счет

3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Спартак Москва
Динамо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
2
2
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5
2
2
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
6
2
2
6
2.5
2
6
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 8 5 3 0 12 - 3 18
2.
Крылья Советов
 Заявка 9 5 3 1 21 - 12 18
3.
Зенит
 Заявка 8 5 2 1 18 - 6 17
4.
Спартак Москва
 1:0 Заявка 9 5 1 3 14 - 12 16
5.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 9 4 3 2 16 - 14 15
6.
Урал
 Заявка 8 4 2 2 8 - 8 14
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 3 3 2 16 - 12 12
8.
Локомотив Москва
 Заявка 8 3 3 2 13 - 13 12
9.
Пари НН
 Заявка 8 3 2 3 6 - 7 11
10.
Ахмат
 Заявка 9 3 2 4 11 - 10 11
11.
Оренбург
 Заявка 8 2 2 4 9 - 13 8
12.
Ростов
 Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
13.
Балтика
 Заявка 9 2 1 6 9 - 15 7
14.
Рубин
 Заявка 8 1 3 4 9 - 18 6
15.
Сочи
 Заявка 9 2 0 7 9 - 14 6
16.
Факел
 Заявка 8 1 2 5 5 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 5 4 1 0 15 - 6 13
2.
Спартак Москва
 1:0 Заявка 6 4 1 1 8 - 6 13
3.
Краснодар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
4.
Пари НН
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 2 0 10 - 5 8
6.
Урал
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
7.
Ростов
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
8.
Балтика
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
9.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
10.
Зенит
 Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
11.
Сочи
 Заявка 4 2 0 2 7 - 3 6
12.
Локомотив Москва
 Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
13.
Рубин
 Заявка 5 1 2 2 6 - 11 5
14.
Факел
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
15.
Ахмат
 Заявка 4 1 1 2 8 - 6 4
16.
Оренбург
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
2.
Краснодар
 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
3.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 5 2 2 1 10 - 9 8
4.
Локомотив Москва
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
5.
Ахмат
 Заявка 5 2 1 2 3 - 4 7
6.
Урал
 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
7.
Крылья Советов
 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
9.
Оренбург
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
10.
Спартак Москва
 1:0 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
11.
Пари НН
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
12.
Рубин
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
13.
Ростов
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
14.
Факел
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
15.
Балтика
 Заявка 5 0 0 5 4 - 11 0
16.
Сочи
 Заявка 5 0 0 5 2 - 11 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 7 (1)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 5 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 5 (1)
Краснодар Сперцян Эдуард 4 (2)
Спартак Москва Бонгонда Тео 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 4
Пари НН Александров Виктор 2 2
Ахмат Семёнов Андрей 1 3
Крылья Советов Бейл Гленн 1 3
Факел Божин Сергей 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    65'
    Зобнин вместо Мозеса на поле вышел в стане хозяев. Бонгонда уступил Зиньковскому место на футбольном газоне. Двойная замена у хозяев встречи.
  • Замена
    64'
    Скопинцев вместо Смолова в составе "Динамо" появился тем временем. Отметим эту ротацию в стане "бело-голубых".
  • 63'
    Даса почти не поддерживает атаку своей команды. Тем не менее, и без него "бело-голубые" неплохо атакуют. Чавес после передачи от Бителло попытался пробить по воротам соперника - выше цели. 
  • Угловой
    61'
    Нгамалё снова технично угловой для своей команды зарабатывает. С левого края будет подавать снаряд игрок "бело-голубых". Навес идет на дальнюю штангу - прямо на голову Денисову. Вынос!
  • 60'
    Дуарте сейчас классно против Тюкавина отработал в обороне. С большим риском игрок "Спартака" играл в подкате и сумел свою команду от возможного опасного эпизода спасти!
  • Опасный момент
    59'
    ОПАСНО! Тюкавин дважды после ударов с правого края пытался пробить голкипера соперника, но оба раза выстрелил в Максименко. Вратарь свой коллектив сумел спасти!
  • 57'
    Соболев получил мяч в чужой штрафной, стоял спиной к воротам, после чего попытался отдать пас на партнера, но игрок "Динамо" прочитал эту передачу. 
  • 56'
    Попытался "Спартак" пройти в атаку сейчас. Бонгонда отдавал мяч на Карраскаля, который прокинул мяч слишком сильно себе на ход и не сумел сферу укротить. 
  • Фол, нарушение
    55'
    Смолова на газон Мартинс сейчас валит. Фол у "Спартака". Динамовцы пока не торопятся разыгрывать снаряд и стандартное положение на своей половине поля.
  • 54'
    Да, подсказывают нам, что травму получил Селихов. Не смог он выйти на футбольное поле. Решил тренерский штаб "красно-белых" не рисковать здоровьем футболиста. 
  • 52'
    Не смогли ничего придумать в своей атаке футболисты "Динамо" после навеса от углового флага. Следует тут же вынос в центр поля. "Спартак" будет пытаться построить свое наступление. 
  • Угловой
    51'
    Нгамалё рвался к воротам соперника, но против него в подкате сыграл защитник, который перевел сферу за лицевую линию. Снова на угловой мяч улетает.
  • 50'
    Шунин сыграл в своей штрафной после неудачного паса от Бонгонды в центр штрафной. Уверенно сработал в этой ситуации кипер "Динамо". 
  • 48'
    Взял на себя игру в атаке Бонгонда. Классно пробивал он по рамке соперника, но направил сферу прямо по позиции голкипера, который сумел в рамке среагировать. 
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе "Спартак" была проведена замена. На поле появился Максименко, который заменил травмировавшегося Селихова. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал второй тайм в нашем матче! Удачи соперникам, поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Нгамалё простреливал мяч с правого края, и сумел заработать для своего коллектива угловой. Разыграли корнер "бело-голубые", но "Спартак" уверенно справляется с угрозами. Звучит свисток на перерыв, пока впереди "Спартак" - 1:0. 
    • Травма, повреждение
      45'
      Селихову оказана была помощь медиками. Дуарте подошел и попил водички, дав несколько рекомендаций своей вратарю. Дружелюбная атмосфера в "Спартаке". 
    • Дополнительное время
      45'
      Две минуты рефери добавил.
    • 44'
      Ровно пока и Кукуян работает вместе со своей бригадой. Но и слишком нестандартных ситуаций у рефери пока не было. Спокойный матч, где максимально просто принимать решения. 
    • Фол, нарушение
      42'
      Больше с мячом взаимодействует "Динамо" сейчас, даже вырвались гости вперед по ударам по воротам. Ну, а у нас Нгамалё все же фолит на правом фланге, заваливая на газон Мартинса. 
    • Фол, нарушение
      41'
      Мартинс пошел резко на Чавеса сейчас. По ноге прилетел мяч игроку "Динамо", но рефери и в этой ситуации карточку желтого цвета показывать не стал. 
    • Травма, повреждение
      40'
      Соболев получил повреждение в борьбе с Фернандесом. Поднимается футболист, встречу он сможет продолжить. Фола не было со стороны шестерки "бело-голубых". 
    • Штанга
      38'
      МОМЕНТИЩЕ! ЧАВЕС! Снова игрок "Динамо" едва не забивает. Из-за пределов штрафной нанес удар игрок в правый угол. Сфера попала в правую "крестовину". Повезло Селихову, ведь в этой ситуации он выступал в роли статиста. 
    • 37'
      Бонгонда на сей раз с левого края сместился в центр и нанес удар в ближний угол, и сфера прилетает в голкипера. Шунин реагирует.
    • 36'
      "Спартак" владеет мячом и инициативой, но "Динамо" отлично отвечает своими контратаками, угрожая воротам соперника при любых возможных случаях. 
    • 35'
      10 минут в первом тайме командам остается играть. Бонгода шикарно перевел мяч с левого фланга на Пруцева. Тому удалось прострелить в центр, где Соболев просто не подстроился к снаряду. 
    • Опасный момент
      33'
      МОМЕНТИЩЕ! Бителло! Ошибся Бонгонда с выносом мяча перед воротами. А вот игрок "Динамо" подхватил мяч и нанес выстрел по рамке соперника, но совсем немного он не попал в створ!
    • 32'
      Разыграли в итоге игроки "Динамо" мяч со стандарта. До Смолова удалось довести "бело-голубым" мяч, и Фёдор с 16-ти метров пробил намного выше цели!
    • Угловой
      31'
      Зарабатывает Даса сейчас угловой удар на правом краю. Готовятся подать корнер "бело-голубые". Посмотрим, что получится со стандарта. 
    • 29'
      Запасные "Динамо" пошли уже разминаться. Судя по всему, уже после перерыва Личка рассчитывает на кого-то из резервистов. Хотя почему бы и нет?
    • 28'
      "Динамо" владеет мячом в центре поля, но как-то вяло идут номинальные гости в атаку. Как будто выжидают они каких-то ошибок от соперника. 
    • Опасный момент
      27'
      МОМЕНТ! Бонгонда получил снова мяч справа, после чего не стал он сближаться с штрафной соперника и нанес дальний удар по рамке противника. Снаряд полетел тут чуть выше рамки!
    • Фол, нарушение
      26'
      В атаке был "Спартак". С левого края Бонгонда мяч простреливал в центр штрафной, где Маричаля подтолкнул в спину Соболев. Фол в атаке. 
    • 24'
      Смолов вошел в штрафную соперника, после чего с левого края нанес выстрел по рамке соперника, но были готовы оппоненты к такому развитию событий на поле. Удар Фёдора заблокирован.
    • 23'
      Еще раз показывают нам классный пас, который с правого края отдал, как мы уже указывали ранее, Александр Соболев. В подыгрыше игрок "Спартак" хорош, и это факт. 
    • 22'
      Не может толком сейчас контролировать мяч в районе центрального круга "Спартак". Игроки "Динамо" пока также играют сумбурно, без продвижения вперед. 
    • 21'
      Смолов простреливал мяч с левого края, пытаясь попасть в Бабича, но сделать этого Фёдору не удалось. В итоге направил он сферу значительно левее намеченной цели. 
    • 19'
      Промес простреливал мяч в штрафную соперника, но некому было мяч отправить в сетку ворот соперника сейчас. Соболев не дотянулся, Бонгонда не стал бежать на возможный прострел. 
    • 18'
      Соболев получил мяч вдалеке от ворот соперника. Пробил он в итоге по рамке соперника, и мяч полетел значительно правее цели. Отличный момент, но не удалось Александру его реализовать.
    • 17'
      Отбивается команда хозяев после подачи углового. Денисов классно головой сыграл после навеса с левого края. Уверенно действовал тут защитник "красно-белых".
    • Угловой
      15'
      Нгамалё снова взял игру на себя. Слева пронесся к воротам соперника, попытался прострелить, но в подкате Дуарте вынес мяч за лицевую линию. На угловой. 
    • 14'
      В атаке снова "Динамо". В непростой ситуации оказались футболисты Лички, но лезут они вперед, пытаясь тут же отыграться и создать неприятности сопернику.
    • Опасный момент
      13'
      МОМЕНТ! Снова розыгрыш атаки от "Спартака". В итоге Пруцев после передачи от Хлусевича пробивает по воротам соперника, но мяч, попадая в ногу защитнику, прилетает в руки Шунину. 
    • Угловой
      12'
      Угловой от "Динамо". С левого края идет подача на дальнюю штангу, которую пытается замкнуть ударом головой Тюкавин, но сфера улетает намного выше цели. 
    • 10'
      "Спартак" в центре поля продолжает держать мяч. Идет подача в штрафную "Динамо", но Маричаль выбивает снаряд подальше от рамки.
    • 9'
      Включились снова в игру фанаты "Спартака". Ну, а у нас Мозеса в центре поля срубают игроки "Динамо", Не будет торопиться "Динамо" вводить снаряд в игру. 
    • Описание гола
      8'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! БОНГОНДА! 1:0!
      Забивает "Спартак" быстрый гол! Классная атака спартаковцев. Передача со своей от Соболева пошла с правого края в касание, на ход Бонгонда. Тот обработал снаряд грудью, сблизился с голкипером и переправил сферу мимо него, в правый угол!
    • Фол, нарушение
      7'
      Павел Кукуян сегодня обслуживает нашу встречу. Именно он сейчас в центре поля зафиксировал фол со стороны спартаковцев. Первая остановка в матче. 
    • 5'
      Отбивается довольно уверенно "Динамо" после навеса от соперника с левого края. На выходе действует голкипер, который кулаками отражает снаряд в сторону от рамки!
    • Угловой
      4'
      Хорошая атака от "Спартака" последовала. Получил мяч Соболев слева  чужой штрафной. Нанес он удар, но подставил ногу соперник. В итоге сфера намного выше ворот полетела. Первый в дерби угловой. 
    • 3'
      "Вперед, Спартак", - гонят фанаты "красно-белых" вперед свою команду. Стоит отметить тот факт, что пока действительно активнее играют хозяева встречи. 
    • 2'
      Футболисты "Спартака" вышли сегодня на газон в красно-белых цветах, а в бело-голубом обмундировании предстали игроки "Динамо". Футболисты "Спартака" в первом тайме будут действовать справа по ТВ-картинке, а игроки "Динамо" - слева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча! Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 7'
      Г О О О О Л - Бонгонда Тео бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 45% завершится ничьей.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.22. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      2.22 ПОСТАВИТЬ
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Спартак Москва 1:0 Динамо Москва онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спартак Москва 1:0 Динамо Москва

    Исход игры
    Спартак Москва
    63.5% (99)
    Ничья
    23.7% (37)
    Динамо Москва
    12.8% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.83% (95)
    Меньше
    20.17% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    94.12% (112)
    Нет
    5.88% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Спартак Москва
    40.4% (63)
    1:1 Ничья
    11.5% (18)
    2:2 Ничья
    9% (14)
    1:2 Динамо Москва
    5.1% (8)
    1:0 Спартак Москва
    2.6% (4)
    3:2 Спартак Москва
    1.9% (3)
    3:1 Спартак Москва
    1.9% (3)
    1:3 Динамо Москва
    1.3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Спартак Москва
    Динамо Москва
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: $200 Отзывы () Обзор Играть
    2 Бонус: $150 Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     