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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 9. Стадион: .
Спартак Москва
 
Позже
Динамо Москва
Прогнозы 54
Спартак Москва 64.8% (35)
X 25.9% (14)
Динамо Москва 9.3% (5)
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Спартак Москва
Ничья
Динамо Москва
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История личных встреч

Спартак Москва
Динамо Москва

21 матч

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.6%
33.3%
19.1%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
28.6%
9.5%
13 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед

34 матча

44.1%
29.4%
26.5%
15 побед 10 ничьих 9 побед

Первый тайм

29.4%
35.3%
35.3%
10 побед 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

38.2%
32.4%
29.4%
13 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

К
4:1
ПЛ
3:3
ПЛ
1:0
К
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:4
ПЛ
1:5
ПЛ
0:4
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
К
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
4:3

Голы

Всего голов

24
31

Голов в среднем за матч

1.33
1.94

Среднее время на гол

67
46

Всего голов

18
27

Голов в среднем за матч

1.13
1.5

Среднее время на гол

80
60

Всего голов

42
58

Голов в среднем за матч

1.24
1.71

Тотал матчей

2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

72
52

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонгонда Тео 3 0.38
Промес Квинси 2 0.25
Соболев Александр Сергеевич 2 0.25
Хлусевич Даниил 2 0.25
Игнатов Михаил 1 0.13
Мозес Виктор 1 0.13
Бабич Срджан 1 0.13
Медина Хесус 1 0.13
Мартинс Кристофер 0 0
Литвинов Руслан 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 4 (2) 0.5
Тюкавин Константин 3 0.38
Макаров Денис 3 0.38
Нгамалё Николя 2 0.25
Захарян Арсен 1 0.13
Грулёв Вячеслав 1 0.13
Скопинцев Дмитрий 1 0.13
Бессмертный Станислав 1 0.13
Лаксальт Диего 0 0
Фомин Даниил 0 0
Бальбуэна Фабиан 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хлусевич Даниил 4 0
Соболев Александр Сергеевич 2 0
Умяров Наиль 2 0
Игнатов Михаил 1 0
Селихов Александр 1 0
Бальде Диао Кейта 1 0
Джикия Георгий 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Медина Хесус 1 0
Мелёшин Павел 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маричаль Николас 2 1
Макаров Денис 3 0
Смолов Фёдор 2 0
Лаксальт Диего 2 0
Шунин Антон 1 0
Фомин Даниил 1 0
Чавес Луис 1 0
Нгамалё Николя 1 0
Даса Элазар 1 0
Фернандес Роберто 1 0
Гладышев Ярослав 1 0

Результаты матчей

Спартак Москва
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Динамо Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
5
Спартак Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Динамо Москва
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

4
5
Спартак Москва
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Динамо Москва
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

5
10

Голы по времени матча

Забито

7
12
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
4
33%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
29%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
5
71%
2
17%
76-90

Пропущено

6
6
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
2
33%
3
50%
76-90

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
2
33%
46-60
2
33%
2
33%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
20%
76-90

Забито

13
18
3 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
0
0%
5
28%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
15%
3
17%
31-45
2
15%
3
17%
46-60
2
15%
3
17%
61-75
6
46%
3
17%
76-90

Пропущено

12
11
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
4
33%
3
27%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
2
17%
1
9%
61-75
5
42%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Пари НН - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Сочи 1:0 Краснодар - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1
Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Зенит 1:3 Урал - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Пари НН 5:4 Рубин - Спартак Москва 1:4 Спартак Москва - Балтика 2:1 Краснодар - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Оренбург 3:2 Спартак Москва - Нефтчи 2:0 Спартак Москва - Акрон 0:2 Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2 Крылья Советов - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Пари НН 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1 Химки - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 3:2
Динамо Москва
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Краснодар - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Пари НН 1:1 Ростов - Динамо Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1
Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 2:0 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Зенит - Динамо Москва 2:3 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Пари НН - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Динамо Москва - Пари НН 4:3 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Оренбург - Динамо Москва 3:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4 Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Ахмат 0:3

Результаты матчей

Спартак Москва
Динамо Москва

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Точный счет

3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Спартак Москва
Динамо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
2
2
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5
2
2
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
6
2
2
6
2.5
2
6
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 8 5 3 0 12 - 3 18
2.
Зенит
 Заявка 8 5 2 1 18 - 6 17
3.
Крылья Советов
 Заявка 8 4 3 1 19 - 11 15
4.
Динамо Москва
 Заявка 8 4 3 1 16 - 13 15
5.
Урал
 Заявка 8 4 2 2 8 - 8 14
6.
Спартак Москва
 Заявка 8 4 1 3 13 - 12 13
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 3 3 2 16 - 12 12
8.
Локомотив Москва
 Заявка 8 3 3 2 13 - 13 12
9.
Ахмат
 Заявка 8 3 2 3 11 - 9 11
10.
Пари НН
 Заявка 8 3 2 3 6 - 7 11
11.
Оренбург
 Заявка 8 2 2 4 9 - 13 8
12.
Ростов
 Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
13.
Сочи
 Заявка 8 2 0 6 8 - 12 6
14.
Рубин
 Заявка 8 1 3 4 9 - 18 6
15.
Факел
 Заявка 8 1 2 5 5 - 13 5
16.
Балтика
 Заявка 8 1 1 6 8 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
2.
Краснодар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Спартак Москва
 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
4.
Пари НН
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 2 0 10 - 5 8
6.
Урал
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
7.
Ростов
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
8.
Динамо Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
9.
Зенит
 Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
10.
Сочи
 Заявка 4 2 0 2 7 - 3 6
11.
Локомотив Москва
 Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
12.
Рубин
 Заявка 5 1 2 2 6 - 11 5
13.
Балтика
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
14.
Факел
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
15.
Ахмат
 Заявка 4 1 1 2 8 - 6 4
16.
Оренбург
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
2.
Краснодар
 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
3.
Динамо Москва
 Заявка 4 2 2 0 10 - 8 8
4.
Локомотив Москва
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
5.
Ахмат
 Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
6.
Урал
 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
7.
Крылья Советов
 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
9.
Оренбург
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
10.
Спартак Москва
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
11.
Пари НН
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
12.
Рубин
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
13.
Ростов
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
14.
Факел
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
15.
Сочи
 Заявка 4 0 0 4 1 - 9 0
16.
Балтика
 Заявка 5 0 0 5 4 - 11 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 7 (1)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 5 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 5 (1)
Краснодар Сперцян Эдуард 4 (2)
Динамо Москва Смолов Фёдор 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 4
Пари НН Александров Виктор 2 2
Ахмат Семёнов Андрей 1 3
Крылья Советов Бейл Гленн 1 3
Факел Божин Сергей 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 сентября 2023, осталось 2 дня 11 часов 47 минут.



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    • Прогнозы 54
    Спартак Москва 64.8% (35)
    X 25.9% (14)
    Динамо Москва 9.3% (5)
    Все прогнозы
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    Ничья
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    Прогнозы на матч Спартак Москва - Динамо Москва

    Исход игры
    Спартак Москва
    64.8% (35)
    Ничья
    25.9% (14)
    Динамо Москва
    9.3% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.72% (37)
    Меньше
    21.28% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    93.62% (44)
    Нет
    6.38% (3)
    Популярный счёт
    2:1 Спартак Москва
    44.4% (24)
    1:1 Ничья
    14.8% (8)
    2:2 Ничья
    11.1% (6)
    1:2 Динамо Москва
    7.4% (4)
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