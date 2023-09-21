Тур: 9. Стадион: Открытие Банк Арена.
Позже
История личных встреч
Спартак Москва
Динамо Москва
21 матч
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.6%
33.3%
19.1%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.9%
28.6%
9.5%
13 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед
34 матча
44.1%
29.4%
26.5%
15 побед 10 ничьих 9 побед
Первый тайм
29.4%
35.3%
35.3%
10 побед 12 ничьих 12 побед
Второй тайм
38.2%
32.4%
29.4%
13 побед 11 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
31
Голов в среднем за матч
1.33
1.94
Среднее время на гол
67
46
Всего голов
18
27
Голов в среднем за матч
1.13
1.5
Среднее время на гол
80
60
Всего голов
42
58
Голов в среднем за матч
1.24
1.71
Тотал матчей
2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
72
52
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонгонда Тео
|3
|0.38
|Промес Квинси
|2
|0.25
|Соболев Александр Сергеевич
|2
|0.25
|Хлусевич Даниил
|2
|0.25
|Игнатов Михаил
|1
|0.13
|Мозес Виктор
|1
|0.13
|Бабич Срджан
|1
|0.13
|Медина Хесус
|1
|0.13
|Мартинс Кристофер
|0
|0
|Литвинов Руслан
|0
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смолов Фёдор
|4 (2)
|0.5
|Тюкавин Константин
|3
|0.38
|Макаров Денис
|3
|0.38
|Нгамалё Николя
|2
|0.25
|Захарян Арсен
|1
|0.13
|Грулёв Вячеслав
|1
|0.13
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.13
|Бессмертный Станислав
|1
|0.13
|Лаксальт Диего
|0
|0
|Фомин Даниил
|0
|0
|Бальбуэна Фабиан
|0
|0
Карточки
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хлусевич Даниил
|4
|0
|Соболев Александр Сергеевич
|2
|0
|Умяров Наиль
|2
|0
|Игнатов Михаил
|1
|0
|Селихов Александр
|1
|0
|Бальде Диао Кейта
|1
|0
|Джикия Георгий
|1
|0
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|Медина Хесус
|1
|0
|Мелёшин Павел
|1
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маричаль Николас
|2
|1
|Макаров Денис
|3
|0
|Смолов Фёдор
|2
|0
|Лаксальт Диего
|2
|0
|Шунин Антон
|1
|0
|Фомин Даниил
|1
|0
|Чавес Луис
|1
|0
|Нгамалё Николя
|1
|0
|Даса Элазар
|1
|0
|Фернандес Роберто
|1
|0
|Гладышев Ярослав
|1
|0
Результаты матчей
Спартак Москва
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Динамо Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
5
Спартак Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Динамо Москва
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
4
5
Спартак Москва
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Динамо Москва
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
5
10
Голы по времени матча
Забито
7
12
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
4
33%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
29%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
5
71%
2
17%
76-90
Пропущено
6
6
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
2
33%
3
50%
76-90
Забито
6
6
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
2
33%
46-60
2
33%
2
33%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
20%
76-90
Забито
13
18
3 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
0
0%
5
28%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
15%
3
17%
31-45
2
15%
3
17%
46-60
2
15%
3
17%
61-75
6
46%
3
17%
76-90
Пропущено
12
11
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
4
33%
3
27%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
2
17%
1
9%
61-75
5
42%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Москва
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Пари НН - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Сочи 1:0 Краснодар - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1
Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Зенит 1:3 Урал - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Пари НН 5:4 Рубин - Спартак Москва 1:4 Спартак Москва - Балтика 2:1 Краснодар - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Оренбург 3:2 Спартак Москва - Нефтчи 2:0 Спартак Москва - Акрон 0:2 Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2 Крылья Советов - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Пари НН 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1 Химки - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 3:2
Динамо Москва
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Краснодар - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Пари НН 1:1 Ростов - Динамо Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1
Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 2:0 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Зенит - Динамо Москва 2:3 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Пари НН - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Динамо Москва - Пари НН 4:3 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Оренбург - Динамо Москва 3:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4 Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Ахмат 0:3
Результаты матчей
Спартак Москва
Динамо Москва
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
Точный счет
3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Спартак Москва
Динамо Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
22
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
22
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
44
62
26
26
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|12 - 3
|18
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 6
|17
|3.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|19 - 11
|15
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 13
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 8
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 12
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 12
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 13
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 7
|11
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|8 - 12
|6
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 18
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 13
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 5
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 3
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 11
|5
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 6
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 8
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|11.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|14.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|15.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|0
|16.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 11
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
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|Зенит
|Кассьерра Матео
|7 (1)
|ЦСКА Москва
|Заболотный Антон
|5 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|5 (1)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|4 (2)
|Динамо Москва
|Смолов Фёдор
|4 (1)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 4
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 2
|Ахмат
|Семёнов Андрей
|1 3
|Крылья Советов
|Бейл Гленн
|1 3
|Факел
|Божин Сергей
|4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Спартак Москва - Динамо Москва
Исход игры
Спартак Москва
64.8% (35)
Ничья
25.9% (14)
Динамо Москва
9.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
78.72% (37)
Меньше
21.28% (10)
Обе команды забьют
Да
93.62% (44)
Нет
6.38% (3)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
44.4% (24)
1:1 Ничья
14.8% (8)
2:2 Ничья
11.1% (6)
1:2 Динамо Москва
7.4% (4)
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