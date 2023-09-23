Положение "вне игры" фиксируется на правом фланге у Мохамеда Конате. Просёк это форвард "Ахмата" и двинулся назад, но было уже поздно.

Бернард Бериша с левого фланга доставлял мяч в штрафную площадь "Балтики", никто там за него не зацепился, а в итоге получился угловой у "Ахмата" на правом краю.

Разыграли корнер грозненцы на правом фланге, была у них запланирована передача на Мохамеда Конате, однако нанёс он удар мимо ближнего угла створа.

Опасно! Гедеон Гузина принял мяч на правом полуфланге в чужой штрафной около лицевой линии и покатил пас для Анхело Энрикеса, чей удар отлично потащил ногами Гиорги Шелия.

У других ворот момент! Евгений Латышонок теперь играет выше всяких похвал, отражая удар Антона Швеца с шести метров после скидки партнёра.

Кстати, "Ахмат" ещё не проигрывал в чемпионате России под руководством Мирослава Ромащенко. Но было несколько дней назад поражение в Кубке от "Зенита" по пенальти.

Кирилл Маляров в перерыве вышел не замену вместо Гильермо Сото в составе калининградской "Балтики".

Спокойно стартовала вторая половина встречи. Тут уже не скажешь, что командам стоит присмотреться друг к другу. Пока не разыгрались те и другие после перерыва.

Нарушение правил в центральной части поля. Натан Гассама роняет на газон Владимира Ильина. Тот прихрамывает, но помощи врачей не просит.

Роберто Фернандес с левого фланга направлял мяч в штрафную площадь "Ахмата", после рикошета игровой снаряд отправился в район ближнего угла в руки Гиорги Шелии.

Мирослав Богосавац не смог в центре поля уйти от Кирилла Малярова, свалившего его сзади. Арбитр ограничился устным внушением игроку "Балтики", недавно вышедшему на замену.

Кирилл Маляров не внял вербальным предупреждениям рефери. Нарушил правила игрок "Балтики" на фланге против Бернарда Бериши. Теперь уже показана жёлтая карточка.

Дарко Тодорович подавал штрафной удар "Ахмата" с левого фланга - ничего опасного. Далее быстро команды обменялись, опять-таки, неострыми контратаками (две были у хозяев, одна у гостей).

Выбежал из своей штрафной площади Евгений Латышонок, и упал Бернард Бериша, прокинувший мяч мимо вратаря "Балтики" после длинного выноса Гиорги Шелии. Офсайд у "Ахмата".

Потребовалась медицинская помощь Бернарду Берише. Если бы не положение "вне игры", могла бы сейчас быть красная карточка у вратаря калининградцев, плюс опасный штрафной заработал бы наверняка "Ахмат".

Ответный офсайд фиксируется на правом фланге у команды "Балтика". Здесь в любом случае никакой опасной ситуации далее не просматривалось.

Мелкий фол совершает Сергей Пряхин, толкая на газон своего соперника на левом для "Ахмата" фланге. Мирослав Богасавац оказался тут на газоне.

АВТОГО-О-О-О--О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! Евгений Харин (в свои ворота)! Гузина откликался на свечку Бистровича в районе линии чужой штрафной площади, противодействовали ему два соперника, Челикович попытался сделать вынос, а от лица Харина мяч резко отскочил аккурат в левый угол ворот "Ахмата".

Тем интереснее должен выдаться второй тайм. "Ахмату" ведь нужно будет отыгрываться, а "Балтика" делает заявку на вторую свою победу в текущем чемпионате.

На волне успеха "Балтика" продолжает идти вперёд, но второй гол в ворота грозненцев сейчас не влетает.

Бернард Бериша слева в чужой штрафной площади оказал давление на Гильермо Сото и заставил того вынести мяч за боковую линию.

Свисток на перерыв. "Балтика" вышла вперёд в конце первого тайма благодаря автоголу Евгения Харина. Посмотрим, сможет ли удержать во втором тайме победный счёт команда Сергея Игнашевича.

38' Постепенно подобралась уже и концовка первого тайма. Никто ещё не забивал голов. "Ахмат" пробовал только что сделать разницу в ответной атаке на правом полуфланге, однако не получилось.

37' Евгений Харин получил повреждение бедра в единоборстве с Гедеоном Гузиной, но не требуется медицинская помощь игроку грозненского "Ахмата".

36' Гедеон Гузина вёл верховую борьбу возле правого угла чужой штрафной площадки, а потом сделал неточную скидку партнёру, с мячом оказался теперь Мирослав Богосавац.

35' Ошиблись грозненцы на своей половине, подарили аут своему сопернику. Правда, "Балтика" не воспользовалась такой благосклонностью от "Ахмата". А ведь Гиорги Шелия там едва не переадресовал мяч противнику.

34' Далекий вынос сделал Евгений Латышонок от своих ворот на правый фланг, и Евгений Харин, не касаясь мяча, проконтролировал, чтобы он выкатился за лицевую линию.

33' Александр Осипов прилично так приложился с подбора, достаточно мощно, однако по центру полетел мяч и впечатался прямо в перчатки Гиорги Шелии.

32' Роберто Фернандес по левому полуфлангу подключил своего партнёра, который в падении выполнил подачу в центр штрафной площади, а оттуда верховой мяч выбил защитник "Ахмата".

31' Дарко Тодорович с правого фланга сделал заброс на подступы к чужой штрафной площади, а там Евгений Латышонок выскочил вперёд, чтобы сыграть ногой по этому мячу.

31' Гиорги Шелия неудачно выбил мяч из своей штрафной площади. Футбольный снаряд отправился в левую сторону за боковую линию поля.

30' Первые полчаса игры завершаются, и что можно сказать? "Ахмат" был ближе к забитому голу, но "Балтика" тоже имела пару каких-то возможностей открыть счёт.

29' Бернард Бериша с левого полуфланга прострелил в центр, где не смогли Мохамед Конате и Иван Олейников нанести такой удар по воротам соперника, который не был бы заблокирован.

28' Гильермо Сото вбросил аут на правом фланге у "Балтики", сейчас хозяева проводят позиционную атаку. Завершается она ударом Кристияна Бистровича из зоны левого инсайда низом в руки Гиорги Шелии.

27' Сергей Пряхин отметился ударом по воротам "Ахмата" из-за пределов штрафной площади, и мяч проследовал поверх перекладины.

26' Дарко Тодорович поставил подножку Роберто Фернандесу. Судья свистит фол, однако не даёт жёлтую карточку нарушителю, хотя можно было бы это сделать.

25' Анхело Энрикес на левом фланге подключил Роберто Фернандеса, чей навес сняла оборона "Ахмата", поэтому нет никакого намёка на опасный момент здесь.

24' Активно кричит Сергей Игнашевич с бровки своим подопечным. Есть у него что сказать футболистам своей команды, но основательно с ними пообщаться он сможет только в перерыве.

23' "Ахмат" проводит свою атаку, производится навесная передача в штрафную площадь "Балтики", но там в данном эпизоде удачно действуют защитники калининградцев.

22' Судя по тому, что "Балтика" занимает последнее место и играет дома, можно расценить, что победа ей нужна сегодня больше, чем "Ахмату". Хотя гости не намерены проигрывать.

21' Иван Олейников выбирался чуть ли не один на один с Евгением Латышонком и с семнадцати метров перебросил мяч как через голкипера хозяев, так и через перекладину.

20' Камило поставил подножку Пряхину на своей половине поля - таким образом "Балтика" заработала штрафной удар. Подача стандарта, удар головой Жирова с отскоком от газона - и мяч в руках Шелии.

19' Гильермо Сото выбивал мяч на чужую половину поля с правого фланга, и пытался помешать ему Бернард Бериша. В итоге потребовалась помощь врачей легионеру "Балтики".

18' После очередного корнера "ахматовцы" стали проводить позиционную атаку, состоялась у них подача с левого фланга, а удар по воротам со второго этажа получился уже неточный.

17' Евгений Латышонок выручил сейчас свою команду здорово! Дарко Тодорович подал корнер с левого края, последовал удар по воротам с ближней штанги от Мохамеда Конате, и перевёл Латышонок мяч на новый угловой.

17' Мирослав Богасавац в левой части чужой штрафной площади принял передачу от Камило, попробовал сделать прострел, а заработал угловой для "Ахмата".

16' Бернард Бериша от левого угла штрафной выполнил подачу, и Владимир Ильин на неё откликнулся, только вот скинул мяч защитникам "Балтики".

15' Ничего не дала калининградцам подача в чужую штрафную площадь со стандартного положения. Но для "Балтики" на данном отрезке позитивно уже то, что она отвела игру от своих ворот.

14' Владимир Ильин отметился небольшим нарушением правил - "Балтика" заработала штрафной удар где-то в десяти метрах от штрафной площадки "Ахмата".

13' Дарко Тодорович исполнил длинную диагональ с правого фланга прямо в руки Евгения Латышонка. У Мохамеда Конате здесь не было шансов достать до мяча.

12' Мягко говоря, не всё ладно в обороне "Балтики" на старте сегодняшнего матча. Вполне уже могли калининградцы уступать в счёте. Хотя первый момент возник у хозяев.

11' Ещё момент у "Ахмата"! Бернард Бериша навешивает с левого угла штрафной на ближнюю штангу, а Мохамед Конате головой пробивает мимо створа.

10' Разыграли корнер на правом фланге футболисты грозненской команды, а после подачи из глубины поля в офсайде на левом полуфланге оказался Ясмин Челикович.

9' Мохамед Конате вновь на ударной позиции в чужой штрафной, но на менее опасной после передачи справа от Дарко Тодоровича. Блокируется удар Конате, мяч отправляется на угловой.

8' Бернард Бериша выполнил подачу с левого фланга, после чего мяч приземлился в уютные перчатки Евгения Латышонка.

7' Момент! Мохамед Конате по левому полуфлангу врывается в чужую штрафную, но не может переиграть Евгения Латышонка, спасает вратарь "Балтики" свою команду.

6' Гедеону Гузине потребовалась медицинская помощь после столкновения ногами с Антоном Швецом.

5' Если посмотреть турнирную таблицу, то видно, что "Балтика" располагается там на последнем месте, тогда как "Ахмат" является середняком.

4' Иван Олейников выскочил один на один и не смог реализовать рандеву с Евгением Латышонком, но всё равно там был офсайд у футболиста грозненского клуба.

3' Разыграли калининградцы комбинацию по правому флангу, Гильермо Сото осуществлял прострел, и Анхело Энрикес с короткой дистанции не смог точно пробить по воротам, получилось левее створа.

3' "Балтика" играет в синих футболках и гетрах, в белых трусах. У "Ахмата" вся экипировка белая.

2' Евгений Харин на чужой половине поля совершил небольшое нарушение правил против Анхело Энрикеса.

1' На первой минуте ничего интересного не происходит, команды пока только присматриваются друг к другу.