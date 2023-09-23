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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Балтика
1:0
Второй тайм: 59'
Ахмат
0'
1:0
43' Гол в свои ворота
Харин Евгений
51' Желтая карточка
Маляров Кирилл
Интервью Антона Швеца в перерыве...
1:0. Гол Евгения Харина в свои в...

Ход матча

43'
Харин Евгений
1:0
46'
Маляров Кирилл
Сото Гильермо
 
51'
Маляров Кирилл
 
Прогнозы 136
Балтика 33.8% (46)
X 41.2% (56)
Ахмат 25% (34)
0
выиграет Ахмат, со счетом 1:2
вот так
martik #
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Прогноз на матч от Liveresult
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Балтика
Ничья
Ахмат
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Латышонок
Евгений
26
Радмановац
Никола
5
Осипов
Александр
7
Фернандес
Роберто
II
2
Жиров
Александр
4
Гассама
Натан
9
Гузина
Гедеон
19
Пряхин
Сергей
17
Бистрович
Кристиян
13
Сото
Гильермо
18
Энрикес
Анхело
88
Шелия
Гиорги
7
Бериша
Бернард
8
Богосавац
Мирослав
6
Челикович
Ясмин
55
Тодорович
Дарко
16
Камило
Рейжерс
23
Швец
Антон
13
Конате
Мохамед
II
21
Олейников
Иван
59
Харин
Евгений
29
Ильин
Владимир
Балтика
5-4-1
Ахмат
4-2-3-1

История личных встреч

Балтика
Ахмат

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 2 0.22
Мусаев Тамерлан 2 0.22
Бистрович Кристиян 1 0.11
Гузина Гедеон 1 0.11
Пряхин Сергей 1 0.11
Кузьмин Максим 0 0
Фернандес Роберто II 0 0
Лазарев Владислав 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 3 (3) 0.33
Тимофеев Артём 2 0.22
Ильин Владимир 2 0.22
Бериша Бернард 1 0.11
Камило Рейжерс 1 0.11
Олейников Иван 1 0.11
Агаларов Гамид 1 (1) 0.11
Ковачев Светослав 0 0
Тодорович Дарко 0 0
Диванович Заим 0 0

Карточки

Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радмановац Никола 2 0
Дудиев Аслан 1 0
Кузьмин Максим 1 0
Латышонок Евгений 1 0
Гузина Гедеон 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0
Пряхин Сергей 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Семёнов Андрей 3 1
Камилов Владислав 3 0
Челикович Ясмин 3 0
Шелия Гиорги 2 0
Тимофеев Артём 2 0
Быстров Марат 0 1
Ильин Владимир 1 0
Швец Антон 1 0
Олейников Иван 1 0
Богосавац Мирослав 1 0
Харин Евгений 1 0
Волков Владислав II 1 0

Результаты матчей

Балтика
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Ахмат
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
0
Балтика
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Ахмат
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

0
5
Балтика
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Ахмат
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
40%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
67%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
8
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
25%
76-90

Пропущено

11
6
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
18%
2
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
33%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
2
33%
76-90

Забито

7
11
0 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
5
45%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
4
57%
2
18%
76-90

Пропущено

16
9
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
4
25%
3
33%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
4
44%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
19%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Балтика
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Балтика - Крылья Советов 1:2 Балтика - Ростов 2:2 Локомотив Москва - Балтика 3:2 Балтика - Зенит 1:0
Крылья Советов - Балтика 2:1 Балтика - Урал 0:1 Динамо Москва - Балтика 2:0 Ахмат - Балтика 0:2 Балтика - Факел 2:1 Спартак Москва - Балтика 2:1 Крылья Советов - Балтика 2:3 Сочи - Балтика 2:0 Ислочь Минск - Балтика 0:5 Локомотив Москва - Балтика 0:1 Балтика - Шинник 0:1 Балтика - Велес Москва 2:1 Алания - Балтика 3:1 Балтика - Рубин 0:1 Волга Ульяновск - Балтика 0:2 Балтика - Кубань 2:0
Ахмат
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ахмат - Зенит 3:3 Ахмат - Краснодар 1:1 Урал - Ахмат 0:1 Ахмат - Крылья Советов 3:1
Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Оренбург 4:0 Пари НН - Ахмат 2:0 Ахмат - Балтика 0:2 Сочи - Ахмат 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 2:3 Зенит - Ахмат 2:0 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Ахмат - Зенит-2 4:2 Динамо Махачкала - Ахмат 1:1 Ахмат - Краснодар 2:2 Ростов - Ахмат 3:2 Ахмат - Химки 3:0 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Торпедо Москва - Ахмат 1:5 Ахмат - ЦСКА Москва 1:3

Результаты матчей

Балтика
Ахмат

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:1
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Балтика
Ахмат

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
4
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
3
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 8 5 3 0 12 - 3 18
2.
Крылья Советов
 Заявка 9 5 3 1 21 - 12 18
3.
Зенит
 Заявка 8 5 2 1 18 - 6 17
4.
Динамо Москва
 Заявка 8 4 3 1 16 - 13 15
5.
Урал
 Заявка 8 4 2 2 8 - 8 14
6.
Спартак Москва
 Заявка 8 4 1 3 13 - 12 13
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 3 3 2 16 - 12 12
8.
Локомотив Москва
 Заявка 8 3 3 2 13 - 13 12
9.
Пари НН
 Заявка 8 3 2 3 6 - 7 11
10.
Ахмат
 0:1 Заявка 9 3 2 4 11 - 10 11
11.
Оренбург
 Заявка 8 2 2 4 9 - 13 8
12.
Ростов
 Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
13.
Балтика
 1:0 Заявка 9 2 1 6 9 - 15 7
14.
Рубин
 Заявка 8 1 3 4 9 - 18 6
15.
Сочи
 Заявка 9 2 0 7 9 - 14 6
16.
Факел
 Заявка 8 1 2 5 5 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 5 4 1 0 15 - 6 13
2.
Краснодар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Спартак Москва
 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
4.
Пари НН
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 2 0 10 - 5 8
6.
Урал
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
7.
Ростов
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
8.
Балтика
 1:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
9.
Динамо Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
10.
Зенит
 Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
11.
Сочи
 Заявка 4 2 0 2 7 - 3 6
12.
Локомотив Москва
 Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
13.
Рубин
 Заявка 5 1 2 2 6 - 11 5
14.
Факел
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
15.
Ахмат
 0:1 Заявка 4 1 1 2 8 - 6 4
16.
Оренбург
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
2.
Краснодар
 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
3.
Динамо Москва
 Заявка 4 2 2 0 10 - 8 8
4.
Локомотив Москва
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
5.
Ахмат
 0:1 Заявка 5 2 1 2 3 - 4 7
6.
Урал
 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
7.
Крылья Советов
 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
9.
Оренбург
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
10.
Спартак Москва
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
11.
Пари НН
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
12.
Рубин
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
13.
Ростов
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
14.
Факел
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
15.
Балтика
 1:0 Заявка 5 0 0 5 4 - 11 0
16.
Сочи
 Заявка 5 0 0 5 2 - 11 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 7 (1)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 5 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 5 (1)
Краснодар Сперцян Эдуард 4 (2)
Крылья Советов Салтыков Никита 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 4
Пари НН Александров Виктор 2 2
Ахмат Семёнов Андрей 1 3
Крылья Советов Бейл Гленн 1 3
Факел Божин Сергей 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 59'
    Кстати, "Ахмат" ещё не проигрывал в чемпионате России под руководством Мирослава Ромащенко. Но было несколько дней назад поражение в Кубке от "Зенита" по пенальти.
  • Замена
    58'
    Производится замена в составе команды "Балтика": Артур Галоян появляется на поле вместо Сергея Пряхина.
  • Опасный момент
    57'
    У других ворот момент! Евгений Латышонок теперь играет выше всяких похвал, отражая удар Антона Швеца с шести метров после скидки партнёра.
  • Опасный момент
    56'
    Опасно! Гедеон Гузина принял мяч на правом полуфланге в чужой штрафной около лицевой линии и покатил пас для Анхело Энрикеса, чей удар отлично потащил ногами Гиорги Шелия.
  • 55'
    Разыграли корнер грозненцы на правом фланге, была у них запланирована передача на Мохамеда Конате, однако нанёс он удар мимо ближнего угла створа.
  • Угловой
    54'
    Бернард Бериша с левого фланга доставлял мяч в штрафную площадь "Балтики", никто там за него не зацепился, а в итоге получился угловой у "Ахмата" на правом краю.
  • Офсайд
    53'
    Положение "вне игры" фиксируется на правом фланге у Мохамеда Конате. Просёк это форвард "Ахмата" и двинулся назад, но было уже поздно.
  • 52'
    Дарко Тодорович подавал штрафной удар "Ахмата" с левого фланга - ничего опасного. Далее быстро команды обменялись, опять-таки, неострыми контратаками (две были у хозяев, одна у гостей).
  • Желтая карточка
    51'
    Кирилл Маляров не внял вербальным предупреждениям рефери. Нарушил правила игрок "Балтики" на фланге против Бернарда Бериши. Теперь уже показана жёлтая карточка.
  • Фол, нарушение
    50'
    Мирослав Богосавац не смог в центре поля уйти от Кирилла Малярова, свалившего его сзади. Арбитр ограничился устным внушением игроку "Балтики", недавно вышедшему на замену.
  • 49'
    Роберто Фернандес с левого фланга направлял мяч в штрафную площадь "Ахмата", после рикошета игровой снаряд отправился в район ближнего угла в руки Гиорги Шелии.
  • Фол, нарушение
    48'
    Нарушение правил в центральной части поля. Натан Гассама роняет на газон Владимира Ильина. Тот прихрамывает, но помощи врачей не просит. 
  • 47'
    Спокойно стартовала вторая половина встречи. Тут уже не скажешь, что командам стоит присмотреться друг к другу. Пока не разыгрались те и другие после перерыва.
  • Замена
    46'
    Кирилл Маляров в перерыве вышел не замену вместо Гильермо Сото в составе калининградской "Балтики".
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Свисток на перерыв. "Балтика" вышла вперёд в конце первого тайма благодаря автоголу Евгения Харина. Посмотрим, сможет ли удержать во втором тайме победный счёт команда Сергея Игнашевича. 
    • 45'
      Бернард Бериша слева в чужой штрафной площади оказал давление на Гильермо Сото и заставил того вынести мяч за боковую линию.
    • Дополнительное время
      45'
      +2 минуты к первому тайму.
    • 45'
      На волне успеха "Балтика" продолжает идти вперёд, но второй гол в ворота грозненцев сейчас не влетает.
    • 44'
      Тем интереснее должен выдаться второй тайм. "Ахмату" ведь нужно будет отыгрываться, а "Балтика" делает заявку на вторую свою победу в текущем чемпионате.
    • Гол в свои ворота
      43'
      АВТОГО-О-О-О--О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! Евгений Харин (в свои ворота)!
      Гузина откликался на свечку Бистровича в районе линии чужой штрафной площади, противодействовали ему два соперника, Челикович попытался сделать вынос, а от лица Харина мяч резко отскочил аккурат в левый угол ворот "Ахмата". 
    • Фол, нарушение
      42'
      Мелкий фол совершает Сергей Пряхин, толкая на газон своего соперника на левом для "Ахмата" фланге. Мирослав Богасавац оказался тут на газоне.
    • Офсайд
      41'
      Ответный офсайд фиксируется на правом фланге у команды "Балтика". Здесь в любом случае никакой опасной ситуации далее не просматривалось.
    • Травма, повреждение
      40'
      Потребовалась медицинская помощь Бернарду Берише. Если бы не положение "вне игры", могла бы сейчас быть красная карточка у вратаря калининградцев, плюс опасный штрафной заработал бы наверняка "Ахмат".
    • Офсайд
      39'
      Выбежал из своей штрафной площади Евгений Латышонок, и упал Бернард Бериша, прокинувший мяч мимо вратаря "Балтики" после длинного выноса Гиорги Шелии. Офсайд у "Ахмата".
    • 38'
      Постепенно подобралась уже и концовка первого тайма. Никто ещё не забивал голов. "Ахмат" пробовал только что сделать разницу в ответной атаке на правом полуфланге, однако не получилось.
    • Травма, повреждение
      37'
      Евгений Харин получил повреждение бедра в единоборстве с Гедеоном Гузиной, но не требуется медицинская помощь игроку грозненского "Ахмата".
    • 36'
      Гедеон Гузина вёл верховую борьбу возле правого угла чужой штрафной площадки, а потом сделал неточную скидку партнёру, с мячом оказался теперь Мирослав Богосавац.
    • 35'
      Ошиблись грозненцы на своей половине, подарили аут своему сопернику. Правда, "Балтика" не воспользовалась такой благосклонностью от "Ахмата". А ведь Гиорги Шелия там едва не переадресовал мяч противнику.
    • 34'
      Далекий вынос сделал Евгений Латышонок от своих ворот на правый фланг, и Евгений Харин, не касаясь мяча, проконтролировал, чтобы он выкатился за лицевую линию.
    • 33'
      Александр Осипов прилично так приложился с подбора, достаточно мощно, однако по центру полетел мяч и впечатался прямо в перчатки Гиорги Шелии.
    • 32'
      Роберто Фернандес по левому полуфлангу подключил своего партнёра, который в падении выполнил подачу в центр штрафной площади, а оттуда верховой мяч выбил защитник "Ахмата". 
    • 31'
      Дарко Тодорович с правого фланга сделал заброс на подступы к чужой штрафной площади, а там Евгений Латышонок выскочил вперёд, чтобы сыграть ногой по этому мячу.
    • 31'
      Гиорги Шелия неудачно выбил мяч из своей штрафной площади. Футбольный снаряд отправился в левую сторону за боковую линию поля.
    • 30'
      Первые полчаса игры завершаются, и что можно сказать? "Ахмат" был ближе к забитому голу, но "Балтика" тоже имела пару каких-то возможностей открыть счёт.
    • 29'
      Бернард Бериша с левого полуфланга прострелил в центр, где не смогли Мохамед Конате и Иван Олейников нанести такой удар по воротам соперника, который не был бы заблокирован.
    • 28'
      Гильермо Сото вбросил аут на правом фланге у "Балтики", сейчас хозяева проводят позиционную атаку. Завершается она ударом Кристияна Бистровича из зоны левого инсайда низом в руки Гиорги Шелии.
    • 27'
      Сергей Пряхин отметился ударом по воротам "Ахмата" из-за пределов штрафной площади, и мяч проследовал поверх перекладины.
    • Фол, нарушение
      26'
      Дарко Тодорович поставил подножку Роберто Фернандесу. Судья свистит фол, однако не даёт жёлтую карточку нарушителю, хотя можно было бы это сделать.
    • 25'
      Анхело Энрикес на левом фланге подключил Роберто Фернандеса, чей навес сняла оборона "Ахмата", поэтому нет никакого намёка на опасный момент здесь.
    • 24'
      Активно кричит Сергей Игнашевич с бровки своим подопечным. Есть у него что сказать футболистам своей команды, но основательно с ними пообщаться он сможет только в перерыве.
    • 23'
      "Ахмат" проводит свою атаку, производится навесная передача в штрафную площадь "Балтики", но там в данном эпизоде удачно действуют защитники калининградцев.
    • 22'
      Судя по тому, что "Балтика" занимает последнее место и играет дома, можно расценить, что победа ей нужна сегодня больше, чем "Ахмату". Хотя гости не намерены проигрывать.
    • Опасный момент
      21'
      Иван Олейников выбирался чуть ли не один на один с Евгением Латышонком и с семнадцати метров перебросил мяч как через голкипера хозяев, так и через перекладину.
    • Фол, нарушение
      20'
      Камило поставил подножку Пряхину на своей половине поля - таким образом "Балтика" заработала штрафной удар. Подача стандарта, удар головой Жирова с отскоком от газона - и мяч в руках Шелии.
    • Травма, повреждение
      19'
      Гильермо Сото выбивал мяч на чужую половину поля с правого фланга, и пытался помешать ему Бернард Бериша. В итоге потребовалась помощь врачей легионеру "Балтики".
    • Угловой
      18'
      После очередного корнера "ахматовцы" стали проводить позиционную атаку, состоялась у них подача с левого фланга, а удар по воротам со второго этажа получился уже неточный.
    • Опасный момент
      17'
      Евгений Латышонок выручил сейчас свою команду здорово! Дарко Тодорович подал корнер с левого края, последовал удар по воротам с ближней штанги от Мохамеда Конате, и перевёл Латышонок мяч на новый угловой.
    • Угловой
      17'
      Мирослав Богасавац в левой части чужой штрафной площади принял передачу от Камило, попробовал сделать прострел, а заработал угловой для "Ахмата".
    • 16'
      Бернард Бериша от левого угла штрафной выполнил подачу, и Владимир Ильин на неё откликнулся, только вот скинул мяч защитникам "Балтики".
    • 15'
      Ничего не дала калининградцам подача в чужую штрафную площадь со стандартного положения. Но для "Балтики" на данном отрезке позитивно уже то, что она отвела игру от своих ворот.
    • Фол, нарушение
      14'
      Владимир Ильин отметился небольшим нарушением правил - "Балтика" заработала штрафной удар где-то в десяти метрах от штрафной площадки "Ахмата".
    • 13'
      Дарко Тодорович исполнил длинную диагональ с правого фланга прямо в руки Евгения Латышонка. У Мохамеда Конате здесь не было шансов достать до мяча.
    • 12'
      Мягко говоря, не всё ладно в обороне "Балтики" на старте сегодняшнего матча. Вполне уже могли калининградцы уступать в счёте. Хотя первый момент возник у хозяев.
    • Опасный момент
      11'
      Ещё момент у "Ахмата"! Бернард Бериша навешивает с левого угла штрафной на ближнюю штангу, а Мохамед Конате головой пробивает мимо створа.
    • Офсайд
      10'
      Разыграли корнер на правом фланге футболисты грозненской команды, а после подачи из глубины поля в офсайде на левом полуфланге оказался Ясмин Челикович.
    • Угловой
      9'
      Мохамед Конате вновь на ударной позиции в чужой штрафной, но на менее опасной после передачи справа от Дарко Тодоровича. Блокируется удар Конате, мяч отправляется на угловой.
    • 8'
      Бернард Бериша выполнил подачу с левого фланга, после чего мяч приземлился в уютные перчатки Евгения Латышонка.
    • Опасный момент
      7'
      Момент! Мохамед Конате по левому полуфлангу врывается в чужую штрафную, но не может переиграть Евгения Латышонка, спасает вратарь "Балтики" свою команду.
    • Травма, повреждение
      6'
      Гедеону Гузине потребовалась медицинская помощь после столкновения ногами с Антоном Швецом.
    • 5'
      Если посмотреть турнирную таблицу, то видно, что "Балтика" располагается там на последнем месте, тогда как "Ахмат" является середняком.
    • Офсайд
      4'
      Иван Олейников выскочил один на один и не смог реализовать рандеву с Евгением Латышонком, но всё равно там был офсайд у футболиста грозненского клуба.
    • Опасный момент
      3'
      Разыграли калининградцы комбинацию по правому флангу, Гильермо Сото осуществлял прострел, и Анхело Энрикес с короткой дистанции не смог точно пробить по воротам, получилось левее створа.
    • 3'
      "Балтика" играет в синих футболках и гетрах, в белых трусах. У "Ахмата" вся экипировка белая.
    • Фол, нарушение
      2'
      Евгений Харин на чужой половине поля совершил небольшое нарушение правил против Анхело Энрикеса.
    • 1'
      На первой минуте ничего интересного не происходит, команды пока только присматриваются друг к другу.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • Второй тайм
    • 51'
      Маляров Кирилл получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Сото Гильермо уходит с поля. Маляров Кирилл выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Г О О О О Л - Харин Евгений уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
    • 81 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Балтика 1:0 Ахмат

    Исход игры
    Балтика
    33.8% (46)
    Ничья
    41.2% (56)
    Ахмат
    25% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.36% (37)
    Меньше
    68.64% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    75.42% (89)
    Нет
    24.58% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.2% (52)
    2:1 Балтика
    13.2% (18)
    1:2 Ахмат
    11% (15)
    1:0 Балтика
    10.3% (14)
    0:1 Ахмат
    6.6% (9)
    2:2 Ничья
    2.2% (3)
    2:0 Балтика
    2.2% (3)
    0:2 Ахмат
    1.5% (2)
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