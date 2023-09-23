Тур: 9. Стадион: Ростех Арена.
Бонусы букмекеров
Ход матча
43'
1:0
51'
Прогноз на матч от Liveresult
88
Шелия
Гиорги
23
Швец
Антон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Остойич ИванЗащитник
- Полузащитник
-
10 Казаев ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
66 Ламейра ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Галоян АртурНападающий
-
Главный тренер: Игнашевич Сергей
- Основной состав
-
88 Шелия ГиоргиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Швец АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Уциев РизванЗащитник
- Полузащитник
-
47 Гбамбле НенеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ромащенко Мирослав
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Балтика
Ахмат
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Балтика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрикес Анхело
|2
|0.22
|Мусаев Тамерлан
|2
|0.22
|Бистрович Кристиян
|1
|0.11
|Гузина Гедеон
|1
|0.11
|Пряхин Сергей
|1
|0.11
|Кузьмин Максим
|0
|0
|Фернандес Роберто II
|0
|0
|Лазарев Владислав
|0
|0
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Мохамед II
|3 (3)
|0.33
|Тимофеев Артём
|2
|0.22
|Ильин Владимир
|2
|0.22
|Бериша Бернард
|1
|0.11
|Камило Рейжерс
|1
|0.11
|Олейников Иван
|1
|0.11
|Агаларов Гамид
|1 (1)
|0.11
|Ковачев Светослав
|0
|0
|Тодорович Дарко
|0
|0
|Диванович Заим
|0
|0
Карточки
Балтика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радмановац Никола
|2
|0
|Дудиев Аслан
|1
|0
|Кузьмин Максим
|1
|0
|Латышонок Евгений
|1
|0
|Гузина Гедеон
|1
|0
|Мусаев Тамерлан
|1
|0
|Пряхин Сергей
|1
|0
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Семёнов Андрей
|3
|1
|Камилов Владислав
|3
|0
|Челикович Ясмин
|3
|0
|Шелия Гиорги
|2
|0
|Тимофеев Артём
|2
|0
|Быстров Марат
|0
|1
|Ильин Владимир
|1
|0
|Швец Антон
|1
|0
|Олейников Иван
|1
|0
|Богосавац Мирослав
|1
|0
|Харин Евгений
|1
|0
|Волков Владислав II
|1
|0
Результаты матчей
Балтика
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Ахмат
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
0
Балтика
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Ахмат
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
0
5
Балтика
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Ахмат
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
13
6
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
40%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
67%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
8
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
25%
76-90
Пропущено
11
6
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
18%
2
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
33%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
2
33%
76-90
Забито
7
11
0 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
5
45%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
4
57%
2
18%
76-90
Пропущено
16
9
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
4
25%
3
33%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
4
44%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
19%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Балтика
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Балтика - Крылья Советов 1:2 Балтика - Ростов 2:2 Локомотив Москва - Балтика 3:2 Балтика - Зенит 1:0
Крылья Советов - Балтика 2:1 Балтика - Урал 0:1 Динамо Москва - Балтика 2:0 Ахмат - Балтика 0:2 Балтика - Факел 2:1 Спартак Москва - Балтика 2:1 Крылья Советов - Балтика 2:3 Сочи - Балтика 2:0 Ислочь Минск - Балтика 0:5 Локомотив Москва - Балтика 0:1 Балтика - Шинник 0:1 Балтика - Велес Москва 2:1 Алания - Балтика 3:1 Балтика - Рубин 0:1 Волга Ульяновск - Балтика 0:2 Балтика - Кубань 2:0
Ахмат
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ахмат - Зенит 3:3 Ахмат - Краснодар 1:1 Урал - Ахмат 0:1 Ахмат - Крылья Советов 3:1
Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Оренбург 4:0 Пари НН - Ахмат 2:0 Ахмат - Балтика 0:2 Сочи - Ахмат 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 2:3 Зенит - Ахмат 2:0 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Ахмат - Зенит-2 4:2 Динамо Махачкала - Ахмат 1:1 Ахмат - Краснодар 2:2 Ростов - Ахмат 3:2 Ахмат - Химки 3:0 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Торпедо Москва - Ахмат 1:5 Ахмат - ЦСКА Москва 1:3
Результаты матчей
Балтика
Ахмат
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:1
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Балтика
Ахмат
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
22
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
35
35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|12 - 3
|18
|2.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 12
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 6
|17
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 13
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 8
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 12
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 12
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 13
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 7
|11
|10.
|0:1 Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 10
|11
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|13.
|1:0 Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 15
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 18
|6
|15.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|9 - 14
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 6
|13
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|8.
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|10.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 3
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 11
|5
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|15.
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 6
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 8
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|5.
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 4
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|11.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|14.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|15.
|1:0 Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 11
|0
|16.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|7 (1)
|ЦСКА Москва
|Заболотный Антон
|5 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|5 (1)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|4 (2)
|Крылья Советов
|Салтыков Никита
|4 (1)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 4
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 2
|Ахмат
|Семёнов Андрей
|1 3
|Крылья Советов
|Бейл Гленн
|1 3
|Факел
|Божин Сергей
|4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Балтика 1:0 Ахмат
Исход игры
Балтика
33.8% (46)
Ничья
41.2% (56)
Ахмат
25% (34)
Тотал 2.5
Больше
31.36% (37)
Меньше
68.64% (81)
Обе команды забьют
Да
75.42% (89)
Нет
24.58% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.2% (52)
2:1 Балтика
13.2% (18)
1:2 Ахмат
11% (15)
1:0 Балтика
10.3% (14)
0:1 Ахмат
6.6% (9)
2:2 Ничья
2.2% (3)
2:0 Балтика
2.2% (3)
0:2 Ахмат
1.5% (2)
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