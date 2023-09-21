  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 9. Стадион: .
Балтика
 
Позже
Ахмат
Прогнозы 54
Балтика 46.3% (25)
X 29.6% (16)
Ахмат 24.1% (13)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Балтика
Ничья
Ахмат
2.90
3.50
Реклама, betcity.ru
3.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Балтика
Ахмат

История личных встреч

Балтика
Ахмат

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 2 0.25
Мусаев Тамерлан 2 0.25
Бистрович Кристиян 1 0.13
Гузина Гедеон 1 0.13
Пряхин Сергей 1 0.13
Кузьмин Максим 0 0
Фернандес Роберто II 0 0
Лазарев Владислав 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 3 (3) 0.38
Тимофеев Артём 2 0.25
Ильин Владимир 2 0.25
Бериша Бернард 1 0.13
Камило Рейжерс 1 0.13
Олейников Иван 1 0.13
Агаларов Гамид 1 (1) 0.13
Ковачев Светослав 0 0
Тодорович Дарко 0 0
Диванович Заим 0 0

Карточки

Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радмановац Никола 2 0
Дудиев Аслан 1 0
Кузьмин Максим 1 0
Латышонок Евгений 1 0
Гузина Гедеон 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0
Пряхин Сергей 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Семёнов Андрей 3 1
Камилов Владислав 3 0
Челикович Ясмин 3 0
Шелия Гиорги 2 0
Тимофеев Артём 2 0
Быстров Марат 0 1
Ильин Владимир 1 0
Швец Антон 1 0
Олейников Иван 1 0
Богосавац Мирослав 1 0
Харин Евгений 1 0
Волков Владислав II 1 0

Результаты матчей

Балтика
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Ахмат
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
0
Балтика
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Ахмат
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

0
5
Балтика
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Ахмат
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
40%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
67%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
8
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
25%
76-90

Пропущено

11
6
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
18%
2
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
33%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
2
33%
76-90

Забито

7
11
0 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
5
45%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
4
57%
2
18%
76-90

Пропущено

16
9
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
4
25%
3
33%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
4
44%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
19%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Балтика
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Балтика - Крылья Советов 1:2 Балтика - Ростов 2:2 Локомотив Москва - Балтика 3:2 Балтика - Зенит 1:0
Крылья Советов - Балтика 2:1 Балтика - Урал 0:1 Динамо Москва - Балтика 2:0 Ахмат - Балтика 0:2 Балтика - Факел 2:1 Спартак Москва - Балтика 2:1 Крылья Советов - Балтика 2:3 Сочи - Балтика 2:0 Ислочь Минск - Балтика 0:5 Локомотив Москва - Балтика 0:1 Балтика - Шинник 0:1 Балтика - Велес Москва 2:1 Алания - Балтика 3:1 Балтика - Рубин 0:1 Волга Ульяновск - Балтика 0:2 Балтика - Кубань 2:0
Ахмат
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ахмат - Зенит 3:3 Ахмат - Краснодар 1:1 Урал - Ахмат 0:1 Ахмат - Крылья Советов 3:1
Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Оренбург 4:0 Пари НН - Ахмат 2:0 Ахмат - Балтика 0:2 Сочи - Ахмат 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 2:3 Зенит - Ахмат 2:0 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Ахмат - Зенит-2 4:2 Динамо Махачкала - Ахмат 1:1 Ахмат - Краснодар 2:2 Ростов - Ахмат 3:2 Ахмат - Химки 3:0 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Торпедо Москва - Ахмат 1:5 Ахмат - ЦСКА Москва 1:3

Результаты матчей

Балтика
Ахмат

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:1
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Балтика
Ахмат

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
4
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
3
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 8 5 3 0 12 - 3 18
2.
Зенит
 Заявка 8 5 2 1 18 - 6 17
3.
Крылья Советов
 Заявка 8 4 3 1 19 - 11 15
4.
Динамо Москва
 Заявка 8 4 3 1 16 - 13 15
5.
Урал
 Заявка 8 4 2 2 8 - 8 14
6.
Спартак Москва
 Заявка 8 4 1 3 13 - 12 13
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 3 3 2 16 - 12 12
8.
Локомотив Москва
 Заявка 8 3 3 2 13 - 13 12
9.
Ахмат
 Заявка 8 3 2 3 11 - 9 11
10.
Пари НН
 Заявка 8 3 2 3 6 - 7 11
11.
Оренбург
 Заявка 8 2 2 4 9 - 13 8
12.
Ростов
 Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
13.
Сочи
 Заявка 8 2 0 6 8 - 12 6
14.
Рубин
 Заявка 8 1 3 4 9 - 18 6
15.
Факел
 Заявка 8 1 2 5 5 - 13 5
16.
Балтика
 Заявка 8 1 1 6 8 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
2.
Краснодар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Спартак Москва
 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
4.
Пари НН
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 2 0 10 - 5 8
6.
Урал
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
7.
Ростов
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
8.
Динамо Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
9.
Зенит
 Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
10.
Сочи
 Заявка 4 2 0 2 7 - 3 6
11.
Локомотив Москва
 Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
12.
Рубин
 Заявка 5 1 2 2 6 - 11 5
13.
Балтика
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
14.
Факел
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
15.
Ахмат
 Заявка 4 1 1 2 8 - 6 4
16.
Оренбург
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
2.
Краснодар
 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
3.
Динамо Москва
 Заявка 4 2 2 0 10 - 8 8
4.
Локомотив Москва
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
5.
Ахмат
 Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
6.
Урал
 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
7.
Крылья Советов
 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
9.
Оренбург
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
10.
Спартак Москва
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
11.
Пари НН
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
12.
Рубин
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
13.
Ростов
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
14.
Факел
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
15.
Сочи
 Заявка 4 0 0 4 1 - 9 0
16.
Балтика
 Заявка 5 0 0 5 4 - 11 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 7 (1)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 5 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 5 (1)
Краснодар Сперцян Эдуард 4 (2)
Динамо Москва Смолов Фёдор 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 4
Пари НН Александров Виктор 2 2
Ахмат Семёнов Андрей 1 3
Крылья Советов Бейл Гленн 1 3
Факел Божин Сергей 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Балтика - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 сентября 2023, осталось 2 дня 9 часов 17 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 27.3% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 54
    Балтика 46.3% (25)
    X 29.6% (16)
    Ахмат 24.1% (13)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Балтика
    Ничья
    Ахмат
    2.90
    3.50
    Реклама, betcity.ru
    3.30
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Балтика - Ахмат онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Балтика - Ахмат

    Исход игры
    Балтика
    47.3% (26)
    Ничья
    29.1% (16)
    Ахмат
    23.6% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.22% (20)
    Меньше
    60.78% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    68.63% (35)
    Нет
    31.37% (16)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.3% (15)
    2:1 Балтика
    25.5% (14)
    1:0 Балтика
    12.7% (7)
    0:1 Ахмат
    9.1% (5)
    1:2 Ахмат
    7.3% (4)
    2:0 Балтика
    3.6% (2)
    0:2 Ахмат
    3.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Балтика
    Ахмат
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     