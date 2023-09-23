Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Фернандес Эдимилсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Удар от ворот произведет Майнц

47' Реджбекай Элвис не смог попасть в створ ударом издали

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Г О О О О О О Л - Демирович Эрмедин из команды Аугсбург с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

44' Игрок из команды Аугсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

44' Мбабу Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Матч возобновлен

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Пфайффер Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

38' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

36' [team] пытается что-то создать.

35' Дамен Финн взял и забрал мяч на выходе

34' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

32' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Пфайффер Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

26' Дамен Финн взял и забрал мяч на выходе

24' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Мбабу Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Матч возобновлен

23' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

23' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

21' Фернандес Эдимилсон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Удар от ворот произведет Майнц

19' Энгельс Арне навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Энгельс Арне выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Матч возобновлен

17' Да Коста Данни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Г О О О О Л - Демирович Эрмедин первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

15' Иаго Лопес из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Удар от ворот произведет Аугсбург

14' Фернандес Эдимилсон из команды Майнц не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

14' Ажорк Людовик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Майнц отменен из-за положения "вне игры".

12' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Майнц

10' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Бель Штефан и попал в каркас ворот!

10' Фернандес Эдимилсон из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Мбабу Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

4' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Гоувелеув Джеффри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Майнц начинает с центра поля