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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Фритц Марко
Аугсбург
2:1
Второй тайм: 57'
Майнц
0'
0:1
6' Гол
Ажорк Людовик
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Бель Штефан
1:1
15' Гол
Демирович Эрмедин
2:1
45' Гол
Демирович Эрмедин
2:1. Гол Эрмедина Демировича (ви...
1:1. Гол Эрмедина Демировича (ви...

Ход матча

6'
0:1
Ажорк Людовик
(Да Коста Данни)
11'
 
Бель Штефан
15'
Демирович Эрмедин
1:1
43'
 
Баркок Аймен
Да Коста Данни
45'
Демирович Эрмедин
(Пфайффер Патрик)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 221 Количество передач 202
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 118
Аугсбург 61.9% (73)
X 28% (33)
Майнц 10.2% (12)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Аугсбург
Ничья
Майнц
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дамен
Финн
5
Пфайффер
Патрик
6
Гоувелеув
Джеффри
19
Удуохаи
Феликс
43
Мбабу
Кевин
22
Иаго
Лопес
27
Энгельс
Арне
8
Реджбекай
Элвис
16
Варгас
Рубен
9
Демирович
Эрмедин
21
Титц
Филлип
27
Центнер
Робин
16
Бель
Штефан
31
Кор
Доминик
20
Фернандес
Эдимилсон
21
Да
Коста
Данни
19
Каси
Антони
8
Баррейро
Леандро
14
Краусс
Том
7
Чхэ-Сон
Ли
II
9
Онисиво
Карим
17
Ажорк
Людовик
Аугсбург
3-4-2-1
Майнц
3-4-2-1

История личных встреч

Аугсбург
Майнц

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
13.3%
6.7%
12 побед 2 ничьи 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

29 матчей

44.8%
13.8%
41.4%
13 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

31%
24.1%
44.9%
9 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

41.4%
24.1%
34.5%
12 побед 7 ничьих 10 побед

История матчей

Б
3:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
4:1
Б
0:1
Б
3:1
Б
0:1
Б
2:1
Б
3:0
К
3:2
Б
2:1
Б
2:0
Б
1:3
Б
2:0
Б
1:3
Б
4:2
Б
3:3
Б
0:2
Б
2:1
Б
3:0
Б
2:1
Б
1:1
Б
2:0
Б
2:1
Б
0:1
Б2
1:1
Б2
0:2
Б2
2:1
Б2
1:1

Голы

Всего голов

27
14

Голов в среднем за матч

1.8
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

25
21

Голов в среднем за матч

1.79
1.4

Среднее время на гол

50
64

Всего голов

52
35

Голов в среднем за матч

1.79
1.21

Тотал матчей

2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

50
74

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 3 0.6
Бельо Дион Дрене 2 0.4
Михель Свен 1 (1) 0.2
Бауэр Максимилиан 1 0.2
Реджбекай Элвис 1 0.2
Варгас Рубен 1 0.2
Титц Филлип 0 0
Пфайффер Патрик 0 0
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ажорк Людовик 1 0.2
Чхэ-Сон Ли II 1 0.2
Каси Антони 1 0.2
Баррейро Леандро 1 0.2
Да Коста Данни 0 0
Онисиво Карим 0 0

Карточки

Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Реджбекай Элвис 2 0
Педерсен Мадс 1 0
Кардона Ирвин 1 0
Дорш Никлас 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Берг Сепп 3 0
Свенссон Бо 2 0
Кор Доминик 2 0
Да Коста Данни 1 0
Фернандес Эдимилсон 1 0
Ханше-Ольсен Андреас 1 0
Чхэ-Сон Ли II 1 0
Каси Антони 1 0
Баррейро Леандро 1 0

Результаты матчей

Аугсбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Майнц
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
1
Аугсбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Майнц
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

0
1
Аугсбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Майнц
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

6
2

Голы по времени матча

Забито

6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
100%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
17%
3
38%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
3
38%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Забито

8
3
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
67%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

11
12
8 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
3
27%
3
25%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
1
9%
6
50%
76-90

Результаты последних матчей

Аугсбург
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Аугсбург - Бохум 2:2 Бавария - Аугсбург 3:1
Аугсбург - Боруссия М 4:4 Унтерахинг - Аугсбург 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1 Аугсбург - Аякс 3:1 Аугсбург - Ян 3:2 Аугсбург - ПСВ 1:2 Аугсбург - Куфштайн 9:0 Бешикташ - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Тюркспор Аугсбург 6:0 Боруссия М - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Боруссия Д 0:3 Бохум - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Фр - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Штутгарт 1:1
Майнц
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Майнц - Штутгарт 1:3 Майнц - Дуйсбург 2:0 Вердер - Майнц 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1
Унион Берлин - Майнц 4:1 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Майнц - Бёрнли 1:0 Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Кобленц - Майнц 1:6 Боруссия Д - Майнц 2:2 Майнц - Штутгарт 1:4 Айнтрахт Фр - Майнц 3:0 Майнц - Шальке 04 2:3 Вольфсбург - Майнц 3:0 Майнц - Бавария 3:1 Кёльн - Майнц 1:1 Майнц - Вердер 2:2 РБ Лейпциг - Майнц 0:3 Майнц - Фрайбург 1:1 Герта - Майнц 1:1

Результаты матчей

Аугсбург
Майнц

Точный счет

2:2
1 раз 50%
4:4
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Аугсбург
Майнц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 5:0 Заявка 5 4 1 0 16 - 4 13
2.
Штутгарт
 Заявка 5 4 0 1 17 - 7 12
3.
Хоффенхайм
 2:0 Заявка 5 4 0 1 12 - 6 12
4.
Байер Л
 Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
5.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 5 3 1 1 13 - 4 10
6.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
7.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 5 2 3 0 8 - 5 9
8.
Фрайбург
 Заявка 4 2 0 2 5 - 10 6
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
10.
Унион Берлин
 0:2 Заявка 5 2 0 3 9 - 9 6
11.
Аугсбург
 2:1 Заявка 5 1 2 2 9 - 13 5
12.
Хайденхайм
 Заявка 4 1 1 2 8 - 9 4
13.
Вердер
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
14.
Боруссия М
 0:0 Заявка 5 0 3 2 8 - 12 3
15.
Бохум
 0:5 Заявка 5 0 3 2 4 - 14 3
16.
Кёльн
 Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
17.
Майнц
 1:2 Заявка 5 0 1 4 4 - 14 1
18.
Дармштадт
 Заявка 5 0 1 4 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 3 3 0 0 13 - 1 9
2.
Бавария
 5:0 Заявка 3 2 1 0 10 - 3 7
3.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
4.
Байер Л
 Заявка 2 2 0 0 8 - 3 6
5.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Аугсбург
 2:1 Заявка 3 1 2 0 8 - 7 5
7.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Хоффенхайм
 2:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Хайденхайм
 Заявка 2 1 0 1 6 - 5 3
11.
Вердер
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
13.
Унион Берлин
 0:2 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
14.
Бохум
 0:5 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Майнц
 1:2 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Дармштадт
 Заявка 2 0 1 1 4 - 7 1
17.
Боруссия М
 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
18.
Кёльн
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 2:0 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Бавария
 5:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Байер Л
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
6.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
7.
Унион Берлин
 0:2 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
8.
Штутгарт
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
9.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Боруссия М
 0:0 Заявка 2 0 2 0 7 - 7 2
12.
Кёльн
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Хайденхайм
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Бохум
 0:5 Заявка 3 0 1 2 2 - 12 1
15.
Вердер
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
16.
Аугсбург
 2:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
17.
Дармштадт
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
18.
Майнц
 1:2 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 10 (1)
Бавария Кейн Гарри 5 (2)
Вольфсбург Винд Йонас 5 (1)
Байер Л Бонифасе Виктор 4 (2)
Унион Берлин Бехренс Кевин 4
Весь список

Топ нарушителей
Боруссия Д Джан Эмре 3
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 3
Майнц Ван дер Берг Сепп 3
Фрайбург Хёфлер Николас 1 1
Унион Берлин Ааронсон Бренден 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 57'
    Мбабу Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 57'
    Мбабу Кевин ошибается в защите.
  • 56'
    Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 56'
    Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 56'
    Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 56'
    Кор Доминик ослабляет давление, выбив мяч.
  • 56'
    Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.
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    Прогнозы 118
    Аугсбург 61.9% (73)
    X 28% (33)
    Майнц 10.2% (12)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    вот так
    martik #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аугсбург
    Ничья
    Майнц
    2.55
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    4.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аугсбург 2:1 Майнц

    Исход игры
    Аугсбург
    61.9% (73)
    Ничья
    28% (33)
    Майнц
    10.2% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.17% (64)
    Меньше
    44.83% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    78.45% (91)
    Нет
    21.55% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Аугсбург
    38.1% (45)
    1:1 Ничья
    23.7% (28)
    1:0 Аугсбург
    15.3% (18)
    1:2 Майнц
    7.6% (9)
    2:2 Ничья
    4.2% (5)
    2:0 Аугсбург
    3.4% (4)
    0:1 Майнц
    1.7% (2)
    3:2 Аугсбург
    1.7% (2)
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