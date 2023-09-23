Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Мбабу Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Матч возобновлен

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Дамен Финн взял и забрал мяч на выходе

88' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Дамен Финн взял и забрал мяч на выходе

86' Дамен Финн взял и забрал мяч на выходе

85' Фернандес Эдимилсон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Удар от ворот произведет Аугсбург

82' Эль-Гази Анвар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

80' Фернандес Эдимилсон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Дамен Финн взял и забрал мяч на выходе

78' Груда Брайан из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

77' Матч возобновлен

77' Рефери не любит споров - именно за это Центнер Робин сейчас получил желтую

77' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

76' Михель Свен пробует нанести удар издали, но Робин Центнер держит все под контролем

74' Груда Брайан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

73' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Дамен Финн взял и забрал мяч на выходе

72' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Удар от ворот произведет Аугсбург

70' Матч возобновлен

70' Пфайффер Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Дамен Финн взял и забрал мяч на выходе

68' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Матч возобновлен

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Каси Антони из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Фернандес Эдимилсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Кор Доминик нанес удар головой, но Финн Дамен спокойно отбил мяч.

63' Фернандес Эдимилсон из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Энгельс Арне из команды Аугсбург - была желтая, а стала красная.

61' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Аугсбург

59' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Бель Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Дамен Финн взял и забрал мяч на выходе

58' Энгельс Арне навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Мбабу Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Баркок Аймен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Фернандес Эдимилсон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Аугсбург

49' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

48' Мбабу Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Энгельс Арне навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Игрок из команды Аугсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

46' Игрок из команды Аугсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

46' Реджбекай Элвис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.