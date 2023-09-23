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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 5. Стадион: . Зрители: 30000 Главный судья: Фритц Марко
Аугсбург
2:1
Конец матча
Майнц
0'
0:1
6' Гол
Ажорк Людовик
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Бель Штефан
1:1
15' Гол
Демирович Эрмедин
2:1
45' Гол
Демирович Эрмедин
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Энгельс Арне
62' Красная карточка
Энгельс Арне
74' Желтая карточка
Груда Брайан
77' Желтая карточка
Центнер Робин
90' Желтая карточка
Дорш Никлас
90' Желтая карточка
Бельо Дион Дрене
90' Желтая карточка
Ли Чхэ-Сон
90'+8
2:1. Гол Эрмедина Демировича (ви...
1:1. Гол Эрмедина Демировича (ви...

Ход матча

6'
0:1
Ажорк Людовик
(Да Коста Данни)
11'
 
Бель Штефан
15'
Демирович Эрмедин
1:1
43'
 
Баркок Аймен
Да Коста Данни
45'
Демирович Эрмедин
(Пфайффер Патрик)
2:1
60'
Энгельс Арне
 
62'
Энгельс Арне
 
65'
Михель Свен
Варгас Рубен
 
65'
Брайтхаупт Тим
Титц Филлип
 
69'
 
Ван дер Берг Сепп
Бель Штефан
69'
 
Груда Брайан
Краусс Том
72'
Бауэр Максимилиан
Пфайффер Патрик
 
74'
 
Груда Брайан
77'
 
Центнер Робин
79'
 
Рихтер Марко
Баррейро Леандро
80'
 
Эль-Гази Анвар
Онисиво Карим
89'
Бельо Дион Дрене
Демирович Эрмедин
 
89'
Дорш Никлас
Реджбекай Элвис
 
90'
Дорш Никлас
 
90'
Бельо Дион Дрене
 
90'
 
Ли Чхэ-Сон

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 326 Количество передач 456
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Аугсбург 61.9% (73)
X 28% (33)
Майнц 10.2% (12)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дамен
Финн
5
Пфайффер
Патрик
6
Гоувелеув
Джеффри
19
Удуохаи
Феликс
43
Мбабу
Кевин
22
Иаго
Лопес
27
Энгельс
Арне
8
Реджбекай
Элвис
16
Варгас
Рубен
9
Демирович
Эрмедин
21
Титц
Филлип
27
Центнер
Робин
16
Бель
Штефан
31
Кор
Доминик
20
Фернандес
Эдимилсон
21
Да
Коста
Данни
19
Каси
Антони
8
Баррейро
Леандро
14
Краусс
Том
7
Чхэ-Сон
Ли
II
9
Онисиво
Карим
17
Ажорк
Людовик
Аугсбург
3-4-2-1
Майнц
3-4-2-1

История личных встреч

Аугсбург
Майнц

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
13.3%
6.7%
12 побед 2 ничьи 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

29 матчей

44.8%
13.8%
41.4%
13 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

31%
24.1%
44.9%
9 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

41.4%
24.1%
34.5%
12 побед 7 ничьих 10 побед

История матчей

Б
3:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
4:1
Б
0:1
Б
3:1
Б
0:1
Б
2:1
Б
3:0
К
3:2
Б
2:1
Б
2:0
Б
1:3
Б
2:0
Б
1:3
Б
4:2
Б
3:3
Б
0:2
Б
2:1
Б
3:0
Б
2:1
Б
1:1
Б
2:0
Б
2:1
Б
0:1
Б2
1:1
Б2
0:2
Б2
2:1
Б2
1:1

Голы

Всего голов

27
14

Голов в среднем за матч

1.8
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

25
21

Голов в среднем за матч

1.79
1.4

Среднее время на гол

50
64

Всего голов

52
35

Голов в среднем за матч

1.79
1.21

Тотал матчей

2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

50
74

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 3 0.6
Бельо Дион Дрене 2 0.4
Михель Свен 1 (1) 0.2
Бауэр Максимилиан 1 0.2
Реджбекай Элвис 1 0.2
Варгас Рубен 1 0.2
Титц Филлип 0 0
Пфайффер Патрик 0 0
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ажорк Людовик 1 0.2
Чхэ-Сон Ли II 1 0.2
Каси Антони 1 0.2
Баррейро Леандро 1 0.2
Да Коста Данни 0 0
Онисиво Карим 0 0

Карточки

Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дорш Никлас 2 0
Реджбекай Элвис 2 0
Энгельс Арне 0 1
Педерсен Мадс 1 0
Кардона Ирвин 1 0
Бельо Дион Дрене 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Берг Сепп 3 0
Свенссон Бо 2 0
Кор Доминик 2 0
Чхэ-Сон Ли II 2 0
Да Коста Данни 1 0
Фернандес Эдимилсон 1 0
Центнер Робин 1 0
Ханше-Ольсен Андреас 1 0
Каси Антони 1 0
Баррейро Леандро 1 0
Груда Брайан 1 0

Результаты матчей

Аугсбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Майнц
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
2
Аугсбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Майнц
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

0
1
Аугсбург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Майнц
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

6
3

Голы по времени матча

Забито

8
2
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
13%
1
50%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

7
10
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
29%
4
40%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
1
14%
3
30%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Забито

10
4
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
10%
1
25%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
5
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
2
50%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

12
14
9 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
4
33%
4
29%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
1
8%
6
43%
76-90

Результаты последних матчей

Аугсбург
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Аугсбург - Бохум 2:2 Бавария - Аугсбург 3:1
Аугсбург - Боруссия М 4:4 Унтерахинг - Аугсбург 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1 Аугсбург - Аякс 3:1 Аугсбург - Ян 3:2 Аугсбург - ПСВ 1:2 Аугсбург - Куфштайн 9:0 Бешикташ - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Тюркспор Аугсбург 6:0 Боруссия М - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Боруссия Д 0:3 Бохум - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Фр - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Штутгарт 1:1
Майнц
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Майнц - Штутгарт 1:3 Майнц - Дуйсбург 2:0 Вердер - Майнц 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1
Унион Берлин - Майнц 4:1 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Майнц - Бёрнли 1:0 Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Кобленц - Майнц 1:6 Боруссия Д - Майнц 2:2 Майнц - Штутгарт 1:4 Айнтрахт Фр - Майнц 3:0 Майнц - Шальке 04 2:3 Вольфсбург - Майнц 3:0 Майнц - Бавария 3:1 Кёльн - Майнц 1:1 Майнц - Вердер 2:2 РБ Лейпциг - Майнц 0:3 Майнц - Фрайбург 1:1 Герта - Майнц 1:1

Результаты матчей

Аугсбург
Майнц

Точный счет

2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Аугсбург
Майнц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
1
4
2.5
1
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 18 - 4 13
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 4 0 1 14 - 4 12
3.
Штутгарт
 Заявка 5 4 0 1 17 - 7 12
4.
Хоффенхайм
 Заявка 5 4 0 1 12 - 6 12
5.
Боруссия Д
 Заявка 5 3 2 0 9 - 5 11
6.
Байер Л
 Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
7.
Вольфсбург
 Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
8.
Фрайбург
 Заявка 4 2 0 2 5 - 10 6
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
10.
Унион Берлин
 Заявка 5 2 0 3 9 - 9 6
11.
Аугсбург
 Заявка 5 1 2 2 9 - 13 5
12.
Хайденхайм
 Заявка 4 1 1 2 8 - 9 4
13.
Вердер
 1:1 Заявка 5 1 1 3 7 - 10 4
14.
Бохум
 Заявка 5 0 3 2 4 - 16 3
15.
Кёльн
 1:1 Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
16.
Боруссия М
 Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
17.
Майнц
 Заявка 5 0 1 4 4 - 14 1
18.
Дармштадт
 Заявка 5 0 1 4 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 3 3 0 0 13 - 1 9
2.
Бавария
 Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
3.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
5.
Байер Л
 Заявка 2 2 0 0 8 - 3 6
6.
Вольфсбург
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Аугсбург
 Заявка 3 1 2 0 8 - 7 5
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Вердер
 1:1 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
10.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
11.
Хайденхайм
 Заявка 2 1 0 1 6 - 5 3
12.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
13.
Унион Берлин
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
14.
Бохум
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Майнц
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Дармштадт
 Заявка 2 0 1 1 4 - 7 1
17.
Кёльн
 1:1 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Боруссия М
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Бавария
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Байер Л
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
5.
Боруссия Д
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Унион Берлин
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
7.
Штутгарт
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
8.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
9.
Вольфсбург
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Боруссия М
 Заявка 2 0 2 0 7 - 7 2
12.
Кёльн
 1:1 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Хайденхайм
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Бохум
 Заявка 3 0 1 2 2 - 14 1
15.
Вердер
 1:1 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
16.
Аугсбург
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
17.
Дармштадт
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
18.
Майнц
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 10 (1)
Бавария Кейн Гарри 7 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 5 (1)
Байер Л Бонифасе Виктор 4 (2)
Унион Берлин Бехренс Кевин 4
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Топ нарушителей
Боруссия Д Джан Эмре 3
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 3
Майнц Ван дер Берг Сепп 3
Фрайбург Хёфлер Николас 1 1
Унион Берлин Ааронсон Бренден 1 1
Весь список
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    Прогнозы 118
    Аугсбург 61.9% (73)
    X 28% (33)
    Майнц 10.2% (12)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    вот так
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аугсбург 2:1 Майнц

    Исход игры
    Аугсбург
    61.9% (73)
    Ничья
    28% (33)
    Майнц
    10.2% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.17% (64)
    Меньше
    44.83% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    78.45% (91)
    Нет
    21.55% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Аугсбург
    38.1% (45)
    1:1 Ничья
    23.7% (28)
    1:0 Аугсбург
    15.3% (18)
    1:2 Майнц
    7.6% (9)
    2:2 Ничья
    4.2% (5)
    2:0 Аугсбург
    3.4% (4)
    0:1 Майнц
    1.7% (2)
    3:2 Аугсбург
    1.7% (2)
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