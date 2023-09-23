Тур: 5. Стадион: ВВК Арена. Зрители: 30000 Главный судья: Фритц Марко
0'
0:1
6' ГолАжорк Людовик
11' Undefined phrase: football_event_Бель Штефан
1:1
15' ГолДемирович Эрмедин
2:1
45' ГолДемирович Эрмедин
60' Undefined phrase: football_event_Энгельс Арне
62' Красная карточкаЭнгельс Арне
74' Желтая карточкаГруда Брайан
77' Желтая карточкаЦентнер Робин
90' Желтая карточкаДорш Никлас
90' Желтая карточкаБельо Дион Дрене
90' Желтая карточкаЛи Чхэ-Сон
90'+8
Бонусы букмекеров
Ход матча
6'
0:1
11'
15'
45'
60'
62'
74'
77'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
1 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
326 Количество передач 456
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
43
Мбабу
Кевин
22
Иаго
Лопес
27
Энгельс
Арне
16
Варгас
Рубен
21
Титц
Филлип
16
Бель
Штефан
31
Кор
Доминик
19
Каси
Антони
14
Краусс
Том
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Мбабу КевинЗащитник
-
22 Иаго ЛопесЗащитник
-
27 Энгельс АрнеПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Титц ФиллипНападающий
- Запасные игроки
-
40 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
- Нападающий
-
20 Михель СвенНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маассен Энрико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бель ШтефанЗащитник
-
31 Кор ДоминикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Полузащитник
-
14 Краусс ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Бац ДаниэльВратарь
- Защитник
-
43 Груда БрайанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Рихтер МаркоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Аугсбург
Майнц
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
13.3%
6.7%
12 побед 2 ничьи 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед
29 матчей
44.8%
13.8%
41.4%
13 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
31%
24.1%
44.9%
9 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
41.4%
24.1%
34.5%
12 побед 7 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
14
Голов в среднем за матч
1.8
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
25
21
Голов в среднем за матч
1.79
1.4
Среднее время на гол
50
64
Всего голов
52
35
Голов в среднем за матч
1.79
1.21
Тотал матчей
2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
Среднее время на гол
50
74
Бомбардиры внутри турнира
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Демирович Эрмедин
|3
|0.6
|Бельо Дион Дрене
|2
|0.4
|Михель Свен
|1 (1)
|0.2
|Бауэр Максимилиан
|1
|0.2
|Реджбекай Элвис
|1
|0.2
|Варгас Рубен
|1
|0.2
|Титц Филлип
|0
|0
|Пфайффер Патрик
|0
|0
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ажорк Людовик
|1
|0.2
|Чхэ-Сон Ли II
|1
|0.2
|Каси Антони
|1
|0.2
|Баррейро Леандро
|1
|0.2
|Да Коста Данни
|0
|0
|Онисиво Карим
|0
|0
Карточки
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дорш Никлас
|2
|0
|Реджбекай Элвис
|2
|0
|Энгельс Арне
|0
|1
|Педерсен Мадс
|1
|0
|Кардона Ирвин
|1
|0
|Бельо Дион Дрене
|1
|0
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Берг Сепп
|3
|0
|Свенссон Бо
|2
|0
|Кор Доминик
|2
|0
|Чхэ-Сон Ли II
|2
|0
|Да Коста Данни
|1
|0
|Фернандес Эдимилсон
|1
|0
|Центнер Робин
|1
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0
|Каси Антони
|1
|0
|Баррейро Леандро
|1
|0
|Груда Брайан
|1
|0
Результаты матчей
Аугсбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Майнц
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
6
2
Аугсбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Майнц
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
0
1
Аугсбург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Майнц
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
6
3
Голы по времени матча
Забито
8
2
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
13%
1
50%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
7
10
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
29%
4
40%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
1
14%
3
30%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Забито
10
4
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
10%
1
25%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
5
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
2
50%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
12
14
9 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
4
33%
4
29%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
1
8%
6
43%
76-90
Результаты последних матчей
Аугсбург
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Аугсбург - Бохум 2:2 Бавария - Аугсбург 3:1
Аугсбург - Боруссия М 4:4 Унтерахинг - Аугсбург 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1 Аугсбург - Аякс 3:1 Аугсбург - Ян 3:2 Аугсбург - ПСВ 1:2 Аугсбург - Куфштайн 9:0 Бешикташ - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Тюркспор Аугсбург 6:0 Боруссия М - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Боруссия Д 0:3 Бохум - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Фр - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Штутгарт 1:1
Майнц
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Майнц - Штутгарт 1:3 Майнц - Дуйсбург 2:0 Вердер - Майнц 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1
Унион Берлин - Майнц 4:1 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Майнц - Бёрнли 1:0 Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Кобленц - Майнц 1:6 Боруссия Д - Майнц 2:2 Майнц - Штутгарт 1:4 Айнтрахт Фр - Майнц 3:0 Майнц - Шальке 04 2:3 Вольфсбург - Майнц 3:0 Майнц - Бавария 3:1 Кёльн - Майнц 1:1 Майнц - Вердер 2:2 РБ Лейпциг - Майнц 0:3 Майнц - Фрайбург 1:1 Герта - Майнц 1:1
Результаты матчей
Аугсбург
Майнц
Точный счет
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Аугсбург
Майнц
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|18 - 4
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 4
|12
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|17 - 7
|12
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 6
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|6.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 5
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 10
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 9
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 13
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 9
|4
|13.
|1:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|14.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 16
|3
|15.
|1:1 Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 13
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 14
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|13 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|8 - 7
|5
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|1:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 5
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 7
|1
|17.
|1:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|7 - 7
|2
|12.
|1:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 14
|1
|15.
|1:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
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|Штутгарт
|Гирасси Серу
|10 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|7 (3)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|5 (1)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|4 (2)
|Унион Берлин
|Бехренс Кевин
|4
|Боруссия Д
|Джан Эмре
|3
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|3
|Майнц
|Ван дер Берг Сепп
|3
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 1
|Унион Берлин
|Ааронсон Бренден
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аугсбург 2:1 Майнц
Исход игры
Аугсбург
61.9% (73)
Ничья
28% (33)
Майнц
10.2% (12)
Тотал 2.5
Больше
55.17% (64)
Меньше
44.83% (52)
Обе команды забьют
Да
78.45% (91)
Нет
21.55% (25)
Популярный счёт
2:1 Аугсбург
38.1% (45)
1:1 Ничья
23.7% (28)
1:0 Аугсбург
15.3% (18)
1:2 Майнц
7.6% (9)
2:2 Ничья
4.2% (5)
2:0 Аугсбург
3.4% (4)
0:1 Майнц
1.7% (2)
3:2 Аугсбург
1.7% (2)
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