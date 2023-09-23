У хозяев Дайо Упамекано появляется на поле вместо Маттейса Де Лигта, у гостей Кристиан Гамбоа заменил Антони Лосилья.

После навеса с углового Упамекано добирается до верхового мяча и пробивает в створ, однако у Риманна проблем не возникает.

Ничего у нас в игре после перерыва не меняется, продолжает "Бавария" оказывать давление на соперника и во второй половине встречи.

Пока не самым событийным получается старт второго тайма, не создают команды моментов после возвращения из раздевалок.

Пенальти в ворота гостей! Ордец ошибается, позволяя выйти Чупо-Мотингу на рандеву с голкипером, отчаянный подкат Ивана почти разрядил обстановку, но в итоге у украинца зафиксирована игра рукой!

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 5:0! ГАРРИ КЕЙН! Уверенно Кейн пробивает с "точки" под левую штангу, Риманн направление удара не угадывает!

Очередная наступательная акция "Баварии" завершается ударом Сане в створ ворот - Риманн с угрозой справляется.

Дэвис исполняет прострел с левого фланга, Кейну не хватает буквально полтора шага, чтобы дотянуться до мяча.

Штёгер ловит на себе фол в нескольких метрах от угла штрафной площади, хороший "стандарт" для "Бохума" в конце первого тайма.

Сам Штёгер со штрафного грузит мяч на дальнюю штангу, однако Лаймер борьбу на втором этаже выигрывает.

4 минуты добавляет Роберт Хартманн к основному времени первого тайма.

Кейн врывается в штрафную гостей с правого края и пробивает в ближний угол, но Риманн спас свои ворота, а лайнсмен определил офсайд у Гарри.

Коман врывается в штрафную чуть левее центра и пытается обыграть Риманна, однако голкипер гостей ногой выбил мяч у француза!

Еще одна атака "Баварии" завершается дальним выстрелом в исполнении Киммиха - мяч пролетает мимо створа.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:0! МАТТЕЙС ДЕ ЛИГТ! Киммих подает угловой с правого фланга, Де Лигт освобождается от опеки Виттека и головой отправляет мяч точно в дальний угол!

Следом Кейн мог оформлять дубль, после паса Сане англичанин выскочил на рандеву с голкипером, но плохо обработал мяч, позволив Беро разрядить обстановку!

Сами себе привезли угловой мюнхенцы, после навеса Штёгера в штрафной "Баварии" возникла суматоха, но отлично в своей штрафной сработал Ким Мин Чжэ.

В прошлом сезоне "Бавария" победила "Бохум" со счётом 3:0, при этом первый гол случился лишь в концовке первого тайма. На выезде же мюнхенцы забили сопернику 7 безответных мячей.

Ноа Лоосли и Филипп Хофманн появляются на поле вместо Максимилиана Виттека и Феликса Пасслака.

Два угловых с разных флангов исполняют мюнхенцы, после второй подачи Киммиха удачно играет кулаком на выходе Риманн.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 4:0! ЛЕРОЙ САНЕ! Кейн оттягивается в глубину и от центральной линии выдает передачу на Сане, тот выскакивает на рандеву с голкипером и укладывает мяч в угол!

Очередная атака удается "Баварии", Кейн атакует практически с угла вратарской площади, но Риманн прикрывает ближний угол!

Да, провальным получается первый тайм для "Бохума", не стал ставить автобус наставник гостей, что приводит к разгрому уже по итогам стартовой 45-минутки.

28' Коман получает мяч на линии штрафной и зряче пробивает в правый от себя угол - снаряд проходит рядом со штангой, но после касания защитника!

27' С 1991 года "Бохум" не побеждает "Баварию" на выезде, а вот на своем поле "Бохум" победил в феврале 2022 года - 4:2.

26' Антви-Аджей прорывается по правому флангу и простреливает в штрафную, однако Лосилья к мячу не успевает и получает желтую карточку за фол против Де Лигта.

24' Дэвис на фланге обороны опережает Беро, ставит спину и вынуждает новичка "Бохума" нарушить правила.

23' Антви-Аджей простреливает с левого фланга на ближнюю штангу, Ульрайх опережает Асано, однако врезается по инерции в штангу, нужна помощь врачей голкиперу "Баварии".

22' Выпад гостей через левый фланг завершается подачей в штрафную - Де Лигт в падении головой выбивает мяч.

21' После прострела Дэвиса с левого фланга мяч приходит к Мазрауи, который пробивает с 15 метров - снаряд попадает в ногу защитнику.

20' Возобновляется игра в Мюнхене, угловой на левом фланге заработали хозяева, однако Ордец выигрывает верховую борьбу.

18' Риманн столкнулся в предыдущем моменте со своим же защитником, помощь врачей требуется голкиперу "Бохума",

17' Кейну после прострела Дэвиса мешает пробить один из защитников, а дальше следует свисток арбитра - вратарь "Бохума" на газоне.

16' Сане исполняет проникающий пас в направлении Кейна, однако в этот раз Гарри не удается обработать мяч и создать момент.

15' Сане с правого фланга исполняет отличный пас во второй темп, Кейн без помех расстреливал цель, однако мяч просвистел над перекладиной.

13' Свой пятый гол забивает в этом чемпионате Кейн, правда, до лидерства англичанину далеко - Гирасси из "Штутгарта" в пяти турах забил уже 10 мячей!

12' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! ГАРРИ КЕЙН!

Дэвис ворвался в штрафную соперника, мяч после двойного рикошета от соперника попадает к Кейну, который с 14 метров поражает цель!

11' "Бохум" на старте сезона проиграл "Штутгарту" 0:5, после чего свел три встречи вничью, пока около зоны вылета находятся гости.

9' Киммих с углового исполняет подачу на дальний край штрафной, Лаймер без помех пробивает в касание, однако мяч пролетает немного выше ворот.

8' Киммих подает штрафной с правого фланга, Де Лигт добирается до верхового мяча, однако вместо удара получается скидка на дальнюю, а Чупо-Мотинг зарабатывает лишь угловой.

6' Правда, с "Байером" был также забит быстрый гол, Кейн отличился уже на 7-й минуте, однако в итоге леверкузенцы спасли встречу - 2:2.

5' Удачно начинается эта встреча для "Баварии", которая на этой неделе успела обыграть "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов, а в чемпионате лишь раз потеряла очки.

4' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ЭРИК ЧУПО-МОТИНГ!

Кейн разогнал контратаку "Баварии", Сане протащил мяч по центру и отдал на левый край штрафной на Комана, француз прострелил на дальнюю штангу, а Чупо-Мотинг расстрелял цель!

3' Антви-Аджей далеко бросает мяч из-за боковой, мюнхенцы выбивают снаряд из штрафной, а Виттек в касание стреляет неточно.

2' Штрафной с левого фланга исполняют гости, мяч шел в руки Ульрайху, однако Кейн опередил своего вратаря, отправив снаряд за боковую.

1' Уже на первой минуте могли забить хозяева поля, Чупо-Мотинг пробивал головой после навеса Комана с левого фланга, но Риманн спас свои ворота!