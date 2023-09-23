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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Хартманн Роберт
Бавария
5:0
Второй тайм: 56'
Бохум
0'
1:0
4' Гол
Чупо-Мотинг Эрик
2:0
13' Гол
Кейн Гарри
26' Желтая карточка
Лосилья Антони
3:0
29' Гол
Де Лигт Маттейс
4:0
38' Гол
Сане Лерой
5:0
54' Пенальти
Кейн Гарри
4:0. Гол Лероя Сане (видео). Чем...
3:0. Гол Маттейса де Лигта (виде...
2:0. Гол Харри Кейна (видео). Че...

Ход матча

4'
Чупо-Мотинг Эрик
(Коман Кингсли)
1:0
13'
Кейн Гарри
2:0
26'
 
Лосилья Антони
29'
Де Лигт Маттейс
(Киммих Йозуа)
3:0
36'
 
Хофманн Филипп
Виттек Максимилиан
36'
 
Лоосли Ноа
Пасслак Феликс
38'
Сане Лерой
(Кейн Гарри)
4:0
46'
Упамекано Дайо
Де Лигт Маттейс
 
46'
 
Гамбоа Кристиан
Лосилья Антони
54'
Кейн Гарри
5:0

Статистика матча

  • 5 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 9 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 122
Бавария 100% (122)
X 0% (0)
Бохум 0% (0)
0
выиграет Бавария, со счетом 2:0
вот так
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Прогноз на матч от Liveresult
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Бавария
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Ульрайх
Свен
40
Мазрауи
Нуссаир
4
Де
Лигт
Маттейс
3
Мин-Чжэ
Ким
19
Дэвис
Альфонсо
27
Лаймер
Конрад
6
Киммих
Йозуа
10
Сане
Лерой
13
Чупо-Мотинг
Эрик
11
Коман
Кингсли
9
Кейн
Гарри
1
Риман
Мануэль
4
Машович
Эрхан
20
Ордец
Иван
5
Бернардо
Фернандес
15
Пасслак
Феликс
19
Беро
Матуш
8
Лосилья
Антони
7
Штёгер
Кевин
32
Виттек
Максимилиан
11
Асано
Такума
22
Антви-Аджей
Кристофер
Бавария
4-2-3-1
Бохум
3-5-2

История личных встреч

Бавария
Бохум

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

14 матчей

85.7%
7.1%
7.2%
12 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

85.7%
7.1%
7.2%
12 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Б
3:0
Б
0:7
Б
4:2
Б
7:0
К
1:2
К
0:3
ТМК
1:5
К
1:2
Б
3:1
Б
1:5
Б
0:3
Б
3:3
Б
3:1
Б
1:2

Голы

Всего голов

19
31

Голов в среднем за матч

3.8
3.44

Среднее время на гол

23
26

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

28
36

Голов в среднем за матч

2
2.57

Тотал матчей

3.5
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

45
35

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 5 (1) 1
Сане Лерой 4 0.8
Тель Матис 2 0.4
Чупо-Мотинг Эрик 1 0.2
Горецка Леон 1 0.2
Де Лигт Маттейс 1 0.2
Киммих Йозуа 0 0
Дэвис Альфонсо 0 0
Мюллер Томас 0 0
Коман Кингсли 0 0
Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штёгер Кевин 2 (1) 0.4
Асано Такума 2 0.4
Хофманн Филипп 0 0
Виттек Максимилиан 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коман Кингсли 1 0
Мин-Чжэ Ким 1 0
Мазрауи Нуссаир 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Томас Тухель 1 0
Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штёгер Кевин 2 0
Беро Матуш 2 0
Ордец Иван 1 0
Лосилья Антони 1 0
Пасслак Феликс 1 0
Машович Эрхан 1 0
Антви-Аджей Кристофер 1 0

Результаты матчей

Бавария
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Бохум
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
2
Бавария
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Бохум
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
2
Бавария
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Бохум
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

8
4

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
50%
1
14%
76-90

Забито

6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
17%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
4
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
2
50%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
11%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
40%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Бавария - Байер Л 2:2 Боруссия М - Бавария 1:2 Бавария - Аугсбург 3:1
Вердер - Бавария 0:4 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 Бавария - Монако 4:2 Ливерпуль - Бавария 3:4 Кавасаки Фронтале - Бавария 0:1 Бавария - Манчестер Сити 1:2 Rottach-Egern - Бавария 0:27 Кёльн - Бавария 1:2 Бавария - РБ Лейпциг 1:3 Бавария - Шальке 04 6:0 Вердер - Бавария 1:2 Бавария - Герта 2:0 Майнц - Бавария 3:1 Бавария - Манчестер Сити 1:1 Бавария - Хоффенхайм 1:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0
Бохум
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Бохум - Сент-Трейден 1:1 Аугсбург - Бохум 2:2 Бохум - Боруссия Д 1:1
Штутгарт - Бохум 5:0 Арминия - Бохум 2:2 Бохум - Лутон Таун 1:3 Парма - Бохум 1:0 Специя - Бохум 4:3 Фортуна - Бохум 3:1 Ферль - Бохум 3:1 Киккерс Эмден - Бохум 2:9 Бохум - Байер Л 3:0 Герта - Бохум 1:1 Бохум - Аугсбург 3:2 Боруссия М - Бохум 2:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Бохум - Вольфсбург 1:5 Унион Берлин - Бохум 1:1 Бохум - Штутгарт 2:3

Результаты матчей

Бавария
Бохум

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Бавария
Бохум

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
1
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 5:0 Заявка 5 4 1 0 16 - 4 13
2.
Штутгарт
 Заявка 5 4 0 1 17 - 7 12
3.
Хоффенхайм
 2:0 Заявка 5 4 0 1 12 - 6 12
4.
Байер Л
 Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
5.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 5 3 1 1 13 - 4 10
6.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
7.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 5 2 3 0 8 - 5 9
8.
Фрайбург
 Заявка 4 2 0 2 5 - 10 6
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
10.
Унион Берлин
 0:2 Заявка 5 2 0 3 9 - 9 6
11.
Аугсбург
 2:1 Заявка 5 1 2 2 9 - 13 5
12.
Хайденхайм
 Заявка 4 1 1 2 8 - 9 4
13.
Вердер
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
14.
Боруссия М
 0:0 Заявка 5 0 3 2 8 - 12 3
15.
Бохум
 0:5 Заявка 5 0 3 2 4 - 14 3
16.
Кёльн
 Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
17.
Майнц
 1:2 Заявка 5 0 1 4 4 - 14 1
18.
Дармштадт
 Заявка 5 0 1 4 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 3 3 0 0 13 - 1 9
2.
Бавария
 5:0 Заявка 3 2 1 0 10 - 3 7
3.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
4.
Байер Л
 Заявка 2 2 0 0 8 - 3 6
5.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Аугсбург
 2:1 Заявка 3 1 2 0 8 - 7 5
7.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Хоффенхайм
 2:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Хайденхайм
 Заявка 2 1 0 1 6 - 5 3
11.
Вердер
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
13.
Унион Берлин
 0:2 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
14.
Бохум
 0:5 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Майнц
 1:2 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Дармштадт
 Заявка 2 0 1 1 4 - 7 1
17.
Боруссия М
 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
18.
Кёльн
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 2:0 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Бавария
 5:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Байер Л
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
6.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
7.
Унион Берлин
 0:2 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
8.
Штутгарт
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
9.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Боруссия М
 0:0 Заявка 2 0 2 0 7 - 7 2
12.
Кёльн
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Хайденхайм
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Бохум
 0:5 Заявка 3 0 1 2 2 - 12 1
15.
Вердер
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
16.
Аугсбург
 2:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
17.
Дармштадт
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
18.
Майнц
 1:2 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 10 (1)
Бавария Кейн Гарри 5 (2)
Вольфсбург Винд Йонас 5 (1)
Байер Л Бонифасе Виктор 4 (2)
Унион Берлин Бехренс Кевин 4
Весь список

Топ нарушителей
Боруссия Д Джан Эмре 3
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 3
Майнц Ван дер Берг Сепп 3
Фрайбург Хёфлер Николас 1 1
Унион Берлин Ааронсон Бренден 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 56'
    Очередная наступательная акция "Баварии" завершается ударом Сане в створ ворот - Риманн с угрозой справляется.
  • Пенальти
    54'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 5:0! ГАРРИ КЕЙН!
    Уверенно Кейн пробивает с "точки" под левую штангу, Риманн направление удара не угадывает!
  • Пенальти!
    53'
    Пенальти в ворота гостей! Ордец ошибается, позволяя выйти Чупо-Мотингу на рандеву с голкипером, отчаянный подкат Ивана почти разрядил обстановку, но в итоге у украинца зафиксирована игра рукой!
  • 51'
    Пока не самым событийным получается старт второго тайма, не создают команды моментов после возвращения из раздевалок.
  • 49'
    Ничего у нас в игре после перерыва не меняется, продолжает "Бавария" оказывать давление на соперника и во второй половине встречи.
  • Угловой
    47'
    После навеса с углового Упамекано добирается до верхового мяча и пробивает в створ, однако у Риманна проблем не возникает.
  • Замена
    46'
    У хозяев Дайо Упамекано появляется на поле вместо Маттейса Де Лигта, у гостей Кристиан Гамбоа заменил Антони Лосилья.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • 45'
    Еще одна атака "Баварии" завершается дальним выстрелом в исполнении Киммиха - мяч пролетает мимо створа.
  • Опасный момент
    45'
    Коман врывается в штрафную чуть левее центра и пытается обыграть Риманна, однако голкипер гостей ногой выбил мяч у француза!
  • Офсайд
    45'
    Кейн врывается в штрафную гостей с правого края и пробивает в ближний угол, но Риманн спас свои ворота, а лайнсмен определил офсайд у Гарри.
  • Дополнительное время
    45'
    4 минуты добавляет Роберт Хартманн к основному времени первого тайма.
  • 44'
    Сам Штёгер со штрафного грузит мяч на дальнюю штангу, однако Лаймер борьбу на втором этаже выигрывает.
  • Фол, нарушение
    43'
    Штёгер ловит на себе фол в нескольких метрах от угла штрафной площади, хороший "стандарт" для "Бохума" в конце первого тайма.
  • 41'
    Дэвис исполняет прострел с левого фланга, Кейну не хватает буквально полтора шага, чтобы дотянуться до мяча.
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    • 40'
      Да, провальным получается первый тайм для "Бохума", не стал ставить автобус наставник гостей, что приводит к разгрому уже по итогам стартовой 45-минутки.
    • Опасный момент
      39'
      Очередная атака удается "Баварии", Кейн атакует практически с угла вратарской площади, но Риманн прикрывает ближний угол!
    • Описание гола
      38'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 4:0! ЛЕРОЙ САНЕ!
      Кейн оттягивается в глубину и от центральной линии выдает передачу на Сане, тот выскакивает на рандеву с голкипером и укладывает мяч в угол!
    • Угловой
      37'
      Два угловых с разных флангов исполняют мюнхенцы, после второй подачи Киммиха удачно играет кулаком на выходе Риманн.
    • Замена
      36'
      Ноа Лоосли и Филипп Хофманн появляются на поле вместо Максимилиана Виттека и Феликса Пасслака.
    • 34'
      В прошлом сезоне "Бавария" победила "Бохум" со счётом 3:0, при этом первый гол случился лишь в концовке первого тайма. На выезде же мюнхенцы забили сопернику 7 безответных мячей.
    • Угловой
      32'
      Сами себе привезли угловой мюнхенцы, после навеса Штёгера в штрафной "Баварии" возникла суматоха, но отлично в своей штрафной сработал Ким Мин Чжэ.
    • 31'
      Готовит тренерский штаб "Бохума" двойную замену, оперативная реакция следует на неудачный ход встречи.
    • Опасный момент
      30'
      Следом Кейн мог оформлять дубль, после паса Сане англичанин выскочил на рандеву с голкипером, но плохо обработал мяч, позволив Беро разрядить обстановку!
    • Описание гола
      29'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:0! МАТТЕЙС ДЕ ЛИГТ!
      Киммих подает угловой с правого фланга, Де Лигт освобождается от опеки Виттека и головой отправляет мяч точно в дальний угол!
    • Опасный момент
      28'
      Коман получает мяч на линии штрафной и зряче пробивает в правый от себя угол - снаряд проходит рядом со штангой, но после касания защитника!
    • 27'
      С 1991 года "Бохум" не побеждает "Баварию" на выезде, а вот на своем поле "Бохум" победил в феврале 2022 года - 4:2.
    • Желтая карточка
      26'
      Антви-Аджей прорывается по правому флангу и простреливает в штрафную, однако Лосилья к мячу не успевает и получает желтую карточку за фол против Де Лигта.
    • Фол, нарушение
      24'
      Дэвис на фланге обороны опережает Беро, ставит спину и вынуждает новичка "Бохума" нарушить правила.
    • Травма, повреждение
      23'
      Антви-Аджей простреливает с левого фланга на ближнюю штангу, Ульрайх опережает Асано, однако врезается по инерции в штангу, нужна помощь врачей голкиперу "Баварии".
    • 22'
      Выпад гостей через левый фланг завершается подачей в штрафную - Де Лигт в падении головой выбивает мяч.
    • 21'
      После прострела Дэвиса с левого фланга мяч приходит к Мазрауи, который пробивает с 15 метров - снаряд попадает в ногу защитнику.
    • Угловой
      20'
      Возобновляется игра в Мюнхене, угловой на левом фланге заработали хозяева, однако Ордец выигрывает верховую борьбу.
    • Травма, повреждение
      18'
      Риманн столкнулся в предыдущем моменте со своим же защитником, помощь врачей требуется голкиперу "Бохума",
    • 17'
      Кейну после прострела Дэвиса мешает пробить один из защитников, а дальше следует свисток арбитра - вратарь "Бохума" на газоне.
    • 16'
      Сане исполняет проникающий пас в направлении Кейна, однако в этот раз Гарри не удается обработать мяч и создать момент.
    • 15'
      Сане с правого фланга исполняет отличный пас во второй темп, Кейн без помех расстреливал цель, однако мяч просвистел над перекладиной.
    • 13'
      Свой пятый гол забивает в этом чемпионате Кейн, правда, до лидерства англичанину далеко - Гирасси из "Штутгарта" в пяти турах забил уже 10 мячей!
    • Описание гола
      12'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! ГАРРИ КЕЙН!
      Дэвис ворвался в штрафную соперника, мяч после двойного рикошета от соперника попадает к Кейну, который с 14 метров поражает цель!
    • 11'
      "Бохум" на старте сезона проиграл "Штутгарту" 0:5, после чего свел три встречи вничью, пока около зоны вылета находятся гости.
    • Угловой
      9'
      Киммих с углового исполняет подачу на дальний край штрафной, Лаймер без помех пробивает в касание, однако мяч пролетает немного выше ворот.
    • 8'
      Киммих подает штрафной с правого фланга, Де Лигт добирается до верхового мяча, однако вместо удара получается скидка на дальнюю, а Чупо-Мотинг зарабатывает лишь угловой.
    • 6'
      Правда, с "Байером" был также забит быстрый гол, Кейн отличился уже на 7-й минуте, однако в итоге леверкузенцы спасли встречу - 2:2.
    • 5'
      Удачно начинается эта встреча для "Баварии", которая на этой неделе успела обыграть "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов, а в чемпионате лишь раз потеряла очки.
    • Описание гола
      4'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ЭРИК ЧУПО-МОТИНГ!
      Кейн разогнал контратаку "Баварии", Сане протащил мяч по центру и отдал на левый край штрафной на Комана, француз прострелил на дальнюю штангу, а Чупо-Мотинг расстрелял цель!
    • 3'
      Антви-Аджей далеко бросает мяч из-за боковой, мюнхенцы выбивают снаряд из штрафной, а Виттек в касание стреляет неточно.
    • 2'
      Штрафной с левого фланга исполняют гости, мяч шел в руки Ульрайху, однако Кейн опередил своего вратаря, отправив снаряд за боковую.
    • Опасный момент
      1'
      Уже на первой минуте могли забить хозяева поля, Чупо-Мотинг пробивал головой после навеса Комана с левого фланга, но Риманн спас свои ворота!
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Второй тайм
    • 56'
      Беро Матуш из команды Бохум перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 56'
      Дэвис Альфонсо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 56'
      Бавария пытается что-то создать.
    • 55'
      Бавария контролирует мяч.
    • 54'
      Г О О О О О Л - Кейн Гарри из команды Бавария забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Мануэль Риманн прыгнул не в ту сторону.
    • 53'
      ПЕНАЛЬТИ! - Ордец Иван играет рукой в штрафной! Ордец Иван вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
    • 52'
      Бохум контролирует мяч.
    • 52'
      Лаймер Конрад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 51'
      Бохум контролирует мяч.
    • 51'
      Бавария совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 51'
      Ордец Иван успешно блокирует удар.
    • 51'
      Кейн Гарри нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 51'
      Сане Лерой создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 51'
      Лоосли Ноа ослабляет давление, выбив мяч.
    • 50'
      Бавария пытается что-то создать.
    • 50'
      Бавария совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 49'
      Контроль мяча: Бавария: 59%, Бохум: 41%.
    • 49'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 49'
      Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
    • 49'
      Упамекано Дайо из команды Бавария перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе
    • 48'
      Бавария контролирует мяч.
    • 47'
      Бавария контролирует мяч.
    • 47'
      Упамекано Дайо нанес удар головой, но Мануэль Риманн спокойно отбил мяч.
    • 47'
      Киммих Йозуа из команды Бавария подал угловой справа.
    • 46'
      Тактическая замена. Лосилья Антони уходит с поля и его заменяет Гамбоа Кристиан
    • 46'
      Тактическая замена. Де Лигт Маттейс уходит с поля и его заменяет Упамекано Дайо
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
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    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 3:1 – на это поставили 28.7% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бавария 5:0 Бохум

    Исход игры
    Бавария
    100% (122)
    Ничья
    0% (0)
    Бохум
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.55% (83)
    Меньше
    28.45% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    38.79% (45)
    Нет
    61.21% (71)
    Популярный счёт
    3:1 Бавария
    28.7% (35)
    2:0 Бавария
    26.2% (32)
    3:0 Бавария
    23% (28)
    4:0 Бавария
    5.7% (7)
    2:1 Бавария
    4.1% (5)
    4:1 Бавария
    3.3% (4)
    5:0 Бавария
    1.6% (2)
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