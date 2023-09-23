Тур: 5. Стадион: Альянц Арена. Главный судья: Хартманн Роберт
0'
1:0
4' ГолЧупо-Мотинг Эрик
2:0
13' ГолКейн Гарри
26' Желтая карточкаЛосилья Антони
3:0
29' ГолДе Лигт Маттейс
4:0
38' ГолСане Лерой
5:0
54' ПенальтиКейн Гарри
Бонусы букмекеров
Ход матча
4'
13'
2:0
26'
29'
3:0
38'
4:0
54'
5:0
Статистика матча
-
5 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
9 Удары в створ 0
-
6 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Ульрайх
Свен
10
Сане
Лерой
- Основной состав
-
26 Ульрайх СвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Сарр БунаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Тель МатисНападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Асано ТакумаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Тиде НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Лоосли НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Дашнер ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Бавария
Бохум
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
14 матчей
85.7%
7.1%
7.2%
12 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
85.7%
7.1%
7.2%
12 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
19
31
Голов в среднем за матч
3.8
3.44
Среднее время на гол
23
26
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
28
36
Голов в среднем за матч
2
2.57
Тотал матчей
3.5
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
45
35
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|5 (1)
|1
|Сане Лерой
|4
|0.8
|Тель Матис
|2
|0.4
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0.2
|Горецка Леон
|1
|0.2
|Де Лигт Маттейс
|1
|0.2
|Киммих Йозуа
|0
|0
|Дэвис Альфонсо
|0
|0
|Мюллер Томас
|0
|0
|Коман Кингсли
|0
|0
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штёгер Кевин
|2 (1)
|0.4
|Асано Такума
|2
|0.4
|Хофманн Филипп
|0
|0
|Виттек Максимилиан
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коман Кингсли
|1
|0
|Мин-Чжэ Ким
|1
|0
|Мазрауи Нуссаир
|1
|0
|Гравенберх Райан
|1
|0
|Томас Тухель
|1
|0
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штёгер Кевин
|2
|0
|Беро Матуш
|2
|0
|Ордец Иван
|1
|0
|Лосилья Антони
|1
|0
|Пасслак Феликс
|1
|0
|Машович Эрхан
|1
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|1
|0
Результаты матчей
Бавария
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Бохум
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
2
Бавария
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Бохум
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
2
Бавария
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Бохум
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
8
4
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
50%
1
14%
76-90
Забито
6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
17%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
4
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
2
50%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Пропущено
5
9
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
11%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
40%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Бавария - Байер Л 2:2 Боруссия М - Бавария 1:2 Бавария - Аугсбург 3:1
Вердер - Бавария 0:4 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 Бавария - Монако 4:2 Ливерпуль - Бавария 3:4 Кавасаки Фронтале - Бавария 0:1 Бавария - Манчестер Сити 1:2 Rottach-Egern - Бавария 0:27 Кёльн - Бавария 1:2 Бавария - РБ Лейпциг 1:3 Бавария - Шальке 04 6:0 Вердер - Бавария 1:2 Бавария - Герта 2:0 Майнц - Бавария 3:1 Бавария - Манчестер Сити 1:1 Бавария - Хоффенхайм 1:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0
Бохум
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Бохум - Сент-Трейден 1:1 Аугсбург - Бохум 2:2 Бохум - Боруссия Д 1:1
Штутгарт - Бохум 5:0 Арминия - Бохум 2:2 Бохум - Лутон Таун 1:3 Парма - Бохум 1:0 Специя - Бохум 4:3 Фортуна - Бохум 3:1 Ферль - Бохум 3:1 Киккерс Эмден - Бохум 2:9 Бохум - Байер Л 3:0 Герта - Бохум 1:1 Бохум - Аугсбург 3:2 Боруссия М - Бохум 2:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Бохум - Вольфсбург 1:5 Унион Берлин - Бохум 1:1 Бохум - Штутгарт 2:3
Результаты матчей
Бавария
Бохум
Точный счет
2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Бавария
Бохум
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|16 - 4
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|17 - 7
|12
|3.
|2:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 6
|12
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 5
|10
|5.
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 4
|10
|6.
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|7.
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 10
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|10.
|0:2 Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 9
|6
|11.
|2:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 13
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 9
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|14.
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|8 - 12
|3
|15.
|0:5 Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 14
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|17.
|1:2 Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 14
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|13 - 1
|9
|2.
|5:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 3
|7
|3.
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|5.
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|2:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|8 - 7
|5
|7.
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|2:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 5
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|13.
|0:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|14.
|0:5 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|1:2 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 7
|1
|17.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|5:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|6.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|7.
|0:2 Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|7 - 7
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|0:5 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 12
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|16.
|2:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|18.
|1:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|10 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (2)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|5 (1)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|4 (2)
|Унион Берлин
|Бехренс Кевин
|4
|Боруссия Д
|Джан Эмре
|3
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|3
|Майнц
|Ван дер Берг Сепп
|3
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 1
|Унион Берлин
|Ааронсон Бренден
|1 1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бавария 5:0 Бохум
Исход игры
Бавария
100% (122)
Ничья
0% (0)
Бохум
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
71.55% (83)
Меньше
28.45% (33)
Обе команды забьют
Да
38.79% (45)
Нет
61.21% (71)
Популярный счёт
3:1 Бавария
28.7% (35)
2:0 Бавария
26.2% (32)
3:0 Бавария
23% (28)
4:0 Бавария
5.7% (7)
2:1 Бавария
4.1% (5)
4:1 Бавария
3.3% (4)
5:0 Бавария
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!