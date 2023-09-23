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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Данкерт Бастиан
Вердер
1:1
Перерыв
Кёльн
0'
0:1
31' Гол
Зельке Дейви
1:1
38' Гол
Борре Рафаэль
1:1. Гол Рафаэля Борре (видео). ...

Ход матча

31'
0:1
Зельке Дейви
38'
Борре Рафаэль
(Дукш Марвин)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 191 Количество передач 212
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 119
Вердер 77.3% (92)
X 17.6% (21)
Кёльн 5% (6)
0
выиграет Вердер, со счетом 3:1
вот так
martik #
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Прогноз на матч от Liveresult
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Вердер
Ничья
Кёльн
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Павленка
Иржи
5
Пипер
Амос
4
Штарк
Никлас
13
Велькович
Милош
8
Вайзер
Митчелл
20
Шмид
Романо
14
Линен
Сенне
6
Стаге
Йенс
2
Деман
Оливье
19
Борре
Рафаэль
7
Дукш
Марвин
1
Швебе
Марвин
2
Шмиц
Бенно
4
Хюберс
Тимо
24
Шабо
Юлиан
17
Пакарада
Леарт
8
Гусенбашич
Денис
7
Любичич
Деян
9
Вальдшмидт
Лука
11
Кайнц
Флориан
37
Майна
Линтон
27
Зельке
Дейви
Вердер
3-5-2
Кёльн
4-2-3-1

История личных встреч

Вердер
Кёльн

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

26 матчей

34.6%
38.5%
26.9%
9 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
8 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

30.8%
42.3%
26.9%
8 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

Б
1:1
Б
7:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
6:1
Б
1:0
ТМК
0:1
ТМК
0:1
Б
3:1
Б
0:0
Б
4:3
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:1
К
1:0
Б
1:1
Б
0:1
Б
1:1
Б
3:2
Б
3:0
Б
4:2
Б
1:0
Б
0:0
Б
1:0
Б
3:1
ТМС
1:3

Голы

Всего голов

25
11

Голов в среднем за матч

1.92
0.85

Среднее время на гол

46
106

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

1.54
1

Среднее время на гол

58
90

Всего голов

45
24

Голов в среднем за матч

1.73
0.92

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

52
97

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукш Марвин 2 (1) 0.4
Вайзер Митчелл 1 0.2
Нжинма Джастин 1 0.2
Биттенкорт Леонардо 1 0.2
Борре Рафаэль 1 0.2
Стаге Йенс 1 0.2
Шмид Романо 0 0
Деман Оливье 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зельке Дейви 2 0.4
Вальдшмидт Лука 1 0.2
Кайнц Флориан 1 (1) 0.2
Адамян Саркис 0 0
Гусенбашич Денис 0 0

Карточки

Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридль Марко 2 0
Штарк Никлас 1 0
Дукш Марвин 1 0
Стаге Йенс 1 0
Шмид Романо 1 0
Линен Сенне 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карстенсен Расмус 1 1
Адамян Саркис 1 0
Шмиц Бенно 1 0
Хюберс Тимо 1 0
Любичич Деян 1 0
Шабо Юлиан 1 0
Мартель Эрик 1 0

Результаты матчей

Вердер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Кёльн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Вердер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кёльн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

0
0
Вердер
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Кёльн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
100%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

6
3
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
22%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
22%
2
29%
61-75
4
44%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Вердер
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хайденхайм - Вердер 4:2 Боруссия М - Вердер 0:1 Вердер - Майнц 4:0 Фрайбург - Вердер 1:0
Вердер - Бавария 0:4 Виктория Кельн - Вердер 3:2 Страсбург - Вердер 2:1 Вердер - Ипсвич 1:1 РБ Лейпциг - Вердер 0:0 Вердер - Тулуза 5:2 Вердер - Ольденбург 3:1 Вердер - Дрохтерcен-Асcель 2:1 Унион Берлин - Вердер 1:0 Вердер - Кёльн 1:1 РБ Лейпциг - Вердер 2:1 Вердер - Бавария 1:2 Шальке 04 - Вердер 2:1 Герта - Вердер 2:4 Вердер - Фрайбург 1:2 Майнц - Вердер 2:2
Кёльн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Бергиш Гладбах - Кёльн 0:6 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2
Боруссия Д - Кёльн 1:0 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Кёльн - Нант 2:0 Кёльн - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Фортуна Кёльн - Кёльн 2:2 Кёльн - Мальорка 1:1 Кёльн - Гурник Забже 3:1 Кёльн - Ганновер 96 0:1 Кёльн - Бавария 1:2 Вердер - Кёльн 1:1 Кёльн - Герта 5:2 Байер Л - Кёльн 1:2 Кёльн - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:3 Кёльн - Майнц 1:1 Аугсбург - Кёльн 1:3

Результаты матчей

Вердер
Кёльн

Точный счет

0:4
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Вердер
Кёльн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 18 - 4 13
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 4 0 1 14 - 4 12
3.
Штутгарт
 Заявка 5 4 0 1 17 - 7 12
4.
Хоффенхайм
 Заявка 5 4 0 1 12 - 6 12
5.
Боруссия Д
 Заявка 5 3 2 0 9 - 5 11
6.
Байер Л
 Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
7.
Вольфсбург
 Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
8.
Фрайбург
 Заявка 4 2 0 2 5 - 10 6
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
10.
Унион Берлин
 Заявка 5 2 0 3 9 - 9 6
11.
Аугсбург
 Заявка 5 1 2 2 9 - 13 5
12.
Хайденхайм
 Заявка 4 1 1 2 8 - 9 4
13.
Вердер
 1:1 Заявка 5 1 1 3 7 - 10 4
14.
Бохум
 Заявка 5 0 3 2 4 - 16 3
15.
Кёльн
 1:1 Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
16.
Боруссия М
 Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
17.
Майнц
 Заявка 5 0 1 4 4 - 14 1
18.
Дармштадт
 Заявка 5 0 1 4 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 3 3 0 0 13 - 1 9
2.
Бавария
 Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
3.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
5.
Байер Л
 Заявка 2 2 0 0 8 - 3 6
6.
Вольфсбург
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Аугсбург
 Заявка 3 1 2 0 8 - 7 5
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Вердер
 1:1 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
10.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
11.
Хайденхайм
 Заявка 2 1 0 1 6 - 5 3
12.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
13.
Унион Берлин
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
14.
Бохум
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Майнц
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Дармштадт
 Заявка 2 0 1 1 4 - 7 1
17.
Кёльн
 1:1 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Боруссия М
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Бавария
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Байер Л
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
5.
Боруссия Д
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Унион Берлин
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
7.
Штутгарт
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
8.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
9.
Вольфсбург
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Боруссия М
 Заявка 2 0 2 0 7 - 7 2
12.
Кёльн
 1:1 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Хайденхайм
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Бохум
 Заявка 3 0 1 2 2 - 14 1
15.
Вердер
 1:1 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
16.
Аугсбург
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
17.
Дармштадт
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
18.
Майнц
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 10 (1)
Бавария Кейн Гарри 7 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 5 (1)
Байер Л Бонифасе Виктор 4 (2)
Унион Берлин Бехренс Кевин 4
Весь список

Топ нарушителей
Боруссия Д Джан Эмре 3
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 3
Майнц Ван дер Берг Сепп 3
Фрайбург Хёфлер Николас 1 1
Унион Берлин Ааронсон Бренден 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 41'
    Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 41'
    Деман Оливье ослабляет давление, выбив мяч.
  • 41'
    Кёльн пытается что-то создать.
  • 40'
    Вердер контролирует мяч.
  • 40'
    Пипер Амос ослабляет давление, выбив мяч.
  • 40'
    Кёльн пытается что-то создать.
  • 40'
    Контроль мяча: Вердер: 47%, Кёльн: 53%.
  • 40'
    Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 40'
    Борре Рафаэль удалось забить из легкой позиции.
  • 39'
    Команда Вердер сравняла счет! Игра продолжается!
  • 38'
    Дукш Марвин сделал результативную передачу.
  • 38'
    Г О О О О Л - Борре Рафаэль забивает с правой ноги!
  • 38'
    Дукш Марвин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 38'
    Вердер пытается что-то создать.
  • 38'
    Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля
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    • 38'
      Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 37'
      Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Вердер пытается что-то создать.
    • 36'
      Деман Оливье из команды Вердер толкнул локтем оппонента. Это Любичич Деян заработал фол
    • 35'
      Вердер начинает контратаку
    • 35'
      Штарк Никлас из команды Вердер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Кайнц Флориан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wohninvest WESERSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 51.7% пользователей.
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    Прогнозы 119
    Вердер 77.3% (92)
    X 17.6% (21)
    Кёльн 5% (6)
    0
    выиграет Вердер, со счетом 3:1
    вот так
    martik #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вердер
    Ничья
    Кёльн
    6.20
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    3.70
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    2.95
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вердер 1:1 Кёльн

    Исход игры
    Вердер
    77.5% (93)
    Ничья
    17.5% (21)
    Кёльн
    5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.49% (82)
    Меньше
    30.51% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    80.51% (95)
    Нет
    19.49% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Вердер
    51.7% (62)
    1:0 Вердер
    15% (18)
    1:1 Ничья
    13.3% (16)
    1:2 Кёльн
    4.2% (5)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    3:1 Вердер
    2.5% (3)
    2:0 Вердер
    1.7% (2)
    3:2 Вердер
    1.7% (2)
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    Кёльн
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