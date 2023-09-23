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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 5. Стадион: . Зрители: 42100 Главный судья: Данкерт Бастиан
Вердер
2:1
Конец матча
Кёльн
0'
0:1
31' Гол
Зельке Дейви
1:1
38' Гол
Борре Рафаэль
2:1
67' Гол
Нжинма Джастин
73' Желтая карточка
Алиду Фариде
79' Желтая карточка
Вайзер Митчелл
88' Желтая карточка
Велькович Милош
90'+6
1:1. Гол Рафаэля Борре (видео). ...

Ход матча

31'
0:1
Зельке Дейви
38'
Борре Рафаэль
(Дукш Марвин)
1:1
65'
 
Алиду Фариде
Вальдшмидт Лука
66'
Нжинма Джастин
Борре Рафаэль
 
67'
Нжинма Джастин
(Линен Сенне)
2:1
73'
 
Алиду Фариде
75'
 
Тиггес Штеффен
Гусенбашич Денис
79'
Вайзер Митчелл
 
80'
Юнг Антони
Деман Оливье
 
80'
Вольтемаде Ник
Дукш Марвин
 
80'
Гросс Кристиан
Линен Сенне
 
83'
 
Доунс Дамион
Майна Линтон
83'
 
Адамян Саркис
Любичич Деян
88'
Велькович Милош
 
90'
Кейта Наби
Шмид Романо
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 8
  • 1 Офсайды 2
  • 19 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 439 Количество передач 464
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Вердер 77.5% (93)
X 17.5% (21)
Кёльн 5% (6)
0
выиграет Вердер, со счетом 3:1
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Павленка
Иржи
5
Пипер
Амос
4
Штарк
Никлас
13
Велькович
Милош
8
Вайзер
Митчелл
20
Шмид
Романо
14
Линен
Сенне
6
Стаге
Йенс
2
Деман
Оливье
19
Борре
Рафаэль
7
Дукш
Марвин
1
Швебе
Марвин
2
Шмиц
Бенно
4
Хюберс
Тимо
24
Шабо
Юлиан
17
Пакарада
Леарт
8
Гусенбашич
Денис
7
Любичич
Деян
9
Вальдшмидт
Лука
11
Кайнц
Флориан
37
Майна
Линтон
27
Зельке
Дейви
Вердер
3-5-2
Кёльн
4-2-3-1

История личных встреч

Вердер
Кёльн

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

26 матчей

34.6%
38.5%
26.9%
9 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
8 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

30.8%
42.3%
26.9%
8 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

Б
1:1
Б
7:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
6:1
Б
1:0
ТМК
0:1
ТМК
0:1
Б
3:1
Б
0:0
Б
4:3
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:1
К
1:0
Б
1:1
Б
0:1
Б
1:1
Б
3:2
Б
3:0
Б
4:2
Б
1:0
Б
0:0
Б
1:0
Б
3:1
ТМС
1:3

Голы

Всего голов

25
11

Голов в среднем за матч

1.92
0.85

Среднее время на гол

46
106

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

1.54
1

Среднее время на гол

58
90

Всего голов

45
24

Голов в среднем за матч

1.73
0.92

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

52
97

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нжинма Джастин 2 0.4
Дукш Марвин 2 (1) 0.4
Вайзер Митчелл 1 0.2
Биттенкорт Леонардо 1 0.2
Борре Рафаэль 1 0.2
Стаге Йенс 1 0.2
Шмид Романо 0 0
Линен Сенне 0 0
Деман Оливье 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зельке Дейви 2 0.4
Вальдшмидт Лука 1 0.2
Кайнц Флориан 1 (1) 0.2
Адамян Саркис 0 0
Гусенбашич Денис 0 0

Карточки

Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридль Марко 2 0
Вайзер Митчелл 1 0
Штарк Никлас 1 0
Дукш Марвин 1 0
Велькович Милош 1 0
Стаге Йенс 1 0
Шмид Романо 1 0
Линен Сенне 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карстенсен Расмус 1 1
Адамян Саркис 1 0
Шмиц Бенно 1 0
Хюберс Тимо 1 0
Любичич Деян 1 0
Шабо Юлиан 1 0
Алиду Фариде 1 0
Мартель Эрик 1 0

Результаты матчей

Вердер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Кёльн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Вердер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кёльн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

0
0
Вердер
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Кёльн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
2
50%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

8
4
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
50%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

10
9
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
20%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
20%
3
33%
61-75
4
40%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Вердер
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хайденхайм - Вердер 4:2 Боруссия М - Вердер 0:1 Вердер - Майнц 4:0 Фрайбург - Вердер 1:0
Вердер - Бавария 0:4 Виктория Кельн - Вердер 3:2 Страсбург - Вердер 2:1 Вердер - Ипсвич 1:1 РБ Лейпциг - Вердер 0:0 Вердер - Тулуза 5:2 Вердер - Ольденбург 3:1 Вердер - Дрохтерcен-Асcель 2:1 Унион Берлин - Вердер 1:0 Вердер - Кёльн 1:1 РБ Лейпциг - Вердер 2:1 Вердер - Бавария 1:2 Шальке 04 - Вердер 2:1 Герта - Вердер 2:4 Вердер - Фрайбург 1:2 Майнц - Вердер 2:2
Кёльн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Бергиш Гладбах - Кёльн 0:6 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2
Боруссия Д - Кёльн 1:0 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Кёльн - Нант 2:0 Кёльн - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Фортуна Кёльн - Кёльн 2:2 Кёльн - Мальорка 1:1 Кёльн - Гурник Забже 3:1 Кёльн - Ганновер 96 0:1 Кёльн - Бавария 1:2 Вердер - Кёльн 1:1 Кёльн - Герта 5:2 Байер Л - Кёльн 1:2 Кёльн - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:3 Кёльн - Майнц 1:1 Аугсбург - Кёльн 1:3

Результаты матчей

Вердер
Кёльн

Точный счет

0:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Вердер
Кёльн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
1
4
2.5
1
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 18 - 4 13
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 4 0 1 14 - 4 12
3.
Штутгарт
 Заявка 5 4 0 1 17 - 7 12
4.
Хоффенхайм
 Заявка 5 4 0 1 12 - 6 12
5.
Боруссия Д
 Заявка 5 3 2 0 9 - 5 11
6.
Байер Л
 Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
7.
Вольфсбург
 Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
8.
Фрайбург
 Заявка 4 2 0 2 5 - 10 6
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
10.
Унион Берлин
 Заявка 5 2 0 3 9 - 9 6
11.
Вердер
 Заявка 5 2 0 3 8 - 10 6
12.
Аугсбург
 Заявка 5 1 2 2 9 - 13 5
13.
Хайденхайм
 Заявка 4 1 1 2 8 - 9 4
14.
Бохум
 Заявка 5 0 3 2 4 - 16 3
15.
Боруссия М
 Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
16.
Кёльн
 Заявка 5 0 1 4 4 - 9 1
17.
Майнц
 Заявка 5 0 1 4 4 - 14 1
18.
Дармштадт
 Заявка 5 0 1 4 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 3 3 0 0 13 - 1 9
2.
Бавария
 Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
3.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
5.
Байер Л
 Заявка 2 2 0 0 8 - 3 6
6.
Вольфсбург
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Вердер
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
8.
Аугсбург
 Заявка 3 1 2 0 8 - 7 5
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
11.
Хайденхайм
 Заявка 2 1 0 1 6 - 5 3
12.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
13.
Унион Берлин
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
14.
Бохум
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Майнц
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Дармштадт
 Заявка 2 0 1 1 4 - 7 1
17.
Кёльн
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Боруссия М
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Бавария
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Байер Л
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
5.
Боруссия Д
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Унион Берлин
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
7.
Штутгарт
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
8.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
9.
Вольфсбург
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Боруссия М
 Заявка 2 0 2 0 7 - 7 2
12.
Хайденхайм
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Кёльн
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
14.
Бохум
 Заявка 3 0 1 2 2 - 14 1
15.
Вердер
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
16.
Аугсбург
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
17.
Дармштадт
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
18.
Майнц
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 10 (1)
Бавария Кейн Гарри 7 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 5 (1)
Байер Л Бонифасе Виктор 4 (2)
Унион Берлин Бехренс Кевин 4
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Топ нарушителей
Боруссия Д Джан Эмре 3
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 3
Майнц Ван дер Берг Сепп 3
Фрайбург Хёфлер Николас 1 1
Унион Берлин Ааронсон Бренден 1 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 42100 болельщиков
  • 96'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Вердер вырывает победу
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Вердер: 48%, Кёльн: 52%.
  • 96'
    Удар от ворот произведет Вердер
  • 96'
    Стаге Йенс выиграл воздушное противоборство у Зельке Дейви.
  • 95'
    Шабо Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 95'
    Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Удар от ворот произведет Кёльн
  • 94'
    Оооо... вот это был удар! Кейта Наби должен был забить с этой позиции.
  • 94'
    Кейта Наби оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 94'
    Нжинма Джастин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 94'
    Вердер начинает контратаку
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    Прогнозы 120
    Вердер 77.5% (93)
    X 17.5% (21)
    Кёльн 5% (6)
    0
    выиграет Вердер, со счетом 3:1
    вот так
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вердер 2:1 Кёльн

    Исход игры
    Вердер
    77.5% (93)
    Ничья
    17.5% (21)
    Кёльн
    5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.49% (82)
    Меньше
    30.51% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    80.51% (95)
    Нет
    19.49% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Вердер
    51.7% (62)
    1:0 Вердер
    15% (18)
    1:1 Ничья
    13.3% (16)
    1:2 Кёльн
    4.2% (5)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    3:1 Вердер
    2.5% (3)
    2:0 Вердер
    1.7% (2)
    3:2 Вердер
    1.7% (2)
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