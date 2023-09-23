Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Удар от ворот произведет Вердер

89' ШТАНГА! Пробил головой Доунс Дамион прямо в каркас ворот!

89' Кайнц Флориан из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

88' Велькович Милош получил желтую карточку от судьи

87' Удар от ворот произведет Кёльн

87' Нжинма Джастин не смог попасть в створ ударом издали

87' Вайзер Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Матч возобновится спорным мячом

86' Ох, нехорошо это выглядит. Пипер Амос получил травму и медбригада забирает его с поля.

86' Пипер Амос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Удар от ворот произведет Кёльн

82' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Тиггес Штеффен нанес удар головой, но Иржи Павленка спокойно отбил мяч.

81' Кайнц Флориан из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

79' Вайзер Митчелл получил желтую карточку от судьи

78' Дукш Марвин пробует нанести удар издали, но Марвин Швабе ловит мяч

77' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Пакарада Леарт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Шмиц Бенно пробует нанести удар издали, но Иржи Павленка держит все под контролем

73' Алиду Фариде получил желтую карточку от судьи

72' Команда Вердер довольна результатом к этому моменту.

71' Кайнц Флориан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Удар от ворот произведет Кёльн

70' Дукш Марвин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Нжинма Джастин из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Г О О О О Л - Нжинма Джастин забивает с правой ноги!

67' Линен Сенне создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' Удар от ворот произведет Вердер

63' Шмид Романо пробует нанести удар издали, но Марвин Швабе держит все под контролем

60' Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе

60' Удар от ворот произведет Вердер

57' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе

56' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Матч возобновится спорным мячом

52' Ох, нехорошо это выглядит. Борре Рафаэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

51' Борре Рафаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Удар от ворот произведет Вердер

48' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Дукш Марвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Дукш Марвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Хорошую попытку сделал Шмид Романо . Удар в створ, но вратарь начеку