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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Айтекин Дениз
Унион Берлин
0:2
Второй тайм: 55'
Хоффенхайм
0'
0:1
22' Пенальти
Крамарич Андрей
0:2
38' Гол
Бейер Максимилиан
41' Undefined phrase: football_event_
Духи Данило
45' Желтая карточка
Крамарич Андрей
54' Желтая карточка
Стах Антон
0:1. Гол с пенальти Андрея Крама...

Ход матча

22'
0:1
Крамарич Андрей
38'
0:2
Бейер Максимилиан
(Прёмель Гриша)
41'
Духи Данило
 
45'
 
Крамарич Андрей
46'
Фофана Датро
Ааронсон Бренден
 
54'
 
Стах Антон

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 23 Количество передач 13
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 119
Унион Берлин 64.7% (77)
X 21.8% (26)
Хоффенхайм 13.4% (16)
0
выиграет Хоффенхайм, со счетом 0:2
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Унион Берлин
Ничья
Хоффенхайм
3.35
7.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рённов
Фредерик
5
Духи
Данило
23
Бонуччи
Леонардо
4
Лейте
Диогу
18
Юранович
Йосип
7
Ааронсон
Бренден
29
Тусар
Люка
19
Хаберер
Яник
6
Госенс
Робин
27
Бекер
Шеральдо
17
Бехренс
Кевин
1
Бауманн
Оливер
5
Кабак
Озан
23
Брукс
Джон
22
Фогт
Кевин
3
Кадержабек
Павел
6
Прёмель
Гриша
16
Стах
Антон
27
Крамарич
Андрей
29
Сков
Роберт
10
Вегхорст
Ваут
14
Бейер
Максимилиан
Унион Берлин
3-5-2
Хоффенхайм
3-5-2

История личных встреч

Унион Берлин
Хоффенхайм

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

Б
4:2
Б
3:1
Б
2:1
Б
2:2
Б
1:1
Б
1:3
Б
4:0
Б
0:2

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.75

Среднее время на гол

60
51

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

2.75
1.25

Среднее время на гол

32
72

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

2.13
1.5

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

42
60

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бехренс Кевин 4 0.8
Госенс Робин 3 0.6
Пантович Милош 1 0.2
Духи Данило 1 0.2
Лайдуни Аисса 0 0
Юранович Йосип 0 0
Фолланд Кевин 0 0
Руссийон Жером 0 0
Бекер Шеральдо 0 0
Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бейер Максимилиан 4 0.8
Крамарич Андрей 3 (2) 0.6
Сков Роберт 1 0.2
Гриллич Флориан 1 0.2
Кадержабек Павел 1 0.2
Брукс Джон 1 0.2
Кабак Озан 1 0.2
Прёмель Гриша 0 0
Бюльтер Мариус 0 0
Бишоф Том 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ааронсон Бренден 1 1
Фолланд Кевин 0 1
Бехренс Кевин 1 0
Госенс Робин 1 0
Хаберер Яник 1 0
Крал Алекс 1 0
Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кадержабек Павел 2 0
Вегхорст Ваут 2 0
Гриллич Флориан 2 0
Крамарич Андрей 1 0
Брукс Джон 1 0
Акпогума Кевин 1 0
Бебу Ила 1 0
Сков Роберт 1 0
Бюльтер Мариус 1 0

Результаты матчей

Унион Берлин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Хоффенхайм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

0
0
Унион Берлин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хоффенхайм
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
3
Унион Берлин
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Хоффенхайм
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
2
50%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
3
50%
76-90

Пропущено

4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
11
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
3
33%
1
9%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
1
11%
3
27%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 Дармштадт - Унион Берлин 1:4
Унион Берлин - Майнц 4:1 Астория Вальдорф - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Аталанта 4:1 Удинезе - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Пафос 1:2 Унион Берлин - Хольштайн Киль 1:2 Унион Берлин - Рапид Вена 3:0 Залаэгерсег - Унион Берлин 3:2 Лукенвальде - Унион Берлин 0:2 Унион Берлин - Вердер 1:0 Хоффенхайм - Унион Берлин 4:2 Унион Берлин - Фрайбург 4:2 Аугсбург - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Байер Л 0:0 Боруссия М - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Бохум 1:1
Хоффенхайм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3
Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Любек - Хоффенхайм 1:4 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Рейнджерс 2:2 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2 Хоффенхайм - Страсбург 1:2 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 1:2 Астория Вальдорф - Хоффенхайм 1:3 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Унион Берлин 4:2 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Кёльн 1:3 Бавария - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Шальке 04 2:0

Результаты матчей

Унион Берлин
Хоффенхайм

Точный счет

0:3
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
3
2 раза 100%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

4
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Унион Берлин
Хоффенхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
3
1
2
2
2.5
3
1
2
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 5:0 Заявка 5 4 1 0 16 - 4 13
2.
Штутгарт
 Заявка 5 4 0 1 17 - 7 12
3.
Хоффенхайм
 2:0 Заявка 5 4 0 1 12 - 6 12
4.
Байер Л
 Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
5.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 5 3 1 1 13 - 4 10
6.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
7.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 5 2 3 0 8 - 5 9
8.
Фрайбург
 Заявка 4 2 0 2 5 - 10 6
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
10.
Унион Берлин
 0:2 Заявка 5 2 0 3 9 - 9 6
11.
Аугсбург
 2:1 Заявка 5 1 2 2 9 - 13 5
12.
Хайденхайм
 Заявка 4 1 1 2 8 - 9 4
13.
Вердер
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
14.
Боруссия М
 0:0 Заявка 5 0 3 2 8 - 12 3
15.
Бохум
 0:5 Заявка 5 0 3 2 4 - 14 3
16.
Кёльн
 Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
17.
Майнц
 1:2 Заявка 5 0 1 4 4 - 14 1
18.
Дармштадт
 Заявка 5 0 1 4 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 3 3 0 0 13 - 1 9
2.
Бавария
 5:0 Заявка 3 2 1 0 10 - 3 7
3.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
4.
Байер Л
 Заявка 2 2 0 0 8 - 3 6
5.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Аугсбург
 2:1 Заявка 3 1 2 0 8 - 7 5
7.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Хоффенхайм
 2:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Хайденхайм
 Заявка 2 1 0 1 6 - 5 3
11.
Вердер
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
13.
Унион Берлин
 0:2 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
14.
Бохум
 0:5 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Майнц
 1:2 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Дармштадт
 Заявка 2 0 1 1 4 - 7 1
17.
Боруссия М
 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
18.
Кёльн
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 2:0 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Бавария
 5:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Байер Л
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
6.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
7.
Унион Берлин
 0:2 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
8.
Штутгарт
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
9.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Боруссия М
 0:0 Заявка 2 0 2 0 7 - 7 2
12.
Кёльн
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Хайденхайм
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Бохум
 0:5 Заявка 3 0 1 2 2 - 12 1
15.
Вердер
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
16.
Аугсбург
 2:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
17.
Дармштадт
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
18.
Майнц
 1:2 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
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Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 10 (1)
Бавария Кейн Гарри 5 (2)
Вольфсбург Винд Йонас 5 (1)
Байер Л Бонифасе Виктор 4 (2)
Унион Берлин Бехренс Кевин 4
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Топ нарушителей
Боруссия Д Джан Эмре 3
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 3
Майнц Ван дер Берг Сепп 3
Фрайбург Хёфлер Николас 1 1
Унион Берлин Ааронсон Бренден 1 1
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    Прогнозы 119
    Унион Берлин 64.7% (77)
    X 21.8% (26)
    Хоффенхайм 13.4% (16)
    0
    выиграет Хоффенхайм, со счетом 0:2
    вот так
    martik #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Унион Берлин
    Ничья
    Хоффенхайм
    3.35
    7.50
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    3.35
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Унион Берлин 0:2 Хоффенхайм

    Исход игры
    Унион Берлин
    64.7% (77)
    Ничья
    21.8% (26)
    Хоффенхайм
    13.4% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.52% (76)
    Меньше
    34.48% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    81.9% (95)
    Нет
    18.1% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Унион Берлин
    40.3% (48)
    1:1 Ничья
    16.8% (20)
    1:0 Унион Берлин
    10.9% (13)
    1:2 Хоффенхайм
    9.2% (11)
    2:0 Унион Берлин
    4.2% (5)
    2:2 Ничья
    4.2% (5)
    3:1 Унион Берлин
    4.2% (5)
    3:2 Унион Берлин
    2.5% (3)
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