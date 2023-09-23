Тур: 5. Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай. Главный судья: Айтекин Дениз
0:2
Конец матча
0'
0:1
22' ПенальтиКрамарич Андрей
0:2
38' ГолБейер Максимилиан
41' Undefined phrase: football_event_Духи Данило
45' Желтая карточкаКрамарич Андрей
54' Желтая карточкаСтах Антон
72' Желтая карточкаТусар Люка
89' Желтая карточкаБеккер Финн
90'+7
Бонусы букмекеров
Ход матча
22'
0:1
38'
41'
45'
54'
72'
89'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
8 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 3
-
11 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
66 Количество передач 34
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
29
Тусар
Люка
19
Хаберер
Яник
23
Брукс
Джон
22
Фогт
Кевин
16
Стах
Антон
29
Сков
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Фофана ДатроНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Брукс ДжонЗащитник
-
22 Фогт КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Стах АнтонПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Сков РобертПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
- Защитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
- Полузащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
-
39 Бишоф ТомПолузащитник
-
9 Бебу ИлаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Унион Берлин
Хоффенхайм
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
8 матчей
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.75
Среднее время на гол
60
51
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
2.75
1.25
Среднее время на гол
32
72
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
2.13
1.5
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
42
60
Бомбардиры внутри турнира
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бехренс Кевин
|4
|0.8
|Госенс Робин
|3
|0.6
|Пантович Милош
|1
|0.2
|Духи Данило
|1
|0.2
|Лайдуни Аисса
|0
|0
|Юранович Йосип
|0
|0
|Фолланд Кевин
|0
|0
|Руссийон Жером
|0
|0
|Бекер Шеральдо
|0
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бейер Максимилиан
|4
|0.8
|Крамарич Андрей
|3 (2)
|0.6
|Сков Роберт
|1
|0.2
|Гриллич Флориан
|1
|0.2
|Кадержабек Павел
|1
|0.2
|Брукс Джон
|1
|0.2
|Кабак Озан
|1
|0.2
|Прёмель Гриша
|0
|0
|Бюльтер Мариус
|0
|0
|Бишоф Том
|0
|0
Карточки
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ааронсон Бренден
|1
|1
|Фолланд Кевин
|0
|1
|Бехренс Кевин
|1
|0
|Госенс Робин
|1
|0
|Хаберер Яник
|1
|0
|Тусар Люка
|1
|0
|Крал Алекс
|1
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кадержабек Павел
|2
|0
|Вегхорст Ваут
|2
|0
|Гриллич Флориан
|2
|0
|Крамарич Андрей
|1
|0
|Брукс Джон
|1
|0
|Акпогума Кевин
|1
|0
|Бебу Ила
|1
|0
|Сков Роберт
|1
|0
|Бюльтер Мариус
|1
|0
|Стах Антон
|1
|0
|Беккер Финн
|1
|0
Результаты матчей
Унион Берлин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Хоффенхайм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
0
0
Унион Берлин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хоффенхайм
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
3
Унион Берлин
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Хоффенхайм
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
4
3
Голы по времени матча
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
2
50%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
3
38%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
13
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
3
33%
1
8%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
2
22%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
1
11%
3
23%
76-90
Пропущено
9
5
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
20%
16-30
1
11%
2
40%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Берлин
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 Дармштадт - Унион Берлин 1:4
Унион Берлин - Майнц 4:1 Астория Вальдорф - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Аталанта 4:1 Удинезе - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Пафос 1:2 Унион Берлин - Хольштайн Киль 1:2 Унион Берлин - Рапид Вена 3:0 Залаэгерсег - Унион Берлин 3:2 Лукенвальде - Унион Берлин 0:2 Унион Берлин - Вердер 1:0 Хоффенхайм - Унион Берлин 4:2 Унион Берлин - Фрайбург 4:2 Аугсбург - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Байер Л 0:0 Боруссия М - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Бохум 1:1
Хоффенхайм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3
Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Любек - Хоффенхайм 1:4 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Рейнджерс 2:2 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2 Хоффенхайм - Страсбург 1:2 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 1:2 Астория Вальдорф - Хоффенхайм 1:3 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Унион Берлин 4:2 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Кёльн 1:3 Бавария - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Шальке 04 2:0
Результаты матчей
Унион Берлин
Хоффенхайм
Точный счет
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
4
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Унион Берлин
Хоффенхайм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
11
12
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
21
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
41
23
32
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|18 - 4
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 4
|12
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|17 - 7
|12
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 6
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|6.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 5
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 10
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 9
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 13
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 9
|4
|13.
|1:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|14.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 16
|3
|15.
|1:1 Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 13
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 14
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|13 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|8 - 7
|5
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|1:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 5
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 7
|1
|17.
|1:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|7 - 7
|2
|12.
|1:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 14
|1
|15.
|1:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|10 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|7 (3)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|5 (1)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|4 (2)
|Унион Берлин
|Бехренс Кевин
|4
|Боруссия Д
|Джан Эмре
|3
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|3
|Майнц
|Ван дер Берг Сепп
|3
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 1
|Унион Берлин
|Ааронсон Бренден
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Унион Берлин 0:2 Хоффенхайм
Исход игры
Унион Берлин
64.7% (77)
Ничья
21.8% (26)
Хоффенхайм
13.4% (16)
Тотал 2.5
Больше
65.52% (76)
Меньше
34.48% (40)
Обе команды забьют
Да
81.9% (95)
Нет
18.1% (21)
Популярный счёт
2:1 Унион Берлин
40.3% (48)
1:1 Ничья
16.8% (20)
1:0 Унион Берлин
10.9% (13)
1:2 Хоффенхайм
9.2% (11)
2:0 Унион Берлин
4.2% (5)
2:2 Ничья
4.2% (5)
3:1 Унион Берлин
4.2% (5)
3:2 Унион Берлин
2.5% (3)
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