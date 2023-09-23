Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Первый тайм

51' Это был отличный перфоманс от команды Хоффенхайм , есть о чем петь фанатам в перерыве.

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Крамарич Андрей получил желтую карточку от судьи

49' Ааронсон Бренден выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Хаберер Яник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Фогт Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

46' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Юранович Йосип навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Юранович Йосип навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' После проверки VAR рефери поменял решение - Хоффенхайм не будет бить пенальти!

41' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Хоффенхайм

40' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Г О О О О Л - Бейер Максимилиан забивает с левой ноги!

38' Прёмель Гриша из команды Хоффенхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Вегхорст Ваут выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Команда Хоффенхайм довольна результатом к этому моменту.

35' Ааронсон Бренден выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Госенс Робин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Юранович Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Ааронсон Бренден выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Крамарич Андрей навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

27' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

27' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

25' Матч возобновлен

24' Кадержабек Павел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Команда Хоффенхайм забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

22' 'Г О О О О О Л - Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм забивает с пенальти! Он пробил правой. Фредерик Реннов был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

22' После проверки VAR судья не изменил решения - Хоффенхайм пробьет пенальти!

21' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Хоффенхайм

21' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Вегхорст Ваут выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

19' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Юранович Йосип навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Духи Данило выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Бейер Максимилиан пробует нанести удар издали, но Фредерик Реннов держит все под контролем

14' Матч возобновлен

14' Духи Данило на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Вегхорст Ваут на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Госенс Робин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

11' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Ааронсон Бренден выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Сков Роберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Сков Роберт пробил со штрафного прямо в стенку

8' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

6' Хаберер Яник оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Ааронсон Бренден выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Тусар Люка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Стах Антон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Хоффенхайм начинает с центра поля