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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Айтекин Дениз
Унион Берлин
0:2
Конец матча
Хоффенхайм
0'
0:1
22' Пенальти
Крамарич Андрей
0:2
38' Гол
Бейер Максимилиан
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Духи Данило
45' Желтая карточка
Крамарич Андрей
54' Желтая карточка
Стах Антон
72' Желтая карточка
Тусар Люка
89' Желтая карточка
Беккер Финн
90'+7
0:1. Гол с пенальти Андрея Крама...

Ход матча

22'
0:1
Крамарич Андрей
38'
0:2
Бейер Максимилиан
(Прёмель Гриша)
41'
Духи Данило
 
45'
 
Крамарич Андрей
46'
Фофана Датро
Ааронсон Бренден
 
54'
 
Стах Антон
55'
 
Бериша Мергим
Бейер Максимилиан
55'
 
Бебу Ила
Вегхорст Ваут
69'
Холлербах Бенедикт
Бекер Шеральдо
 
72'
Тусар Люка
 
73'
 
Бюльтер Мариус
Сков Роберт
74'
 
Беккер Финн
Крамарич Андрей
75'
Лайдуни Аисса
Тусар Люка
 
80'
Руссийон Жером
Бонуччи Леонардо
 
80'
Кауфманн Миккель
Госенс Робин
 
89'
 
Беккер Финн
90'
 
Акпогума Кевин
Кадержабек Павел

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 3
  • 11 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 66 Количество передач 34
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Унион Берлин 64.7% (77)
X 21.8% (26)
Хоффенхайм 13.4% (16)
0
выиграет Хоффенхайм, со счетом 0:2
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рённов
Фредерик
5
Духи
Данило
23
Бонуччи
Леонардо
4
Лейте
Диогу
18
Юранович
Йосип
7
Ааронсон
Бренден
29
Тусар
Люка
19
Хаберер
Яник
6
Госенс
Робин
27
Бекер
Шеральдо
17
Бехренс
Кевин
1
Бауманн
Оливер
5
Кабак
Озан
23
Брукс
Джон
22
Фогт
Кевин
3
Кадержабек
Павел
6
Прёмель
Гриша
16
Стах
Антон
27
Крамарич
Андрей
29
Сков
Роберт
10
Вегхорст
Ваут
14
Бейер
Максимилиан
Унион Берлин
3-5-2
Хоффенхайм
3-5-2

История личных встреч

Унион Берлин
Хоффенхайм

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

Б
4:2
Б
3:1
Б
2:1
Б
2:2
Б
1:1
Б
1:3
Б
4:0
Б
0:2

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.75

Среднее время на гол

60
51

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

2.75
1.25

Среднее время на гол

32
72

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

2.13
1.5

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

42
60

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бехренс Кевин 4 0.8
Госенс Робин 3 0.6
Пантович Милош 1 0.2
Духи Данило 1 0.2
Лайдуни Аисса 0 0
Юранович Йосип 0 0
Фолланд Кевин 0 0
Руссийон Жером 0 0
Бекер Шеральдо 0 0
Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бейер Максимилиан 4 0.8
Крамарич Андрей 3 (2) 0.6
Сков Роберт 1 0.2
Гриллич Флориан 1 0.2
Кадержабек Павел 1 0.2
Брукс Джон 1 0.2
Кабак Озан 1 0.2
Прёмель Гриша 0 0
Бюльтер Мариус 0 0
Бишоф Том 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ааронсон Бренден 1 1
Фолланд Кевин 0 1
Бехренс Кевин 1 0
Госенс Робин 1 0
Хаберер Яник 1 0
Тусар Люка 1 0
Крал Алекс 1 0
Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кадержабек Павел 2 0
Вегхорст Ваут 2 0
Гриллич Флориан 2 0
Крамарич Андрей 1 0
Брукс Джон 1 0
Акпогума Кевин 1 0
Бебу Ила 1 0
Сков Роберт 1 0
Бюльтер Мариус 1 0
Стах Антон 1 0
Беккер Финн 1 0

Результаты матчей

Унион Берлин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Хоффенхайм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

0
0
Унион Берлин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хоффенхайм
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
3
Унион Берлин
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Хоффенхайм
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
2
50%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
3
38%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
13
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
3
33%
1
8%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
2
22%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
1
11%
3
23%
76-90

Пропущено

9
5
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
20%
16-30
1
11%
2
40%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 Дармштадт - Унион Берлин 1:4
Унион Берлин - Майнц 4:1 Астория Вальдорф - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Аталанта 4:1 Удинезе - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Пафос 1:2 Унион Берлин - Хольштайн Киль 1:2 Унион Берлин - Рапид Вена 3:0 Залаэгерсег - Унион Берлин 3:2 Лукенвальде - Унион Берлин 0:2 Унион Берлин - Вердер 1:0 Хоффенхайм - Унион Берлин 4:2 Унион Берлин - Фрайбург 4:2 Аугсбург - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Байер Л 0:0 Боруссия М - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Бохум 1:1
Хоффенхайм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3
Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Любек - Хоффенхайм 1:4 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Рейнджерс 2:2 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2 Хоффенхайм - Страсбург 1:2 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 1:2 Астория Вальдорф - Хоффенхайм 1:3 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Унион Берлин 4:2 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Кёльн 1:3 Бавария - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Шальке 04 2:0

Результаты матчей

Унион Берлин
Хоффенхайм

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
4
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Унион Берлин
Хоффенхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
1
1
2
2.5
1
1
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
2
1
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
4
1
2
3
2.5
3
2
2
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 18 - 4 13
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 4 0 1 14 - 4 12
3.
Штутгарт
 Заявка 5 4 0 1 17 - 7 12
4.
Хоффенхайм
 Заявка 5 4 0 1 12 - 6 12
5.
Боруссия Д
 Заявка 5 3 2 0 9 - 5 11
6.
Байер Л
 Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
7.
Вольфсбург
 Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
8.
Фрайбург
 Заявка 4 2 0 2 5 - 10 6
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
10.
Унион Берлин
 Заявка 5 2 0 3 9 - 9 6
11.
Аугсбург
 Заявка 5 1 2 2 9 - 13 5
12.
Хайденхайм
 Заявка 4 1 1 2 8 - 9 4
13.
Вердер
 1:1 Заявка 5 1 1 3 7 - 10 4
14.
Бохум
 Заявка 5 0 3 2 4 - 16 3
15.
Кёльн
 1:1 Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
16.
Боруссия М
 Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
17.
Майнц
 Заявка 5 0 1 4 4 - 14 1
18.
Дармштадт
 Заявка 5 0 1 4 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 3 3 0 0 13 - 1 9
2.
Бавария
 Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
3.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
5.
Байер Л
 Заявка 2 2 0 0 8 - 3 6
6.
Вольфсбург
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Аугсбург
 Заявка 3 1 2 0 8 - 7 5
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Вердер
 1:1 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
10.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
11.
Хайденхайм
 Заявка 2 1 0 1 6 - 5 3
12.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
13.
Унион Берлин
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
14.
Бохум
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Майнц
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Дармштадт
 Заявка 2 0 1 1 4 - 7 1
17.
Кёльн
 1:1 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Боруссия М
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Бавария
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Байер Л
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
5.
Боруссия Д
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Унион Берлин
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
7.
Штутгарт
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
8.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
9.
Вольфсбург
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Боруссия М
 Заявка 2 0 2 0 7 - 7 2
12.
Кёльн
 1:1 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Хайденхайм
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Бохум
 Заявка 3 0 1 2 2 - 14 1
15.
Вердер
 1:1 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
16.
Аугсбург
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
17.
Дармштадт
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
18.
Майнц
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
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Штутгарт Гирасси Серу 10 (1)
Бавария Кейн Гарри 7 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 5 (1)
Байер Л Бонифасе Виктор 4 (2)
Унион Берлин Бехренс Кевин 4
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Топ нарушителей
Боруссия Д Джан Эмре 3
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 3
Майнц Ван дер Берг Сепп 3
Фрайбург Хёфлер Николас 1 1
Унион Берлин Ааронсон Бренден 1 1
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    Прогнозы 119
    Унион Берлин 64.7% (77)
    X 21.8% (26)
    Хоффенхайм 13.4% (16)
    0
    выиграет Хоффенхайм, со счетом 0:2
    вот так
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Унион Берлин 0:2 Хоффенхайм

    Исход игры
    Унион Берлин
    64.7% (77)
    Ничья
    21.8% (26)
    Хоффенхайм
    13.4% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.52% (76)
    Меньше
    34.48% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    81.9% (95)
    Нет
    18.1% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Унион Берлин
    40.3% (48)
    1:1 Ничья
    16.8% (20)
    1:0 Унион Берлин
    10.9% (13)
    1:2 Хоффенхайм
    9.2% (11)
    2:0 Унион Берлин
    4.2% (5)
    2:2 Ничья
    4.2% (5)
    3:1 Унион Берлин
    4.2% (5)
    3:2 Унион Берлин
    2.5% (3)
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