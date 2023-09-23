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Тур: 5. Стадион: . Зрители: 50122 Главный судья: Шрёдер Роберт
Боруссия М
0:1
Конец матча
РБ Лейпциг
0'
24' Желтая карточка
Раум Давид
65' Желтая карточка
Скалли Джозеф
0:1
75' Гол
Вернер Тимо
90'+6

Ход матча

24'
 
Раум Давид
64'
Плеа Алассан
Сибачо Жордан
 
64'
Нгуму Натан
Онора Франк
 
65'
Скалли Джозеф
 
70'
 
Баумгартнер Кристоф
Карвалью Фабиу
70'
 
Вернер Тимо
Сеско Бенджамин
70'
 
Поульсен Юссуф
Опенда Лои
75'
0:1
Вернер Тимо
79'
Крамер Кристоф
Райтц Рокко
 
79'
Хак Робин
Коне Куадио
 
80'
Нойхаус Флориан
Скалли Джозеф
 
84'
 
Зайвальд Николас
Симонс Хави
85'
 
Клостерманн Лукас
Шлагер Ксавер

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 3
  • 11 Угловые 6
  • 2 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 430 Количество передач 553
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Боруссия М 10.9% (13)
X 21% (25)
РБ Лейпциг 68.1% (81)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Николас
Мориц
30
Эльведи
Нико
3
Итакура
Ко
39
Вебер
Максимилиан
29
Скалли
Джозеф
27
Райтц
Рокко
8
Вайгль
Юлиан
17
Коне
Куадио
20
Нец
Лука
9
Онора
Франк
13
Сибачо
Жордан
21
Бласвих
Янис
39
Хенрихс
Бенджамин
2
Симакан
Мохамед
23
Люкеба
Кастелло
22
Раум
Давид
20
Симонс
Хави
24
Шлагер
Ксавер
44
Кампль
Кевин
18
Карвалью
Фабиу
30
Сеско
Бенджамин
17
Опенда
Лои
Боруссия М
3-5-2
РБ Лейпциг
4-4-2

История личных встреч

Боруссия М
РБ Лейпциг

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

133.3%
66.7%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

166.7%
66.7%
5 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

14 матчей

21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

Б
3:0
Б
3:0
Б
3:1
Б
4:1
Б
3:2
Б
1:0
Б
2:2
Б
1:3
Б
1:2
Б
2:0
Б
0:1
Б
2:2
Б
1:2
Б
1:1

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.43
1.14

Среднее время на гол

63
78

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

2.43
1.29

Среднее время на гол

37
70

Всего голов

27
17

Голов в среднем за матч

1.93
1.21

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

46
74

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чванчара Томаш 3 (1) 0.6
Итакура Ко 2 0.4
Нойхаус Флориан 1 0.2
Сибачо Жордан 1 0.2
Нгуму Натан 1 0.2
Онора Франк 0 0
Вайгль Юлиан 0 0
Омлин Йонас 0 0
Вебер Максимилиан 0 0
Райтц Рокко 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симонс Хави 3 0.6
Опенда Лои 3 0.6
Ольмо Дани 2 0.4
Сеско Бенджамин 2 0.4
Раум Давид 1 0.2
Хенрихс Бенджамин 1 0.2
Кампль Кевин 1 0.2
Вернер Тимо 1 0.2
Поульсен Юссуф 0 0
Симакан Мохамед 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Итакура Ко 2 0
Чванчара Томаш 2 0
Нойхаус Флориан 1 0
Скалли Джозеф 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Розе Марко 1 0
Хенрихс Бенджамин 1 0
Шлагер Ксавер 1 0
Раум Давид 1 0
Зайвальд Николас 1 0
Люкеба Кастелло 1 0

Результаты матчей

Боруссия М
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
РБ Лейпциг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Боруссия М
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
РБ Лейпциг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
8
Боруссия М
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
РБ Лейпциг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
10

Голы по времени матча

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
14%
2
25%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
3
38%
61-75
2
29%
1
13%
76-90

Пропущено

7
1
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

8
14
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
1
13%
2
14%
1-15
2
25%
1
7%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
1
13%
2
14%
46-60
1
13%
5
36%
61-75
2
25%
3
21%
76-90

Пропущено

13
4
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
1
25%
16-30
4
31%
2
50%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Дармштадт - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Вердер 0:1 Боруссия М - Бавария 1:2 Боруссия М - Байер Л 0:3
Аугсбург - Боруссия М 4:4 Берсенбрюк - Боруссия М 0:7 Боруссия М - Монпелье 2:2 Боруссия М - Штутгарт 5:1 Боруссия М - Мюнхен-1860 2:1 Боруссия М - Ингольштадт 2:1 Саарбрюккен - Боруссия М 1:2 Вегберг-Бек - Боруссия М 1:1 Галлешер - Боруссия М 0:3 Обернойланд - Боруссия М 0:7 Боруссия М - Аугсбург 2:0 Байер Л - Боруссия М 2:2 Боруссия Д - Боруссия М 5:2 Боруссия М - Бохум 2:0 Штутгарт - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Унион Берлин 0:1
РБ Лейпциг
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1
Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0 РБ Лейпциг - Альтглинике 9:2 РБ Лейпциг - Сент-Трейден 4:0 РБ Лейпциг - Вердер 0:0 Ипсвич - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Удинезе 1:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг - Шальке 04 4:2 Бавария - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Вердер 2:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:5 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 1:0 Байер Л - РБ Лейпциг 2:0

Результаты матчей

Боруссия М
РБ Лейпциг

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

3:3
1 раз 50%
4:4
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:4
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Боруссия М
РБ Лейпциг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
4
1
2
3
2.5
3
2
1
4
3.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 18 - 4 13
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 4 0 1 14 - 4 12
3.
Штутгарт
 Заявка 5 4 0 1 17 - 7 12
4.
Хоффенхайм
 Заявка 5 4 0 1 12 - 6 12
5.
Боруссия Д
 Заявка 5 3 2 0 9 - 5 11
6.
Байер Л
 Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
7.
Вольфсбург
 Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
8.
Фрайбург
 Заявка 4 2 0 2 5 - 10 6
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
10.
Унион Берлин
 Заявка 5 2 0 3 9 - 9 6
11.
Аугсбург
 Заявка 5 1 2 2 9 - 13 5
12.
Хайденхайм
 Заявка 4 1 1 2 8 - 9 4
13.
Вердер
 1:1 Заявка 5 1 1 3 7 - 10 4
14.
Бохум
 Заявка 5 0 3 2 4 - 16 3
15.
Кёльн
 1:1 Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
16.
Боруссия М
 Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
17.
Майнц
 Заявка 5 0 1 4 4 - 14 1
18.
Дармштадт
 Заявка 5 0 1 4 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 3 3 0 0 13 - 1 9
2.
Бавария
 Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
3.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
5.
Байер Л
 Заявка 2 2 0 0 8 - 3 6
6.
Вольфсбург
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Аугсбург
 Заявка 3 1 2 0 8 - 7 5
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Вердер
 1:1 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
10.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
11.
Хайденхайм
 Заявка 2 1 0 1 6 - 5 3
12.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
13.
Унион Берлин
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
14.
Бохум
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Майнц
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Дармштадт
 Заявка 2 0 1 1 4 - 7 1
17.
Кёльн
 1:1 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Боруссия М
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Бавария
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Байер Л
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
5.
Боруссия Д
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Унион Берлин
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
7.
Штутгарт
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
8.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
9.
Вольфсбург
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Боруссия М
 Заявка 2 0 2 0 7 - 7 2
12.
Кёльн
 1:1 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Хайденхайм
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Бохум
 Заявка 3 0 1 2 2 - 14 1
15.
Вердер
 1:1 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
16.
Аугсбург
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
17.
Дармштадт
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
18.
Майнц
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
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Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 10 (1)
Бавария Кейн Гарри 7 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 5 (1)
Байер Л Бонифасе Виктор 4 (2)
Унион Берлин Бехренс Кевин 4
Весь список

Топ нарушителей
Боруссия Д Джан Эмре 3
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 3
Майнц Ван дер Берг Сепп 3
Фрайбург Хёфлер Николас 1 1
Унион Берлин Ааронсон Бренден 1 1
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  • 96'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но РБ Лейпциг вырывает победу
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Боруссия М: 44%, РБ Лейпциг: 56%.
  • 96'
    Удар от ворот произведет РБ Лейпциг
  • 95'
    Нгуму Натан не смог попасть в створ ударом издали
  • 95'
    Боруссия М пытается что-то создать.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Боруссия М 10.9% (13)
    X 21% (25)
    РБ Лейпциг 68.1% (81)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    вот так
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боруссия М 0:1 РБ Лейпциг

    Исход игры
    Боруссия М
    10.9% (13)
    Ничья
    21% (25)
    РБ Лейпциг
    68.1% (81)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.45% (91)
    Меньше
    21.55% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    93.1% (108)
    Нет
    6.9% (8)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    48.7% (58)
    1:1 Ничья
    14.3% (17)
    1:3 РБ Лейпциг
    10.1% (12)
    2:1 Боруссия М
    6.7% (8)
    2:2 Ничья
    5% (6)
    0:1 РБ Лейпциг
    4.2% (5)
    2:3 РБ Лейпциг
    2.5% (3)
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