Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Раум Давид навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Фабио Карвалью пробует нанести удар издали, но Мориц Николас держит все под контролем

43' Коне Куадио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Хенрихс Бенджамин пробил со штрафного прямо в стенку

40' Матч возобновлен

40' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

39' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

38' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

37' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

37' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для РБ Лейпциг

37' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Итакура Ко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Шлагер Ксавер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

33' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

31' Онора Франк навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

26' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Раум Давид получил желтую карточку от судьи

23' Вайгль Юлиан пробил со штрафного прямо в стенку

22' Коне Куадио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Вайгль Юлиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

18' Фабио Карвалью ослабляет давление, выбив мяч.

18' Онора Франк навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Скалли Джозеф выиграл воздушное противоборство у Фабио Карвалью.

14' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

13' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Раум Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Коне Куадио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

4' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

4' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Николас Мориц взял и забрал мяч на выходе

2' Скалли Джозеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола