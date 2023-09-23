Тур: 5. Стадион: Боруссия Парк. Зрители: 50122 Главный судья: Шрёдер Роберт
0:1
Конец матча
Ход матча
24'
65'
75'
0:1
79'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
8 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 3
-
11 Угловые 6
-
2 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
430 Количество передач 553
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Эльведи
Нико
27
Райтц
Рокко
17
Коне
Куадио
20
Нец
Лука
21
Бласвих
Янис
22
Раум
Давид
20
Симонс
Хави
44
Кампль
Кевин
17
Опенда
Лои
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Райтц РоккоПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
-
20 Нец ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Янчке ТониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Плеа АлассанПолузащитник
-
19 Нгуму НатанПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Хак РобинНападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
21 Бласвих ЯнисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Раум ДавидЗащитник
-
20 Симонс ХавиПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Опенда ЛоиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Вернер ТимоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Боруссия М
РБ Лейпциг
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
133.3%
66.7%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
166.7%
66.7%
5 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 6 побед
14 матчей
21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.43
1.14
Среднее время на гол
63
78
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
2.43
1.29
Среднее время на гол
37
70
Всего голов
27
17
Голов в среднем за матч
1.93
1.21
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
46
74
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чванчара Томаш
|3 (1)
|0.6
|Итакура Ко
|2
|0.4
|Нойхаус Флориан
|1
|0.2
|Сибачо Жордан
|1
|0.2
|Нгуму Натан
|1
|0.2
|Онора Франк
|0
|0
|Вайгль Юлиан
|0
|0
|Омлин Йонас
|0
|0
|Вебер Максимилиан
|0
|0
|Райтц Рокко
|0
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симонс Хави
|3
|0.6
|Опенда Лои
|3
|0.6
|Ольмо Дани
|2
|0.4
|Сеско Бенджамин
|2
|0.4
|Раум Давид
|1
|0.2
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0.2
|Кампль Кевин
|1
|0.2
|Вернер Тимо
|1
|0.2
|Поульсен Юссуф
|0
|0
|Симакан Мохамед
|0
|0
Карточки
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Итакура Ко
|2
|0
|Чванчара Томаш
|2
|0
|Нойхаус Флориан
|1
|0
|Скалли Джозеф
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Розе Марко
|1
|0
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|Шлагер Ксавер
|1
|0
|Раум Давид
|1
|0
|Зайвальд Николас
|1
|0
|Люкеба Кастелло
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия М
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
РБ Лейпциг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Боруссия М
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
РБ Лейпциг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
8
Боруссия М
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
РБ Лейпциг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
8
10
Голы по времени матча
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
14%
2
25%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
3
38%
61-75
2
29%
1
13%
76-90
Пропущено
7
1
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
8
14
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
1
13%
2
14%
1-15
2
25%
1
7%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
1
13%
2
14%
46-60
1
13%
5
36%
61-75
2
25%
3
21%
76-90
Пропущено
13
4
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
1
25%
16-30
4
31%
2
50%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия М
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Дармштадт - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Вердер 0:1 Боруссия М - Бавария 1:2 Боруссия М - Байер Л 0:3
Аугсбург - Боруссия М 4:4 Берсенбрюк - Боруссия М 0:7 Боруссия М - Монпелье 2:2 Боруссия М - Штутгарт 5:1 Боруссия М - Мюнхен-1860 2:1 Боруссия М - Ингольштадт 2:1 Саарбрюккен - Боруссия М 1:2 Вегберг-Бек - Боруссия М 1:1 Галлешер - Боруссия М 0:3 Обернойланд - Боруссия М 0:7 Боруссия М - Аугсбург 2:0 Байер Л - Боруссия М 2:2 Боруссия Д - Боруссия М 5:2 Боруссия М - Бохум 2:0 Штутгарт - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Унион Берлин 0:1
РБ Лейпциг
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1
Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0 РБ Лейпциг - Альтглинике 9:2 РБ Лейпциг - Сент-Трейден 4:0 РБ Лейпциг - Вердер 0:0 Ипсвич - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Удинезе 1:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг - Шальке 04 4:2 Бавария - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Вердер 2:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:5 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 1:0 Байер Л - РБ Лейпциг 2:0
Результаты матчей
Боруссия М
РБ Лейпциг
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
3:3
1 раз 50%
4:4
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:4
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Боруссия М
РБ Лейпциг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
41
23
32
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|18 - 4
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 4
|12
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|17 - 7
|12
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 6
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|6.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 5
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 10
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 9
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 13
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 9
|4
|13.
|1:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|14.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 16
|3
|15.
|1:1 Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 13
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 14
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|13 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|8 - 7
|5
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|1:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 5
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 7
|1
|17.
|1:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|7 - 7
|2
|12.
|1:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 14
|1
|15.
|1:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
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|Штутгарт
|Гирасси Серу
|10 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|7 (3)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|5 (1)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|4 (2)
|Унион Берлин
|Бехренс Кевин
|4
|Боруссия Д
|Джан Эмре
|3
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|3
|Майнц
|Ван дер Берг Сепп
|3
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 1
|Унион Берлин
|Ааронсон Бренден
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Боруссия М 0:1 РБ Лейпциг
Исход игры
Боруссия М
10.9% (13)
Ничья
21% (25)
РБ Лейпциг
68.1% (81)
Тотал 2.5
Больше
78.45% (91)
Меньше
21.55% (25)
Обе команды забьют
Да
93.1% (108)
Нет
6.9% (8)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
48.7% (58)
1:1 Ничья
14.3% (17)
1:3 РБ Лейпциг
10.1% (12)
2:1 Боруссия М
6.7% (8)
2:2 Ничья
5% (6)
0:1 РБ Лейпциг
4.2% (5)
2:3 РБ Лейпциг
2.5% (3)
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