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  4. Бундеслига 2023-2024

Германия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
Боруссия Д
 
Позже
Вольфсбург
Прогнозы 46
Боруссия Д 93.5% (43)
X 4.3% (2)
Вольфсбург 2.2% (1)
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Боруссия Д
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Боруссия Д
Вольфсбург

История личных встреч

Боруссия Д
Вольфсбург

25 матчей

84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64%
32%
4%
16 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

68%
32%
17 побед 8 ничьих 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

34 матча

61.8%
14.7%
23.5%
21 победа 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

47.1%
29.4%
23.5%
16 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
29.4%
20.6%
17 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

Б
6:0
Б
2:0
Б
6:1
Б
1:3
Б
0:2
Б
2:0
Б
0:2
Б
3:0
Б
2:0
Б
0:1
Б
0:0
Б
0:3
Б
3:0
Б
1:5
Б
5:1
Б
1:2
К
1:3
Б
2:1
Б
2:2
К
2:0
Б
2:1
Б
2:1
Б
3:3
Б
2:3
Б
1:3
Б
5:1
Б
0:3
Б
2:0
Б
1:1
Б
1:3
Б
3:0
Б
0:0
Б
2:4
Б
4:0

Голы

Всего голов

46
32

Голов в среднем за матч

2.56
2

Среднее время на гол

35
45

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

1.31
0.94

Среднее время на гол

68
95

Всего голов

67
49

Голов в среднем за матч

1.97
1.44

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

45
62

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мален Дониэлл 3 0.75
Хуммельс Матс 2 0.5
Брандт Юлиан 1 0.25
Джан Эмре 1 (1) 0.25
Ройс Марко 1 0.25
Вольф Мариус 0 0
Фюллькруг Никлас 0 0
Нмеча Феликс 0 0
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винд Йонас 5 1.25
Меле Йоаким 1 0.25
Томаш Тьягу 1 0.25
Сванберг Маттиас 0 0
Майер Ловро 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джан Эмре 3 0
Бенсебаини Рами 2 0
Аллер Себастьян 1 0
Вольф Мариус 1 0
Мален Дониэлл 1 0
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сванберг Маттиас 2 0
Арнольд Максимилиан 1 0
Герхардт Янник 1 0
Черны Вацлав 1 0
Зесигер Седрик 1 0
Майер Ловро 1 0
Меле Йоаким 1 0
Винд Йонас 1 0
Вранкс Астер 1 0
Виммер Патрик 1 0

Результаты матчей

Боруссия Д
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Вольфсбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
1
Боруссия Д
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Вольфсбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
4
Боруссия Д
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Вольфсбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

7
5

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
20%
2
50%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
3
38%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
ПСЖ - Боруссия Д 2:0 Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Бохум - Боруссия Д 1:1
Боруссия Д - Кёльн 1:0 Шотт Майнц - Боруссия Д 1:6 Боруссия Д - Аякс 3:1 Челси - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2 Сан-Диего Лойал - Боруссия Д 0:6 Рот-Вайсс Эрфурт - Боруссия Д 1:2 Рот-Вайсс Оберхаузен - Боруссия Д 2:3 Вестафалия Ринерн - Боруссия Д 0:7 Боруссия Д - Майнц 2:2 Аугсбург - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Боруссия М 5:2 Боруссия Д - Вольфсбург 6:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 4:0 Штутгарт - Боруссия Д 3:3
Вольфсбург
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0
Маккаби Берлин - Вольфсбург 0:6 Вольфсбург - Сельта 0:1 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2 Вольфсбург - Ланс 1:1 Фрайбург - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Герта 1:2 Фрайбург - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Вольфсбург 6:0 Вольфсбург - Майнц 3:0 Бохум - Вольфсбург 1:5 Вольфсбург - Байер Л 0:0 Боруссия М - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Аугсбург 2:2 Штутгарт - Вольфсбург 0:1

Результаты матчей

Боруссия Д
Вольфсбург

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Боруссия Д
Вольфсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
1
1
3
2.5
1
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
2.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 11 - 4 10
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 0 1 13 - 4 9
4.
Штутгарт
 Заявка 4 3 0 1 14 - 6 9
5.
Хоффенхайм
 Заявка 4 3 0 1 10 - 6 9
6.
Вольфсбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
7.
Боруссия Д
 Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
8.
Унион Берлин
 Заявка 4 2 0 2 9 - 7 6
9.
Фрайбург
 Заявка 4 2 0 2 5 - 10 6
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
11.
Хайденхайм
 Заявка 4 1 1 2 8 - 9 4
12.
Вердер
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
13.
Бохум
 Заявка 4 0 3 1 4 - 9 3
14.
Боруссия М
 Заявка 4 0 2 2 8 - 12 2
15.
Аугсбург
 Заявка 4 0 2 2 7 - 12 2
16.
Кёльн
 Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
17.
Дармштадт
 Заявка 4 0 1 3 5 - 13 1
18.
Майнц
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 2 2 0 0 10 - 0 6
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
3.
Байер Л
 Заявка 2 2 0 0 8 - 3 6
4.
Вольфсбург
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Бавария
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Боруссия Д
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Хайденхайм
 Заявка 2 1 0 1 6 - 5 3
9.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Унион Берлин
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
Вердер
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
13.
Бохум
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Аугсбург
 Заявка 2 0 2 0 6 - 6 2
15.
Майнц
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Дармштадт
 Заявка 2 0 1 1 4 - 7 1
17.
Кёльн
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Боруссия М
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Хоффенхайм
 Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
3.
Байер Л
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4.
Боруссия Д
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
6.
Унион Берлин
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
7.
Вольфсбург
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Штутгарт
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
9.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Боруссия М
 Заявка 2 0 2 0 7 - 7 2
12.
Кёльн
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Хайденхайм
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Бохум
 Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
15.
Вердер
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
16.
Аугсбург
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
17.
Дармштадт
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18.
Майнц
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 8
Вольфсбург Винд Йонас 5 (1)
Байер Л Бонифасе Виктор 4 (2)
Бавария Кейн Гарри 4 (1)
Унион Берлин Бехренс Кевин 4
Весь список

Топ нарушителей
Боруссия Д Джан Эмре 3
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 3
Майнц Ван дер Берг Сепп 3
Фрайбург Хёфлер Николас 1 1
Унион Берлин Ааронсон Бренден 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Вольфсбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 сентября 2023, осталось 2 дня 9 часов 17 минут.



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    • Прогнозы 46
    Боруссия Д 93.5% (43)
    X 4.3% (2)
    Вольфсбург 2.2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия Д
    Ничья
    Вольфсбург
    4.35
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    Прогнозы на матч Боруссия Д - Вольфсбург

    Исход игры
    Боруссия Д
    93.5% (43)
    Ничья
    4.3% (2)
    Вольфсбург
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.33% (33)
    Меньше
    26.67% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    68.89% (31)
    Нет
    31.11% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия Д
    47.8% (22)
    2:0 Боруссия Д
    17.4% (8)
    1:0 Боруссия Д
    8.7% (4)
    3:1 Боруссия Д
    6.5% (3)
    3:0 Боруссия Д
    4.3% (2)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
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