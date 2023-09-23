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  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Антверпен
0:0
Конец матча
РВДМ 47
0'
0:0
63' Не забитый пенальти
Янссен Винсент
0:0
74' Не забитый пенальти
Янссен Винсент
90' Желтая карточка
Рен-Аделед Жефф
90'+8
1
Бутез
Жан
34
Батай
Йелле
23
Алдервейрельд
Тоби
44
Кулибали
Сумайла
2
Де
Лат
Ричи
48
Вермирен
Артур
27
Кейта
Мандела
55
Валенсия
Энтони
24
Эккеленкамп
Юрген
10
Баликвиша
Мишель-Анже
18
Янссен
Винсент
33
Дефурни
Тео
4
Klaus
3
Ле
Жонкур
Флориан
2
Luis
Geovanny
Segovia
21
Самбу
Марсони
26
Abner
II
6
Двомо
Пьер
8
Абе
Суто
30
Мерсье
Ксавье
7
Бирон
Микаэль
9
Гейе
Махтар
Антверпен
4-2-3-1
РВДМ 47
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 5 0.71
Муйя Арбнор 2 0.29
Керк Джирано 1 0.14
Батай Йелле 1 0.14
Эккеленкамп Юрген 1 0.14
Винс Сэмюэл 1 0.14
Баликвиша Мишель-Анже 0 0
Де Лат Ричи 0 0
Ондрейка Якоб 0 0
Авила Гастон 0 0
Ван Ден Босх Зено 0 0
Кейта Мандела 0 0
Вермирен Артур 0 0
РВДМ 47
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бирон Микаэль 3 (1) 0.43
Гейе Махтар 2 0.29
Luis Geovanny Segovia 1 0.14
Да Сильва Флоран 1 0.14
Мерсье Ксавье 0 0
Де Сарт Алексис 0 0

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вермирен Артур 2 0
Кулибали Сумайла 1 0
Янссен Винсент 1 0
Баликвиша Мишель-Анже 1 0
РВДМ 47
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Abner II 2 0
Эрис Жонатан 1 0
Мерсье Ксавье 1 0
Дефурни Тео 1 0
Рен-Аделед Жефф 1 0
Де Сарт Алексис 1 0
Luis Geovanny Segovia 1 0
Klaus 1 0
Абе Суто 1 0
Эль-Уади Закария 1 0
Rikelmi 1 0
Sada Diallo 1 0

Результаты матчей

Антверпен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
РВДМ 47
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
3
Антверпен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
РВДМ 47
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

6
3
Антверпен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
РВДМ 47
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

6
6

Голы по времени матча

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

2
8
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
50%
3
38%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

11
8
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
3
38%
16-30
4
36%
1
13%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
1
9%
1
13%
76-90

Пропущено

6
13
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
17%
2
15%
1-15
1
17%
4
31%
16-30
2
33%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
33%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Барселона - Антверпен 5:0 Вестерло - Антверпен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2 АЕК - Антверпен 1:2
Антверпен - АЕК 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Антверпен - Кортрейк 6:0 Андерлехт - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0 Антверпен - Мехелен 1:1 Антверпен - Герта 1:0 Антверпен - АЕК 0:3 Антверпен - Льерс Кемпензонен 1:1 Генк - Антверпен 2:2 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Брюгге - Антверпен 2:0 Антверпен - Брюгге 3:2 Антверпен - Генк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:2 Мехелен - Антверпен 0:2
РВДМ 47
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1 РВДМ 47 - Валансьен 1:2 Стандард - РВДМ 47 1:1 Брюгге - РВДМ 47 7:1
РВДМ 47 - Мехелен 1:0 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 РВДМ 47 - Генк 0:4 РВДМ 47 - Лион 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Андерлехт (до 23 лет) 1:0 Брюгге-2 - РВДМ 47 1:3 Льерс Кемпензонен - РВДМ 47 0:3 РВДМ 47 - Васланд-Беверен 1:1 РВДМ 47 - Беерсхот-Вильрейк 4:0 Беерсхот-Вильрейк - РВДМ 47 1:1 РВДМ 47 - Виртон 0:0 Андерлехт (до 23 лет) - РВДМ 47 0:4 РВДМ 47 - Брюгге-2 3:2 Васланд-Беверен - РВДМ 47 2:1

Результаты матчей

Антверпен
РВДМ 47

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
6
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
7:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
7:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Антверпен
РВДМ 47

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
2
5
2
5
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5
1
6
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 6 4 2 0 12 - 7 14
2.
Андерлехт
 7 4 2 1 9 - 7 14
3.
Брюгге
 6 4 1 1 19 - 6 13
4.
Серкль Брюгге
 7 4 0 3 8 - 5 12
5.
Антверпен
 7 3 3 1 13 - 4 12
6.
Генк
 6 3 2 1 8 - 2 11
7.
Сент-Трейден
 7 3 2 2 7 - 6 11
8.
РВДМ 47
 7 3 2 2 7 - 14 11
9.
Унион Сент-Жиллуаз
 6 3 1 2 10 - 9 10
10.
Эйпен
 7 3 1 3 10 - 13 10
11.
Мехелен
 8 3 1 4 10 - 9 10
12.
АХ Лёвен
 8 2 3 3 11 - 14 9
13.
Стандард
 8 1 4 3 6 - 7 7
14.
Спортинг Шарлеруа
 8 1 4 3 7 - 11 7
15.
Вестерло
 8 0 2 6 7 - 16 2
16.
Кортрейк
 8 0 2 6 6 - 20 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 3 3 0 0 5 - 2 9
2.
Брюгге
 3 2 1 0 12 - 4 7
3.
Антверпен
 3 2 1 0 7 - 0 7
4.
Гент
 3 2 1 0 7 - 5 7
5.
Унион Сент-Жиллуаз
 4 2 1 1 9 - 5 7
6.
Серкль Брюгге
 3 2 0 1 4 - 2 6
7.
РВДМ 47
 3 2 0 1 3 - 5 6
8.
Мехелен
 4 2 0 2 6 - 3 6
9.
Сент-Трейден
 4 2 0 2 3 - 3 6
10.
Спортинг Шарлеруа
 4 1 3 0 4 - 3 6
11.
АХ Лёвен
 4 1 2 1 6 - 4 5
12.
Эйпен
 4 1 1 2 6 - 11 4
13.
Генк
 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Стандард
 4 0 2 2 1 - 3 2
15.
Кортрейк
 4 0 2 2 4 - 7 2
16.
Вестерло
 4 0 0 4 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Гент
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Брюгге
 3 2 0 1 7 - 2 6
4.
Эйпен
 3 2 0 1 4 - 2 6
5.
Серкль Брюгге
 4 2 0 2 4 - 3 6
6.
Сент-Трейден
 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
Антверпен
 4 1 2 1 6 - 4 5
8.
Стандард
 4 1 2 1 5 - 4 5
9.
Андерлехт
 4 1 2 1 4 - 5 5
10.
РВДМ 47
 4 1 2 1 4 - 9 5
11.
Мехелен
 4 1 1 2 4 - 6 4
12.
АХ Лёвен
 4 1 1 2 5 - 10 4
13.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 1 0 1 1 - 4 3
14.
Вестерло
 4 0 2 2 4 - 6 2
15.
Спортинг Шарлеруа
 4 0 1 3 3 - 8 1
16.
Кортрейк
 4 0 0 4 2 - 13 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 5 (1)
Антверпен Янссен Винсент 5
Серкль Брюгге Денкей Кевин 5
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 4 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 4
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 5
Кортрейк Nayel Mehssatou 5
Кортрейк Авенатти Фелипе 1 2
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 2
Стандард Nathan Ngoy 1 2
Весь список
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