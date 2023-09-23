Тур: 8. Стадион: Босуил.
0'
0:0
63' Не забитый пенальтиЯнссен Винсент
0:0
74' Не забитый пенальтиЯнссен Винсент
90' Желтая карточкаРен-Аделед Жефф
90'+8
Ход матча
63'
0:0
74'
0:0
90'
Прогноз на матч от Liveresult
34
Батай
Йелле
33
Дефурни
Тео
4
Klaus
26
Abner
II
8
Абе
Суто
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Муйя АрбнорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
33 Дефурни ТеоВратарь
-
4 KlausЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Abner IIЗащитник
- Полузащитник
-
8 Абе СутоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Защитник
-
11 Дайлли НиклоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Sada Diallo
-
17 Ilay Camara
-
Главный тренер: Клаудио Касапа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янссен Винсент
|5
|0.71
|Муйя Арбнор
|2
|0.29
|Керк Джирано
|1
|0.14
|Батай Йелле
|1
|0.14
|Эккеленкамп Юрген
|1
|0.14
|Винс Сэмюэл
|1
|0.14
|Баликвиша Мишель-Анже
|0
|0
|Де Лат Ричи
|0
|0
|Ондрейка Якоб
|0
|0
|Авила Гастон
|0
|0
|Ван Ден Босх Зено
|0
|0
|Кейта Мандела
|0
|0
|Вермирен Артур
|0
|0
РВДМ 47
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бирон Микаэль
|3 (1)
|0.43
|Гейе Махтар
|2
|0.29
|Luis Geovanny Segovia
|1
|0.14
|Да Сильва Флоран
|1
|0.14
|Мерсье Ксавье
|0
|0
|Де Сарт Алексис
|0
|0
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вермирен Артур
|2
|0
|Кулибали Сумайла
|1
|0
|Янссен Винсент
|1
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|1
|0
РВДМ 47
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Abner II
|2
|0
|Эрис Жонатан
|1
|0
|Мерсье Ксавье
|1
|0
|Дефурни Тео
|1
|0
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0
|Де Сарт Алексис
|1
|0
|Luis Geovanny Segovia
|1
|0
|Klaus
|1
|0
|Абе Суто
|1
|0
|Эль-Уади Закария
|1
|0
|Rikelmi
|1
|0
|Sada Diallo
|1
|0
Результаты матчей
Антверпен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
РВДМ 47
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
3
Антверпен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
РВДМ 47
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
6
3
Антверпен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
РВДМ 47
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
6
6
Голы по времени матча
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
2
8
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
50%
3
38%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
11
8
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
3
38%
16-30
4
36%
1
13%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
1
9%
1
13%
76-90
Пропущено
6
13
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
17%
2
15%
1-15
1
17%
4
31%
16-30
2
33%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
33%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Барселона - Антверпен 5:0 Вестерло - Антверпен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2 АЕК - Антверпен 1:2
Антверпен - АЕК 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Антверпен - Кортрейк 6:0 Андерлехт - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0 Антверпен - Мехелен 1:1 Антверпен - Герта 1:0 Антверпен - АЕК 0:3 Антверпен - Льерс Кемпензонен 1:1 Генк - Антверпен 2:2 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Брюгге - Антверпен 2:0 Антверпен - Брюгге 3:2 Антверпен - Генк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:2 Мехелен - Антверпен 0:2
РВДМ 47
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1 РВДМ 47 - Валансьен 1:2 Стандард - РВДМ 47 1:1 Брюгге - РВДМ 47 7:1
РВДМ 47 - Мехелен 1:0 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 РВДМ 47 - Генк 0:4 РВДМ 47 - Лион 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Андерлехт (до 23 лет) 1:0 Брюгге-2 - РВДМ 47 1:3 Льерс Кемпензонен - РВДМ 47 0:3 РВДМ 47 - Васланд-Беверен 1:1 РВДМ 47 - Беерсхот-Вильрейк 4:0 Беерсхот-Вильрейк - РВДМ 47 1:1 РВДМ 47 - Виртон 0:0 Андерлехт (до 23 лет) - РВДМ 47 0:4 РВДМ 47 - Брюгге-2 3:2 Васланд-Беверен - РВДМ 47 2:1
Результаты матчей
Антверпен
РВДМ 47
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
6
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
7:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
7:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Антверпен
РВДМ 47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
34
25
25
16
16
16
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|5 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|5
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|5
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|4 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|4
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 5
|Кортрейк
|Nayel Mehssatou
|5
|Кортрейк
|Авенатти Фелипе
|1 2
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 2
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 2