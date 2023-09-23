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  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Мехелен
1:2
Конец матча
АХ Лёвен
0'
0:1
2' Гол
Торстейнссон Йон
6' Желтая карточка
Ванлерберге Йорди
14' Желтая карточка
Уолш Сэнди
0:1
15' Не забитый пенальти
Торстейнссон Йон
0:2
45' Гол
Мазиз Юссеф
1:2
46' Гол
Флюке Патрик
49' Желтая карточка
Лаубербах Лион
57' Желтая карточка
Шрейверс Сьебе
72' Желтая карточка
Мазиз Юссеф
73' Желтая карточка
Мендиль Хамза
90' Желтая карточка
Конате Мори
90' Желтая карточка
Сторм Никола
90'+8
1
Куке
Гетан
5
Уолш
Сэнди
30
Ванлерберге
Йорди
22
Коббо
Элиас
23
Фулон
Дам
16
Схоофс
Роб
8
Конате
Мори
77
Флюке
Патрик
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
20
Лаубербах
Лион
16
Прево
Максенс
23
Joel
Schingtienne
28
Плетинкс
Эвауд
18
Мигель
Флориан
52
Richie
Sagrado
20
Мендиль
Хамза
6
Дом
Джорен
8
Шрейверс
Сьебе
7
Торстейнссон
Йон
88
Мазиз
Юссеф
43
Nachon
Nsingi
Мехелен
4-2-3-1
АХ Лёвен
3-4-2-1

История личных встреч

Мехелен
АХ Лёвен

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
44.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед

21 матч

33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

38.1%
28.6%
33.3%
8 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

ПДА
4:1
ПДА
0:0
ПДА
2:0
ПДА
2:2
ПДА
1:2
ТМС
3:0
ТМК
3:0
ТМК
4:4
ПДБВЭ
2:1
ПДБВЭ
1:3
ПДБПЭ
3:0
ПДБПЭ
1:1
ТМК
4:2
ТМК
1:1
ЛП
3:1
ЛП
2:1
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:5
ЛЖ
0:3
ЛЖ
1:2
ЛЖ
3:1

Голы

Всего голов

13
19

Голов в среднем за матч

1.63
1.46

Среднее время на гол

55
61

Всего голов

28
11

Голов в среднем за матч

2.15
1.38

Среднее время на гол

41
65

Всего голов

41
30

Голов в среднем за матч

1.95
1.43

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

46
63

Бомбардиры внутри турнира

Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Схоофс Роб 2 0.25
Лаубербах Лион 2 0.25
Хайреманс Джеффри 1 0.13
Флюке Патрик 1 0.13
Мрабти Керим 1 0.13
Rafik Belghali 1 0.13
Бейтс Дэвид 1 0.13
Сторм Никола 0 0
Маледе Йонас 0 0
АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мазиз Юссеф 2 0.25
Richie Sagrado 2 0.25
Торстейнссон Йон 2 0.25
Nathaniel Opoku 1 (1) 0.13
Рикка Федерико 1 0.13
Браут-Брюнес Джонатан 1 0.13
Joel Schingtienne 1 0.13
Шрейверс Сьебе 1 (1) 0.13
Мигель Флориан 0 0
Влитинк Тибо 0 0
Мендиль Хамза 0 0
Кийине Софиан 0 0
Nachon Nsingi 0 0

Карточки

Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сторм Никола 2 0
Ванлерберге Йорди 2 0
Фулон Дам 2 0
Хайреманс Джеффри 1 0
Уолш Сэнди 1 0
Бейтс Дэвид 1 0
Нгой Жульен 1 0
Конате Мори 1 0
Лаубербах Лион 1 0
Маледе Йонас 1 0
Rafik Belghali 1 0
АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендиль Хамза 5 1
Влитинк Тибо 2 0
Мазиз Юссеф 2 0
Кийине Софиан 2 0
Торстейнссон Йон 2 0
Ezechiel Banzuzi 2 0
Richie Sagrado 2 0
Дом Джорен 1 0
Шрейверс Сьебе 1 0
Мертенс Матье 1 0
Плетинкс Эвауд 1 0
Nachon Nsingi 1 0

Результаты матчей

Мехелен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
АХ Лёвен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
3
Мехелен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
АХ Лёвен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

3
5
Мехелен
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
0% (0)
25% (2)
АХ Лёвен
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

7
5
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
2
40%
76-90

Пропущено

2
10
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
1
50%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
50%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
3
75%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

10
11
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
20%
3
27%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
5
50%
3
27%
76-90

Пропущено

9
14
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
11%
1
7%
1-15
2
22%
2
14%
16-30
2
22%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
3
33%
2
14%
61-75
1
11%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Мехелен
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Сент-Трейден - Мехелен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:0 Вестерло - Мехелен 2:3 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 4:0
РВДМ 47 - Мехелен 1:0 Мехелен - Гент 0:1 Брюгге - Мехелен 1:1 Антверпен - Мехелен 1:1 Мехелен - Маккаби Нетания 3:2 Васланд-Беверен - Мехелен 0:3 Рюпель Бом - Мехелен 0:3 Темпо Оверийсе - Мехелен 0:5 Мехелен - Антверпен 0:2 Андерлехт - Мехелен 2:3 Мехелен - Гент 1:1 АХ Лёвен - Мехелен 4:1 Мехелен - Брюгге 0:3 Мехелен - Ломмель 0:4 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 1:0
АХ Лёвен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
АХ Лёвен - Гент 1:1 АХ Лёвен - Кортрейк 3:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Антверпен 1:1
Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1 Лестер - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Васланд-Беверен 5:1 Генк - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 АХ Лёвен - Тинен 4:0 АХ Лёвен - Расинг Мехелен 3:0 АХ Лёвен - Бертем-Лифдаал 9:0 АХ Лёвен - Стандард 3:2 Остенде - АХ Лёвен 0:4 АХ Лёвен - Мехелен 4:1 Генк - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:2 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:1

Результаты матчей

Мехелен
АХ Лёвен

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
6 раз 75%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Мехелен
АХ Лёвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
2
6
1.5
2
6
2
6
2.5
1
7
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 6 4 2 0 12 - 7 14
2.
Андерлехт
 7 4 2 1 9 - 7 14
3.
Брюгге
 6 4 1 1 19 - 6 13
4.
Серкль Брюгге
 7 4 0 3 8 - 5 12
5.
Антверпен
 0:0 7 3 3 1 13 - 4 12
6.
Генк
 6 3 2 1 8 - 2 11
7.
Сент-Трейден
 7 3 2 2 7 - 6 11
8.
РВДМ 47
 0:0 7 3 2 2 7 - 14 11
9.
Унион Сент-Жиллуаз
 6 3 1 2 10 - 9 10
10.
Эйпен
 7 3 1 3 10 - 13 10
11.
Мехелен
 8 3 1 4 10 - 9 10
12.
АХ Лёвен
 8 2 3 3 11 - 14 9
13.
Стандард
 8 1 4 3 6 - 7 7
14.
Спортинг Шарлеруа
 8 1 4 3 7 - 11 7
15.
Вестерло
 8 0 2 6 7 - 16 2
16.
Кортрейк
 8 0 2 6 6 - 20 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 3 3 0 0 5 - 2 9
2.
Брюгге
 3 2 1 0 12 - 4 7
3.
Антверпен
 0:0 3 2 1 0 7 - 0 7
4.
Гент
 3 2 1 0 7 - 5 7
5.
Унион Сент-Жиллуаз
 4 2 1 1 9 - 5 7
6.
Серкль Брюгге
 3 2 0 1 4 - 2 6
7.
РВДМ 47
 0:0 3 2 0 1 3 - 5 6
8.
Мехелен
 4 2 0 2 6 - 3 6
9.
Сент-Трейден
 4 2 0 2 3 - 3 6
10.
Спортинг Шарлеруа
 4 1 3 0 4 - 3 6
11.
АХ Лёвен
 4 1 2 1 6 - 4 5
12.
Эйпен
 4 1 1 2 6 - 11 4
13.
Генк
 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Стандард
 4 0 2 2 1 - 3 2
15.
Кортрейк
 4 0 2 2 4 - 7 2
16.
Вестерло
 4 0 0 4 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Гент
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Брюгге
 3 2 0 1 7 - 2 6
4.
Эйпен
 3 2 0 1 4 - 2 6
5.
Серкль Брюгге
 4 2 0 2 4 - 3 6
6.
Сент-Трейден
 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
Антверпен
 0:0 4 1 2 1 6 - 4 5
8.
Стандард
 4 1 2 1 5 - 4 5
9.
Андерлехт
 4 1 2 1 4 - 5 5
10.
РВДМ 47
 0:0 4 1 2 1 4 - 9 5
11.
Мехелен
 4 1 1 2 4 - 6 4
12.
АХ Лёвен
 4 1 1 2 5 - 10 4
13.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 1 0 1 1 - 4 3
14.
Вестерло
 4 0 2 2 4 - 6 2
15.
Спортинг Шарлеруа
 4 0 1 3 3 - 8 1
16.
Кортрейк
 4 0 0 4 2 - 13 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 5 (1)
Антверпен Янссен Винсент 5
Серкль Брюгге Денкей Кевин 5
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 4 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 4
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 5
Кортрейк Nayel Mehssatou 5
Кортрейк Авенатти Фелипе 1 2
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 2
Стандард Nathan Ngoy 1 2
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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