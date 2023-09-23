Тур: 8. Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне.
0'
0:1
2' ГолТорстейнссон Йон
6' Желтая карточкаВанлерберге Йорди
14' Желтая карточкаУолш Сэнди
0:1
15' Не забитый пенальтиТорстейнссон Йон
0:2
45' ГолМазиз Юссеф
1:2
46' ГолФлюке Патрик
49' Желтая карточкаЛаубербах Лион
57' Желтая карточкаШрейверс Сьебе
72' Желтая карточкаМазиз Юссеф
73' Желтая карточкаМендиль Хамза
90' Желтая карточкаКонате Мори
90' Желтая карточкаСторм Никола
90'+8
Ход матча
2'
14'
15'
0:1
45'
0:2
46'
1:2
49'
57'
72'
73'
90'
90'
22
Коббо
Элиас
23
Фулон
Дам
16
Схоофс
Роб
77
Флюке
Патрик
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
88
Мазиз
Юссеф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Коббо ЭлиасЗащитник
-
23 Фулон ДамЗащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Флюке ПатрикПолузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Бейтс ДэвидЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Стивен Дефур
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Раве ОреганВратарь
- Полузащитник
-
17 Мисао КентоПолузащитник
-
15 Н'Дри КонанНападающий
-
77 Влитинк ТибоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Марк Брис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Мехелен
АХ Лёвен
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.9%
44.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед
21 матч
33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
38.1%
28.6%
33.3%
8 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
19
Голов в среднем за матч
1.63
1.46
Среднее время на гол
55
61
Всего голов
28
11
Голов в среднем за матч
2.15
1.38
Среднее время на гол
41
65
Всего голов
41
30
Голов в среднем за матч
1.95
1.43
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
46
63
Бомбардиры внутри турнира
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Схоофс Роб
|2
|0.25
|Лаубербах Лион
|2
|0.25
|Хайреманс Джеффри
|1
|0.13
|Флюке Патрик
|1
|0.13
|Мрабти Керим
|1
|0.13
|Rafik Belghali
|1
|0.13
|Бейтс Дэвид
|1
|0.13
|Сторм Никола
|0
|0
|Маледе Йонас
|0
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мазиз Юссеф
|2
|0.25
|Richie Sagrado
|2
|0.25
|Торстейнссон Йон
|2
|0.25
|Nathaniel Opoku
|1 (1)
|0.13
|Рикка Федерико
|1
|0.13
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0.13
|Joel Schingtienne
|1
|0.13
|Шрейверс Сьебе
|1 (1)
|0.13
|Мигель Флориан
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
|Мендиль Хамза
|0
|0
|Кийине Софиан
|0
|0
|Nachon Nsingi
|0
|0
Карточки
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сторм Никола
|2
|0
|Ванлерберге Йорди
|2
|0
|Фулон Дам
|2
|0
|Хайреманс Джеффри
|1
|0
|Уолш Сэнди
|1
|0
|Бейтс Дэвид
|1
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Конате Мори
|1
|0
|Лаубербах Лион
|1
|0
|Маледе Йонас
|1
|0
|Rafik Belghali
|1
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендиль Хамза
|5
|1
|Влитинк Тибо
|2
|0
|Мазиз Юссеф
|2
|0
|Кийине Софиан
|2
|0
|Торстейнссон Йон
|2
|0
|Ezechiel Banzuzi
|2
|0
|Richie Sagrado
|2
|0
|Дом Джорен
|1
|0
|Шрейверс Сьебе
|1
|0
|Мертенс Матье
|1
|0
|Плетинкс Эвауд
|1
|0
|Nachon Nsingi
|1
|0
Результаты матчей
Мехелен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
АХ Лёвен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
3
Мехелен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
АХ Лёвен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
3
5
Мехелен
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
0% (0)
25% (2)
АХ Лёвен
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
5
8
Голы по времени матча
Забито
7
5
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
2
40%
76-90
Пропущено
2
10
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
1
50%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
50%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
3
75%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
10
11
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
20%
3
27%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
5
50%
3
27%
76-90
Пропущено
9
14
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
11%
1
7%
1-15
2
22%
2
14%
16-30
2
22%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
3
33%
2
14%
61-75
1
11%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Мехелен
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Сент-Трейден - Мехелен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:0 Вестерло - Мехелен 2:3 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 4:0
РВДМ 47 - Мехелен 1:0 Мехелен - Гент 0:1 Брюгге - Мехелен 1:1 Антверпен - Мехелен 1:1 Мехелен - Маккаби Нетания 3:2 Васланд-Беверен - Мехелен 0:3 Рюпель Бом - Мехелен 0:3 Темпо Оверийсе - Мехелен 0:5 Мехелен - Антверпен 0:2 Андерлехт - Мехелен 2:3 Мехелен - Гент 1:1 АХ Лёвен - Мехелен 4:1 Мехелен - Брюгге 0:3 Мехелен - Ломмель 0:4 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 1:0
АХ Лёвен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
АХ Лёвен - Гент 1:1 АХ Лёвен - Кортрейк 3:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Антверпен 1:1
Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1 Лестер - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Васланд-Беверен 5:1 Генк - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 АХ Лёвен - Тинен 4:0 АХ Лёвен - Расинг Мехелен 3:0 АХ Лёвен - Бертем-Лифдаал 9:0 АХ Лёвен - Стандард 3:2 Остенде - АХ Лёвен 0:4 АХ Лёвен - Мехелен 4:1 Генк - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:2 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:1
Результаты матчей
Мехелен
АХ Лёвен
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
6 раз 75%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Мехелен
АХ Лёвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
26
26
26
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|12 - 7
|14
|2.
|7
|4
|2
|1
|9 - 7
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|19 - 6
|13
|4.
|7
|4
|0
|3
|8 - 5
|12
|5.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|13 - 4
|12
|6.
|6
|3
|2
|1
|8 - 2
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|8.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|7 - 14
|11
|9.
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|10.
|7
|3
|1
|3
|10 - 13
|10
|11.
|8
|3
|1
|4
|10 - 9
|10
|12.
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|13.
|8
|1
|4
|3
|6 - 7
|7
|14.
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|15.
|8
|0
|2
|6
|7 - 16
|2
|16.
|8
|0
|2
|6
|6 - 20
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|12 - 4
|7
|3.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|6 - 3
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|10.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|6 - 11
|4
|13.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|15.
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|16.
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|9.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|10.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 9
|5
|11.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|13.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|14.
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|15.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|16.
|4
|0
|0
|4
|2 - 13
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|5 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|5
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|5
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|4 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|4
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 5
|Кортрейк
|Nayel Mehssatou
|5
|Кортрейк
|Авенатти Фелипе
|1 2
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 2
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 2