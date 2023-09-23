Тур: 8. Стадион: Дю Паи де Шарлеруа.
1:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
32'
16
Коффи
Херве
25
Марк
Дамьен
29
Рогель
Жан
44
Сильва
Жоао
54
Оджо
Шейи
89
Аудоор
Линнт
11
Dion
De
Neve
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
-
25 Марк ДамьенЗащитник
- Защитник
-
29 Рогель ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
-
10 Баджи ЮссуфНападающий
-
-
-
-
42 Thomas Lutte
-
Главный тренер: Маццу Феличе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
-
54 Оджо ШейиПолузащитник
-
89 Аудоор ЛиннтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Dion De NeveПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
95 Пирар ЛюкаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Дэвис АйзекНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Edward Still
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даббаг Одай
|2
|0.25
|Драгснес Ветле
|1
|0.13
|Андреу Стелиос
|1
|0.13
|Гуагон Парфэйт
|1
|0.13
|Илаймахаритра Марко
|1 (1)
|0.13
|Зоргане Адем
|0
|0
|Мбенза Исаак
|0
|0
|Рогель Жан
|0
|0
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Abdelkahar Kadri
|2
|0.25
|Авенатти Фелипе
|2 (1)
|0.25
|Dion De Neve
|1
|0.13
|Дэвис Айзек
|1
|0.13
|Бруно Массимо
|0
|0
|Оджо Шейи
|0
|0
Карточки
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илаймахаритра Марко
|2
|1
|Багер Йонас
|3
|0
|Хейманс Дан
|3
|0
|Андреу Стелиос
|2
|0
|Nikola Stulic
|0
|1
|Марк Дамьен
|1
|0
|Мбенза Исаак
|1
|0
|Кнежевич Стефан
|1
|0
|Зоргане Адем
|1
|0
|Рогель Жан
|1
|0
|Mehdi Boukamir
|1
|0
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nayel Mehssatou
|5
|0
|Авенатти Фелипе
|2
|1
|Кана Марко
|1
|1
|Сильва Жоао
|2
|0
|Малинов Кристиян
|2
|0
|Аудоор Линнт
|2
|0
|Martin Wasinski
|2
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
|Dion De Neve
|1
|0
|Lars Montegnies
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Шарлеруа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Кортрейк
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
4
Спортинг Шарлеруа
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Кортрейк
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
0
3
Спортинг Шарлеруа
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Кортрейк
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
3
7
Голы по времени матча
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
33%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
25%
76-90
Пропущено
3
10
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
10%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
7
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
38%
2
29%
76-90
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
2
33%
2
25%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
2
33%
1
13%
76-90
Пропущено
11
17
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
9%
1
6%
1-15
2
18%
2
12%
16-30
3
27%
3
18%
31-45
0
0%
6
35%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
5
45%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Шарлеруа
(7 матчей)
Кортрейк
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Кортрейк - Андерлехт 2:2 АХ Лёвен - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Стандард 1:1 Кортрейк - Эйпен 1:3
Антверпен - Кортрейк 6:0 Кортрейк - Сент-Трейден 0:1 Гент - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Волендам 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 1:0 Валвейк - Кортрейк 0:0 Кортрейк - РВДМ 47 2:1 Кортрейк - Васланд-Беверен 0:2 Уденаарде - Кортрейк 2:4 КРК Харелбеке - Кортрейк 2:6 ФК Вервик - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:4 Антверпен - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Эйпен 0:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Брюгге 1:0
Результаты матчей
Спортинг Шарлеруа
Кортрейк
Точный счет
1:1
3 раза 100%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Спортинг Шарлеруа
Кортрейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
16
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|12 - 7
|14
|2.
|7
|4
|2
|1
|9 - 7
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|19 - 6
|13
|4.
|7
|4
|0
|3
|8 - 5
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|13 - 4
|11
|6.
|6
|3
|2
|1
|8 - 2
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|8.
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|9.
|6
|3
|1
|2
|7 - 14
|10
|10.
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|11.
|7
|3
|1
|3
|10 - 13
|10
|12.
|8
|1
|4
|3
|6 - 7
|7
|13.
|1:0
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|14.
|7
|1
|3
|3
|9 - 13
|6
|15.
|8
|0
|2
|6
|7 - 16
|2
|16.
|0:1
|8
|0
|2
|6
|6 - 20
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|12 - 4
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|5.
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|10.
|1:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|6 - 11
|4
|13.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|15.
|0:1
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|16.
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|9.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|10.
|3
|1
|1
|1
|4 - 9
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|13.
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|14.
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|15.
|1:0
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|16.
|0:1
|4
|0
|0
|4
|2 - 13
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|5 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|5
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|5
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|4 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|4
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 4
|Кортрейк
|Nayel Mehssatou
|5
|Кортрейк
|Авенатти Фелипе
|1 2
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 2
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 2