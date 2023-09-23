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  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Спортинг Шарлеруа
1:0
Первый тайм: 45+'
Кортрейк
0'
1:0
32' Гол
Мбенза Исаак

Ход матча

32'
Мбенза Исаак
(Илаймахаритра Марко)
1:0
Лучшие коэффициенты
Спортинг Шарлеруа
Ничья
Кортрейк
1.64
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6.90
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5.36
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Все Коэффициенты
16
Коффи
Херве
2
Багер
Йонас
25
Марк
Дамьен
21
Андреу
Стелиос
29
Рогель
Жан
26
Илаймахаритра
Марко
6
Зоргане
Адем
15
Драгснес
Ветле
8
Гуагон
Парфэйт
9
Даббаг
Одай
7
Мбенза
Исаак
1
Tom
Vandenberghe
4
Мампасси
Марк
Рене
66
Радованович
Александар
44
Сильва
Жоао
54
Оджо
Шейи
89
Аудоор
Линнт
10
Abdelkahar
Kadri
27
Сиссако
Абдулайе
11
Dion
De
Neve
99
Эль-Идрисси
Мунем
20
Авенатти
Фелипе
Спортинг Шарлеруа
3-4-3
Кортрейк
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даббаг Одай 2 0.25
Драгснес Ветле 1 0.13
Андреу Стелиос 1 0.13
Гуагон Парфэйт 1 0.13
Илаймахаритра Марко 1 (1) 0.13
Зоргане Адем 0 0
Мбенза Исаак 0 0
Рогель Жан 0 0
Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Abdelkahar Kadri 2 0.25
Авенатти Фелипе 2 (1) 0.25
Dion De Neve 1 0.13
Дэвис Айзек 1 0.13
Бруно Массимо 0 0
Оджо Шейи 0 0

Карточки

Спортинг Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 2 1
Багер Йонас 3 0
Хейманс Дан 3 0
Андреу Стелиос 2 0
Nikola Stulic 0 1
Марк Дамьен 1 0
Мбенза Исаак 1 0
Кнежевич Стефан 1 0
Зоргане Адем 1 0
Рогель Жан 1 0
Mehdi Boukamir 1 0
Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nayel Mehssatou 5 0
Авенатти Фелипе 2 1
Кана Марко 1 1
Сильва Жоао 2 0
Малинов Кристиян 2 0
Аудоор Линнт 2 0
Martin Wasinski 2 0
Мбайо Дилан 1 0
Dion De Neve 1 0
Lars Montegnies 1 0

Результаты матчей

Спортинг Шарлеруа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Кортрейк
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
4
Спортинг Шарлеруа
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Кортрейк
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

0
3
Спортинг Шарлеруа
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Кортрейк
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
33%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Пропущено

3
10
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
10%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
7
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
38%
2
29%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
2
33%
2
25%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
2
33%
1
13%
76-90

Пропущено

11
17
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
9%
1
6%
1-15
2
18%
2
12%
16-30
3
27%
3
18%
31-45
0
0%
6
35%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
5
45%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Шарлеруа
(7 матчей)
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 поражения
Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2 Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0
Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1
Кортрейк
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Кортрейк - Андерлехт 2:2 АХ Лёвен - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Стандард 1:1 Кортрейк - Эйпен 1:3
Антверпен - Кортрейк 6:0 Кортрейк - Сент-Трейден 0:1 Гент - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Волендам 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 1:0 Валвейк - Кортрейк 0:0 Кортрейк - РВДМ 47 2:1 Кортрейк - Васланд-Беверен 0:2 Уденаарде - Кортрейк 2:4 КРК Харелбеке - Кортрейк 2:6 ФК Вервик - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:4 Антверпен - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Эйпен 0:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Брюгге 1:0

Результаты матчей

Спортинг Шарлеруа
Кортрейк

Точный счет

1:1
3 раза 100%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Спортинг Шарлеруа
Кортрейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1
3
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1
6
1.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 6 4 2 0 12 - 7 14
2.
Андерлехт
 7 4 2 1 9 - 7 14
3.
Брюгге
 6 4 1 1 19 - 6 13
4.
Серкль Брюгге
 7 4 0 3 8 - 5 12
5.
Антверпен
 6 3 2 1 13 - 4 11
6.
Генк
 6 3 2 1 8 - 2 11
7.
Сент-Трейден
 7 3 2 2 7 - 6 11
8.
Унион Сент-Жиллуаз
 6 3 1 2 10 - 9 10
9.
РВДМ 47
 6 3 1 2 7 - 14 10
10.
Мехелен
 7 3 1 3 9 - 7 10
11.
Эйпен
 7 3 1 3 10 - 13 10
12.
Стандард
 8 1 4 3 6 - 7 7
13.
Спортинг Шарлеруа
 1:0 8 1 4 3 7 - 11 7
14.
АХ Лёвен
 7 1 3 3 9 - 13 6
15.
Вестерло
 8 0 2 6 7 - 16 2
16.
Кортрейк
 0:1 8 0 2 6 6 - 20 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 3 3 0 0 5 - 2 9
2.
Брюгге
 3 2 1 0 12 - 4 7
3.
Гент
 3 2 1 0 7 - 5 7
4.
Унион Сент-Жиллуаз
 4 2 1 1 9 - 5 7
5.
Антверпен
 2 2 0 0 7 - 0 6
6.
Мехелен
 3 2 0 1 5 - 1 6
7.
Серкль Брюгге
 3 2 0 1 4 - 2 6
8.
РВДМ 47
 3 2 0 1 3 - 5 6
9.
Сент-Трейден
 4 2 0 2 3 - 3 6
10.
Спортинг Шарлеруа
 1:0 4 1 3 0 4 - 3 6
11.
АХ Лёвен
 4 1 2 1 6 - 4 5
12.
Эйпен
 4 1 1 2 6 - 11 4
13.
Генк
 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Стандард
 4 0 2 2 1 - 3 2
15.
Кортрейк
 0:1 4 0 2 2 4 - 7 2
16.
Вестерло
 4 0 0 4 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Гент
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Брюгге
 3 2 0 1 7 - 2 6
4.
Эйпен
 3 2 0 1 4 - 2 6
5.
Серкль Брюгге
 4 2 0 2 4 - 3 6
6.
Сент-Трейден
 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
Антверпен
 4 1 2 1 6 - 4 5
8.
Стандард
 4 1 2 1 5 - 4 5
9.
Андерлехт
 4 1 2 1 4 - 5 5
10.
РВДМ 47
 3 1 1 1 4 - 9 4
11.
Мехелен
 4 1 1 2 4 - 6 4
12.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 1 0 1 1 - 4 3
13.
Вестерло
 4 0 2 2 4 - 6 2
14.
АХ Лёвен
 3 0 1 2 3 - 9 1
15.
Спортинг Шарлеруа
 1:0 4 0 1 3 3 - 8 1
16.
Кортрейк
 0:1 4 0 0 4 2 - 13 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 5 (1)
Антверпен Янссен Винсент 5
Серкль Брюгге Денкей Кевин 5
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 4 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 4
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 4
Кортрейк Nayel Mehssatou 5
Кортрейк Авенатти Фелипе 1 2
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 2
Стандард Nathan Ngoy 1 2
Весь список
Лучшие коэффициенты
Спортинг Шарлеруа
Ничья
Кортрейк
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