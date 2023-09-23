Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Команда Ботошани имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Дукан Рэзван взял и забрал мяч на выходе

48' Kablan N'Goma создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Флореску Эдуард навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Флореску Эдуард из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Cristian Mihai тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

43' Матч возобновится спорным мячом

42' Матч остановлен

42' Флореску Эдуард из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Флореску Эдуард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Иличич Мирослав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Удар от ворот произведет Ботошани

37' Абейд Али пробует нанести удар издали, но Razvan Ducan держит все под контролем

37' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

36' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Пий Джуниор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

34' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Виргиль Пинсон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

33' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

32' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Команда Ботошани забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

30' Г О О О О О Л - Флореску Эдуард из команды Ботошани забивает пенальти левой ногой! Удар был по центру, но Florin Iacob прыгнул вправо!

29' После проверки VAR судья изменил решение - Ботошани пробьет пенальти!

29' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Ботошани

28' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

27' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Матч возобновится спорным мячом

24' Матч остановлен

23' Оооо... вот это был удар! Adams Friday должен был забить с этой позиции.

23' Пий Джуниор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Матч возобновлен

20' Kablan N'Goma на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Якоб Флорин взял и забрал мяч на выходе

18' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Шерони Алин нанес удар головой, но Florin Iacob спокойно отбил мяч.

16' Флореску Эдуард из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Якоб Флорин взял и забрал мяч на выходе

13' Якоб Флорин взял и забрал мяч на выходе

12' Якоб Флорин взял и забрал мяч на выходе

12' Виргиль Пинсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Флореску Эдуард навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Хорошую попытку сделал Иличич Мирослав . Удар в створ, но вратарь начеку

11' Kablan N'Goma создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Матч возобновлен

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Удар от ворот произведет Ботошани

8' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Фабри Андрей бьет со штрафного в створ, но Razvan Ducan держит все под контролем

5' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Флореску Эдуард навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Denis Dumitrascu ослабляет давление, выбив мяч.

4' Флореску Эдуард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Флореску Эдуард не смог попасть в створ ударом издали

3' Kablan N'Goma создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Матч возобновлен

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре