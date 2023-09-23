Тур: 10. Стадион: Муниципальный, Ботошани. Главный судья: Vlad Mircea Baban
0'
1:0
30' ПенальтиФлореску Эдуард
33' Желтая карточкаВиргиль Пинсон
43' Желтая карточкаCristian Mihai
1:1
48' ГолКарп Кэтэлин
2:1
52' ГолИличич Мирослав
57' Желтая карточкаEugen Gabriel David
82' Красная карточкаКарп Кэтэлин
Ход матча
30'
1:0
33'
43'
48'
1:1
52'
2:1
82'
Владение мячом
68
Дукан
Рэзван
40
Пий
Джуниор
32
Шерони
Алин
26
Razvan
Cret
12
Adams
Friday
93
Якоб
Флорин
18
Абейд
Али
10
Фабри
Андрей
- Основной состав
-
68 Дукан РэзванВратарь
- Защитник
-
40 Пий ДжуниорЗащитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
-
26 Razvan CretЗащитник
-
12 Adams FridayПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
82 Уреке АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Забу СирилПолузащитник
-
66 Муаддиб ЖалиНападающий
-
-
-
Главный тренер: Dan Alexa
- Основной состав
-
93 Якоб ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Абейд АлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Фабри АндрейПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кучер ДаниилВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Поп РарешНападающий
- Нападающий
-
16 Raul Stanciu
-
-
Главный тренер: Mircea Rednic
История личных встреч
Ботошани
УТА Арад
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
8 матчей
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Среднее время на гол
60
120
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
0.75
1.5
Среднее время на гол
120
60
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.13
1.13
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
80
80
Бомбардиры внутри турнира
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Флореску Эдуард
|3 (1)
|0.3
|Шерони Алин
|1
|0.1
|Иличич Мирослав
|1
|0.1
|Дроле Жан-Армель
|1
|0.1
|Роман Михай V
|1
|0.1
|Виргиль Пинсон
|1
|0.1
|Eugen Gabriel David
|1
|0.1
|Пий Джуниор
|0
|0
|Дикан Виктор
|0
|0
|Adams Friday
|0
|0
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фабри Андрей
|2 (1)
|0.22
|Карп Кэтэлин
|2
|0.22
|Купер Годберг
|2
|0.22
|Поп Рареш
|1
|0.11
|Думитрашку Денис
|0
|0
Карточки
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eugen Gabriel David
|4
|0
|Мутомбо Габриэль
|3
|0
|Пий Джуниор
|3
|0
|Олинга Фабрис
|1
|1
|Дроле Жан-Армель
|1
|1
|Камара Секу
|2
|0
|Флореску Эдуард
|2
|0
|Виргиль Пинсон
|2
|0
|Andrei Dragu
|2
|0
|Дикан Виктор
|2
|0
|Алекса Дан
|1
|0
|Шерони Алин
|1
|0
|Патаке Андрей
|1
|0
|Дукан Рэзван
|1
|0
|Забу Сирил
|1
|0
|Iulian Carausu
|1
|0
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абейд Али
|4
|0
|Фабри Андрей
|3
|0
|Думитрашку Денис
|3
|0
|Карп Кэтэлин
|2
|0
|Купер Годберг
|2
|0
|Cristian Mihai
|2
|0
|Столник Марко
|1
|0
|Якоб Флорин
|1
|0
|Marcelo Freitas
|1
|0
|Роганович Марко
|1
|0
|Лейдсман Кивон
|1
|0
|Стахл Алберт
|1
|0
|Исак Дамьян
|1
|0
|Поп Рареш
|1
|0
|Марку Геральд
|1
|0
|Robert Mustaca
|1
|0
Результаты матчей
Ботошани
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
УТА Арад
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Ботошани
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
УТА Арад
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
3
3
Ботошани
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
УТА Арад
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
6
5
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
5
5
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
60%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
11%
1
25%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
2
22%
1
25%
76-90
Забито
8
7
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
1
13%
3
43%
31-45
4
50%
1
14%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
13
11
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
15%
2
18%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
3
27%
46-60
2
15%
2
18%
61-75
2
15%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Ботошани
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Ботошани - Германнштадт 2:2 ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Ботошани - Оцелул Галац 0:0
Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Ботошани - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Ботошани 2:1 Ботошани - Ференцварош 0:3 Ботошани - Закакиу 3:0 Легия - Ботошани 5:0 ЦСКА София - Ботошани 1:0 Ботошани - Миовени 5:1 Волунтари - Ботошани 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:0 УТА Арад - Ботошани 0:2 Ботошани - Арджеш 1:0
УТА Арад
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
УТА Арад - Университатя Клуж 0:1 Сепси - УТА Арад 1:0 УТА Арад - ФКСБ 2:1 Университатя Крайова - УТА Арад 3:0
УТА Арад - Авантул Периам 5:1 УТА Арад - Teuz Cermei 4:1 УТА Арад - Политехника Яссы 1:0 Германнштадт - УТА Арад 2:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:3 Оцелул Галац - УТА Арад 1:1 Решица - УТА Арад 0:1 Корвинул Хунедоара - УТА Арад 1:2 УТА Арад - Глория Бузау 5:1 Глория Бузау - УТА Арад 0:0 УТА Арад - У Крайова 1948 1:1 Миовени - УТА Арад 0:2 Арджеш - УТА Арад 2:2 УТА Арад - Германнштадт 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 1:0 Киндия Тырговиште - УТА Арад 2:1
Результаты матчей
Ботошани
УТА Арад
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Ботошани
УТА Арад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
22
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
53
27
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|17 - 7
|22
|2.
|8
|6
|1
|1
|18 - 8
|19
|3.
|9
|5
|2
|2
|13 - 8
|17
|4.
|9
|4
|3
|2
|18 - 10
|15
|5.
|9
|3
|4
|2
|15 - 12
|13
|6.
|9
|3
|4
|2
|14 - 13
|13
|7.
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|8.
|9
|4
|0
|5
|13 - 15
|12
|9.
|10
|4
|0
|6
|19 - 20
|12
|10.
|10
|1
|8
|1
|9 - 9
|11
|11.
|9
|3
|1
|5
|11 - 15
|10
|12.
|9
|2
|4
|3
|13 - 17
|10
|13.
|10
|3
|1
|6
|15 - 23
|10
|14.
|10
|2
|2
|6
|7 - 18
|8
|15.
|2:1
|10
|1
|5
|4
|10 - 14
|8
|16.
|1:2
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|3.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|6.
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|7.
|5
|2
|2
|1
|10 - 10
|8
|8.
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|9.
|1:2
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|10.
|5
|2
|0
|3
|8 - 11
|6
|11.
|2:1
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|12.
|6
|2
|0
|4
|14 - 15
|6
|13.
|5
|0
|4
|1
|4 - 6
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|2 - 9
|4
|15.
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|16.
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|11 - 6
|9
|3.
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|4.
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|5.
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|7.
|5
|1
|4
|0
|5 - 3
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|10.
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|11.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|12.
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|15.
|2:1
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|16.
|1:2
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|6 (3)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|6 (1)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|5 (1)
|Петролул Плоешти
|Жаир
|4 (3)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 4
|Волунтари
|Рэдуц Михай
|4
|Динамо Бухарест
|Рошу Нелуц
|4
|Политехника Яссы
|Мартак Мариус
|4
|УТА Арад
|Абейд Али
|4