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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Vlad Mircea Baban
Ботошани
2:2
Конец матча
УТА Арад
0'
1:0
30' Пенальти
Флореску Эдуард
33' Желтая карточка
Виргиль Пинсон
43' Желтая карточка
Cristian Mihai
1:1
48' Гол
Карп Кэтэлин
2:1
52' Гол
Иличич Мирослав
57' Желтая карточка
Eugen Gabriel David
82' Красная карточка
Карп Кэтэлин
2:2
90' Гол
Купер Годберг
90'+9
68
Дукан
Рэзван
20
Бензар
Ромарио
40
Пий
Джуниор
32
Шерони
Алин
26
Razvan
Cret
12
Adams
Friday
8
Флореску
Эдуард
6
Дикан
Виктор
93
Виргиль
Пинсон
10
Kablan
N'Goma
60
Иличич
Мирослав
93
Якоб
Флорин
2
Diogo
Rodrigues
30
Столник
Марко
4
Бенга
Александру
18
Абейд
Али
19
Миковши
Клаудиу
21
Cristian
Mihai
27
Марку
Геральд
80
Думитрашку
Денис
10
Фабри
Андрей
17
Вученович
Александар
Ботошани
УТА Арад

История личных встреч

Ботошани
УТА Арад

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

С
0:2
С
3:1
С
1:2
Л1ГБ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Среднее время на гол

60
120

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

0.75
1.5

Среднее время на гол

120
60

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.13
1.13

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

80
80

Бомбардиры внутри турнира

Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Флореску Эдуард 3 (1) 0.3
Шерони Алин 1 0.1
Иличич Мирослав 1 0.1
Дроле Жан-Армель 1 0.1
Роман Михай V 1 0.1
Виргиль Пинсон 1 0.1
Eugen Gabriel David 1 0.1
Пий Джуниор 0 0
Дикан Виктор 0 0
Adams Friday 0 0
УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Купер Годберг 3 0.33
Фабри Андрей 2 (1) 0.22
Карп Кэтэлин 2 0.22
Поп Рареш 1 0.11
Думитрашку Денис 0 0
Стахл Алберт 0 0

Карточки

Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eugen Gabriel David 4 0
Мутомбо Габриэль 3 0
Пий Джуниор 3 0
Олинга Фабрис 1 1
Дроле Жан-Армель 1 1
Камара Секу 2 0
Флореску Эдуард 2 0
Виргиль Пинсон 2 0
Andrei Dragu 2 0
Дикан Виктор 2 0
Алекса Дан 1 0
Шерони Алин 1 0
Патаке Андрей 1 0
Дукан Рэзван 1 0
Забу Сирил 1 0
Iulian Carausu 1 0
УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абейд Али 4 0
Карп Кэтэлин 2 1
Фабри Андрей 3 0
Думитрашку Денис 3 0
Купер Годберг 2 0
Cristian Mihai 2 0
Столник Марко 1 0
Якоб Флорин 1 0
Marcelo Freitas 1 0
Роганович Марко 1 0
Лейдсман Кивон 1 0
Стахл Алберт 1 0
Исак Дамьян 1 0
Поп Рареш 1 0
Марку Геральд 1 0
Robert Mustaca 1 0

Результаты матчей

Ботошани
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
УТА Арад
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
4
Ботошани
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
УТА Арад
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

3
3
Ботошани
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
УТА Арад
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

8
7

Голы по времени матча

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

6
9
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
17%
1
11%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
17%
2
22%
76-90

Забито

5
5
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
60%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
11%
1
25%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
2
22%
1
25%
76-90

Забито

10
9
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
2
20%
2
22%
16-30
1
10%
3
33%
31-45
5
50%
2
22%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
1
11%
76-90

Пропущено

15
13
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
13%
2
15%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
4
31%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
3
20%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ботошани
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Ботошани - Германнштадт 2:2 ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Ботошани - Оцелул Галац 0:0
Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Ботошани - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Ботошани 2:1 Ботошани - Ференцварош 0:3 Ботошани - Закакиу 3:0 Легия - Ботошани 5:0 ЦСКА София - Ботошани 1:0 Ботошани - Миовени 5:1 Волунтари - Ботошани 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:0 УТА Арад - Ботошани 0:2 Ботошани - Арджеш 1:0
УТА Арад
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
УТА Арад - Университатя Клуж 0:1 Сепси - УТА Арад 1:0 УТА Арад - ФКСБ 2:1 Университатя Крайова - УТА Арад 3:0
УТА Арад - Авантул Периам 5:1 УТА Арад - Teuz Cermei 4:1 УТА Арад - Политехника Яссы 1:0 Германнштадт - УТА Арад 2:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:3 Оцелул Галац - УТА Арад 1:1 Решица - УТА Арад 0:1 Корвинул Хунедоара - УТА Арад 1:2 УТА Арад - Глория Бузау 5:1 Глория Бузау - УТА Арад 0:0 УТА Арад - У Крайова 1948 1:1 Миовени - УТА Арад 0:2 Арджеш - УТА Арад 2:2 УТА Арад - Германнштадт 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 1:0 Киндия Тырговиште - УТА Арад 2:1

Результаты матчей

Ботошани
УТА Арад

Точный счет

2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:2
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Ботошани
УТА Арад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
3
3
7
1.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 9 7 1 1 17 - 7 22
2.
Университатя Крайова
 1:0 10 6 2 2 14 - 8 20
3.
ЧФР Клуж
 8 6 1 1 18 - 8 19
4.
Рапид Бухарест
 9 4 3 2 18 - 10 15
5.
Германнштадт
 9 3 4 2 15 - 12 13
6.
Петролул Плоешти
 9 3 4 2 14 - 13 13
7.
Сепси
 7 3 3 1 8 - 4 12
8.
Фарул Констанца
 9 4 0 5 13 - 15 12
9.
У Крайова 1948
 10 4 0 6 19 - 20 12
10.
Оцелул Галац
 10 1 8 1 9 - 9 11
11.
Политехника Яссы
 9 3 1 5 11 - 15 10
12.
Волунтари
 10 3 1 6 15 - 23 10
13.
Университатя Клуж
 0:1 10 2 4 4 13 - 18 10
14.
УТА Арад
 9 2 2 5 8 - 14 8
15.
Динамо Бухарест
 10 2 2 6 7 - 18 8
16.
Ботошани
 10 0 6 4 10 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 4 4 0 0 8 - 2 12
2.
ЧФР Клуж
 4 3 1 0 7 - 2 10
3.
Университатя Крайова
 1:0 4 3 1 0 6 - 1 10
4.
Сепси
 4 2 2 0 4 - 2 8
5.
Рапид Бухарест
 5 2 2 1 9 - 5 8
6.
Германнштадт
 5 2 2 1 9 - 7 8
7.
Петролул Плоешти
 5 2 2 1 10 - 10 8
8.
Фарул Констанца
 4 2 0 2 7 - 5 6
9.
УТА Арад
 4 2 0 2 4 - 5 6
10.
Волунтари
 5 2 0 3 8 - 11 6
11.
У Крайова 1948
 6 2 0 4 14 - 15 6
12.
Ботошани
 5 0 4 1 5 - 6 4
13.
Оцелул Галац
 5 0 4 1 4 - 6 4
14.
Динамо Бухарест
 6 1 1 4 2 - 9 4
15.
Политехника Яссы
 3 0 1 2 3 - 8 1
16.
Университатя Клуж
 0:1 5 0 1 4 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 5 3 1 1 9 - 5 10
2.
Университатя Крайова
 1:0 6 3 1 2 8 - 7 10
3.
ЧФР Клуж
 4 3 0 1 11 - 6 9
4.
Университатя Клуж
 0:1 5 2 3 0 9 - 7 9
5.
Политехника Яссы
 6 3 0 3 8 - 7 9
6.
Рапид Бухарест
 4 2 1 1 9 - 5 7
7.
Оцелул Галац
 5 1 4 0 5 - 3 7
8.
У Крайова 1948
 4 2 0 2 5 - 5 6
9.
Фарул Констанца
 5 2 0 3 6 - 10 6
10.
Петролул Плоешти
 4 1 2 1 4 - 3 5
11.
Германнштадт
 4 1 2 1 6 - 5 5
12.
Сепси
 3 1 1 1 4 - 2 4
13.
Динамо Бухарест
 4 1 1 2 5 - 9 4
14.
Волунтари
 5 1 1 3 7 - 12 4
15.
Ботошани
 5 0 2 3 5 - 9 2
16.
УТА Арад
 5 0 2 3 4 - 9 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 6 (3)
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (2)
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 6 (1)
ФКСБ Олару Дариус 5 (1)
Петролул Плоешти Жаир 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 4
Волунтари Рэдуц Михай 4
Динамо Бухарест Рошу Нелуц 4
Политехника Яссы Мартак Мариус 4
УТА Арад Абейд Али 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 100'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Ботошани: 31%, УТА Арад: 69%.
  • 99'
    Абейд Али ослабляет давление, выбив мяч.
  • 99'
    Команда УТА Арад сравняла счет! Игра продолжается!
  • 99'
    Купер Годберг удалось забить из легкой позиции.
  • 98'
    УТА Арад пытается что-то создать.
  • 97'
    Albert Stahl сделал результативную передачу.
  • 97'
    ГОООООЛ - Купер Годберг УТА Арад забивает ударом головой
  • 97'
    Albert Stahl из команды УТА Арад своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 97'
    УТА Арад пытается что-то создать.
  • 97'
    Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 97'
    Оооо... вот это был удар! Забу Сирил должен был забить с этой позиции.
  • 96'
    Чиоу Мариус Лулиан пробует нанести удар издали, но Florin Iacob держит все под контролем
  • 96'
    Хорошую попытку сделал Забу Сирил. Удар в створ, но вратарь начеку
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Botosani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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