Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Фабри Андрей навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

94' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

94' Матч возобновлен

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Абейд Али выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

91' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

90' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Близко! Флореску Эдуард нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

90' Матч возобновлен

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Тактическая замена. Diogo Rodrigues уходит с поля и его заменяет Albert Stahl

87' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

86' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Матч возобновлен

85' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

84' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из УТА Арад

83' Забу Сирил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Карп Кэтэлин оказался удален с поля

79' Миковши Клаудиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Удар от ворот произведет Ботошани

77' Удар от ворот произведет Ботошани

77' Оооо... вот это был удар! Вученович Александар должен был забить с этой позиции.

77' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

76' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Фабри Андрей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Дукан Рэзван взял и забрал мяч на выходе

62' Фабри Андрей навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Флореску Эдуард навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Матч возобновлен

60' Флореску Эдуард на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

57' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Фабри Андрей навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Фабри Андрей навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Г О О О О Л - Иличич Мирослав забивает с правой ноги!

52' Adams Friday создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Флореску Эдуард из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Г О О О О Л - Карп Кэтэлин первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

47' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Флореску Эдуард пробует нанести удар издали, но Florin Iacob держит все под контролем

46' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Тактическая замена. Denis Dumitrascu уходит с поля и его заменяет Карп Кэтэлин