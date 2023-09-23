  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: George Gaman
Волунтари
0:0
Первый тайм: 13'
Политехника Яссы
0'
11' Желтая карточка
Раца Вадим

Ход матча

11'
Раца Вадим
 

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Волунтари
Ничья
Политехника Яссы
3.10
3.35
Реклама, tennisi.bet
3.15
Реклама, ligastavok.ru
Все Коэффициенты
88
Фернандес
Хесус
24
Рикардинью
XI
28
Ionut
Andres
2
Cristian
Paz
II
17
Doru
Cristian
Andrei
27
Раду
Бобок
16
Сигурьонссон
Рунар
22
Раца
Вадим
25
Angelo
Cocian
77
Немец
Адам
11
Флоря
Даниэль
1
Лунг
Силвиу
2
Мартак
Мариус
6
Илие
Флорин
3
Самайоа
Николас
27
Rares
Ispas
10
Alin
Roman
II
37
Бордеяну
Михай
24
Julian
Marchioni
21
Luis
Phelipe
17
Харрисон
Шейон
80
Andrei
Gheorghita
Волунтари
Политехника Яссы

История личных встреч

Волунтари
Политехника Яссы

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

Л1ГБ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
Л1ГБ
2:1
Л1ГБ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
Л1ГБ
0:0
Л1ГБ
0:2

Голы

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1.25
1.6

Среднее время на гол

72
56

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

0.8
0

Среднее время на гол

112
0

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1
0.89

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

90
101

Бомбардиры внутри турнира

Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мерлой Джордже 3 0.3
Немец Адам 2 0.2
Думитер Андрей 2 0.2
Сигурьонссон Рунар 2 0.2
Раду Бобок 1 0.1
Матрикарди Патрисио 1 0.1
Doru Cristian Andrei 1 0.1
Andreas Nita 1 0.1
Армаш Игорь 0 0
Рикардинью XI 0 0
Политехника Яссы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alin Roman II 3 0.33
Luis Phelipe 2 0.22
Carlos Jatoba 1 0.11
Войтуш Якуб 1 0.11
Васвари Габриэл 1 0.11
Andrei Gheorghita 1 0.11
Мартак Мариус 0 0
Julian Marchioni 0 0
Бордеяну Михай 0 0
Rares Ispas 0 0

Карточки

Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матрикарди Патрисио 4 1
Рэдуц Михай 3 0
Сигурьонссон Рунар 2 0
Вылчану Октавиан 2 0
Армаш Игорь 0 1
Раца Вадим 1 0
Алийи Насер 1 0
Рикардинью XI 1 0
Cristian Paz II 1 0
Думитер Андрей 1 0
Мерлой Джордже 1 0
Angelo Cocian 1 0
Политехника Яссы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Luis Phelipe 4 0
Мартак Мариус 3 0
Alin Roman II 1 1
Самайоа Николас 1 1
Ион Роберт 1 1
Carlos Jatoba 2 0
Leontin Grozavu 2 0
Stefan Stefanovici 2 0
Andrei Gheorghita 2 0
Катанец Матия 1 0
Войтуш Якуб 1 0
Илие Флорин 1 0
Васвари Габриэл 1 0
Julian Marchioni 1 0
Catalin Hlistei 1 0

Результаты матчей

Волунтари
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Политехника Яссы
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
1
Волунтари
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Политехника Яссы
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

4
1
Волунтари
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Политехника Яссы
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

7
2

Голы по времени матча

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
14%
1
17%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Пропущено

9
6
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
11%
2
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
2
33%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
5
71%
0
0%
76-90

Пропущено

12
8
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
17%
1
13%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
2
25%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
2
17%
4
50%
76-90

Забито

14
9
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
2
14%
1
11%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
14%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
7
50%
2
22%
76-90

Пропущено

21
14
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
14%
3
21%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
4
19%
2
14%
31-45
5
24%
3
21%
46-60
1
5%
2
14%
61-75
4
19%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Волунтари
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Германнштадт - Волунтари 3:1 Волунтари - ЧФР Клуж 1:4 Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3
У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Волунтари - Ботошани 2:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Рух Хожув - Волунтари 0:0 ГКС Катовице - Волунтари 0:1 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Киндия Тырговиште - Волунтари 2:2 Волунтари - Ботошани 2:0 Волунтари - Миовени 1:0 Университатя Клуж - Волунтари 2:3 Волунтари - Петролул Плоешти 2:2 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Волунтари - УТА Арад 1:1
Политехника Яссы
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4
УТА Арад - Политехника Яссы 1:0 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1 Униря Деж - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - Стяуа Бухарест 5:1 Глория Бузау - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Оцелул Галац 2:0 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Униря Деж 0:0 Стяуа Бухарест - Политехника Яссы 2:2 Политехника Яссы - Глория Бузау 1:1 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Прогресул Спартак 3:1 АСУ Политехнича - Политехника Яссы 1:3

Результаты матчей

Волунтари
Политехника Яссы

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:4
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
3 раза 100%

Точный счет

3:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
1
4 раза 44%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Волунтари
Политехника Яссы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
1.5
Больше Меньше
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 9 7 1 1 17 - 7 22
2.
ЧФР Клуж
 8 6 1 1 18 - 8 19
3.
Университатя Крайова
 9 5 2 2 13 - 8 17
4.
Рапид Бухарест
 9 4 3 2 18 - 10 15
5.
Германнштадт
 9 3 4 2 15 - 12 13
6.
Петролул Плоешти
 9 3 4 2 14 - 13 13
7.
Сепси
 7 3 3 1 8 - 4 12
8.
Фарул Констанца
 9 4 0 5 13 - 15 12
9.
У Крайова 1948
 10 4 0 6 19 - 20 12
10.
Волунтари
 0:0 10 3 2 5 14 - 21 11
11.
Оцелул Галац
 10 1 8 1 9 - 9 11
12.
Университатя Клуж
 9 2 4 3 13 - 17 10
13.
Политехника Яссы
 0:0 9 2 2 5 9 - 14 8
14.
Динамо Бухарест
 10 2 2 6 7 - 18 8
15.
УТА Арад
 8 2 1 5 6 - 12 7
16.
Ботошани
 9 0 5 4 8 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 4 4 0 0 8 - 2 12
2.
Университатя Крайова
 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
ЧФР Клуж
 4 3 1 0 7 - 2 10
4.
Сепси
 4 2 2 0 4 - 2 8
5.
Рапид Бухарест
 5 2 2 1 9 - 5 8
6.
Германнштадт
 5 2 2 1 9 - 7 8
7.
Петролул Плоешти
 5 2 2 1 10 - 10 8
8.
Волунтари
 0:0 5 2 1 2 7 - 9 7
9.
Фарул Констанца
 4 2 0 2 7 - 5 6
10.
УТА Арад
 4 2 0 2 4 - 5 6
11.
У Крайова 1948
 6 2 0 4 14 - 15 6
12.
Оцелул Галац
 5 0 4 1 4 - 6 4
13.
Динамо Бухарест
 6 1 1 4 2 - 9 4
14.
Ботошани
 4 0 3 1 3 - 4 3
15.
Политехника Яссы
 0:0 3 0 1 2 3 - 8 1
16.
Университатя Клуж
 4 0 1 3 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 5 3 1 1 9 - 5 10
2.
ЧФР Клуж
 4 3 0 1 11 - 6 9
3.
Университатя Клуж
 5 2 3 0 9 - 7 9
4.
Рапид Бухарест
 4 2 1 1 9 - 5 7
5.
Университатя Крайова
 5 2 1 2 7 - 7 7
6.
Оцелул Галац
 5 1 4 0 5 - 3 7
7.
Политехника Яссы
 0:0 6 2 1 3 6 - 6 7
8.
У Крайова 1948
 4 2 0 2 5 - 5 6
9.
Фарул Констанца
 5 2 0 3 6 - 10 6
10.
Петролул Плоешти
 4 1 2 1 4 - 3 5
11.
Германнштадт
 4 1 2 1 6 - 5 5
12.
Сепси
 3 1 1 1 4 - 2 4
13.
Динамо Бухарест
 4 1 1 2 5 - 9 4
14.
Волунтари
 0:0 5 1 1 3 7 - 12 4
15.
Ботошани
 5 0 2 3 5 - 9 2
16.
УТА Арад
 4 0 1 3 2 - 7 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 6 (3)
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (2)
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 6 (1)
ФКСБ Олару Дариус 5 (1)
Петролул Плоешти Жаир 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 4
Динамо Бухарест Рошу Нелуц 4
УТА Арад Абейд Али 4
ЧФР Клуж Мухар Карло 4
Сепси Штефэнеску Мариус 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 13'
    Матч возобновлен
  • 12'
    Luis Phelipe на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 12'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 11'
    Раца Вадим совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 11'
    Безумный фол. Раца Вадим грубо играет против соперника. Пострадал Luis Phelipe
  • 11'
    Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 10'
    Удар от ворот произведет Волунтари
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Anghel Iordanescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Волунтари
    Ничья
    Политехника Яссы
    3.10
    3.35
    Реклама, tennisi.bet
    3.15
    Реклама, ligastavok.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Волунтари 0:0 Политехника Яссы онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Волунтари
    Политехника Яссы
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: $200 Отзывы () Обзор Играть
    2 Бонус: $150 Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     