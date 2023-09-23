Тур: 10. Стадион: Stadionul Anghel Iordanescu. Главный судья: George Gaman
0:0
Первый тайм: 13'
Ход матча
11'
Владение мячом
28
Ionut
Andres
27
Раду
Бобок
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
27
Rares
Ispas
21
Luis
Phelipe
- Основной состав
- Вратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
-
28 Ionut AndresЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Раду БобокПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Немец АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Andreas Nita
-
-
Главный тренер: Marin Duna
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Rares IspasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Luis PhelipeНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ион РобертНападающий
-
77 Войтуш ЯкубНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Грозаву Леонтин
История личных встреч
Волунтари
Политехника Яссы
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
9 матчей
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
1.25
1.6
Среднее время на гол
72
56
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
0.8
0
Среднее время на гол
112
0
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1
0.89
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
90
101
Бомбардиры внутри турнира
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мерлой Джордже
|3
|0.3
|Немец Адам
|2
|0.2
|Думитер Андрей
|2
|0.2
|Сигурьонссон Рунар
|2
|0.2
|Раду Бобок
|1
|0.1
|Матрикарди Патрисио
|1
|0.1
|Doru Cristian Andrei
|1
|0.1
|Andreas Nita
|1
|0.1
|Армаш Игорь
|0
|0
|Рикардинью XI
|0
|0
Политехника Яссы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alin Roman II
|3
|0.33
|Luis Phelipe
|2
|0.22
|Carlos Jatoba
|1
|0.11
|Войтуш Якуб
|1
|0.11
|Васвари Габриэл
|1
|0.11
|Andrei Gheorghita
|1
|0.11
|Мартак Мариус
|0
|0
|Julian Marchioni
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
|Rares Ispas
|0
|0
Карточки
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матрикарди Патрисио
|4
|1
|Рэдуц Михай
|3
|0
|Сигурьонссон Рунар
|2
|0
|Вылчану Октавиан
|2
|0
|Армаш Игорь
|0
|1
|Раца Вадим
|1
|0
|Алийи Насер
|1
|0
|Рикардинью XI
|1
|0
|Cristian Paz II
|1
|0
|Думитер Андрей
|1
|0
|Мерлой Джордже
|1
|0
|Angelo Cocian
|1
|0
Политехника Яссы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Luis Phelipe
|4
|0
|Мартак Мариус
|3
|0
|Alin Roman II
|1
|1
|Самайоа Николас
|1
|1
|Ион Роберт
|1
|1
|Carlos Jatoba
|2
|0
|Leontin Grozavu
|2
|0
|Stefan Stefanovici
|2
|0
|Andrei Gheorghita
|2
|0
|Катанец Матия
|1
|0
|Войтуш Якуб
|1
|0
|Илие Флорин
|1
|0
|Васвари Габриэл
|1
|0
|Julian Marchioni
|1
|0
|Catalin Hlistei
|1
|0
Результаты матчей
Волунтари
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Политехника Яссы
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
1
Волунтари
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Политехника Яссы
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
4
1
Волунтари
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Политехника Яссы
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
7
2
Голы по времени матча
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
14%
1
17%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
33%
76-90
Пропущено
9
6
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
11%
2
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
2
33%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
5
71%
0
0%
76-90
Пропущено
12
8
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
17%
1
13%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
2
25%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
2
17%
4
50%
76-90
Забито
14
9
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
2
14%
1
11%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
14%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
7
50%
2
22%
76-90
Пропущено
21
14
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
14%
3
21%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
4
19%
2
14%
31-45
5
24%
3
21%
46-60
1
5%
2
14%
61-75
4
19%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Волунтари
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Германнштадт - Волунтари 3:1 Волунтари - ЧФР Клуж 1:4 Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3
У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Волунтари - Ботошани 2:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Рух Хожув - Волунтари 0:0 ГКС Катовице - Волунтари 0:1 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Киндия Тырговиште - Волунтари 2:2 Волунтари - Ботошани 2:0 Волунтари - Миовени 1:0 Университатя Клуж - Волунтари 2:3 Волунтари - Петролул Плоешти 2:2 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Волунтари - УТА Арад 1:1
Политехника Яссы
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4
УТА Арад - Политехника Яссы 1:0 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1 Униря Деж - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - Стяуа Бухарест 5:1 Глория Бузау - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Оцелул Галац 2:0 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Униря Деж 0:0 Стяуа Бухарест - Политехника Яссы 2:2 Политехника Яссы - Глория Бузау 1:1 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Прогресул Спартак 3:1 АСУ Политехнича - Политехника Яссы 1:3
Результаты матчей
Волунтари
Политехника Яссы
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:4
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
3 раза 100%
Точный счет
3:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
1
4 раза 44%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Волунтари
Политехника Яссы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|17 - 7
|22
|2.
|8
|6
|1
|1
|18 - 8
|19
|3.
|9
|5
|2
|2
|13 - 8
|17
|4.
|9
|4
|3
|2
|18 - 10
|15
|5.
|9
|3
|4
|2
|15 - 12
|13
|6.
|9
|3
|4
|2
|14 - 13
|13
|7.
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|8.
|9
|4
|0
|5
|13 - 15
|12
|9.
|10
|4
|0
|6
|19 - 20
|12
|10.
|0:0
|10
|3
|2
|5
|14 - 21
|11
|11.
|10
|1
|8
|1
|9 - 9
|11
|12.
|9
|2
|4
|3
|13 - 17
|10
|13.
|0:0
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|14.
|10
|2
|2
|6
|7 - 18
|8
|15.
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|16.
|9
|0
|5
|4
|8 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|3.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|6.
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|7.
|5
|2
|2
|1
|10 - 10
|8
|8.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|9.
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|10.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|11.
|6
|2
|0
|4
|14 - 15
|6
|12.
|5
|0
|4
|1
|4 - 6
|4
|13.
|6
|1
|1
|4
|2 - 9
|4
|14.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|15.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|16.
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|11 - 6
|9
|3.
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|4.
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|5
|1
|4
|0
|5 - 3
|7
|7.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|10.
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|11.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|12.
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|14.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|15.
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|16.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|6 (3)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|6 (1)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|5 (1)
|Петролул Плоешти
|Жаир
|4 (3)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 4
|Динамо Бухарест
|Рошу Нелуц
|4
|УТА Арад
|Абейд Али
|4
|ЧФР Клуж
|Мухар Карло
|4
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|4