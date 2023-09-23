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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: George Gaman
Волунтари
1:2
Конец матча
Политехника Яссы
0'
11' Желтая карточка
Раца Вадим
0:1
22' Гол
Julian Marchioni
1:1
26' Гол
Немец Адам
37' Желтая карточка
Мартак Мариус
1:2
43' Гол
Andrei Gheorghita
49' Желтая карточка
Рикардинью
62' Желтая карточка
Сигурьонссон Рунар
1:2
65' Не забитый пенальти
Немец Адам
74' Желтая карточка
Самайоа Николас
87' Желтая карточка
Рэдуц Михай
90' Желтая карточка
Лунг Силвиу
90' Желтая карточка
Бордеяну Михай
90'+8
88
Фернандес
Хесус
24
Рикардинью
XI
2
Cristian
Paz
II
28
Ionut
Andres
17
Doru
Cristian
Andrei
27
Раду
Бобок
16
Сигурьонссон
Рунар
22
Раца
Вадим
25
Angelo
Cocian
77
Немец
Адам
11
Флоря
Даниэль
1
Лунг
Силвиу
2
Мартак
Мариус
6
Илие
Флорин
3
Самайоа
Николас
27
Rares
Ispas
37
Бордеяну
Михай
24
Julian
Marchioni
21
Luis
Phelipe
10
Alin
Roman
II
80
Andrei
Gheorghita
17
Харрисон
Шейон
Волунтари
Политехника Яссы

История личных встреч

Волунтари
Политехника Яссы

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

Л1ГБ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
Л1ГБ
2:1
Л1ГБ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
Л1ГБ
0:0
Л1ГБ
0:2

Голы

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1.25
1.6

Среднее время на гол

72
56

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

0.8
0

Среднее время на гол

112
0

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1
0.89

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

90
101

Бомбардиры внутри турнира

Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Немец Адам 3 0.3
Мерлой Джордже 3 0.3
Думитер Андрей 2 0.2
Сигурьонссон Рунар 2 0.2
Раду Бобок 1 0.1
Матрикарди Патрисио 1 0.1
Doru Cristian Andrei 1 0.1
Andreas Nita 1 0.1
Армаш Игорь 0 0
Рикардинью XI 0 0
Политехника Яссы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alin Roman II 3 0.33
Luis Phelipe 2 0.22
Andrei Gheorghita 2 0.22
Julian Marchioni 1 0.11
Carlos Jatoba 1 0.11
Войтуш Якуб 1 0.11
Васвари Габриэл 1 0.11
Мартак Мариус 0 0
Бордеяну Михай 0 0
Харрисон Шейон 0 0
Rares Ispas 0 0

Карточки

Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матрикарди Патрисио 4 1
Рэдуц Михай 4 0
Сигурьонссон Рунар 3 0
Раца Вадим 2 0
Рикардинью XI 2 0
Вылчану Октавиан 2 0
Армаш Игорь 0 1
Алийи Насер 1 0
Cristian Paz II 1 0
Думитер Андрей 1 0
Мерлой Джордже 1 0
Angelo Cocian 1 0
Политехника Яссы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартак Мариус 4 0
Luis Phelipe 4 0
Самайоа Николас 2 1
Alin Roman II 1 1
Ион Роберт 1 1
Carlos Jatoba 2 0
Leontin Grozavu 2 0
Stefan Stefanovici 2 0
Andrei Gheorghita 2 0
Катанец Матия 1 0
Войтуш Якуб 1 0
Лунг Силвиу 1 0
Илие Флорин 1 0
Васвари Габриэл 1 0
Julian Marchioni 1 0
Бордеяну Михай 1 0
Catalin Hlistei 1 0

Результаты матчей

Волунтари
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Политехника Яссы
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

4
1
Волунтари
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Политехника Яссы
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

4
1
Волунтари
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Политехника Яссы
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
9

Упущенные победы

8
2

Голы по времени матча

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
13%
1
13%
1-15
3
38%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
25%
76-90

Пропущено

11
7
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
9%
2
29%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
4
36%
2
29%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
5
71%
0
0%
76-90

Пропущено

12
8
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
17%
1
13%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
2
25%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
2
17%
4
50%
76-90

Забито

15
11
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
2
13%
1
9%
1-15
4
27%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
7
47%
2
18%
76-90

Пропущено

23
15
13 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
13%
3
20%
1-15
5
22%
1
7%
16-30
5
22%
2
13%
31-45
5
22%
3
20%
46-60
1
4%
2
13%
61-75
4
17%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Волунтари
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Германнштадт - Волунтари 3:1 Волунтари - ЧФР Клуж 1:4 Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3
У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Волунтари - Ботошани 2:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Рух Хожув - Волунтари 0:0 ГКС Катовице - Волунтари 0:1 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Киндия Тырговиште - Волунтари 2:2 Волунтари - Ботошани 2:0 Волунтари - Миовени 1:0 Университатя Клуж - Волунтари 2:3 Волунтари - Петролул Плоешти 2:2 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Волунтари - УТА Арад 1:1
Политехника Яссы
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4
УТА Арад - Политехника Яссы 1:0 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1 Униря Деж - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - Стяуа Бухарест 5:1 Глория Бузау - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Оцелул Галац 2:0 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Униря Деж 0:0 Стяуа Бухарест - Политехника Яссы 2:2 Политехника Яссы - Глория Бузау 1:1 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Прогресул Спартак 3:1 АСУ Политехнича - Политехника Яссы 1:3

Результаты матчей

Волунтари
Политехника Яссы

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
3 раза 100%

Точный счет

3:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

3:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:3
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
5 раз 50%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Волунтари
Политехника Яссы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
1.5
Больше Меньше
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 9 7 1 1 17 - 7 22
2.
ЧФР Клуж
 8 6 1 1 18 - 8 19
3.
Университатя Крайова
 9 5 2 2 13 - 8 17
4.
Рапид Бухарест
 9 4 3 2 18 - 10 15
5.
Германнштадт
 9 3 4 2 15 - 12 13
6.
Петролул Плоешти
 9 3 4 2 14 - 13 13
7.
Сепси
 7 3 3 1 8 - 4 12
8.
Фарул Констанца
 9 4 0 5 13 - 15 12
9.
У Крайова 1948
 10 4 0 6 19 - 20 12
10.
Оцелул Галац
 10 1 8 1 9 - 9 11
11.
Политехника Яссы
 9 3 1 5 11 - 15 10
12.
Университатя Клуж
 9 2 4 3 13 - 17 10
13.
Волунтари
 10 3 1 6 15 - 23 10
14.
Динамо Бухарест
 10 2 2 6 7 - 18 8
15.
УТА Арад
 8 2 1 5 6 - 12 7
16.
Ботошани
 9 0 5 4 8 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 4 4 0 0 8 - 2 12
2.
Университатя Крайова
 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
ЧФР Клуж
 4 3 1 0 7 - 2 10
4.
Сепси
 4 2 2 0 4 - 2 8
5.
Рапид Бухарест
 5 2 2 1 9 - 5 8
6.
Германнштадт
 5 2 2 1 9 - 7 8
7.
Петролул Плоешти
 5 2 2 1 10 - 10 8
8.
Фарул Констанца
 4 2 0 2 7 - 5 6
9.
УТА Арад
 4 2 0 2 4 - 5 6
10.
Волунтари
 5 2 0 3 8 - 11 6
11.
У Крайова 1948
 6 2 0 4 14 - 15 6
12.
Оцелул Галац
 5 0 4 1 4 - 6 4
13.
Динамо Бухарест
 6 1 1 4 2 - 9 4
14.
Ботошани
 4 0 3 1 3 - 4 3
15.
Политехника Яссы
 3 0 1 2 3 - 8 1
16.
Университатя Клуж
 4 0 1 3 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 5 3 1 1 9 - 5 10
2.
ЧФР Клуж
 4 3 0 1 11 - 6 9
3.
Университатя Клуж
 5 2 3 0 9 - 7 9
4.
Политехника Яссы
 6 3 0 3 8 - 7 9
5.
Рапид Бухарест
 4 2 1 1 9 - 5 7
6.
Университатя Крайова
 5 2 1 2 7 - 7 7
7.
Оцелул Галац
 5 1 4 0 5 - 3 7
8.
У Крайова 1948
 4 2 0 2 5 - 5 6
9.
Фарул Констанца
 5 2 0 3 6 - 10 6
10.
Петролул Плоешти
 4 1 2 1 4 - 3 5
11.
Германнштадт
 4 1 2 1 6 - 5 5
12.
Сепси
 3 1 1 1 4 - 2 4
13.
Динамо Бухарест
 4 1 1 2 5 - 9 4
14.
Волунтари
 5 1 1 3 7 - 12 4
15.
Ботошани
 5 0 2 3 5 - 9 2
16.
УТА Арад
 4 0 1 3 2 - 7 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 6 (3)
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (2)
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 6 (1)
ФКСБ Олару Дариус 5 (1)
Петролул Плоешти Жаир 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 4
Волунтари Рэдуц Михай 4
Динамо Бухарест Рошу Нелуц 4
Политехника Яссы Мартак Мариус 4
УТА Арад Абейд Али 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Волунтари: 50%, Политехника Яссы: 50%.
  • 98'
    Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 98'
    Матч возобновлен
  • 97'
    Бордеяну Михай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 97'
    Кырнац Николае на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 96'
    Бордеяну Михай получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Carlos Jatoba ослабляет давление, выбив мяч.
    • 94'
      Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 93'
      Удар от ворот произведет Политехника Яссы
    • 93'
      Судье надоело, что Лунг Силвиу тянет время и он наказал его горчичником
    • 92'
      Волунтари пытается что-то создать.
    • 92'
      Раду Бобок выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Буш Сержиу нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 91'
      Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 91'
      Carlos Jatoba выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Anghel Iordanescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Волунтари 1:2 Политехника Яссы онлайн

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