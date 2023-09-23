Тур: 10. Стадион: Stadionul Anghel Iordanescu. Главный судья: George Gaman
1:2
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаРаца Вадим
0:1
22' ГолJulian Marchioni
1:1
26' ГолНемец Адам
37' Желтая карточкаМартак Мариус
1:2
43' ГолAndrei Gheorghita
49' Желтая карточкаРикардинью
62' Желтая карточкаСигурьонссон Рунар
1:2
65' Не забитый пенальтиНемец Адам
74' Желтая карточкаСамайоа Николас
87' Желтая карточкаРэдуц Михай
90' Желтая карточкаЛунг Силвиу
90' Желтая карточкаБордеяну Михай
90'+8
Ход матча
11'
22'
26'
1:1
37'
43'
49'
65'
1:2
74'
87'
90'
90'
Владение мячом
28
Ionut
Andres
27
Раду
Бобок
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
27
Rares
Ispas
21
Luis
Phelipe
- Основной состав
- Вратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
- Защитник
-
28 Ionut AndresЗащитник
- Защитник
-
27 Раду БобокПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Немец АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Andreas Nita
-
-
Главный тренер: Marin Duna
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Rares IspasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Luis PhelipeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ион РобертНападающий
-
77 Войтуш ЯкубНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Грозаву Леонтин
История личных встреч
Волунтари
Политехника Яссы
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
9 матчей
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
1.25
1.6
Среднее время на гол
72
56
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
0.8
0
Среднее время на гол
112
0
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1
0.89
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
90
101
Бомбардиры внутри турнира
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Немец Адам
|3
|0.3
|Мерлой Джордже
|3
|0.3
|Думитер Андрей
|2
|0.2
|Сигурьонссон Рунар
|2
|0.2
|Раду Бобок
|1
|0.1
|Матрикарди Патрисио
|1
|0.1
|Doru Cristian Andrei
|1
|0.1
|Andreas Nita
|1
|0.1
|Армаш Игорь
|0
|0
|Рикардинью XI
|0
|0
Политехника Яссы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alin Roman II
|3
|0.33
|Luis Phelipe
|2
|0.22
|Andrei Gheorghita
|2
|0.22
|Julian Marchioni
|1
|0.11
|Carlos Jatoba
|1
|0.11
|Войтуш Якуб
|1
|0.11
|Васвари Габриэл
|1
|0.11
|Мартак Мариус
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
|Харрисон Шейон
|0
|0
|Rares Ispas
|0
|0
Карточки
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матрикарди Патрисио
|4
|1
|Рэдуц Михай
|4
|0
|Сигурьонссон Рунар
|3
|0
|Раца Вадим
|2
|0
|Рикардинью XI
|2
|0
|Вылчану Октавиан
|2
|0
|Армаш Игорь
|0
|1
|Алийи Насер
|1
|0
|Cristian Paz II
|1
|0
|Думитер Андрей
|1
|0
|Мерлой Джордже
|1
|0
|Angelo Cocian
|1
|0
Политехника Яссы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартак Мариус
|4
|0
|Luis Phelipe
|4
|0
|Самайоа Николас
|2
|1
|Alin Roman II
|1
|1
|Ион Роберт
|1
|1
|Carlos Jatoba
|2
|0
|Leontin Grozavu
|2
|0
|Stefan Stefanovici
|2
|0
|Andrei Gheorghita
|2
|0
|Катанец Матия
|1
|0
|Войтуш Якуб
|1
|0
|Лунг Силвиу
|1
|0
|Илие Флорин
|1
|0
|Васвари Габриэл
|1
|0
|Julian Marchioni
|1
|0
|Бордеяну Михай
|1
|0
|Catalin Hlistei
|1
|0
Результаты матчей
Волунтари
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Политехника Яссы
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
4
1
Волунтари
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Политехника Яссы
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
4
1
Волунтари
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Политехника Яссы
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
9
Упущенные победы
8
2
Голы по времени матча
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
13%
1
13%
1-15
3
38%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
25%
76-90
Пропущено
11
7
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
9%
2
29%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
4
36%
2
29%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
5
71%
0
0%
76-90
Пропущено
12
8
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
17%
1
13%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
2
25%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
2
17%
4
50%
76-90
Забито
15
11
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
2
13%
1
9%
1-15
4
27%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
7
47%
2
18%
76-90
Пропущено
23
15
13 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
13%
3
20%
1-15
5
22%
1
7%
16-30
5
22%
2
13%
31-45
5
22%
3
20%
46-60
1
4%
2
13%
61-75
4
17%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Волунтари
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Германнштадт - Волунтари 3:1 Волунтари - ЧФР Клуж 1:4 Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3
У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Волунтари - Ботошани 2:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Рух Хожув - Волунтари 0:0 ГКС Катовице - Волунтари 0:1 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Киндия Тырговиште - Волунтари 2:2 Волунтари - Ботошани 2:0 Волунтари - Миовени 1:0 Университатя Клуж - Волунтари 2:3 Волунтари - Петролул Плоешти 2:2 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Волунтари - УТА Арад 1:1
Политехника Яссы
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4
УТА Арад - Политехника Яссы 1:0 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1 Униря Деж - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - Стяуа Бухарест 5:1 Глория Бузау - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Оцелул Галац 2:0 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Униря Деж 0:0 Стяуа Бухарест - Политехника Яссы 2:2 Политехника Яссы - Глория Бузау 1:1 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Прогресул Спартак 3:1 АСУ Политехнича - Политехника Яссы 1:3
Результаты матчей
Волунтари
Политехника Яссы
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
3 раза 100%
Точный счет
3:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
3:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:3
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
5 раз 50%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Волунтари
Политехника Яссы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
36
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|6 (3)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|6 (1)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|5 (1)
|Петролул Плоешти
|Жаир
|4 (3)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 4
|Волунтари
|Рэдуц Михай
|4
|Динамо Бухарест
|Рошу Нелуц
|4
|Политехника Яссы
|Мартак Мариус
|4
|УТА Арад
|Абейд Али
|4