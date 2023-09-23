Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Robert Ion нанес удар, но тот был заблокирован.

89' Чобану Андрей создает голевую возможность для своего партнера по команде.

88' Чобану Андрей пробил со штрафного прямо в стенку

87' Рэдуц Михай - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

87' Игрок из команды Волунтари делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

86' Игрок из команды Волунтари делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

86' Рэдуц Михай навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Игрок из команды Волунтари делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

85' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Удар от ворот произведет Волунтари

84' Robert Ion не смог попасть в створ ударом издали

83' Кырнац Николае оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

82' Julian Marchioni выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Матч возобновится спорным мячом

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Ionut Andres выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Тактическая замена. Andrei Gheorghita уходит с поля и его заменяет Robert Ion

78' Rares Ispas выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Antonio Dumitru пробует нанести удар издали, но Хесус Фернандес держит все под контролем

76' Матч возобновлен

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Самайоа Николас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

71' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Матч возобновлен

67' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

67' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

65' ОН ПОПАДАЕТ В ШТАНГУ - Немец Адам наносит удар в каркас ворот!

63' ПЕНАЛЬТИ! - Самайоа Николас атаковал сзади соперника. Это Ioan Dumiter заработал своей команде одиннадцатиметровый!

62' Сигурьонссон Рунар - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

61' Хорошую попытку сделал Ioan Dumiter. Удар в створ, но вратарь начеку

60' Doru Cristian Andrei создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Удар от ворот произведет Волунтари

59' Матч возобновлен

59' Rares Ispas на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Luis Phelipe оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Cristian Paz выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Rares Ispas выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Рэдуц Михай пробует нанести удар издали, но Силвиу Лунг держит все под контролем

57' Рэдуц Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Сигурьонссон Рунар из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Ioan Dumiter нанес удар, но тот был заблокирован.

49' Рикардинью XI - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

49' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

48' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Волунтари

48' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Раца Вадим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Игрок из команды Волунтари делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

46' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Тактическая замена. Флоря Даниэль уходит с поля и его заменяет Ioan Dumiter