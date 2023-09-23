Тур: 10. Стадион: Клуж Арена. Главный судья: Калин Юлиан
0:1
Второй тайм: 63'
Ход матча
31'
0:1
Владение мячом
59
Попадюк
Дору
94
Бик
Овидиу
19
Попа
Даньел
34
Раул
Силва
14
Хури
Льес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Запасные игроки
-
23 Илиев ПламенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Нистор ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Ioan Sabau
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Раул СилваЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Хури ЛьесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Сала ДэвидПолузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Регекампф Лауренциу
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Университатя Клуж
Университатя Крайова
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед
11 матчей
27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
27.3%
9.1%
63.6%
3 победы 1 ничья 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1.4
0.25
Среднее время на гол
64
360
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.67
0.71
Среднее время на гол
54
126
Всего голов
17
6
Голов в среднем за матч
1.55
0.55
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
Среднее время на гол
58
165
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нистор Дан
|4 (3)
|0.4
|Кипчу Александру
|3
|0.3
|Попа Даньел
|3
|0.3
|Стойка Янис
|2
|0.2
|Митря Богдан
|1
|0.1
|Вэтэжелу Богдан
|0
|0
|Dorinel Oancea
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иван Андрей
|3 (2)
|0.3
|Маркович Йован
|3
|0.3
|Крецу Александру
|2
|0.2
|Митрицэ Александру
|1
|0.1
|Банку Никусор
|1
|0.1
|Хури Льес
|1
|0.1
|Рогульич Анте
|1
|0.1
|Скречу Владимир
|1
|0.1
|Баярам Штефан
|1
|0.1
|Влэдою Штефан
|0
|0
Карточки
Университатя Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нистор Дан
|3
|0
|Мирон Джордже
|3
|0
|Бик Овидиу
|3
|0
|Димитров Радослав
|2
|0
|Митря Богдан
|2
|0
|Горчеа Андрей
|2
|0
|Кымпану Георге
|0
|1
|Кипчу Александру
|1
|0
|Пициан Андрей
|1
|0
|Вэтэжелу Богдан
|1
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|1
|0
|Попа Даньел
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Перяну Овидиу
|1
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Банку Никусор
|3
|0
|Маркович Йован
|3
|0
|Лаурентин Рехекампф
|2
|0
|Крецу Александру
|2
|0
|Митрицэ Александру
|2
|0
|Иван Андрей
|2
|0
|Влэдою Штефан
|2
|0
|Борца Флорин
|2
|0
|Juraj Badelj
|0
|1
|Матею Александру
|1
|0
|Куртич Ясмин
|1
|0
|Зайков Джоко
|1
|0
|Хури Льес
|1
|0
|Кэпэцынэ Михай
|1
|0
|Скречу Владимир
|1
|0
|Попеску Лаурентиу
|1
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|0
|Баярам Штефан
|1
|0
|Дансиу Мариан
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Клуж
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Университатя Крайова
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
1
Университатя Клуж
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Университатя Крайова
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
9
6
Университатя Клуж
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Университатя Крайова
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
14
7
Голы по времени матча
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
4
57%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
11%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
22%
4
57%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
1
11%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
1
17%
76-90
Пропущено
7
1
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
100%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
14
13
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
2
14%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
4
29%
5
38%
76-90
Пропущено
16
8
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
6%
1
13%
1-15
1
6%
2
25%
16-30
3
19%
5
63%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Клуж
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
УТА Арад - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2 Германнштадт - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 3:4
Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1 Ракув - Университатя Клуж 2:1 Университатя Клуж - Жилина 1:1 Маккаби Хайфа - Университатя Клуж 3:0 Слован Братислава - Университатя Клуж 3:0 Целе - Университатя Клуж 1:1 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Университатя Клуж - Киндия Тырговиште 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - Волунтари 2:3 Университатя Клуж - УТА Арад 1:0
Университатя Крайова
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Университатя Крайова - Сепси 2:1 ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 3:0
Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Славия София 3:2 Локомотив Пловдив - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Лудогорец 0:2 Университатя Крайова - Дрита 2:0 Ботев Пловдив - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 1:2 Сепси - Университатя Крайова 1:2
Результаты матчей
Университатя Клуж
Университатя Крайова
Точный счет
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
3:4
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Университатя Клуж
Университатя Крайова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
14
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
36
45
27
27
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|17 - 7
|22
|2.
|1:0
|10
|6
|2
|2
|14 - 8
|20
|3.
|8
|6
|1
|1
|18 - 8
|19
|4.
|9
|4
|3
|2
|18 - 10
|15
|5.
|9
|3
|4
|2
|15 - 12
|13
|6.
|9
|3
|4
|2
|14 - 13
|13
|7.
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|8.
|9
|4
|0
|5
|13 - 15
|12
|9.
|10
|4
|0
|6
|19 - 20
|12
|10.
|10
|1
|8
|1
|9 - 9
|11
|11.
|9
|3
|1
|5
|11 - 15
|10
|12.
|10
|3
|1
|6
|15 - 23
|10
|13.
|0:1
|10
|2
|4
|4
|13 - 18
|10
|14.
|9
|2
|2
|5
|8 - 14
|8
|15.
|10
|2
|2
|6
|7 - 18
|8
|16.
|10
|0
|6
|4
|10 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|4.
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|6.
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|7.
|5
|2
|2
|1
|10 - 10
|8
|8.
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|10.
|5
|2
|0
|3
|8 - 11
|6
|11.
|6
|2
|0
|4
|14 - 15
|6
|12.
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|13.
|5
|0
|4
|1
|4 - 6
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|2 - 9
|4
|15.
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|16.
|0:1
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|2.
|1:0
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|3.
|4
|3
|0
|1
|11 - 6
|9
|4.
|0:1
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|5.
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|6.
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|7.
|5
|1
|4
|0
|5 - 3
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|10.
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|11.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|12.
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|15.
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|16.
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|6 (3)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|6 (1)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|5 (1)
|Петролул Плоешти
|Жаир
|4 (3)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 4
|Волунтари
|Рэдуц Михай
|4
|Динамо Бухарест
|Рошу Нелуц
|4
|Политехника Яссы
|Мартак Мариус
|4
|УТА Арад
|Абейд Али
|4