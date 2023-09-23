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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Калин Юлиан
Университатя Клуж
0:1
Второй тайм: 63'
Университатя Крайова
0'
0:1
31' Гол
Банку Никусор

Ход матча

31'
0:1
Банку Никусор
46'
Нистор Дан
Симон Габриэл
 
46'
 
Иван Андрей
Маркович Йован
56'
Кипчу Александру
Попадюк Дору
 
57'
Filip Ilie
Дукуре Кевин Гробры
 
57'
Dorinel Oancea
Петелеу Андрей
 

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Университатя Клуж
Ничья
Университатя Крайова
3.25
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4.90
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2.19
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Все Коэффициенты
33
Горчеа
Андрей
77
Петелеу
Андрей
25
Масоэро
Лукас
Габриэль
3
Митря
Богдан
5
Вэтэжелу
Богдан
4
Дукуре
Кевин
Гробры
98
Симон
Габриэл
59
Попадюк
Дору
94
Бик
Овидиу
7
Стойка
Янис
19
Попа
Даньел
21
Попеску
Лаурентиу
2
Влэдою
Штефан
6
Скречу
Владимир
34
Раул
Силва
11
Банку
Никусор
8
Матею
Александру
14
Хури
Льес
37
Дансиу
Мариан
4
Крецу
Александру
28
Митрицэ
Александру
20
Маркович
Йован
Университатя Клуж
Университатя Крайова

История личных встреч

Университатя Клуж
Университатя Крайова

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

11 матчей

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

27.3%
9.1%
63.6%
3 победы 1 ничья 7 побед

История матчей

С
1:0
С
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ЛI
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ДА
3:0
ДА
3:0
ДА
2:0
ДА
1:1

Голы

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.4
0.25

Среднее время на гол

64
360

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.67
0.71

Среднее время на гол

54
126

Всего голов

17
6

Голов в среднем за матч

1.55
0.55

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
3
Больше 27%
Меньше 73%
8

Среднее время на гол

58
165

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нистор Дан 4 (3) 0.4
Кипчу Александру 3 0.3
Попа Даньел 3 0.3
Стойка Янис 2 0.2
Митря Богдан 1 0.1
Вэтэжелу Богдан 0 0
Dorinel Oancea 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иван Андрей 3 (2) 0.3
Маркович Йован 3 0.3
Крецу Александру 2 0.2
Митрицэ Александру 1 0.1
Банку Никусор 1 0.1
Хури Льес 1 0.1
Рогульич Анте 1 0.1
Скречу Владимир 1 0.1
Баярам Штефан 1 0.1
Влэдою Штефан 0 0

Карточки

Университатя Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нистор Дан 3 0
Мирон Джордже 3 0
Бик Овидиу 3 0
Димитров Радослав 2 0
Митря Богдан 2 0
Горчеа Андрей 2 0
Кымпану Георге 0 1
Кипчу Александру 1 0
Пициан Андрей 1 0
Вэтэжелу Богдан 1 0
Масоэро Лукас Габриэль 1 0
Попа Даньел 1 0
Стойка Янис 1 0
Перяну Овидиу 1 0
Дукуре Кевин Гробры 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Банку Никусор 3 0
Маркович Йован 3 0
Лаурентин Рехекампф 2 0
Крецу Александру 2 0
Митрицэ Александру 2 0
Иван Андрей 2 0
Влэдою Штефан 2 0
Борца Флорин 2 0
Juraj Badelj 0 1
Матею Александру 1 0
Куртич Ясмин 1 0
Зайков Джоко 1 0
Хури Льес 1 0
Кэпэцынэ Михай 1 0
Скречу Владимир 1 0
Попеску Лаурентиу 1 0
Нчамаа Базилио 1 0
Баярам Штефан 1 0
Дансиу Мариан 1 0

Результаты матчей

Университатя Клуж
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Университатя Крайова
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
1
Университатя Клуж
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Университатя Крайова
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

9
6
Университатя Клуж
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Университатя Крайова
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

14
7

Голы по времени матча

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
4
57%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
11%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
22%
4
57%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
1
11%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Пропущено

7
1
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
100%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

14
13
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
2
14%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
4
29%
5
38%
76-90

Пропущено

16
8
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
6%
1
13%
1-15
1
6%
2
25%
16-30
3
19%
5
63%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Клуж
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
УТА Арад - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2 Германнштадт - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 3:4
Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1 Ракув - Университатя Клуж 2:1 Университатя Клуж - Жилина 1:1 Маккаби Хайфа - Университатя Клуж 3:0 Слован Братислава - Университатя Клуж 3:0 Целе - Университатя Клуж 1:1 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Университатя Клуж - Киндия Тырговиште 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - Волунтари 2:3 Университатя Клуж - УТА Арад 1:0
Университатя Крайова
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Университатя Крайова - Сепси 2:1 ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 3:0
Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Славия София 3:2 Локомотив Пловдив - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Лудогорец 0:2 Университатя Крайова - Дрита 2:0 Ботев Пловдив - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 1:2 Сепси - Университатя Крайова 1:2

Результаты матчей

Университатя Клуж
Университатя Крайова

Точный счет

0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
3:4
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Университатя Клуж
Университатя Крайова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
2
3
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
3
6
1.5
4
5
2
7
2.5
2
7
1
8
3.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 9 7 1 1 17 - 7 22
2.
Университатя Крайова
 1:0 10 6 2 2 14 - 8 20
3.
ЧФР Клуж
 8 6 1 1 18 - 8 19
4.
Рапид Бухарест
 9 4 3 2 18 - 10 15
5.
Германнштадт
 9 3 4 2 15 - 12 13
6.
Петролул Плоешти
 9 3 4 2 14 - 13 13
7.
Сепси
 7 3 3 1 8 - 4 12
8.
Фарул Констанца
 9 4 0 5 13 - 15 12
9.
У Крайова 1948
 10 4 0 6 19 - 20 12
10.
Оцелул Галац
 10 1 8 1 9 - 9 11
11.
Политехника Яссы
 9 3 1 5 11 - 15 10
12.
Волунтари
 10 3 1 6 15 - 23 10
13.
Университатя Клуж
 0:1 10 2 4 4 13 - 18 10
14.
УТА Арад
 9 2 2 5 8 - 14 8
15.
Динамо Бухарест
 10 2 2 6 7 - 18 8
16.
Ботошани
 10 0 6 4 10 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 4 4 0 0 8 - 2 12
2.
ЧФР Клуж
 4 3 1 0 7 - 2 10
3.
Университатя Крайова
 1:0 4 3 1 0 6 - 1 10
4.
Сепси
 4 2 2 0 4 - 2 8
5.
Рапид Бухарест
 5 2 2 1 9 - 5 8
6.
Германнштадт
 5 2 2 1 9 - 7 8
7.
Петролул Плоешти
 5 2 2 1 10 - 10 8
8.
Фарул Констанца
 4 2 0 2 7 - 5 6
9.
УТА Арад
 4 2 0 2 4 - 5 6
10.
Волунтари
 5 2 0 3 8 - 11 6
11.
У Крайова 1948
 6 2 0 4 14 - 15 6
12.
Ботошани
 5 0 4 1 5 - 6 4
13.
Оцелул Галац
 5 0 4 1 4 - 6 4
14.
Динамо Бухарест
 6 1 1 4 2 - 9 4
15.
Политехника Яссы
 3 0 1 2 3 - 8 1
16.
Университатя Клуж
 0:1 5 0 1 4 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 5 3 1 1 9 - 5 10
2.
Университатя Крайова
 1:0 6 3 1 2 8 - 7 10
3.
ЧФР Клуж
 4 3 0 1 11 - 6 9
4.
Университатя Клуж
 0:1 5 2 3 0 9 - 7 9
5.
Политехника Яссы
 6 3 0 3 8 - 7 9
6.
Рапид Бухарест
 4 2 1 1 9 - 5 7
7.
Оцелул Галац
 5 1 4 0 5 - 3 7
8.
У Крайова 1948
 4 2 0 2 5 - 5 6
9.
Фарул Констанца
 5 2 0 3 6 - 10 6
10.
Петролул Плоешти
 4 1 2 1 4 - 3 5
11.
Германнштадт
 4 1 2 1 6 - 5 5
12.
Сепси
 3 1 1 1 4 - 2 4
13.
Динамо Бухарест
 4 1 1 2 5 - 9 4
14.
Волунтари
 5 1 1 3 7 - 12 4
15.
Ботошани
 5 0 2 3 5 - 9 2
16.
УТА Арад
 5 0 2 3 4 - 9 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 6 (3)
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (2)
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 6 (1)
ФКСБ Олару Дариус 5 (1)
Петролул Плоешти Жаир 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 4
Волунтари Рэдуц Михай 4
Динамо Бухарест Рошу Нелуц 4
Политехника Яссы Мартак Мариус 4
УТА Арад Абейд Али 4
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    Университатя Клуж
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    Университатя Крайова
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    4.90
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    Университатя Крайова
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