Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Горчеа Андрей взял и забрал мяч на выходе

89' Оооо... вот это был удар! Кольич Элвир должен был забить с этой позиции.

89' Дансиу Мариан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

88' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Масоэро Лукас Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Раул Силва выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Влэдою Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Матч возобновлен

86' Попеску Лаурентиу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Вэтэжелу Богдан бьет со штрафного в створ, но Laurentju Popescu держит все под контролем

83' Нистор Дан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Раул Силва выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Нистор Дан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

82' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Университатя Клуж

82' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

81' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Матч возобновлен

80' Ох, нехорошо это выглядит. Стойка Янис получил травму и медбригада забирает его с поля.

80' Стойка Янис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Хорошую попытку сделал Стойка Янис . Удар в створ, но вратарь начеку

79' Robert Mihai Silaghi создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Кипчу Александру оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Митрицэ Александру оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Банку Никусор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Filip Ilie оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

76' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Кэпэцынэ Михай оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

73' Митрицэ Александру создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Нистор Дан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Кипчу Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Нистор Дан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Матею Александру тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

68' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

66' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Стойка Янис не смог попасть в створ ударом издали

64' Митря Богдан бьет со штрафного в створ, но Laurentju Popescu держит все под контролем

62' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Матч возобновлен

62' Ох, нехорошо это выглядит. Банку Никусор получил травму и медбригада забирает его с поля.

61' Банку Никусор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Кипчу Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Митрицэ Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

55' Банку Никусор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Петелеу Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Митрицэ Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Дансиу Мариан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Митрицэ Александру создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Скречу Владимир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Митрицэ Александру навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Ох, нехорошо это выглядит. Митрицэ Александру получил травму и медбригада забирает его с поля.