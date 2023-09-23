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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Калин Юлиан
Университатя Клуж
1:1
Конец матча
Университатя Крайова
0'
0:1
31' Гол
Банку Никусор
68' Желтая карточка
Матею Александру
90' Желтая карточка
Кольич Элвир
1:1
90' Гол
Нистор Дан
90' Желтая карточка
Митря Богдан
90' Вторая желтая карточка
Иван Андрей
90' Желтая карточка
Иван Андрей
90'+8
33
Горчеа
Андрей
77
Петелеу
Андрей
25
Масоэро
Лукас
Габриэль
3
Митря
Богдан
5
Вэтэжелу
Богдан
4
Дукуре
Кевин
Гробры
98
Симон
Габриэл
59
Попадюк
Дору
94
Бик
Овидиу
7
Стойка
Янис
19
Попа
Даньел
21
Попеску
Лаурентиу
2
Влэдою
Штефан
6
Скречу
Владимир
34
Раул
Силва
11
Банку
Никусор
8
Матею
Александру
14
Хури
Льес
37
Дансиу
Мариан
4
Крецу
Александру
28
Митрицэ
Александру
20
Маркович
Йован
Университатя Клуж
Университатя Крайова

История личных встреч

Университатя Клуж
Университатя Крайова

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

11 матчей

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

27.3%
9.1%
63.6%
3 победы 1 ничья 7 побед

История матчей

С
1:0
С
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ЛI
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ДА
3:0
ДА
3:0
ДА
2:0
ДА
1:1

Голы

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.4
0.25

Среднее время на гол

64
360

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.67
0.71

Среднее время на гол

54
126

Всего голов

17
6

Голов в среднем за матч

1.55
0.55

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
3
Больше 27%
Меньше 73%
8

Среднее время на гол

58
165

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нистор Дан 5 (3) 0.5
Кипчу Александру 3 0.3
Попа Даньел 3 0.3
Стойка Янис 2 0.2
Митря Богдан 1 0.1
Вэтэжелу Богдан 0 0
Robert Mihai Silaghi 0 0
Dorinel Oancea 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иван Андрей 3 (2) 0.3
Маркович Йован 3 0.3
Крецу Александру 2 0.2
Митрицэ Александру 1 0.1
Банку Никусор 1 0.1
Хури Льес 1 0.1
Рогульич Анте 1 0.1
Скречу Владимир 1 0.1
Баярам Штефан 1 0.1
Влэдою Штефан 0 0

Карточки

Университатя Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нистор Дан 3 0
Митря Богдан 3 0
Мирон Джордже 3 0
Бик Овидиу 3 0
Димитров Радослав 2 0
Горчеа Андрей 2 0
Кымпану Георге 0 1
Кипчу Александру 1 0
Пициан Андрей 1 0
Вэтэжелу Богдан 1 0
Масоэро Лукас Габриэль 1 0
Попа Даньел 1 0
Стойка Янис 1 0
Перяну Овидиу 1 0
Дукуре Кевин Гробры 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иван Андрей 3 1
Банку Никусор 3 0
Маркович Йован 3 0
Лаурентин Рехекампф 2 0
Матею Александру 2 0
Крецу Александру 2 0
Митрицэ Александру 2 0
Влэдою Штефан 2 0
Борца Флорин 2 0
Juraj Badelj 0 1
Куртич Ясмин 1 0
Зайков Джоко 1 0
Хури Льес 1 0
Кольич Элвир 1 0
Кэпэцынэ Михай 1 0
Скречу Владимир 1 0
Попеску Лаурентиу 1 0
Нчамаа Базилио 1 0
Баярам Штефан 1 0
Дансиу Мариан 1 0

Результаты матчей

Университатя Клуж
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Университатя Крайова
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
2
Университатя Клуж
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Университатя Крайова
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

9
6
Университатя Клуж
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Университатя Крайова
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

15
8

Голы по времени матча

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
17%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
2
33%
4
50%
76-90

Пропущено

10
8
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
10%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
30%
4
50%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
13%
76-90

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
1
11%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Пропущено

7
1
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
100%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

15
14
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
2
13%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
4
27%
1
7%
31-45
1
7%
2
14%
46-60
3
20%
1
7%
61-75
5
33%
5
36%
76-90

Пропущено

17
9
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
6%
1
11%
1-15
1
6%
2
22%
16-30
4
24%
5
56%
31-45
5
29%
29%
0
0%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
4
24%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Клуж
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
УТА Арад - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2 Германнштадт - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 3:4
Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1 Ракув - Университатя Клуж 2:1 Университатя Клуж - Жилина 1:1 Маккаби Хайфа - Университатя Клуж 3:0 Слован Братислава - Университатя Клуж 3:0 Целе - Университатя Клуж 1:1 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Университатя Клуж - Киндия Тырговиште 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - Волунтари 2:3 Университатя Клуж - УТА Арад 1:0
Университатя Крайова
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Университатя Крайова - Сепси 2:1 ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 3:0
Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Славия София 3:2 Локомотив Пловдив - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Лудогорец 0:2 Университатя Крайова - Дрита 2:0 Ботев Пловдив - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 1:2 Сепси - Университатя Крайова 1:2

Результаты матчей

Университатя Клуж
Университатя Крайова

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
4 раза 40%
3:4
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Университатя Клуж
Университатя Крайова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
2
2
1
4
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
2
4
1
4
2.5
1
5
1
4
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
3
7
1.5
4
6
2
8
2.5
2
8
1
9
3.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 9 7 1 1 17 - 7 22
2.
ЧФР Клуж
 8 6 1 1 18 - 8 19
3.
Университатя Крайова
 10 5 3 2 14 - 9 18
4.
Рапид Бухарест
 9 4 3 2 18 - 10 15
5.
Германнштадт
 9 3 4 2 15 - 12 13
6.
Петролул Плоешти
 9 3 4 2 14 - 13 13
7.
Сепси
 7 3 3 1 8 - 4 12
8.
Фарул Констанца
 9 4 0 5 13 - 15 12
9.
У Крайова 1948
 10 4 0 6 19 - 20 12
10.
Университатя Клуж
 10 2 5 3 14 - 18 11
11.
Оцелул Галац
 10 1 8 1 9 - 9 11
12.
Политехника Яссы
 9 3 1 5 11 - 15 10
13.
Волунтари
 10 3 1 6 15 - 23 10
14.
УТА Арад
 9 2 2 5 8 - 14 8
15.
Динамо Бухарест
 10 2 2 6 7 - 18 8
16.
Ботошани
 10 0 6 4 10 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 4 4 0 0 8 - 2 12
2.
Университатя Крайова
 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
ЧФР Клуж
 4 3 1 0 7 - 2 10
4.
Сепси
 4 2 2 0 4 - 2 8
5.
Рапид Бухарест
 5 2 2 1 9 - 5 8
6.
Германнштадт
 5 2 2 1 9 - 7 8
7.
Петролул Плоешти
 5 2 2 1 10 - 10 8
8.
Фарул Констанца
 4 2 0 2 7 - 5 6
9.
УТА Арад
 4 2 0 2 4 - 5 6
10.
Волунтари
 5 2 0 3 8 - 11 6
11.
У Крайова 1948
 6 2 0 4 14 - 15 6
12.
Ботошани
 5 0 4 1 5 - 6 4
13.
Оцелул Галац
 5 0 4 1 4 - 6 4
14.
Динамо Бухарест
 6 1 1 4 2 - 9 4
15.
Университатя Клуж
 5 0 2 3 5 - 11 2
16.
Политехника Яссы
 3 0 1 2 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 5 3 1 1 9 - 5 10
2.
ЧФР Клуж
 4 3 0 1 11 - 6 9
3.
Университатя Клуж
 5 2 3 0 9 - 7 9
4.
Политехника Яссы
 6 3 0 3 8 - 7 9
5.
Университатя Крайова
 6 2 2 2 8 - 8 8
6.
Рапид Бухарест
 4 2 1 1 9 - 5 7
7.
Оцелул Галац
 5 1 4 0 5 - 3 7
8.
У Крайова 1948
 4 2 0 2 5 - 5 6
9.
Фарул Констанца
 5 2 0 3 6 - 10 6
10.
Петролул Плоешти
 4 1 2 1 4 - 3 5
11.
Германнштадт
 4 1 2 1 6 - 5 5
12.
Сепси
 3 1 1 1 4 - 2 4
13.
Динамо Бухарест
 4 1 1 2 5 - 9 4
14.
Волунтари
 5 1 1 3 7 - 12 4
15.
Ботошани
 5 0 2 3 5 - 9 2
16.
УТА Арад
 5 0 2 3 4 - 9 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 6 (3)
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (2)
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 6 (1)
Университатя Клуж Нистор Дан 5 (2)
ФКСБ Олару Дариус 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 4
Университатя Крайова Иван Андрей 1 3
Волунтари Рэдуц Михай 4
Динамо Бухарест Рошу Нелуц 4
Политехника Яссы Мартак Мариус 4
Весь список
  • 95'
    Безумный фол. Иван Андрей грубо играет против соперника. Пострадал Dorinel Oancea
  • 95'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 94'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 94'
    Скречу Владимир успешно блокирует удар.
  • 94'
    Кипчу Александру нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 93'
    Митря Богдан получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 92'
    Иван Андрей получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 92'
    Отличный гол забил Нистор Дан
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cluj Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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