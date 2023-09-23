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  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Зрители: 6600 Главный судья: Оострём Ингмар
Волендам
2:2
Конец матча
Хераклес
0'
31' Желтая карточка
Куол Гаранг
45' Желтая карточка
Де Кеерсмакер Брайан
0:1
51' Гол
Де Кеерсмакер Брайан
0:2
57' Гол
Ханссон Эмиль
1:2
71' Гол
Бенамар Бенаисса
2:2
87' Гол
Мюрен Роберт
90'+19

Ход матча

31'
Куол Гаранг
 
45'
 
Де Кеерсмакер Брайан
51'
0:1
Де Кеерсмакер Брайан
(Хоогма Джастин)
57'
0:2
Ханссон Эмиль
64'
Зеефейк Ликвинсио
Joey Antonioli
 
71'
Бенамар Бенаисса
(Зеефейк Ликвинсио)
1:2
72'
Zach Booth
Куол Гаранг
 
72'
 
Энгельс Марио
Санкох Мохамед
72'
 
Нанкиши Абденего
Лимбомбе Брайан
83'
 
Шеперман Сэм
Уахим Анас
83'
 
Зонненберг Свен
Брюнс Томас
87'
Мюрен Роберт
(Мирани Деймон)
2:2
88'
 
Честич Сава-Арангел
Бультман Стив
90'
Джонсон Дариус
Улд-Ших Биляль
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 7
  • 5 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 376 Количество передач 378
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мио
Бакхаус
3
Плат
Брайан
4
Мирани
Деймон
6
Бенамар
Бенаисса
28
Флинт
Джош
36
Milan
de
Haan
17
Твигт
Калвин
11
Улд-Ших
Биляль
37
Joey
Antonioli
14
Куол
Гаранг
21
Мюрен
Роберт
1
Браувер
Микаэль
19
Бакбоорд
Навайо
35
Бультман
Стив
21
Хоогма
Джастин
15
Виллемс
Джетро
14
Де
Кеерсмакер
Брайан
17
Брюнс
Томас
10
Уахим
Анас
7
Лимбомбе
Брайан
44
Санкох
Мохамед
29
Ханссон
Эмиль
Волендам
4-2-3-1
Хераклес
4-3-3

История личных встреч

Волендам
Хераклес

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

ТМК
1:3
ТМК
2:1
ТМК
5:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

2.33
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

2.4
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

37
56

Бомбардиры внутри турнира

Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюрен Роберт 2 0.4
Ван Мигем Дарил 1 0.2
Бенамар Бенаисса 1 0.2
Куол Гаранг 1 0.2
Улд-Ших Биляль 0 0
Мирани Деймон 0 0
Зеефейк Ликвинсио 0 0
Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ханссон Эмиль 2 0.4
Энгельс Марио 1 0.2
Хоогма Джастин 1 0.2
Де Кеерсмакер Брайан 1 0.2
Лимбомбе Брайан 1 0.2
Уахим Анас 1 0.2
Санкох Мохамед 1 0.2
Нанкиши Абденего 1 0.2
Брюнс Томас 0 0

Карточки

Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мюрен Роберт 0 1
Улд-Ших Биляль 1 0
Мёркин Дерри 1 0
Плат Брайан 1 0
Зеефейк Ликвинсио 1 0
Куол Гаранг 1 0
Мио Бакхаус 1 0
Пайн Дерон 1 0
Хуве Квинси 1 0
Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виллемс Джетро 2 0
Брюнс Томас 2 0
Энгельс Марио 2 0
Вейинович Марко 1 0
Лимбомбе Брайан 1 0
Хоогма Джастин 1 0
Уахим Анас 1 0
Де Кеерсмакер Брайан 1 0

Результаты матчей

Волендам
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Хераклес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Волендам
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хераклес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

0
5
Волендам
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Хераклес
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

3
8

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
33%
3
50%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
50%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
2
40%
3
30%
61-75
1
20%
2
20%
76-90

Пропущено

13
10
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
8%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
23%
2
20%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
4
31%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Волендам
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Волендам - Твенте 0:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 Волендам - Витесс 1:2
Хераклес - Волендам 1:3 Волендам - Аланьяспор 1:1 Волендам - Ламия 2:0 Кортрейк - Волендам 2:1 Волендам - Гент 1:2 СВЗВ Вирден - Волендам 1:6 Волендам - Эксельсиор 3:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 3:0 Волендам - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Волендам 4:1 Волендам - Камбюр 2:0 Волендам - ПСВ 2:3 Херенвен - Волендам 2:1 Утрехт - Волендам 0:0 Волендам - Фортуна Ситтард 2:1 Фейеноорд - Волендам 2:1
Хераклес
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Хераклес - Утрехт 1:3 Хераклес - Эксельсиор 3:1 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 Аякс - Хераклес 4:1
Хераклес - Волендам 1:3 Хераклес - Эксельсиор 2:1 Хераклес - Эммен 1:0 Камбюр - Хераклес 4:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 4:2 Алмелосе Селекти - Хераклес 1:5 Хераклес - Аякс-2 2:0 НАК Бреда - Хераклес 0:3 Дордрехт - Хераклес 1:3 Хераклес - ПСВ-2 3:0 Хелмонд Спорт - Хераклес 0:1 Хераклес - Рода 1:0 Де Графсхап - Хераклес 5:3 Хераклес - Алмере Сити 1:1 Хераклес - Ден Бош 3:2 Осс - Хераклес 1:5

Результаты матчей

Волендам
Хераклес

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

3:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Волендам
Хераклес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 13 - 1 12
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
3.
Твенте
 Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
4.
Фейеноорд
 Заявка 5 3 2 0 19 - 5 11
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 3 1 1 12 - 9 10
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
9.
Хераклес
 Заявка 5 2 1 2 9 - 11 7
10.
НЕК Неймеген
 2:0 Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
11.
Херенвен
 Заявка 5 2 0 3 9 - 13 6
12.
Эксельсиор
 Заявка 5 1 3 1 9 - 10 6
13.
Аякс
 Заявка 4 1 2 1 7 - 6 5
14.
Витесс
 Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
15.
Валвейк
 Заявка 5 1 0 4 4 - 13 3
16.
Утрехт
 0:2 Заявка 6 1 0 5 4 - 13 3
17.
Волендам
 Заявка 5 0 1 4 5 - 13 1
18.
Алмере Сити
 Заявка 5 0 1 4 4 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 12 - 2 7
3.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
6.
Твенте
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
7.
НЕК Неймеген
 2:0 Заявка 3 2 0 1 8 - 4 6
8.
Хераклес
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
11.
Херенвен
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
Эксельсиор
 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
13.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Волендам
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
15.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
17.
Утрехт
 0:2 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
18.
Витесс
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Твенте
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
5.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
6.
Витесс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Эксельсиор
 Заявка 2 1 0 1 5 - 6 3
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Валвейк
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
10.
Херенвен
 Заявка 3 1 0 2 5 - 9 3
11.
Утрехт
 0:2 Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
12.
Аякс
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
14.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
15.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
16.
НЕК Неймеген
 2:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
18.
Волендам
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 6 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 6 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 4 (3)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 4
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 3
Фортуна Ситтард Дейкс Митчелл 3
Фортуна Ситтард Розье Лорейнц 3
Фортуна Ситтард Гут Родриго 3
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 104'
    Сегодняшная посещаемость составляет 6600 болельщиков
  • 104'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 104'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 104'
    Браувер Микаэль взял и забрал мяч на выходе
  • 104'
    Контроль мяча: Волендам: 49%, Хераклес: 51%.
  • 104'
    Milan de Haan навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 103'
    Хорошую попытку сделал Мюрен Роберт. Удар в створ, но вратарь начеку
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