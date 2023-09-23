Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

96' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

96' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

96' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

92' Матч возобновлен

90' Матч прерван

89' Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.

85' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Матч возобновлен

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Брюнс Томас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Удар от ворот произведет Хераклес

78' Зеефейк Ликвинсио не смог попасть в створ ударом издали

77' Удар от ворот произведет Хераклес

77' Бенамар Бенаисса оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Хорошую попытку сделал Бенамар Бенаисса . Удар в створ, но вратарь начеку

76' Матч возобновлен

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Тактическая замена. Bryan Limbombe уходит с поля и его заменяет Нанкиши Абденего

71' Г О О О О Л - Бенамар Бенаисса забивает с правой ноги!

71' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Улд-Ших Биляль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Твигт Калвин из команды Волендам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Brian De Keersmaecker из команды Хераклес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

63' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Удар от ворот произведет Волендам

57' Г О О О О Л - Ханссон Эмиль забивает ударом с правой ноги!

57' Браувер Микаэль взял и забрал мяч на выходе

57' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Удар от ворот произведет Хераклес

56' Улд-Ших Биляль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Мирани Деймон пробует нанести удар издали, но Майкл Броувер держит все под контролем

55' Матч возобновлен

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

52' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Хераклес

51' Г О О О О Л - Brian De Keersmaecker забивает с левой ноги!

51' Оооо... вот это был удар! Bryan Limbombe должен был забить с этой позиции.

51' Хорошую попытку сделал Bryan Limbombe. Удар в створ, но вратарь начеку

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Josh Flint выиграл воздушное противоборство у Ханссон Эмиль