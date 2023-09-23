  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Сваровски Тироль
2:3
Конец матча
Вольфсбергер
0'
6' Желтая карточка
Гугганиг Давид
0:1
7' Гол
Augustine Boakye
12' Желтая карточка
Диарра Мамаду
31' Желтая карточка
Алтунашвили Сандро
45' Желтая карточка
Augustine Boakye
0:2
48' Гол
Mohamed Bamba
1:2
51' Гол
Эртльталер Юлиус
53' Желтая карточка
Тафернер Маттойс
2:2
59' Гол
Прелец Ник
86' Желтая карточка
Felix Bacher
2:3
90' Пенальти
Циммерманн Бернхард
90'+6
40
Стейскал
Адам
14
Alexander
Ranacher
5
Felix
Bacher
3
Гугганиг
Давид
44
Шульц
Кофи
6
Зульцбахер
Лукас
20
Устюндаг
Джем
77
Эртльталер
Юлиус
30
Тафернер
Маттойс
8
Диарра
Мамаду
9
Прелец
Ник
1
Бонманн
Хендрик
22
Баумгартнер
Доминик
4
Кеннеди
Скотт
8
Писингер
Симон
17
Верачниг
Николас
6
Тиджани
Самсон
19
Алтунашвили
Сандро
3
Шерцер
Йонатан
20
Augustine
Boakye
12
Mohamed
Bamba
10
Забитцер
Томас
Сваровски Тироль
4-3-1-2
Вольфсбергер
3-4-3

История личных встреч

Сваровски Тироль
Вольфсбергер

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

12 матчей

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

Б
2:0
Б
4:0
Б
1:2
Б
1:3
Б
5:1
Б
2:2
Б
2:2
Б
2:0
Б
3:5
Б
4:1
Б
2:0
Б
2:2

Голы

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

3
1.83

Среднее время на гол

30
49

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

2
1.17

Среднее время на гол

45
77

Всего голов

30
18

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

36
60

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прелец Ник 3 0.38
Кронбергер Лука 3 0.38
Диарра Мамаду 1 0.13
Шульц Кофи 1 0.13
Зульцбахер Лукас 1 0.13
Эртльталер Юлиус 1 0.13
Тафернер Маттойс 0 0
Букса Александр 0 0
Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mohamed Bamba 4 (1) 0.5
Augustine Boakye 2 0.25
Циммерманн Бернхард 2 (2) 0.25
Балло Тьерно 2 0.25
Забитцер Томас 1 0.13
Омич Эрвин 1 0.13
Баумгартнер Доминик 0 0
Писингер Симон 0 0
Ридер Флориан 0 0
Верачниг Николас 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гугганиг Давид 4 0
Эртльталер Юлиус 3 0
Кронбергер Лука 2 0
Диарра Мамаду 1 0
Шульц Кофи 1 0
Dominik Stumberger 1 0
Alexander Ranacher 1 0
Тафернер Маттойс 1 0
Felix Bacher 1 0
Стейскал Адам 1 0
Джаунегг Дэвид 1 0
Устюндаг Джем 1 0
Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верачниг Николас 4 0
Augustine Boakye 2 1
Алтунашвили Сандро 2 0
Ляйтгеб Марио 1 0
Писингер Симон 1 0
Баумгартнер Доминик 1 0
Балло Тьерно 1 0
Mohamed Bamba 1 0
Омич Эрвин 1 0
Pascal Muller 1 0
Манфред Шмид 1 0

Результаты матчей

Сваровски Тироль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Вольфсбергер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

6
5
Сваровски Тироль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Вольфсбергер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

4
3
Сваровски Тироль
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Вольфсбергер
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

10
8

Голы по времени матча

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
1
17%
3
38%
61-75
1
17%
3
38%
76-90

Пропущено

11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
4
36%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
3
27%
2
29%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
2
29%
76-90

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

7
7
0 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
57%
1
14%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
3
43%
1
14%
76-90

Забито

10
12
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
10%
2
17%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
2
20%
2
17%
46-60
2
20%
3
25%
61-75
1
10%
4
33%
76-90

Пропущено

18
14
4 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
4
22%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
7
39%
3
21%
46-60
2
11%
4
29%
61-75
5
28%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Сваровски Тироль
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:4 Рапид Вена - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1
Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 1:3 Бад Шаллербах - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:4 Сваровски Тироль - Рид 1:1 Хартберг - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Хартберг 1:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Рид - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 4:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Штурм-2 0:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0
Вольфсбергер
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Рапид Вена - Вольфсбергер 3:3 Вольфсбергер - Хартберг 0:3 Вольфсбергер - Зальцбург 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:0
Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1 Куфштайн - Вольфсбергер 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Дебрецен 1:0 Динамо Киев - Вольфсбергер 8:0 Вольфсбергер - Жилина 2:2 Леобен - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 0:9 Атус Велден - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:2 Рид - Вольфсбергер 1:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:0 Хартберг - Вольфсбергер 0:2 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 2:2

Результаты матчей

Сваровски Тироль
Вольфсбергер

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Сваровски Тироль
Вольфсбергер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
3
1
1
3
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
4
4
1
7
2.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 8 6 1 1 18 - 5 19
2.
Штурм Грац
 7 5 2 0 14 - 4 17
3.
ЛАСК
 7 4 2 1 11 - 5 14
4.
Аустрия Клагенфурт
 8 3 4 1 13 - 9 13
5.
Хартберг
 7 3 2 2 12 - 14 11
6.
Вольфсбергер
 8 2 4 2 12 - 14 10
7.
Рапид Вена
 7 2 3 2 14 - 8 9
8.
Альтах
 7 2 2 3 7 - 10 8
9.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 2 4 11 - 19 8
10.
Аустрия Вена
 7 1 2 4 5 - 11 5
11.
Сваровски Тироль
 8 1 2 5 10 - 18 5
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 2 6 5 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 4 3 1 0 7 - 1 10
2.
Зальцбург
 4 3 0 1 7 - 1 9
3.
Штурм Грац
 4 2 2 0 8 - 3 8
4.
Рапид Вена
 4 1 2 1 8 - 5 5
5.
Аустрия Клагенфурт
 4 1 2 1 5 - 6 5
6.
Вольфсбергер
 4 1 1 2 4 - 7 4
7.
Хартберг
 4 1 1 2 5 - 11 4
8.
Альтах
 3 1 0 2 2 - 4 3
9.
Аустрия Вена
 3 0 2 1 2 - 5 2
10.
Блау-Вайсс Линц
 3 0 2 1 4 - 9 2
11.
Сваровски Тироль
 4 0 1 3 6 - 11 1
12.
Аустрия Лустенау
 4 0 0 4 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 4 3 1 0 11 - 4 10
2.
Штурм Грац
 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Аустрия Клагенфурт
 4 2 2 0 8 - 3 8
4.
Хартберг
 3 2 1 0 7 - 3 7
5.
Вольфсбергер
 4 1 3 0 8 - 7 6
6.
Блау-Вайсс Линц
 5 2 0 3 7 - 10 6
7.
Альтах
 4 1 2 1 5 - 6 5
8.
Рапид Вена
 3 1 1 1 6 - 3 4
9.
ЛАСК
 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Сваровски Тироль
 4 1 1 2 4 - 7 4
11.
Аустрия Вена
 4 1 0 3 3 - 6 3
12.
Аустрия Лустенау
 4 0 2 2 3 - 6 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 5 (3)
Хартберг Энтруп Максимилиан 5 (1)
Зальцбург Конате Карим 4 (1)
Аустрия Вена Грубер Андреас 4
Штурм Грац Влодарчик Шимон 4
Весь список

Топ нарушителей
Хартберг Диаките Усман 1 5
ЛАСК Хорват Саша 4
Штурм Грац Китеишвили Отар 4
Сваровски Тироль Гугганиг Давид 4
Вольфсбергер Верачниг Николас 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Augustine Boakye получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Алтунашвили Сандро получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Mahamadou Diarra получил желтую карточку от судьи
    • 7'
      Г О О О О Л - Augustine Boakye бьет в цель!
    • 6'
      Гугганиг Давид получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сваровски Тироль 2:3 Вольфсбергер онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: $200 Отзывы () Обзор Играть
    2 Бонус: $150 Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     