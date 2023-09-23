Тур: 8. Стадион: Тиволи Ной.
2:3
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаГугганиг Давид
0:1
7' ГолAugustine Boakye
12' Желтая карточкаДиарра Мамаду
31' Желтая карточкаАлтунашвили Сандро
45' Желтая карточкаAugustine Boakye
0:2
48' ГолMohamed Bamba
1:2
51' ГолЭртльталер Юлиус
53' Желтая карточкаТафернер Маттойс
2:2
59' ГолПрелец Ник
86' Желтая карточкаFelix Bacher
2:3
90' ПенальтиЦиммерманн Бернхард
90'+6
Ход матча
7'
12'
45'
48'
0:2
51'
53'
59'
2:2
86'
90'
44
Шульц
Кофи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Шульц КофиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Скрбо СтефанНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Яшич АдисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмид Манфред
История личных встреч
Сваровски Тироль
Вольфсбергер
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
12 матчей
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
3
1.83
Среднее время на гол
30
49
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
2
1.17
Среднее время на гол
45
77
Всего голов
30
18
Голов в среднем за матч
2.5
1.5
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
36
60
Бомбардиры внутри турнира
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прелец Ник
|3
|0.38
|Кронбергер Лука
|3
|0.38
|Диарра Мамаду
|1
|0.13
|Шульц Кофи
|1
|0.13
|Зульцбахер Лукас
|1
|0.13
|Эртльталер Юлиус
|1
|0.13
|Тафернер Маттойс
|0
|0
|Букса Александр
|0
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mohamed Bamba
|4 (1)
|0.5
|Augustine Boakye
|2
|0.25
|Циммерманн Бернхард
|2 (2)
|0.25
|Балло Тьерно
|2
|0.25
|Забитцер Томас
|1
|0.13
|Омич Эрвин
|1
|0.13
|Баумгартнер Доминик
|0
|0
|Писингер Симон
|0
|0
|Ридер Флориан
|0
|0
|Верачниг Николас
|0
|0
Карточки
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гугганиг Давид
|4
|0
|Эртльталер Юлиус
|3
|0
|Кронбергер Лука
|2
|0
|Диарра Мамаду
|1
|0
|Шульц Кофи
|1
|0
|Dominik Stumberger
|1
|0
|Alexander Ranacher
|1
|0
|Тафернер Маттойс
|1
|0
|Felix Bacher
|1
|0
|Стейскал Адам
|1
|0
|Джаунегг Дэвид
|1
|0
|Устюндаг Джем
|1
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верачниг Николас
|4
|0
|Augustine Boakye
|2
|1
|Алтунашвили Сандро
|2
|0
|Ляйтгеб Марио
|1
|0
|Писингер Симон
|1
|0
|Баумгартнер Доминик
|1
|0
|Балло Тьерно
|1
|0
|Mohamed Bamba
|1
|0
|Омич Эрвин
|1
|0
|Pascal Muller
|1
|0
|Манфред Шмид
|1
|0
Результаты матчей
Сваровски Тироль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Вольфсбергер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
6
5
Сваровски Тироль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Вольфсбергер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
4
3
Сваровски Тироль
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Вольфсбергер
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
10
8
Голы по времени матча
Забито
6
8
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
1
17%
3
38%
61-75
1
17%
3
38%
76-90
Пропущено
11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
4
36%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
3
27%
2
29%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
2
29%
76-90
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
7
7
0 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
57%
1
14%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
3
43%
1
14%
76-90
Забито
10
12
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
10%
2
17%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
2
20%
2
17%
46-60
2
20%
3
25%
61-75
1
10%
4
33%
76-90
Пропущено
18
14
4 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
4
22%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
7
39%
3
21%
46-60
2
11%
4
29%
61-75
5
28%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Сваровски Тироль
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:4 Рапид Вена - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1
Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 1:3 Бад Шаллербах - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:4 Сваровски Тироль - Рид 1:1 Хартберг - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Хартберг 1:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Рид - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 4:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Штурм-2 0:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0
Вольфсбергер
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Рапид Вена - Вольфсбергер 3:3 Вольфсбергер - Хартберг 0:3 Вольфсбергер - Зальцбург 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:0
Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1 Куфштайн - Вольфсбергер 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Дебрецен 1:0 Динамо Киев - Вольфсбергер 8:0 Вольфсбергер - Жилина 2:2 Леобен - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 0:9 Атус Велден - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:2 Рид - Вольфсбергер 1:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:0 Хартберг - Вольфсбергер 0:2 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 2:2
Результаты матчей
Сваровски Тироль
Вольфсбергер
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Сваровски Тироль
Вольфсбергер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
31
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
35
44
17
26
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|5 (3)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|5 (1)
|Зальцбург
|Конате Карим
|4 (1)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|4
|Штурм Грац
|Влодарчик Шимон
|4
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|ЛАСК
|Хорват Саша
|4
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|4
|Сваровски Тироль
|Гугганиг Давид
|4
|Вольфсбергер
|Верачниг Николас
|4