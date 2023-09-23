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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Аустрия Клагенфурт
1:0
Конец матча
Аустрия Лустенау
0'
1:0
21' Гол
Арвайлер Йонас
25' Желтая карточка
Kosmas Gezos
31' Желтая карточка
Шумахер Тилль
46' Желтая карточка
Leo Matzler
58' Желтая карточка
Фредериксен Николай
62' Желтая карточка
Диалло Байла
90'+5
13
Менцель
Филлип
8
Kosmas
Gezos
31
Thorsten
Mahrer
37
Nicolas
Wimmer
17
Штрауди
Симон
19
Andy
Irving
20
Бенателли
Рико
14
Christopher
Cvetko
33
Шумахер
Тилль
39
Арвайлер
Йонас
10
Sinan
Karweina
27
Domenik
Schierl
28
Оливейра
Андерсон
5
Leo
Matzler
6
Dario
Grujic
11
Диалло
Байла
33
Daniel
Tiefenbach
23
Pius
Grabher
18
Anthony
Schmid
8
Torben
Rhein
22
Диаби
Ядали
9
Фредериксен
Николай
Аустрия Клагенфурт
3-5-2
Аустрия Лустенау
4-2-3-1

История личных встреч

Аустрия Клагенфурт
Аустрия Лустенау

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

19 матчей

47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

Б
4:2
Б
2:1
ВЛ
0:2
ВЛ
2:1
ВЛ
0:2
ВЛ
3:3
ВЛ
1:1
ВЛ
1:1
ЭЛ
2:0
ЭЛ
0:2
ЭЛ
3:0
ЭЛ
1:1
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Голы

Всего голов

21
20

Голов в среднем за матч

1.62
1.54

Среднее время на гол

55
58

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Среднее время на гол

54
60

Всего голов

31
29

Голов в среднем за матч

1.63
1.53

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16

Среднее время на гол

55
58

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sinan Karweina 5 0.63
Andy Irving 3 0.38
Kosmas Gezos 1 0.13
Арвайлер Йонас 1 0.13
Christopher Cvetko 1 0.13
Верницниг Кристофер 1 0.13
Бонна Соломон 1 0.13
Florian Jaritz 0 0
Аустрия Лустенау
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anthony Schmid 2 0.25
Lukas Fridrikas 2 (1) 0.25
Namory Cisse 1 0.13
Оливейра Андерсон 0 0
Dario Grujic 0 0
Torben Rhein 0 0

Карточки

Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенателли Рико 3 0
Kosmas Gezos 2 0
Шумахер Тилль 2 0
Sinan Karweina 2 0
Turgay Gemicibasi 2 0
Верницниг Кристофер 1 0
Thorsten Mahrer 1 0
Christopher Cvetko 1 0
Штрауди Симон 1 0
Аустрия Лустенау
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маак Маттиас 2 0
Stefano Surdanovic 2 0
Dario Grujic 2 0
Leo Matzler 2 0
Оливейра Андерсон 1 0
Pius Grabher 1 0
Domenik Schierl 1 0
Daniel Tiefenbach 1 0
Фредериксен Николай 1 0
Диалло Байла 1 0
Namory Cisse 1 0

Результаты матчей

Аустрия Клагенфурт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Аустрия Лустенау
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
3
Аустрия Клагенфурт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Аустрия Лустенау
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

8
0
Аустрия Клагенфурт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Аустрия Лустенау
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

12
3

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
3
50%
76-90

Забито

8
3
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
67%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

13
6
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
2
15%
1
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
4
67%
46-60
2
15%
1
17%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

9
14
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
3
33%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
22%
2
14%
61-75
3
33%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3 Аустрия Клагенфурт - Гразер 4:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:3
Аустрия Клагенфурт - Альтах 1:1 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 0:0 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 1:3 Форвертс Штайр - Аустрия Клагенфурт 0:3 Аско Коттманнсдорф - Аустрия Клагенфурт 0:10 Аустрия Клагенфурт - Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Клагенфурт - Леобен 4:0 Аустрия Клагенфурт - Лиферинг 1:4 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 0:9 Аустрия Клагенфурт - Ферлах 8:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 2:1 Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:1 Штурм-2 - Аустрия Клагенфурт 4:1 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1
Аустрия Лустенау
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:3 Брегенц - Аустрия Лустенау 0:0 ЛАСК - Аустрия Лустенау 2:0 Аустрия Лустенау - Альтах 0:3
Аустрия Лустенау - Штурм Грац 0:1 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2 Хартберг - Аустрия Лустенау 2:2 СПГ Силз/Метц - Аустрия Лустенау 0:8 Аустрия Лустенау - Хольштайн Киль 1:6 Аустрия Лустенау - Дорнбирнер 5:0 Аустрия Лустенау - Санкт-Паули 1:7 Санкт-Галлен - Аустрия Лустенау 1:2 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 5:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:2 Аустрия Лустенау - Хартберг 5:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:4

Результаты матчей

Аустрия Клагенфурт
Аустрия Лустенау

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:3
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Аустрия Клагенфурт
Аустрия Лустенау

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
3
1
1.5
1
3
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
5
4
4
1.5
2
6
2
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 8 6 1 1 18 - 5 19
2.
Штурм Грац
 7 5 2 0 14 - 4 17
3.
ЛАСК
 7 4 2 1 11 - 5 14
4.
Аустрия Клагенфурт
 8 3 4 1 13 - 9 13
5.
Хартберг
 7 3 2 2 12 - 14 11
6.
Вольфсбергер
 8 2 4 2 12 - 14 10
7.
Рапид Вена
 7 2 3 2 14 - 8 9
8.
Альтах
 7 2 2 3 7 - 10 8
9.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 2 4 11 - 19 8
10.
Аустрия Вена
 7 1 2 4 5 - 11 5
11.
Сваровски Тироль
 8 1 2 5 10 - 18 5
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 2 6 5 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 4 3 1 0 7 - 1 10
2.
Зальцбург
 4 3 0 1 7 - 1 9
3.
Штурм Грац
 4 2 2 0 8 - 3 8
4.
Рапид Вена
 4 1 2 1 8 - 5 5
5.
Аустрия Клагенфурт
 4 1 2 1 5 - 6 5
6.
Вольфсбергер
 4 1 1 2 4 - 7 4
7.
Хартберг
 4 1 1 2 5 - 11 4
8.
Альтах
 3 1 0 2 2 - 4 3
9.
Аустрия Вена
 3 0 2 1 2 - 5 2
10.
Блау-Вайсс Линц
 3 0 2 1 4 - 9 2
11.
Сваровски Тироль
 4 0 1 3 6 - 11 1
12.
Аустрия Лустенау
 4 0 0 4 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 4 3 1 0 11 - 4 10
2.
Штурм Грац
 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Аустрия Клагенфурт
 4 2 2 0 8 - 3 8
4.
Хартберг
 3 2 1 0 7 - 3 7
5.
Вольфсбергер
 4 1 3 0 8 - 7 6
6.
Блау-Вайсс Линц
 5 2 0 3 7 - 10 6
7.
Альтах
 4 1 2 1 5 - 6 5
8.
Рапид Вена
 3 1 1 1 6 - 3 4
9.
ЛАСК
 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Сваровски Тироль
 4 1 1 2 4 - 7 4
11.
Аустрия Вена
 4 1 0 3 3 - 6 3
12.
Аустрия Лустенау
 4 0 2 2 3 - 6 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 5 (3)
Хартберг Энтруп Максимилиан 5 (1)
Зальцбург Конате Карим 4 (1)
Аустрия Вена Грубер Андреас 4
Штурм Грац Влодарчик Шимон 4
Весь список

Топ нарушителей
Хартберг Диаките Усман 1 5
ЛАСК Хорват Саша 4
Штурм Грац Китеишвили Отар 4
Сваровски Тироль Гугганиг Давид 4
Вольфсбергер Верачниг Николас 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 31'
      Шумахер Тилль получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Г О О О О Л - Sinan Karweina бьет в цель!
    • 25'
      Kosmas Gezos получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Г О О О О Л - Арвайлер Йонас бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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