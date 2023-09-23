Тур: 8. Стадион: 28 Black Arena.
1:0
Конец матча
0'
1:0
21' ГолАрвайлер Йонас
25' Желтая карточкаKosmas Gezos
31' Желтая карточкаШумахер Тилль
46' Желтая карточкаLeo Matzler
58' Желтая карточкаФредериксен Николай
62' Желтая карточкаДиалло Байла
90'+5
Ход матча
21'
1:0
25'
31'
46'
62'
19
Andy
Irving
11
Диалло
Байла
23
Pius
Grabher
22
Диаби
Ядали
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Andy IrvingПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Петер Пакульт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Диалло БайлаЗащитник
- Полузащитник
-
23 Pius GrabherПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Диаби ЯдалиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Шмид ЖонатанПолузащитник
-
19 Бобциен БенНападающий
-
15 Namory Cisse
-
-
Главный тренер: Markus Mader
История личных встреч
Аустрия Клагенфурт
Аустрия Лустенау
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
19 матчей
47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
21
20
Голов в среднем за матч
1.62
1.54
Среднее время на гол
55
58
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.67
1.5
Среднее время на гол
54
60
Всего голов
31
29
Голов в среднем за матч
1.63
1.53
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
Среднее время на гол
55
58
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sinan Karweina
|5
|0.63
|Andy Irving
|3
|0.38
|Kosmas Gezos
|1
|0.13
|Арвайлер Йонас
|1
|0.13
|Christopher Cvetko
|1
|0.13
|Верницниг Кристофер
|1
|0.13
|Бонна Соломон
|1
|0.13
|Florian Jaritz
|0
|0
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anthony Schmid
|2
|0.25
|Lukas Fridrikas
|2 (1)
|0.25
|Namory Cisse
|1
|0.13
|Оливейра Андерсон
|0
|0
|Dario Grujic
|0
|0
|Torben Rhein
|0
|0
Карточки
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенателли Рико
|3
|0
|Kosmas Gezos
|2
|0
|Шумахер Тилль
|2
|0
|Sinan Karweina
|2
|0
|Turgay Gemicibasi
|2
|0
|Верницниг Кристофер
|1
|0
|Thorsten Mahrer
|1
|0
|Christopher Cvetko
|1
|0
|Штрауди Симон
|1
|0
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маак Маттиас
|2
|0
|Stefano Surdanovic
|2
|0
|Dario Grujic
|2
|0
|Leo Matzler
|2
|0
|Оливейра Андерсон
|1
|0
|Pius Grabher
|1
|0
|Domenik Schierl
|1
|0
|Daniel Tiefenbach
|1
|0
|Фредериксен Николай
|1
|0
|Диалло Байла
|1
|0
|Namory Cisse
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Аустрия Лустенау
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
3
Аустрия Клагенфурт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Аустрия Лустенау
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
8
0
Аустрия Клагенфурт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Аустрия Лустенау
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
12
3
Голы по времени матча
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
3
50%
76-90
Забито
8
3
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
67%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
13
6
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
2
15%
1
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
4
67%
46-60
2
15%
1
17%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Пропущено
9
14
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
3
33%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
22%
2
14%
61-75
3
33%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3 Аустрия Клагенфурт - Гразер 4:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:3
Аустрия Клагенфурт - Альтах 1:1 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 0:0 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 1:3 Форвертс Штайр - Аустрия Клагенфурт 0:3 Аско Коттманнсдорф - Аустрия Клагенфурт 0:10 Аустрия Клагенфурт - Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Клагенфурт - Леобен 4:0 Аустрия Клагенфурт - Лиферинг 1:4 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 0:9 Аустрия Клагенфурт - Ферлах 8:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 2:1 Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:1 Штурм-2 - Аустрия Клагенфурт 4:1 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1
Аустрия Лустенау
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:3 Брегенц - Аустрия Лустенау 0:0 ЛАСК - Аустрия Лустенау 2:0 Аустрия Лустенау - Альтах 0:3
Аустрия Лустенау - Штурм Грац 0:1 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2 Хартберг - Аустрия Лустенау 2:2 СПГ Силз/Метц - Аустрия Лустенау 0:8 Аустрия Лустенау - Хольштайн Киль 1:6 Аустрия Лустенау - Дорнбирнер 5:0 Аустрия Лустенау - Санкт-Паули 1:7 Санкт-Галлен - Аустрия Лустенау 1:2 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 5:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:2 Аустрия Лустенау - Хартберг 5:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:4
Результаты матчей
Аустрия Клагенфурт
Аустрия Лустенау
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:3
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Аустрия Клагенфурт
Аустрия Лустенау
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
31
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
35
44
26
26
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|5 (3)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|5 (1)
|Зальцбург
|Конате Карим
|4 (1)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|4
|Штурм Грац
|Влодарчик Шимон
|4
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|ЛАСК
|Хорват Саша
|4
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|4
|Сваровски Тироль
|Гугганиг Давид
|4
|Вольфсбергер
|Верачниг Николас
|4