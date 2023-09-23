Тур: 8. Стадион: Ред Булл Арена. Зрители: 11535
0:1
Конец матча
0'
41' Желтая карточкаКох Тобиас
0:1
61' ГолRonivaldo II
63' Желтая карточкаКойта Секу
83' Желтая карточкаPaul Mensah
90'+6
Ход матча
41'
61'
0:1
63'
65'
83'
70
Дедич
Амар
22
Соле
Умар
10
Сучич
Лука
20
Койта
Секу
10
Paul
Mensah
- Основной состав
- Вратарь
-
70 Дедич АмарЗащитник
- Защитник
-
22 Соле УмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сучич ЛукаПолузащитник
-
20 Койта СекуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Глух ОскарПолузащитник
-
19 Конате КаримНападающий
-
21 Ратков ПетарНападающий
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Paul MensahНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Gerald Scheiblehner
История личных встреч
Зальцбург
Блау-Вайсс Линц
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
10
1
Голов в среднем за матч
3.33
1
Среднее время на гол
27
90
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
3
1.33
Среднее время на гол
30
67
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
3.25
1.25
Тотал матчей
3.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
27
72
Бомбардиры внутри турнира
Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Карим
|4
|0.5
|Койта Секу
|3 (1)
|0.38
|Дедич Амар
|2
|0.25
|Шимич Роко
|2
|0.25
|Беду Самсон
|2
|0.25
|Павлович Страхинья
|1
|0.13
|Доргелес Нене
|1
|0.13
|Глух Оскар
|1
|0.13
|Форсон Аманква
|1
|0.13
|Ратков Петар
|1
|0.13
|Кьергаард Мауриц
|0
|0
|Соле Умар
|0
|0
|Фернандо Педро
|0
|0
|Гурна-Дуат Люка
|0
|0
|Бидструп Мадс
|0
|0
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronivaldo II
|3
|0.38
|Simon Pirkl
|2
|0.25
|Голлес Джулиан
|2
|0.25
|Носс Конор
|1
|0.13
|Paul Mensah
|1
|0.13
|Кох Тобиас
|1 (1)
|0.13
|Фейертаг Штефан
|0
|0
|Штраусс Фабио
|0
|0
|Marco Krainz
|0
|0
Карточки
Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Страхинья
|3
|0
|Конате Карим
|3
|0
|Ульмер Андреас
|1
|0
|Койта Секу
|1
|0
|Дедич Амар
|1
|0
|Кьергаард Мауриц
|1
|0
|Гурна-Дуат Люка
|1
|0
|Глух Оскар
|1
|0
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Simon Pirkl
|3
|0
|Хаудум Штефан
|2
|0
|Штраусс Фабио
|2
|0
|Кох Тобиас
|2
|0
|Michael Brandner
|1
|0
|Marco Krainz
|1
|0
|Маранда Мануэль
|1
|0
|Ronivaldo II
|1
|0
|Paul Mensah
|1
|0
|Митрович Данило
|1
|0
Результаты матчей
Зальцбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Блау-Вайсс Линц
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
2
Зальцбург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Блау-Вайсс Линц
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
11
4
Зальцбург
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Блау-Вайсс Линц
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
7
Упущенные победы
11
6
Голы по времени матча
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
14%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
43%
1
14%
76-90
Пропущено
1
10
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
100%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
11
4
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
1
9%
1
25%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
1
9%
2
50%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
50%
1
11%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
18
11
5 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
6%
4
36%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
5
28%
1
9%
46-60
4
22%
2
18%
61-75
4
22%
3
27%
76-90
Пропущено
5
19
2 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
5
26%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
2
40%
1
5%
31-45
1
20%
3
16%
46-60
2
40%
4
21%
61-75
0
0%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Зальцбург
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Бенфика - Зальцбург 0:2 Штурм Грац - Зальцбург 2:2 Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Вольфсбергер - Зальцбург 1:2
Хартберг - Зальцбург 1:5 Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Зальцбург - Интер Милан 3:4 Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Альтах - Зальцбург 0:2 Ардаггер - Зальцбург 0:6 Зальцбург - Словацко 0:3 Зальцбург - Гамбург 4:1 Зальцбург - Норшелланн 0:2 Зальцбург - Легия 0:2 Зальцбург - Ференцварош 2:1 Аустрия Вена - Зальцбург 1:1 Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:2 Зальцбург - Штурм-2 2:1 ЛАСК - Зальцбург 0:1 Зальцбург - Рапид Вена 2:1
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Блау-Вайсс Линц - Альтах 1:1 Блау-Вайсс Линц - Рид 2:0 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:4 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 4:1
Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 0:5 ЛАСК - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Хартберг 3:3 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 1:5 Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2 Блау-Вайсс Линц - Диошдьёр 2:0 Амштеттен - Блау-Вайсс Линц 1:1 Фёрст Вена - Блау-Вайсс Линц 2:0 Галлнойкирхен - Блау-Вайсс Линц 0:6 Блау-Вайсс Линц - Штурм-2 2:1 Рапид-2 Вена - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Хорн 0:1 Санкт-Пёльтен - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Флоридсдорфер 1:1 Гразер - Блау-Вайсс Линц 0:3
Результаты матчей
Зальцбург
Блау-Вайсс Линц
Точный счет
2:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
5
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
5 раз 63%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Зальцбург
Блау-Вайсс Линц
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
31
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
14
13
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
71
26
26
26
17
17
17
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|5 (3)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|5 (1)
|Зальцбург
|Конате Карим
|4 (1)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|4
|Штурм Грац
|Влодарчик Шимон
|4
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|ЛАСК
|Хорват Саша
|4
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|4
|Сваровски Тироль
|Гугганиг Давид
|4
|Вольфсбергер
|Верачниг Николас
|4