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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Зрители: 11535
Зальцбург
0:1
Конец матча
Блау-Вайсс Линц
0'
41' Желтая карточка
Кох Тобиас
0:1
61' Гол
Ronivaldo II
63' Желтая карточка
Койта Секу
83' Желтая карточка
Paul Mensah
90'+6
1
Мантл
Нико
70
Дедич
Амар
4
Пёнтковски
Камиль
22
Соле
Умар
17
Ульмер
Андреас
8
Камери
Дийон
27
Гурна-Дуат
Люка
32
Форсон
Аманква
10
Сучич
Лука
20
Койта
Секу
45
Доргелес
Нене
1
Nicolas
Schmid
5
Митрович
Данило
15
Маранда
Мануэль
2
Штраусс
Фабио
14
Голлес
Джулиан
4
Marco
Krainz
6
Кох
Тобиас
8
Simon
Pirkl
10
Paul
Mensah
9
Ronivaldo
II
7
Носс
Конор
Зальцбург
4-3-1-2
Блау-Вайсс Линц
3-4-3

История личных встреч

Зальцбург
Блау-Вайсс Линц

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМК
1:2
ТМК
6:0
ТМК
3:2
К
3:1

Голы

Всего голов

10
1

Голов в среднем за матч

3.33
1

Среднее время на гол

27
90

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

3
1.33

Среднее время на гол

30
67

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

3.25
1.25

Тотал матчей

3.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

27
72

Бомбардиры внутри турнира

Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Карим 4 0.5
Койта Секу 3 (1) 0.38
Дедич Амар 2 0.25
Шимич Роко 2 0.25
Беду Самсон 2 0.25
Павлович Страхинья 1 0.13
Доргелес Нене 1 0.13
Глух Оскар 1 0.13
Форсон Аманква 1 0.13
Ратков Петар 1 0.13
Кьергаард Мауриц 0 0
Соле Умар 0 0
Фернандо Педро 0 0
Гурна-Дуат Люка 0 0
Бидструп Мадс 0 0
Блау-Вайсс Линц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronivaldo II 3 0.38
Simon Pirkl 2 0.25
Голлес Джулиан 2 0.25
Носс Конор 1 0.13
Paul Mensah 1 0.13
Кох Тобиас 1 (1) 0.13
Фейертаг Штефан 0 0
Штраусс Фабио 0 0
Marco Krainz 0 0

Карточки

Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Страхинья 3 0
Конате Карим 3 0
Ульмер Андреас 1 0
Койта Секу 1 0
Дедич Амар 1 0
Кьергаард Мауриц 1 0
Гурна-Дуат Люка 1 0
Глух Оскар 1 0
Блау-Вайсс Линц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Simon Pirkl 3 0
Хаудум Штефан 2 0
Штраусс Фабио 2 0
Кох Тобиас 2 0
Michael Brandner 1 0
Marco Krainz 1 0
Маранда Мануэль 1 0
Ronivaldo II 1 0
Paul Mensah 1 0
Митрович Данило 1 0

Результаты матчей

Зальцбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Блау-Вайсс Линц
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
2
Зальцбург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Блау-Вайсс Линц
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

11
4
Зальцбург
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Блау-Вайсс Линц
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

11
6

Голы по времени матча

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
14%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
43%
1
14%
76-90

Пропущено

1
10
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
100%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

11
4
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
1
9%
1
25%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
1
9%
2
50%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
50%
1
11%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

18
11
5 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
6%
4
36%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
5
28%
1
9%
46-60
4
22%
2
18%
61-75
4
22%
3
27%
76-90

Пропущено

5
19
2 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
5
26%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
2
40%
1
5%
31-45
1
20%
3
16%
46-60
2
40%
4
21%
61-75
0
0%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Зальцбург
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Бенфика - Зальцбург 0:2 Штурм Грац - Зальцбург 2:2 Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Вольфсбергер - Зальцбург 1:2
Хартберг - Зальцбург 1:5 Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Зальцбург - Интер Милан 3:4 Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Альтах - Зальцбург 0:2 Ардаггер - Зальцбург 0:6 Зальцбург - Словацко 0:3 Зальцбург - Гамбург 4:1 Зальцбург - Норшелланн 0:2 Зальцбург - Легия 0:2 Зальцбург - Ференцварош 2:1 Аустрия Вена - Зальцбург 1:1 Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:2 Зальцбург - Штурм-2 2:1 ЛАСК - Зальцбург 0:1 Зальцбург - Рапид Вена 2:1
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Блау-Вайсс Линц - Альтах 1:1 Блау-Вайсс Линц - Рид 2:0 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:4 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 4:1
Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 0:5 ЛАСК - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Хартберг 3:3 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 1:5 Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2 Блау-Вайсс Линц - Диошдьёр 2:0 Амштеттен - Блау-Вайсс Линц 1:1 Фёрст Вена - Блау-Вайсс Линц 2:0 Галлнойкирхен - Блау-Вайсс Линц 0:6 Блау-Вайсс Линц - Штурм-2 2:1 Рапид-2 Вена - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Хорн 0:1 Санкт-Пёльтен - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Флоридсдорфер 1:1 Гразер - Блау-Вайсс Линц 0:3

Результаты матчей

Зальцбург
Блау-Вайсс Линц

Точный счет

2:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
5
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
5 раз 63%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Зальцбург
Блау-Вайсс Линц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
3
1
1.5
1
2
1
3
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
2.5
Больше Меньше
1
4
1
3
3.5
1
4
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
7
1
1.5
2
6
2
6
2.5
2
6
1
7
3.5
1
7
1
7
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 8 6 1 1 18 - 5 19
2.
Штурм Грац
 7 5 2 0 14 - 4 17
3.
ЛАСК
 7 4 2 1 11 - 5 14
4.
Аустрия Клагенфурт
 8 3 4 1 13 - 9 13
5.
Хартберг
 7 3 2 2 12 - 14 11
6.
Вольфсбергер
 8 2 4 2 12 - 14 10
7.
Рапид Вена
 7 2 3 2 14 - 8 9
8.
Альтах
 7 2 2 3 7 - 10 8
9.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 2 4 11 - 19 8
10.
Аустрия Вена
 7 1 2 4 5 - 11 5
11.
Сваровски Тироль
 8 1 2 5 10 - 18 5
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 2 6 5 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 4 3 1 0 7 - 1 10
2.
Зальцбург
 4 3 0 1 7 - 1 9
3.
Штурм Грац
 4 2 2 0 8 - 3 8
4.
Рапид Вена
 4 1 2 1 8 - 5 5
5.
Аустрия Клагенфурт
 4 1 2 1 5 - 6 5
6.
Вольфсбергер
 4 1 1 2 4 - 7 4
7.
Хартберг
 4 1 1 2 5 - 11 4
8.
Альтах
 3 1 0 2 2 - 4 3
9.
Аустрия Вена
 3 0 2 1 2 - 5 2
10.
Блау-Вайсс Линц
 3 0 2 1 4 - 9 2
11.
Сваровски Тироль
 4 0 1 3 6 - 11 1
12.
Аустрия Лустенау
 4 0 0 4 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 4 3 1 0 11 - 4 10
2.
Штурм Грац
 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Аустрия Клагенфурт
 4 2 2 0 8 - 3 8
4.
Хартберг
 3 2 1 0 7 - 3 7
5.
Вольфсбергер
 4 1 3 0 8 - 7 6
6.
Блау-Вайсс Линц
 5 2 0 3 7 - 10 6
7.
Альтах
 4 1 2 1 5 - 6 5
8.
Рапид Вена
 3 1 1 1 6 - 3 4
9.
ЛАСК
 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Сваровски Тироль
 4 1 1 2 4 - 7 4
11.
Аустрия Вена
 4 1 0 3 3 - 6 3
12.
Аустрия Лустенау
 4 0 2 2 3 - 6 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 5 (3)
Хартберг Энтруп Максимилиан 5 (1)
Зальцбург Конате Карим 4 (1)
Аустрия Вена Грубер Андреас 4
Штурм Грац Влодарчик Шимон 4
Весь список

Топ нарушителей
Хартберг Диаките Усман 1 5
ЛАСК Хорват Саша 4
Штурм Грац Китеишвили Отар 4
Сваровски Тироль Гугганиг Давид 4
Вольфсбергер Верачниг Николас 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 41'
      Кох Тобиас получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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