Тур: 7. Стадион: Schuetzenwiese Stadion.
2:1
Второй тайм: 70'
0'
12' Желтая карточкаАкичи Огу
1:0
31' ГолДи Джусто Маттео
34' Желтая карточкаFlorian Danho
1:1
38' ГолLucas Pos
2:1
40' ГолТуркес Алдин
47' Желтая карточкаТуркес Алдин
51' Желтая карточкаОбексер Линус
59' Желтая карточкаЭссиам Эммануэль
Ход матча
12'
31'
34'
38'
1:1
40'
2:1
47'
51'
59'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 1
-
5 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
23
Granit
Lekaj
77
Дзуффи
Лука
11
Туркес
Алдин
24
Акичи
Огу
28
Махмуд
Элиес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Granit LekajЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Дзуффи ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Туркес АлдинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
-
16 Арнольд РемоПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Араз МусаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рахмен Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Акичи ОгуПолузащитник
-
28 Махмуд ЭлиесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
10 Mergim Qarri
-
-
Главный тренер: Anthony Braizat
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Винтертур
Стад Лозанна-Уши
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
13 матчей
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
1.17
1.57
Среднее время на гол
77
57
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.71
0.83
Среднее время на гол
52
108
Всего голов
19
16
Голов в среднем за матч
1.46
1.23
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
61
73
Бомбардиры внутри турнира
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Джусто Маттео
|3
|0.43
|Samuel Ballet
|3
|0.43
|Лтайеф Сайфалла
|3
|0.43
|Туркес Алдин
|3 (1)
|0.43
|Стильхарт Базиль
|1
|0.14
|Randy Schneider
|1
|0.14
|Adrian Gantenbein
|1
|0.14
|Янкевиц Александр
|0
|0
|Samir Ramizi
|0
|0
|Шеттин Тобиас
|0
|0
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Florian Danho
|2
|0.33
|Айдини Альбан
|1 (1)
|0.17
|Lucas Pos
|1
|0.17
|Махмуд Элиес
|1
|0.17
|Mergim Qarri
|0
|0
|Гарби Исмаэль
|0
|0
Карточки
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидлер Сильван
|4
|0
|Samuel Ballet
|3
|0
|Янкевиц Александр
|2
|0
|Лтайеф Сайфалла
|2
|0
|Буэсс Роман
|1
|0
|Диаби Сулейман
|1
|0
|Стильхарт Базиль
|1
|0
|Thibault Corbaz
|1
|0
|Шмид Янник
|1
|0
|Туркес Алдин
|1
|0
|Randy Schneider
|1
|0
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Махмуд Элиес
|2
|1
|Giovani Bamba
|3
|0
|Акичи Огу
|2
|0
|Обексер Линус
|2
|0
|Али Мохамед Абдалла
|2
|0
|Valon Hamdiju
|2
|0
|Florian Danho
|2
|0
|Байар Ромен
|1
|0
|Кадима Райан
|1
|0
|Lucas Pos
|1
|0
|Айдини Альбан
|1
|0
|Michael Heule
|1
|0
|Эссиам Эммануэль
|1
|0
|Sahmkou Camara
|1
|0
Результаты матчей
Винтертур
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Стад Лозанна-Уши
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Винтертур
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Стад Лозанна-Уши
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
5
3
Винтертур
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Стад Лозанна-Уши
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
6
4
Голы по времени матча
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
9
3
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
4
44%
1
33%
76-90
Пропущено
12
8
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
17%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
5
42%
2
25%
76-90
Забито
13
4
5 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
2
50%
61-75
5
38%
2
50%
76-90
Пропущено
14
10
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
3
21%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
14%
1
10%
31-45
2
14%
2
20%
46-60
1
7%
2
20%
61-75
6
43%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Винтертур
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Арау - Винтертур 1:2 Винтертур - Ивердон 1:1 Лозанна - Винтертур 2:5 Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 0:2
Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2 Базель - Винтертур 5:2 Винтертур - Люцерн 0:0 Винтертур - Вильярреал-2 3:1 Винтертур - Баден 5:0 Винтертур - Брюль 5:0 Винтертур - Арау 2:0 Винтертур - ЯФ Ювентус 7:0 Янг Бойз - Винтертур 2:1 Винтертур - Цюрих 0:2 Винтертур - Серветт 0:1 Лугано - Винтертур 2:1 Сьон - Винтертур 0:1 Винтертур - Базель 1:4 Люцерн - Винтертур 3:1
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Виль - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Гранд-Саконне - Стад Лозанна-Уши 0:4 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3
Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:2 Сьон - Стад Лозанна-Уши 0:2 Стад Лозанна-Уши - Беллинцона 6:0 Вадуц - Стад Лозанна-Уши 2:2 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 4:1 Шаффхаузен - Стад Лозанна-Уши 2:4 Стад Лозанна-Уши - Нёвшатель Ксамакс 2:0 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:2 Стад Лозанна-Уши - Тун 2:2 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 2:1 Стад Лозанна-Уши - Арау 3:4 Нёвшатель Ксамакс - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Вадуц 0:0
Результаты матчей
Винтертур
Стад Лозанна-Уши
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:3
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
5:2
2 раза 67%
2:5
1 раз 33%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
1
1 раз 100%
Точный счет
5:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:3
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Винтертур
Стад Лозанна-Уши
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
32
42
14
24
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|3
|4
|0
|13 - 5
|13
|2.
|5
|3
|2
|0
|11 - 6
|11
|3.
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|4.
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|5.
|2:1
|7
|3
|2
|2
|15 - 15
|11
|6.
|5
|3
|0
|2
|12 - 7
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|10 - 13
|8
|8.
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|9.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|10.
|5
|1
|1
|3
|10 - 11
|4
|11.
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|12.
|1:2
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|2.
|2:1
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|3.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|5.
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|7.
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|8 - 6
|4
|9.
|1:2
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|11.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|12.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|7 - 4
|6
|2.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|5.
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|6.
|0:0
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|7.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|8.
|2:1
|3
|1
|0
|2
|9 - 12
|3
|9.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|10.
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|11.
|1:2
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Цюрих
|Окита Жонатан
|5
|Серветт
|Бедья Крис
|4 (1)
|Винтертур
|Ди Джусто Маттео
|3 (3)
|Винтертур
|Samuel Ballet
|3 (2)
|Люцерн
|Lars Villiger
|3 (1)
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|4
|Винтертур
|Сидлер Сильван
|4
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|4
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1 2
|Люцерн
|Белоко Стефан
|1 2