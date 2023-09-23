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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Винтертур
2:1
Второй тайм: 70'
Стад Лозанна-Уши
0'
12' Желтая карточка
Акичи Огу
1:0
31' Гол
Ди Джусто Маттео
34' Желтая карточка
Florian Danho
1:1
38' Гол
Lucas Pos
2:1
40' Гол
Туркес Алдин
47' Желтая карточка
Туркес Алдин
51' Желтая карточка
Обексер Линус
59' Желтая карточка
Эссиам Эммануэль

Ход матча

12'
 
Акичи Огу
31'
Ди Джусто Маттео
(Шеттин Тобиас)
1:0
34'
 
Florian Danho
38'
1:1
Lucas Pos
(Гарби Исмаэль)
40'
Туркес Алдин
(Ди Джусто Маттео)
2:1
46'
 
Эссиам Эммануэль
Байар Ромен
46'
 
Sahmkou Camara
Lucas Pos
47'
Туркес Алдин
 
51'
 
Обексер Линус
59'
 
Эссиам Эммануэль

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Винтертур
Ничья
Стад Лозанна-Уши
1.33
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5.10
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14.00
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Все Коэффициенты
33
Келлер
Марвин
19
Adrian
Gantenbein
23
Granit
Lekaj
4
Стильхарт
Базиль
3
Шеттин
Тобиас
45
Янкевиц
Александр
77
Дзуффи
Лука
17
Samuel
Ballet
10
Ди
Джусто
Маттео
70
Лтайеф
Сайфалла
11
Туркес
Алдин
1
Dany
Bornand
27
Гассама
Ламин
5
Хайрулаху
Лавдрим
4
Lucas
Pos
21
Обексер
Линус
8
Байар
Ромен
24
Акичи
Огу
28
Махмуд
Элиес
14
Гарби
Исмаэль
17
Айдини
Альбан
31
Florian
Danho
Винтертур
4-2-3-1
Стад Лозанна-Уши
4-2-3-1

История личных встреч

Винтертур
Стад Лозанна-Уши

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

13 матчей

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы

История матчей

ЧЛ
2:1
ЧЛ
3:1
ЧЛ
0:0
ЧЛ
1:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
4:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
2:2
ЧЛ
1:0
ЧЛ
1:2
ЧЛ
1:2
К
0:3

Голы

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

1.17
1.57

Среднее время на гол

77
57

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.71
0.83

Среднее время на гол

52
108

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

1.46
1.23

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

61
73

Бомбардиры внутри турнира

Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Джусто Маттео 3 0.43
Samuel Ballet 3 0.43
Лтайеф Сайфалла 3 0.43
Туркес Алдин 3 (1) 0.43
Стильхарт Базиль 1 0.14
Randy Schneider 1 0.14
Adrian Gantenbein 1 0.14
Янкевиц Александр 0 0
Samir Ramizi 0 0
Шеттин Тобиас 0 0
Стад Лозанна-Уши
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Florian Danho 2 0.33
Айдини Альбан 1 (1) 0.17
Lucas Pos 1 0.17
Махмуд Элиес 1 0.17
Mergim Qarri 0 0
Гарби Исмаэль 0 0

Карточки

Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидлер Сильван 4 0
Samuel Ballet 3 0
Янкевиц Александр 2 0
Лтайеф Сайфалла 2 0
Буэсс Роман 1 0
Диаби Сулейман 1 0
Стильхарт Базиль 1 0
Thibault Corbaz 1 0
Шмид Янник 1 0
Туркес Алдин 1 0
Randy Schneider 1 0
Стад Лозанна-Уши
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Махмуд Элиес 2 1
Giovani Bamba 3 0
Акичи Огу 2 0
Обексер Линус 2 0
Али Мохамед Абдалла 2 0
Valon Hamdiju 2 0
Florian Danho 2 0
Байар Ромен 1 0
Кадима Райан 1 0
Lucas Pos 1 0
Айдини Альбан 1 0
Michael Heule 1 0
Эссиам Эммануэль 1 0
Sahmkou Camara 1 0

Результаты матчей

Винтертур
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Стад Лозанна-Уши
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Винтертур
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Стад Лозанна-Уши
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

5
3
Винтертур
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Стад Лозанна-Уши
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

6
4

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

9
3
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
4
44%
1
33%
76-90

Пропущено

12
8
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
17%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
5
42%
2
25%
76-90

Забито

13
4
5 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
2
50%
61-75
5
38%
2
50%
76-90

Пропущено

14
10
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
3
21%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
14%
1
10%
31-45
2
14%
2
20%
46-60
1
7%
2
20%
61-75
6
43%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Винтертур
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Арау - Винтертур 1:2 Винтертур - Ивердон 1:1 Лозанна - Винтертур 2:5 Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 0:2
Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2 Базель - Винтертур 5:2 Винтертур - Люцерн 0:0 Винтертур - Вильярреал-2 3:1 Винтертур - Баден 5:0 Винтертур - Брюль 5:0 Винтертур - Арау 2:0 Винтертур - ЯФ Ювентус 7:0 Янг Бойз - Винтертур 2:1 Винтертур - Цюрих 0:2 Винтертур - Серветт 0:1 Лугано - Винтертур 2:1 Сьон - Винтертур 0:1 Винтертур - Базель 1:4 Люцерн - Винтертур 3:1
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Виль - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Гранд-Саконне - Стад Лозанна-Уши 0:4 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3
Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:2 Сьон - Стад Лозанна-Уши 0:2 Стад Лозанна-Уши - Беллинцона 6:0 Вадуц - Стад Лозанна-Уши 2:2 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 4:1 Шаффхаузен - Стад Лозанна-Уши 2:4 Стад Лозанна-Уши - Нёвшатель Ксамакс 2:0 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:2 Стад Лозанна-Уши - Тун 2:2 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 2:1 Стад Лозанна-Уши - Арау 3:4 Нёвшатель Ксамакс - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Вадуц 0:0

Результаты матчей

Винтертур
Стад Лозанна-Уши

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:3
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

5:2
2 раза 67%
2:5
1 раз 33%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Точный счет

5:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:3
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Винтертур
Стад Лозанна-Уши

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
2
1.5
1
3
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
2
4
2
1.5
1
4
2
4
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 0:0 7 3 4 0 13 - 5 13
2.
Янг Бойз
 5 3 2 0 11 - 6 11
3.
Санкт-Галлен
 6 3 2 1 8 - 6 11
4.
Люцерн
 6 3 2 1 8 - 6 11
5.
Винтертур
 2:1 7 3 2 2 15 - 15 11
6.
Лугано
 5 3 0 2 12 - 7 9
7.
Ивердон
 6 2 2 2 10 - 13 8
8.
Серветт
 6 1 3 2 8 - 10 6
9.
Лозанна
 0:0 7 1 2 4 8 - 13 5
10.
Базель
 5 1 1 3 10 - 11 4
11.
Грасcхоппер
 6 1 1 4 7 - 11 4
12.
Стад Лозанна-Уши
 1:2 6 1 1 4 5 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 3 3 0 0 6 - 3 9
2.
Винтертур
 2:1 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Цюрих
 0:0 3 2 1 0 6 - 1 7
4.
Люцерн
 3 2 1 0 6 - 4 7
5.
Лугано
 2 2 0 0 7 - 1 6
6.
Янг Бойз
 2 2 0 0 7 - 3 6
7.
Ивердон
 2 1 1 0 6 - 3 4
8.
Базель
 3 1 1 1 8 - 6 4
9.
Стад Лозанна-Уши
 1:2 4 1 1 2 3 - 8 4
10.
Грасcхоппер
 3 1 0 2 4 - 5 3
11.
Серветт
 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
Лозанна
 0:0 4 0 2 2 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 0:0 4 1 3 0 7 - 4 6
2.
Янг Бойз
 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Люцерн
 3 1 1 1 2 - 2 4
4.
Серветт
 3 1 1 1 5 - 6 4
5.
Ивердон
 4 1 1 2 4 - 10 4
6.
Лозанна
 0:0 3 1 0 2 4 - 5 3
7.
Лугано
 3 1 0 2 5 - 6 3
8.
Винтертур
 2:1 3 1 0 2 9 - 12 3
9.
Санкт-Галлен
 3 0 2 1 2 - 3 2
10.
Грасcхоппер
 3 0 1 2 3 - 6 1
11.
Стад Лозанна-Уши
 1:2 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Базель
 2 0 0 2 2 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Цюрих Окита Жонатан 5
Серветт Бедья Крис 4 (1)
Винтертур Ди Джусто Маттео 3 (3)
Винтертур Samuel Ballet 3 (2)
Люцерн Lars Villiger 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лозанна Дюссенн Ноэ 4
Винтертур Сидлер Сильван 4
Янг Бойз Али Мохамед 4
Ивердон Тижани Мохамед 1 2
Люцерн Белоко Стефан 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 51'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 47'
    Туркес Алдин получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Байар Ромен уходит с поля. Эссиам Эммануэль выходит вместо него
  • 46'
    Lucas Pos уходит с поля. Sahmkou Camara выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Ди Джусто Маттео сделал результативную передачу.
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