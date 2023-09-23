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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Зрители: 7502
Винтертур
2:1
Конец матча
Стад Лозанна-Уши
0'
12' Желтая карточка
Акичи Огу
1:0
31' Гол
Ди Джусто Маттео
34' Желтая карточка
Florian Danho
1:1
38' Гол
Lucas Pos
2:1
40' Гол
Туркес Алдин
47' Желтая карточка
Туркес Алдин
51' Желтая карточка
Обексер Линус
59' Желтая карточка
Эссиам Эммануэль
90' Желтая карточка
Арнольд Ремо
90'+6

Ход матча

12'
 
Акичи Огу
31'
Ди Джусто Маттео
(Шеттин Тобиас)
1:0
34'
 
Florian Danho
38'
1:1
Lucas Pos
(Гарби Исмаэль)
40'
Туркес Алдин
(Ди Джусто Маттео)
2:1
46'
 
Эссиам Эммануэль
Байар Ромен
46'
 
Sahmkou Camara
Lucas Pos
47'
Туркес Алдин
 
51'
 
Обексер Линус
59'
 
Эссиам Эммануэль
62'
 
Али Мохамед Абдалла
Обексер Линус
63'
Сидлер Сильван
Ди Джусто Маттео
 
63'
Шмид Янник
Стильхарт Базиль
 
69'
Арнольд Ремо
Granit Lekaj
 
72'
 
Liridon Mulaj
Айдини Альбан
73'
 
Mergim Qarri
Гарби Исмаэль
82'
Буркарт Нишан
Samuel Ballet
 
82'
Randy Schneider
Лтайеф Сайфалла
 
90'
Арнольд Ремо
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 11
  • 4 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 295 Количество передач 392
  • 43 Владение мячом, % 57
33
Келлер
Марвин
19
Adrian
Gantenbein
23
Granit
Lekaj
4
Стильхарт
Базиль
3
Шеттин
Тобиас
45
Янкевиц
Александр
77
Дзуффи
Лука
17
Samuel
Ballet
10
Ди
Джусто
Маттео
70
Лтайеф
Сайфалла
11
Туркес
Алдин
1
Dany
Bornand
27
Гассама
Ламин
5
Хайрулаху
Лавдрим
4
Lucas
Pos
21
Обексер
Линус
8
Байар
Ромен
24
Акичи
Огу
28
Махмуд
Элиес
14
Гарби
Исмаэль
17
Айдини
Альбан
31
Florian
Danho
Винтертур
4-2-3-1
Стад Лозанна-Уши
4-2-3-1

История личных встреч

Винтертур
Стад Лозанна-Уши

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

13 матчей

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы

История матчей

ЧЛ
2:1
ЧЛ
3:1
ЧЛ
0:0
ЧЛ
1:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
4:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
2:2
ЧЛ
1:0
ЧЛ
1:2
ЧЛ
1:2
К
0:3

Голы

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

1.17
1.57

Среднее время на гол

77
57

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.71
0.83

Среднее время на гол

52
108

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

1.46
1.23

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

61
73

Бомбардиры внутри турнира

Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Джусто Маттео 3 0.43
Samuel Ballet 3 0.43
Лтайеф Сайфалла 3 0.43
Туркес Алдин 3 (1) 0.43
Стильхарт Базиль 1 0.14
Randy Schneider 1 0.14
Adrian Gantenbein 1 0.14
Янкевиц Александр 0 0
Samir Ramizi 0 0
Шеттин Тобиас 0 0
Стад Лозанна-Уши
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Florian Danho 2 0.33
Айдини Альбан 1 (1) 0.17
Lucas Pos 1 0.17
Махмуд Элиес 1 0.17
Mergim Qarri 0 0
Гарби Исмаэль 0 0

Карточки

Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидлер Сильван 4 0
Samuel Ballet 3 0
Янкевиц Александр 2 0
Лтайеф Сайфалла 2 0
Буэсс Роман 1 0
Диаби Сулейман 1 0
Стильхарт Базиль 1 0
Thibault Corbaz 1 0
Арнольд Ремо 1 0
Шмид Янник 1 0
Туркес Алдин 1 0
Randy Schneider 1 0
Стад Лозанна-Уши
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Махмуд Элиес 2 1
Giovani Bamba 3 0
Акичи Огу 2 0
Обексер Линус 2 0
Али Мохамед Абдалла 2 0
Valon Hamdiju 2 0
Florian Danho 2 0
Байар Ромен 1 0
Кадима Райан 1 0
Lucas Pos 1 0
Айдини Альбан 1 0
Michael Heule 1 0
Эссиам Эммануэль 1 0
Sahmkou Camara 1 0

Результаты матчей

Винтертур
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Стад Лозанна-Уши
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
2
Винтертур
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Стад Лозанна-Уши
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

5
3
Винтертур
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Стад Лозанна-Уши
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

6
5

Голы по времени матча

Забито

6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

9
3
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
4
44%
1
33%
76-90

Пропущено

12
8
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
17%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
5
42%
2
25%
76-90

Забито

15
5
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
1
20%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
2
40%
61-75
5
33%
2
40%
76-90

Пропущено

15
12
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
20%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
20%
3
25%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
6
40%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Винтертур
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Арау - Винтертур 1:2 Винтертур - Ивердон 1:1 Лозанна - Винтертур 2:5 Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 0:2
Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2 Базель - Винтертур 5:2 Винтертур - Люцерн 0:0 Винтертур - Вильярреал-2 3:1 Винтертур - Баден 5:0 Винтертур - Брюль 5:0 Винтертур - Арау 2:0 Винтертур - ЯФ Ювентус 7:0 Янг Бойз - Винтертур 2:1 Винтертур - Цюрих 0:2 Винтертур - Серветт 0:1 Лугано - Винтертур 2:1 Сьон - Винтертур 0:1 Винтертур - Базель 1:4 Люцерн - Винтертур 3:1
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Виль - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Гранд-Саконне - Стад Лозанна-Уши 0:4 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3
Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:2 Сьон - Стад Лозанна-Уши 0:2 Стад Лозанна-Уши - Беллинцона 6:0 Вадуц - Стад Лозанна-Уши 2:2 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 4:1 Шаффхаузен - Стад Лозанна-Уши 2:4 Стад Лозанна-Уши - Нёвшатель Ксамакс 2:0 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:2 Стад Лозанна-Уши - Тун 2:2 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 2:1 Стад Лозанна-Уши - Арау 3:4 Нёвшатель Ксамакс - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Вадуц 0:0

Результаты матчей

Винтертур
Стад Лозанна-Уши

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:3
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

5:2
2 раза 67%
2:5
1 раз 33%
2:1
2 раза 100%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

5:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:1
3 раза 50%
0:3
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Винтертур
Стад Лозанна-Уши

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
1
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
2
5
2
1.5
1
5
2
5
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 7 3 4 0 13 - 5 13
2.
Янг Бойз
 5 3 2 0 11 - 6 11
3.
Люцерн
 6 3 2 1 8 - 6 11
4.
Санкт-Галлен
 0:1 7 3 2 2 8 - 7 11
5.
Винтертур
 7 3 2 2 15 - 15 11
6.
Лугано
 5 3 0 2 12 - 7 9
7.
Ивердон
 6 2 2 2 10 - 13 8
8.
Грасcхоппер
 1:0 7 2 1 4 8 - 11 7
9.
Серветт
 6 1 3 2 8 - 10 6
10.
Лозанна
 7 1 2 4 8 - 13 5
11.
Базель
 5 1 1 3 10 - 11 4
12.
Стад Лозанна-Уши
 6 1 1 4 5 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 0:1 3 3 0 0 6 - 3 9
2.
Винтертур
 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Цюрих
 3 2 1 0 6 - 1 7
4.
Люцерн
 3 2 1 0 6 - 4 7
5.
Лугано
 2 2 0 0 7 - 1 6
6.
Янг Бойз
 2 2 0 0 7 - 3 6
7.
Грасcхоппер
 1:0 4 2 0 2 5 - 5 6
8.
Ивердон
 2 1 1 0 6 - 3 4
9.
Базель
 3 1 1 1 8 - 6 4
10.
Стад Лозанна-Уши
 4 1 1 2 3 - 8 4
11.
Серветт
 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
Лозанна
 4 0 2 2 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 4 1 3 0 7 - 4 6
2.
Янг Бойз
 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Люцерн
 3 1 1 1 2 - 2 4
4.
Серветт
 3 1 1 1 5 - 6 4
5.
Ивердон
 4 1 1 2 4 - 10 4
6.
Лозанна
 3 1 0 2 4 - 5 3
7.
Лугано
 3 1 0 2 5 - 6 3
8.
Винтертур
 3 1 0 2 9 - 12 3
9.
Санкт-Галлен
 0:1 4 0 2 2 2 - 4 2
10.
Грасcхоппер
 1:0 3 0 1 2 3 - 6 1
11.
Стад Лозанна-Уши
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Базель
 2 0 0 2 2 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Цюрих Окита Жонатан 5
Серветт Бедья Крис 4 (1)
Винтертур Ди Джусто Маттео 3 (3)
Винтертур Samuel Ballet 3 (2)
Люцерн Lars Villiger 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лозанна Дюссенн Ноэ 4
Винтертур Сидлер Сильван 4
Янг Бойз Али Мохамед 4
Ивердон Тижани Мохамед 1 2
Люцерн Белоко Стефан 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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