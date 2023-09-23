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  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Дукла Банска-Бистрица
1:1
Второй тайм: 73'
Злате Моравце
0'
0:1
3' Гол
Гоно Мирослав
21' Желтая карточка
Рихтарех Давид
27' Желтая карточка
Калу Нсумох
42' Желтая карточка
Балай Филип
45' Желтая карточка
Годал Борис
48' Желтая карточка
Наги Рихард
54' Желтая карточка
Jakub Uhrincat
59' Желтая карточка
1:1
59' Пенальти
Полиевка Роберт

Ход матча

3'
0:1
Гоно Мирослав
(Черепаки Роман)
21'
Рихтарех Давид
 
27'
 
Калу Нсумох
42'
 
Балай Филип
45'
Годал Борис
 
48'
 
Наги Рихард
54'
Jakub Uhrincat
 
59'
 
59'
Полиевка Роберт
1:1
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Дукла Банска-Бистрица
Ничья
Злате Моравце
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Все Коэффициенты
22
Грушка
Матуш
7
Jakub
Uhrincat
33
Годал
Борис
41
Lubomir
Willweber
21
Lukas
Migala
44
Загуменски
Тимотей
88
Глинка
Марек
6
Рихтарех
Давид
11
Рымаренко
Мартин
29
Enzo
Arevalo
17
Полиевка
Роберт
1
Matej
Slavik
22
Суля
Самуэл
3
Тумма
Гергей
39
Мошко
Матей
25
Наги
Рихард
14
Дуга
Денис
6
Гоно
Мирослав
16
Мондек
Кароль
7
Черепаки
Роман
10
Калу
Нсумох
45
Балай
Филип
Дукла Банска-Бистрица
5-3-2
Злате Моравце
4-2-3-1

История личных встреч

Дукла Банска-Бистрица
Злате Моравце

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

21 матч

52.4%
38.1%
9.5%
11 побед 8 ничьих 2 победы

Первый тайм

38.1%
57.1%
4.8%
8 побед 12 ничьих 1 победа

Второй тайм

38.1%
47.6%
14.3%
8 побед 10 ничьих 3 победы

История матчей

С
4:4
С
4:2
С
0:1
С
2:0
С
1:1
С
1:3
С
2:1
С
0:0
С
1:0
С
2:0
С
0:0
С
0:0
CL
0:1
CL
1:1
CL
0:2
CL
0:0
CL
2:1
CL
1:5
CL
0:0
CL
0:4
CL
1:0

Голы

Всего голов

13
20

Голов в среднем за матч

1.08
2.22

Среднее время на гол

83
40

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

22
26

Голов в среднем за матч

1.05
1.24

Тотал матчей

2.5
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

85
72

Бомбардиры внутри турнира

Дукла Банска-Бистрица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полиевка Роберт 5 (1) 0.63
Enzo Arevalo 4 0.5
Рымаренко Мартин 3 0.38
Загуменски Тимотей 1 0.13
Глинка Марек 1 0.13
Jakub Uhrincat 1 0.13
Lukas Migala 0 0
Злате Моравце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мондек Кароль 2 0.25
Черепаки Роман 1 (1) 0.13
Наги Рихард 1 0.13
Гоно Мирослав 1 0.13
Дуга Денис 0 0

Карточки

Дукла Банска-Бистрица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годал Борис 3 0
Рихтарех Давид 3 0
Lukas Migala 3 0
Lubomir Willweber 2 0
Слебодник Тибор 2 0
Jakub Uhrincat 2 0
Branislav Luptak 1 0
Злате Моравце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наги Рихард 2 0
Балай Филип 2 0
Мошко Матей 2 0
Бренкус Адам 2 0
Чонка Матуш 1 0
Мондек Кароль 1 0
Дуга Денис 1 0
Matej Slavik 1 0
Майдан Владимир 1 0
Калу Нсумох 1 0
Patrik Mijic 1 0

Результаты матчей

Дукла Банска-Бистрица
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Злате Моравце
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
2
Дукла Банска-Бистрица
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Злате Моравце
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

11
1
Дукла Банска-Бистрица
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Злате Моравце
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

13
3

Голы по времени матча

Забито

4
2
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
50%
1
50%
1-15
2
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
3
43%
76-90

Забито

11
2
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
1
50%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
1
50%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

15
4
10 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 1
0 Не забивали 4
5
33%
1
25%
1-15
4
27%
1
25%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
1
7%
1
25%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
1
25%
76-90

Пропущено

10
12
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
3
30%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Жилина - Дукла Банска-Бистрица 1:4 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 1:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:1
Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Дукла Банска-Бистрица - Петржалка 4:1 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Зброёвка - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Сигма Оломоуц - Дукла Банска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Поважска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:3 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:1 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 2:0
Злате Моравце
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Злате Моравце - Тренчин 1:2 Кошице - Злате Моравце 1:0 Жилина - Злате Моравце 3:2 Злате Моравце - ДАК 0:2
Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1 Скалица - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Погронье 3:0 Бани Яс - Злате Моравце 0:1 Дьёр - Злате Моравце 1:2 Вашаш - Злате Моравце 1:0 Татран Ладке - Злате Моравце 0:3 Злате Моравце - Петржалка 3:1 Михаловце - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Ружомберок 1:0 Скалица - Злате Моравце 0:1 Тренчин - Злате Моравце 2:1 Злате Моравце - Татран Липтовски-Микулаш 0:1

Результаты матчей

Дукла Банска-Бистрица
Злате Моравце

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:4
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Дукла Банска-Бистрица
Злате Моравце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
1
6
2
5
2.5
1
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 8 6 1 1 18 - 10 19
2.
Железярне Подбрезова
 3:1 8 5 1 2 15 - 9 16
3.
Жилина
 7 5 0 2 17 - 11 15
4.
Дукла Банска-Бистрица
 1:1 8 4 3 1 16 - 11 15
5.
ДАК
 1:0 8 4 2 2 13 - 7 14
6.
Слован Братислава
 5 2 2 1 8 - 8 8
7.
Спартак Трнава
 6 2 2 2 8 - 8 8
8.
Ружомберок
 6 2 2 2 7 - 10 8
9.
Кошице
 7 2 1 4 5 - 12 7
10.
Скалица
 0:1 8 2 1 5 7 - 9 7
11.
Злате Моравце
 1:1 8 0 2 6 5 - 13 2
12.
Михаловце
 1:3 7 0 1 6 5 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 3:1 4 3 1 0 6 - 2 10
2.
Тренчин
 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Жилина
 4 3 0 1 12 - 9 9
4.
Ружомберок
 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Скалица
 0:1 5 2 1 2 5 - 4 7
6.
ДАК
 1:0 3 2 0 1 9 - 5 6
7.
Дукла Банска-Бистрица
 1:1 4 1 2 1 5 - 7 5
8.
Слован Братислава
 2 1 1 0 5 - 4 4
9.
Кошице
 4 1 1 2 1 - 6 4
10.
Спартак Трнава
 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Злате Моравце
 1:1 3 0 1 2 2 - 5 1
12.
Михаловце
 1:3 5 0 1 4 4 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 1:1 4 3 1 0 11 - 4 10
2.
Тренчин
 5 3 1 1 11 - 9 10
3.
ДАК
 1:0 5 2 2 1 4 - 2 8
4.
Жилина
 3 2 0 1 5 - 2 6
5.
Железярне Подбрезова
 3:1 4 2 0 2 9 - 7 6
6.
Спартак Трнава
 3 1 2 0 5 - 4 5
7.
Слован Братислава
 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Кошице
 3 1 0 2 4 - 6 3
9.
Ружомберок
 3 0 1 2 3 - 8 1
10.
Злате Моравце
 1:1 5 0 1 4 3 - 8 1
11.
Михаловце
 1:3 2 0 0 2 1 - 4 0
12.
Скалица
 0:1 3 0 0 3 2 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 4 (3)
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 4 (3)
Жилина Henry Addo 4 (2)
Дукла Банска-Бистрица Enzo Arevalo 4 (1)
Тренчин Rahim Ibrahim 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 4
Кошице Голиков Александр 4
Тренчин Бариш Дамьян 4
Жилина Стойчевски Андрей 4
Михаловце Franck Bahi 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 48'
    Наги Рихард получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Годал Борис получил желтую карточку от судьи
  • 42'
    Балай Филип получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Калу Нсумох получил желтую карточку от судьи
  • 21'
    Рихтарех Давид получил желтую карточку от судьи
  • 3'
    Roman Cerepkai сделал результативную передачу.
  • 3'
    Г О О О О Л - Гоно Мирослав бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 59% завершится победой Злате Моравце.
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