Тур: 8. Стадион: Narodny Atleticky Stadion.
1:1
Конец матча
0'
0:1
3' ГолГоно Мирослав
21' Желтая карточкаРихтарех Давид
27' Желтая карточкаКалу Нсумох
42' Желтая карточкаБалай Филип
45' Желтая карточкаГодал Борис
48' Желтая карточкаНаги Рихард
54' Желтая карточкаJakub Uhrincat
58' Желтая карточкаТумма Гергей
1:1
59' ПенальтиПолиевка Роберт
90'+4
Ход матча
3'
0:1
21'
27'
42'
45'
48'
54'
58'
59'
1:1
22
Грушка
Матуш
33
Годал
Борис
21
Lukas
Migala
88
Глинка
Марек
29
Enzo
Arevalo
22
Суля
Самуэл
39
Мошко
Матей
25
Наги
Рихард
14
Дуга
Денис
10
Калу
Нсумох
45
Балай
Филип
- Основной состав
-
22 Грушка МатушВратарь
- Защитник
-
33 Годал БорисЗащитник
- Защитник
-
21 Lukas MigalaЗащитник
- Защитник
-
88 Глинка МарекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Enzo ArevaloНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Пишоя МарьянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
16 Adam Hanes
-
-
Главный тренер: Michal Scasny
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Суля СамуэлЗащитник
- Защитник
-
39 Мошко МатейЗащитник
-
25 Наги РихардЗащитник
-
14 Дуга ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Калу НсумохПолузащитник
-
45 Балай ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Дубек ТомашПолузащитник
-
29 Бренкус АдамНападающий
-
-
-
11 Jakub Svec
-
-
Главный тренер: Vladimir Cifranic
История личных встреч
Дукла Банска-Бистрица
Злате Моравце
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
21 матч
52.4%
38.1%
9.5%
11 побед 8 ничьих 2 победы
Первый тайм
38.1%
57.1%
4.8%
8 побед 12 ничьих 1 победа
Второй тайм
38.1%
47.6%
14.3%
8 побед 10 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
20
Голов в среднем за матч
1.08
2.22
Среднее время на гол
83
40
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
22
26
Голов в среднем за матч
1.05
1.24
Тотал матчей
2.5
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
85
72
Бомбардиры внутри турнира
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полиевка Роберт
|5 (1)
|0.63
|Enzo Arevalo
|4
|0.5
|Рымаренко Мартин
|3
|0.38
|Загуменски Тимотей
|1
|0.13
|Глинка Марек
|1
|0.13
|Jakub Uhrincat
|1
|0.13
|Lukas Migala
|0
|0
Злате Моравце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мондек Кароль
|2
|0.25
|Черепаки Роман
|1 (1)
|0.13
|Наги Рихард
|1
|0.13
|Гоно Мирослав
|1
|0.13
|Дуга Денис
|0
|0
Карточки
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годал Борис
|3
|0
|Рихтарех Давид
|3
|0
|Lukas Migala
|3
|0
|Lubomir Willweber
|2
|0
|Слебодник Тибор
|2
|0
|Jakub Uhrincat
|2
|0
|Branislav Luptak
|1
|0
Злате Моравце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Наги Рихард
|2
|0
|Балай Филип
|2
|0
|Мошко Матей
|2
|0
|Бренкус Адам
|2
|0
|Чонка Матуш
|1
|0
|Мондек Кароль
|1
|0
|Дуга Денис
|1
|0
|Matej Slavik
|1
|0
|Майдан Владимир
|1
|0
|Тумма Гергей
|1
|0
|Калу Нсумох
|1
|0
|Patrik Mijic
|1
|0
Результаты матчей
Дукла Банска-Бистрица
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Злате Моравце
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
3
Дукла Банска-Бистрица
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Злате Моравце
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
11
1
Дукла Банска-Бистрица
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Злате Моравце
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
14
4
Голы по времени матча
Забито
5
3
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
2
40%
2
67%
1-15
2
40%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
3
38%
76-90
Забито
11
2
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
1
50%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
1
50%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
16
5
10 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
0 Не забивали 4
5
31%
2
40%
1-15
4
25%
1
20%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
2
13%
1
20%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
19%
1
20%
76-90
Пропущено
11
13
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
9%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
2
15%
46-60
1
9%
2
15%
61-75
3
27%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Жилина - Дукла Банска-Бистрица 1:4 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 1:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:1
Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Дукла Банска-Бистрица - Петржалка 4:1 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Зброёвка - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Сигма Оломоуц - Дукла Банска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Поважска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:3 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:1 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 2:0
Злате Моравце
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Злате Моравце - Тренчин 1:2 Кошице - Злате Моравце 1:0 Жилина - Злате Моравце 3:2 Злате Моравце - ДАК 0:2
Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1 Скалица - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Погронье 3:0 Бани Яс - Злате Моравце 0:1 Дьёр - Злате Моравце 1:2 Вашаш - Злате Моравце 1:0 Татран Ладке - Злате Моравце 0:3 Злате Моравце - Петржалка 3:1 Михаловце - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Ружомберок 1:0 Скалица - Злате Моравце 0:1 Тренчин - Злате Моравце 2:1 Злате Моравце - Татран Липтовски-Микулаш 0:1
Результаты матчей
Дукла Банска-Бистрица
Злате Моравце
Точный счет
1:1
2 раза 50%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
1:4
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Дукла Банска-Бистрица
Злате Моравце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
17
26
17
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|5 (3)
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|5 (3)
|Жилина
|Henry Addo
|4 (2)
|Дукла Банска-Бистрица
|Enzo Arevalo
|4 (1)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|4 (1)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 4
|Кошице
|Голиков Александр
|4
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|4
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|4
|Михаловце
|Franck Bahi
|4