Тур: 8. Стадион: Жемплин.
1:5
Конец матча
0'
1:0
16' ГолМарьянович Саша
1:1
20' ГолБлагут Патрик
1:2
41' ГолMark Assinor
1:3
71' ГолChristophe Kabongo
1:4
79' ГолКовачик Петер
1:5
90' ГолLekan Okunola
90'+4
Ход матча
16'
1:0
20'
1:1
41'
1:2
71'
79'
1:4
90'
1:5
12
Franck
Bahi
10
Жофчак
Игор
14
Matej
Gresak
90
Mark
Assinor
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Franck BahiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Жофчак ИгорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Вашко ФилипПолузащитник
-
-
-
-
-
55 Artur Musak
-
Главный тренер: Marek Petrus
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Matej GresakЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Mark AssinorНападающий
- Запасные игроки
-
28 Данко АдамВратарь
-
16 Patrik MacejВратарь
-
29 Кузма МарекНападающий
-
10 Jozef SpyrkaНападающий
-
-
-
15 Rene Paraj
-
11 Samuel Datko
-
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
История личных встреч
Михаловце
Железярне Подбрезова
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
16 матчей
43.8%
12.5%
43.7%
7 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.43
1.11
Среднее время на гол
63
81
Всего голов
16
5
Голов в среднем за матч
1.78
0.71
Среднее время на гол
50
126
Всего голов
26
15
Голов в среднем за матч
1.63
0.94
Тотал матчей
2.5
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
55
96
Бомбардиры внутри турнира
Михаловце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matus Marcin
|2
|0.29
|Ван Кессел Гино
|1
|0.14
|Марьянович Саша
|1
|0.14
|Daniel Pavuk
|1
|0.14
|Ержабек Михал
|0
|0
|Stanislav Danko
|0
|0
|Вашко Филип
|0
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ковачик Петер
|5
|0.63
|Christophe Kabongo
|3
|0.38
|Marek Kristian Bartos
|2
|0.25
|Mark Assinor
|2
|0.25
|Галчик Роланд
|1
|0.13
|Lekan Okunola
|1
|0.13
|Бакаля Микулаш
|1
|0.13
|Благут Патрик
|1
|0.13
|Sanusi Ridwan
|1
|0.13
|Кузма Марек
|0
|0
|Jozef Spyrka
|0
|0
|Martin Talakov
|0
|0
|Байо Махмуду
|0
|0
Карточки
Михаловце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Franck Bahi
|4
|0
|Жофчак Игор
|1
|0
|Беднар Мартин
|1
|0
|Марьянович Саша
|1
|0
|Сараз Беньямин
|1
|0
|Магда Даниэль
|1
|0
|Issa Adekunle
|1
|0
|Polydefkis Volanakis
|1
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marek Kristian Bartos
|3
|0
|Байо Махмуду
|3
|0
|Matej Gresak
|2
|0
|Ковачик Петер
|2
|0
|Mark Assinor
|2
|0
|Кузма Марек
|1
|0
|Jozef Spyrka
|1
|0
|Rene Paraj
|1
|0
|Christophe Kabongo
|1
|0
Результаты матчей
Михаловце
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Железярне Подбрезова
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
2
Михаловце
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Железярне Подбрезова
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
7
Михаловце
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Железярне Подбрезова
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
5
9
Голы по времени матча
Забито
5
11
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
2
40%
3
27%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
0
0%
6
55%
76-90
Пропущено
13
7
9 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
3
23%
0
0%
1-15
3
23%
3
43%
16-30
3
23%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
2
29%
76-90
Забито
1
7
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
6
18
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
1
6%
1-15
1
17%
1
6%
16-30
3
50%
4
22%
31-45
1
17%
3
17%
46-60
1
17%
2
11%
61-75
0
0%
7
39%
76-90
Пропущено
17
8
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
3
38%
16-30
4
24%
2
25%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
4
24%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Михаловце
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Михаловце - Спартак Трнава 3:4 Скалица - Михаловце 2:1 Михаловце - Кошице 0:2 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3
Тренчин - Михаловце 2:0 Михаловце - ДАК 0:0 Михаловце - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0 Заря - Михаловце 2:1 Михаловце - Казинцбарцика 1:0 Заглембе Любин - Михаловце 3:0 Михаловце - ФК Гуменне 0:0 ФК Гуменне - Михаловце 2:0 Михаловце - Злате Моравце 1:0 Ружомберок - Михаловце 2:0 Михаловце - Тренчин 0:2 Скалица - Михаловце 3:2 Татран Липтовски-Микулаш - Михаловце 1:3 Михаловце - Скалица 1:1 Тренчин - Михаловце 3:3
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Железярне Подбрезова - Скалица 1:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 2:0
Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Татран Прешов - Железярне Подбрезова 0:0 Погронье - Железярне Подбрезова 3:5 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:1 Железярне Подбрезова - Диошдьёр 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 1:4 Словацко - Железярне Подбрезова 4:0 Карвина - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:3 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:3 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - ДАК 2:0 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:2
Результаты матчей
Михаловце
Железярне Подбрезова
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
1:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:4
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Михаловце
Железярне Подбрезова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
22
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
71
16
53
16
26
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|5 (3)
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|5 (3)
|Жилина
|Henry Addo
|4 (2)
|Дукла Банска-Бистрица
|Enzo Arevalo
|4 (1)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|4 (1)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 4
|Кошице
|Голиков Александр
|4
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|4
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|4
|Михаловце
|Franck Bahi
|4