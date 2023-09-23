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  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Михаловце
1:5
Конец матча
Железярне Подбрезова
0'
1:0
16' Гол
Марьянович Саша
1:1
20' Гол
Благут Патрик
1:2
41' Гол
Mark Assinor
1:3
71' Гол
Christophe Kabongo
1:4
79' Гол
Ковачик Петер
1:5
90' Гол
Lekan Okunola
90'+4
23
Ружински
Матуш
21
Магда
Даниэль
15
Марьянович
Саша
18
Ержабек
Михал
12
Franck
Bahi
91
Карасюк
Роман
4
Зубайру
Абдул
9
Matus
Marcin
10
Жофчак
Игор
7
Daniel
Pavuk
93
Ван
Кессел
Гино
1
Лудга
Рихард
39
Marek
Kristian
Bartos
4
Оравец
Матей
14
Matej
Gresak
20
Ковачик
Петер
34
Благут
Патрик
6
Байо
Махмуду
23
Бакаля
Микулаш
7
Галчик
Роланд
27
Sanusi
Ridwan
90
Mark
Assinor
Михаловце
4-2-3-1
Железярне Подбрезова
3-4-2-1

История личных встреч

Михаловце
Железярне Подбрезова

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

16 матчей

43.8%
12.5%
43.7%
7 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

С
2:2
С
1:0
С
0:1
С
2:0
С
1:0
С
2:1
С
2:1
С
1:0
С
1:4
С
1:3
С
1:0
С
2:0
С
2:0
С
6:2
2ЙД
1:1
2ЙД
1:0

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.43
1.11

Среднее время на гол

63
81

Всего голов

16
5

Голов в среднем за матч

1.78
0.71

Среднее время на гол

50
126

Всего голов

26
15

Голов в среднем за матч

1.63
0.94

Тотал матчей

2.5
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

55
96

Бомбардиры внутри турнира

Михаловце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matus Marcin 2 0.29
Ван Кессел Гино 1 0.14
Марьянович Саша 1 0.14
Daniel Pavuk 1 0.14
Ержабек Михал 0 0
Stanislav Danko 0 0
Вашко Филип 0 0
Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковачик Петер 5 0.63
Christophe Kabongo 3 0.38
Marek Kristian Bartos 2 0.25
Mark Assinor 2 0.25
Галчик Роланд 1 0.13
Lekan Okunola 1 0.13
Бакаля Микулаш 1 0.13
Благут Патрик 1 0.13
Sanusi Ridwan 1 0.13
Кузма Марек 0 0
Jozef Spyrka 0 0
Martin Talakov 0 0
Байо Махмуду 0 0

Карточки

Михаловце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Franck Bahi 4 0
Жофчак Игор 1 0
Беднар Мартин 1 0
Марьянович Саша 1 0
Сараз Беньямин 1 0
Магда Даниэль 1 0
Issa Adekunle 1 0
Polydefkis Volanakis 1 0
Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marek Kristian Bartos 3 0
Байо Махмуду 3 0
Matej Gresak 2 0
Ковачик Петер 2 0
Mark Assinor 2 0
Кузма Марек 1 0
Jozef Spyrka 1 0
Rene Paraj 1 0
Christophe Kabongo 1 0

Результаты матчей

Михаловце
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Железярне Подбрезова
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
2
Михаловце
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Железярне Подбрезова
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
7
Михаловце
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Железярне Подбрезова
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

5
11
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
2
40%
3
27%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
0
0%
6
55%
76-90

Пропущено

13
7
9 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
3
23%
0
0%
1-15
3
23%
3
43%
16-30
3
23%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
2
29%
76-90

Забито

1
7
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

6
18
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
1
6%
1-15
1
17%
1
6%
16-30
3
50%
4
22%
31-45
1
17%
3
17%
46-60
1
17%
2
11%
61-75
0
0%
7
39%
76-90

Пропущено

17
8
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
3
38%
16-30
4
24%
2
25%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
4
24%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Михаловце
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Михаловце - Спартак Трнава 3:4 Скалица - Михаловце 2:1 Михаловце - Кошице 0:2 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3
Тренчин - Михаловце 2:0 Михаловце - ДАК 0:0 Михаловце - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0 Заря - Михаловце 2:1 Михаловце - Казинцбарцика 1:0 Заглембе Любин - Михаловце 3:0 Михаловце - ФК Гуменне 0:0 ФК Гуменне - Михаловце 2:0 Михаловце - Злате Моравце 1:0 Ружомберок - Михаловце 2:0 Михаловце - Тренчин 0:2 Скалица - Михаловце 3:2 Татран Липтовски-Микулаш - Михаловце 1:3 Михаловце - Скалица 1:1 Тренчин - Михаловце 3:3
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Железярне Подбрезова - Скалица 1:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 2:0
Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Татран Прешов - Железярне Подбрезова 0:0 Погронье - Железярне Подбрезова 3:5 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:1 Железярне Подбрезова - Диошдьёр 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 1:4 Словацко - Железярне Подбрезова 4:0 Карвина - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:3 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:3 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - ДАК 2:0 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:2

Результаты матчей

Михаловце
Железярне Подбрезова

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
1:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:4
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Михаловце
Железярне Подбрезова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
2
2
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
7
1
1
6
1.5
5
3
1
6
2.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 8 6 1 1 18 - 10 19
2.
Железярне Подбрезова
 8 5 1 2 17 - 9 16
3.
Жилина
 7 5 0 2 17 - 11 15
4.
Дукла Банска-Бистрица
 8 4 3 1 16 - 11 15
5.
ДАК
 8 4 2 2 13 - 7 14
6.
Слован Братислава
 5 2 2 1 8 - 8 8
7.
Спартак Трнава
 6 2 2 2 8 - 8 8
8.
Ружомберок
 6 2 2 2 7 - 10 8
9.
Кошице
 7 2 1 4 5 - 12 7
10.
Скалица
 8 2 1 5 7 - 9 7
11.
Злате Моравце
 8 0 2 6 5 - 13 2
12.
Михаловце
 7 0 1 6 5 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 4 3 1 0 6 - 2 10
2.
Тренчин
 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Жилина
 4 3 0 1 12 - 9 9
4.
Ружомберок
 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Скалица
 5 2 1 2 5 - 4 7
6.
ДАК
 3 2 0 1 9 - 5 6
7.
Дукла Банска-Бистрица
 4 1 2 1 5 - 7 5
8.
Слован Братислава
 2 1 1 0 5 - 4 4
9.
Кошице
 4 1 1 2 1 - 6 4
10.
Спартак Трнава
 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Злате Моравце
 3 0 1 2 2 - 5 1
12.
Михаловце
 5 0 1 4 4 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 4 3 1 0 11 - 4 10
2.
Тренчин
 5 3 1 1 11 - 9 10
3.
ДАК
 5 2 2 1 4 - 2 8
4.
Жилина
 3 2 0 1 5 - 2 6
5.
Железярне Подбрезова
 4 2 0 2 11 - 7 6
6.
Спартак Трнава
 3 1 2 0 5 - 4 5
7.
Слован Братислава
 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Кошице
 3 1 0 2 4 - 6 3
9.
Ружомберок
 3 0 1 2 3 - 8 1
10.
Злате Моравце
 5 0 1 4 3 - 8 1
11.
Михаловце
 2 0 0 2 1 - 4 0
12.
Скалица
 3 0 0 3 2 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 5 (3)
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 5 (3)
Жилина Henry Addo 4 (2)
Дукла Банска-Бистрица Enzo Arevalo 4 (1)
Тренчин Rahim Ibrahim 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 4
Кошице Голиков Александр 4
Тренчин Бариш Дамьян 4
Жилина Стойчевски Андрей 4
Михаловце Franck Bahi 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 61'
      Ван Кессел Гино уходит с поля. Issa Adekunle выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Ковачик Петер сделал результативную передачу.
    • 41'
      Г О О О О Л - Mark Assinor бьет в цель!
    • 20'
      Байо Махмуду сделал результативную передачу.
    • 20'
      Г О О О О Л - Patrik Blahut бьет в цель!
    • 16'
      Ержабек Михал сделал результативную передачу.
    • 16'
      Г О О О О Л - Марьянович Саша бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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