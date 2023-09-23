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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Лозанна
0:0
Второй тайм: 70'
Цюрих
0'
56' Желтая карточка
Кустодио Оливье

Ход матча

56'
Кустодио Оливье
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 14
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Лучшие коэффициенты
Лозанна
Ничья
Цюрих
4.10
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3.50
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3.85
Все Коэффициенты
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
5
Дабанлы
Беркай
4
Anel
Husic
20
Каблан
Крис
11
Диабате
Фуссейни
24
Бернед
Антуан
10
Кустодио
Оливье
19
Илие
Рареш
96
Лабо
Бригтон
80
Саншеш
Алвин
25
Бреше
Янник
4
Валльнер
Сильван
24
Катич
Никола
2
Камбери
Линдрит
19
Боранияшевич
Никола
12
Мэтью
Ифиний
17
Конде
Шейк
27
Консейсау
Родригу
10
Маркезано
Антонио
18
Африйе
Дэниел
11
Окита
Жонатан
Лозанна
4-4-2
Цюрих
3-4-3

История личных встреч

Лозанна
Цюрих

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
75%
5 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Второй тайм

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 12 побед

25 матчей

20%
24%
56%
5 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

24%
24%
52%
6 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

20%
32%
48%
5 побед 8 ничьих 12 побед

История матчей

К
3:2
С
2:2
С
0:2
С
1:3
С
3:1
С
2:2
С
1:1
С
4:0
С
4:0
С
1:1
С
5:1
С
2:0
С
1:1
С
0:1
С
0:3
С
4:0
С
1:2
С
1:1
С
2:0
С
0:2
С
4:0
С
2:0
С
0:1
С
4:1
С
2:1

Голы

Всего голов

20
9

Голов в среднем за матч

1.54
0.75

Среднее время на гол

58
120

Всего голов

29
19

Голов в среднем за матч

2.42
1.46

Среднее время на гол

37
61

Всего голов

49
28

Голов в среднем за матч

1.96
1.12

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

45
80

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дюссенн Ноэ 2 0.29
Бальде Алиу 2 0.29
Сене Кали 1 0.14
Илие Рареш 1 0.14
Лабо Бригтон 1 0.14
Саншеш Алвин 1 0.14
Кукурузович Степан 0 0
Бернед Антуан 0 0
Сузуки Тоити 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окита Жонатан 5 (1) 0.71
Африйе Дэниел 2 0.29
Маркезано Антонио 1 0.14
Мэтью Ифиний 1 0.14
Ронер Фабиан 1 0.14
Катич Никола 1 0.14
Камбери Линдрит 1 0.14
Герреро Адрия 0 0
Конде Шейк 0 0

Карточки

Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 4 0
Сене Кали 2 1
Бальде Алиу 2 0
Шпигель Рафаэль 1 0
Кустодио Оливье 1 0
Anel Husic 1 0
Каблан Крис 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Африйе Дэниел 2 0
Сантини Иван 1 0
Дапрела Фабио 1 0
Катич Никола 1 0
Ронер Фабиан 1 0
Герреро Адрия 1 0
Консейсау Родригу 1 0
Конде Шейк 1 0

Результаты матчей

Лозанна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Цюрих
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
3
Лозанна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Цюрих
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
6
Лозанна
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Цюрих
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

6
9

Голы по времени матча

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
1
17%
76-90

Пропущено

8
5
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
4
50%
2
40%
76-90

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
60%
2
33%
76-90

Пропущено

4
1
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Забито

9
12
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
1
11%
4
33%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
5
56%
3
25%
76-90

Пропущено

12
6
2 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
2
33%
61-75
5
42%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Лозанна
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Брюль II - Лозанна 0:4 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1 Лозанна - Винтертур 2:5 Веве - Лозанна 0:3
Базель - Лозанна 1:2 Лозанна - Ивердон 1:2 Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лозанна 2:1 Лозанна - Ницца 3:1 Лозанна - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лозанна - Стад де Ньон 1:2 Лозанна - Сьон 3:1 Ивердон - Лозанна 2:1 Арау - Лозанна 2:2 Лозанна - Виль 2:0 Тун - Лозанна 3:3 Лозанна - Нёвшатель Ксамакс 2:1 Ивердон - Лозанна 1:0 Лозанна - Шаффхаузен 1:1 Вадуц - Лозанна 1:1
Цюрих
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Тугген - Цюрих 0:3 Базель - Цюрих 2:2 Цюрих - Санкт-Галлен 1:1 Ред Стар Цюрих - Цюрих 0:2
Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Цюрих - Лугано 3:0 Серветт - Цюрих 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Цюрих - Шаффхаузен 5:1 Цюрих - Рапперсвиль-Йона 4:2 Цюрих - Диетикон 6:0 Цюрих - Кройцлинген 8:0 Цюрих - Лугано 2:3 Винтертур - Цюрих 0:2 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Янг Бойз - Цюрих 1:1 Базель - Цюрих 0:2 Цюрих - Сьон 2:2 Серветт - Цюрих 4:0

Результаты матчей

Лозанна
Цюрих

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
2:2
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Лозанна
Цюрих

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
5
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 0:0 7 3 4 0 13 - 5 13
2.
Янг Бойз
 5 3 2 0 11 - 6 11
3.
Санкт-Галлен
 6 3 2 1 8 - 6 11
4.
Люцерн
 6 3 2 1 8 - 6 11
5.
Винтертур
 2:1 7 3 2 2 15 - 15 11
6.
Лугано
 5 3 0 2 12 - 7 9
7.
Ивердон
 6 2 2 2 10 - 13 8
8.
Серветт
 6 1 3 2 8 - 10 6
9.
Лозанна
 0:0 7 1 2 4 8 - 13 5
10.
Базель
 5 1 1 3 10 - 11 4
11.
Грасcхоппер
 6 1 1 4 7 - 11 4
12.
Стад Лозанна-Уши
 1:2 6 1 1 4 5 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 3 3 0 0 6 - 3 9
2.
Винтертур
 2:1 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Цюрих
 0:0 3 2 1 0 6 - 1 7
4.
Люцерн
 3 2 1 0 6 - 4 7
5.
Лугано
 2 2 0 0 7 - 1 6
6.
Янг Бойз
 2 2 0 0 7 - 3 6
7.
Ивердон
 2 1 1 0 6 - 3 4
8.
Базель
 3 1 1 1 8 - 6 4
9.
Стад Лозанна-Уши
 1:2 4 1 1 2 3 - 8 4
10.
Грасcхоппер
 3 1 0 2 4 - 5 3
11.
Серветт
 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
Лозанна
 0:0 4 0 2 2 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 0:0 4 1 3 0 7 - 4 6
2.
Янг Бойз
 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Люцерн
 3 1 1 1 2 - 2 4
4.
Серветт
 3 1 1 1 5 - 6 4
5.
Ивердон
 4 1 1 2 4 - 10 4
6.
Лозанна
 0:0 3 1 0 2 4 - 5 3
7.
Лугано
 3 1 0 2 5 - 6 3
8.
Винтертур
 2:1 3 1 0 2 9 - 12 3
9.
Санкт-Галлен
 3 0 2 1 2 - 3 2
10.
Грасcхоппер
 3 0 1 2 3 - 6 1
11.
Стад Лозанна-Уши
 1:2 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Базель
 2 0 0 2 2 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Цюрих Окита Жонатан 5
Серветт Бедья Крис 4 (1)
Винтертур Ди Джусто Маттео 3 (3)
Винтертур Samuel Ballet 3 (2)
Люцерн Lars Villiger 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лозанна Дюссенн Ноэ 4
Винтертур Сидлер Сильван 4
Янг Бойз Али Мохамед 4
Ивердон Тижани Мохамед 1 2
Люцерн Белоко Стефан 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
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