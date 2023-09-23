Тур: 7. Стадион: Stade de la Tuiliere. Зрители: 6245
0'
56' Желтая карточкаКустодио Оливье
72' Желтая карточкаКалу Самуэль
90' Желтая карточкаRaoul Giger
90'+4
Ход матча
56'
72'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 15
-
3 Удары в створ 4
-
1 Угловые 7
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
405 Количество передач 524
-
42 Владение мячом, % 58
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
20
Каблан
Крис
19
Илие
Рареш
96
Лабо
Бригтон
80
Саншеш
Алвин
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
12
Мэтью
Ифиний
17
Конде
Шейк
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
-
34 Raoul GigerЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каблан КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Илие РарешПолузащитник
-
96 Лабо БригтонНападающий
-
80 Саншеш АлвинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Поати МорганЗащитник
-
99 Койл ТрейПолузащитник
-
22 Калу СамуэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Сузуки ТоитиПолузащитник
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Хорншу МаркЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Селмин ХоджаПолузащитник
-
23 Ронер ФабианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
История личных встреч
Лозанна
Цюрих
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
75%
5 побед 6 ничьих 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Второй тайм
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 12 побед
25 матчей
20%
24%
56%
5 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
24%
24%
52%
6 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
20%
32%
48%
5 побед 8 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
9
Голов в среднем за матч
1.54
0.75
Среднее время на гол
58
120
Всего голов
29
19
Голов в среднем за матч
2.42
1.46
Среднее время на гол
37
61
Всего голов
49
28
Голов в среднем за матч
1.96
1.12
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
45
80
Бомбардиры внутри турнира
Лозанна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дюссенн Ноэ
|2
|0.29
|Бальде Алиу
|2
|0.29
|Сене Кали
|1
|0.14
|Илие Рареш
|1
|0.14
|Лабо Бригтон
|1
|0.14
|Саншеш Алвин
|1
|0.14
|Кукурузович Степан
|0
|0
|Бернед Антуан
|0
|0
|Сузуки Тоити
|0
|0
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окита Жонатан
|5 (1)
|0.71
|Африйе Дэниел
|2
|0.29
|Маркезано Антонио
|1
|0.14
|Мэтью Ифиний
|1
|0.14
|Ронер Фабиан
|1
|0.14
|Катич Никола
|1
|0.14
|Камбери Линдрит
|1
|0.14
|Герреро Адрия
|0
|0
|Конде Шейк
|0
|0
Карточки
Лозанна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссенн Ноэ
|4
|0
|Сене Кали
|2
|1
|Кустодио Оливье
|2
|0
|Бальде Алиу
|2
|0
|Шпигель Рафаэль
|1
|0
|Anel Husic
|1
|0
|Калу Самуэль
|1
|0
|Raoul Giger
|1
|0
|Каблан Крис
|1
|0
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Африйе Дэниел
|2
|0
|Сантини Иван
|1
|0
|Дапрела Фабио
|1
|0
|Катич Никола
|1
|0
|Ронер Фабиан
|1
|0
|Герреро Адрия
|1
|0
|Консейсау Родригу
|1
|0
|Конде Шейк
|1
|0
Результаты матчей
Лозанна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Цюрих
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
3
Лозанна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Цюрих
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
6
Лозанна
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Цюрих
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
6
9
Голы по времени матча
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
1
17%
76-90
Пропущено
8
5
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
4
50%
2
40%
76-90
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
60%
2
33%
76-90
Пропущено
4
1
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Забито
9
12
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
1
11%
4
33%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
5
56%
3
25%
76-90
Пропущено
12
6
2 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
2
33%
61-75
5
42%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Лозанна
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Брюль II - Лозанна 0:4 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1 Лозанна - Винтертур 2:5 Веве - Лозанна 0:3
Базель - Лозанна 1:2 Лозанна - Ивердон 1:2 Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лозанна 2:1 Лозанна - Ницца 3:1 Лозанна - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лозанна - Стад де Ньон 1:2 Лозанна - Сьон 3:1 Ивердон - Лозанна 2:1 Арау - Лозанна 2:2 Лозанна - Виль 2:0 Тун - Лозанна 3:3 Лозанна - Нёвшатель Ксамакс 2:1 Ивердон - Лозанна 1:0 Лозанна - Шаффхаузен 1:1 Вадуц - Лозанна 1:1
Цюрих
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Тугген - Цюрих 0:3 Базель - Цюрих 2:2 Цюрих - Санкт-Галлен 1:1 Ред Стар Цюрих - Цюрих 0:2
Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Цюрих - Лугано 3:0 Серветт - Цюрих 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Цюрих - Шаффхаузен 5:1 Цюрих - Рапперсвиль-Йона 4:2 Цюрих - Диетикон 6:0 Цюрих - Кройцлинген 8:0 Цюрих - Лугано 2:3 Винтертур - Цюрих 0:2 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Янг Бойз - Цюрих 1:1 Базель - Цюрих 0:2 Цюрих - Сьон 2:2 Серветт - Цюрих 4:0
Результаты матчей
Лозанна
Цюрих
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
2:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Лозанна
Цюрих
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
25
52
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|3
|4
|0
|13 - 5
|13
|2.
|5
|3
|2
|0
|11 - 6
|11
|3.
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|4.
|0:1
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|5.
|7
|3
|2
|2
|15 - 15
|11
|6.
|5
|3
|0
|2
|12 - 7
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|10 - 13
|8
|8.
|1:0
|7
|2
|1
|4
|8 - 11
|7
|9.
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|10.
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|11.
|5
|1
|1
|3
|10 - 11
|4
|12.
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|5.
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|7.
|1:0
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|8.
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|8 - 6
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|11.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|12.
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|1
|3
|0
|7 - 4
|6
|2.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|5.
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|6.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|7.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|9 - 12
|3
|9.
|0:1
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|10.
|1:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|11.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Цюрих
|Окита Жонатан
|5
|Серветт
|Бедья Крис
|4 (1)
|Винтертур
|Ди Джусто Маттео
|3 (3)
|Винтертур
|Samuel Ballet
|3 (2)
|Люцерн
|Lars Villiger
|3 (1)
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|4
|Винтертур
|Сидлер Сильван
|4
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|4
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1 2
|Люцерн
|Белоко Стефан
|1 2