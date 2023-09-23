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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Зрители: 6245
Лозанна
0:0
Конец матча
Цюрих
0'
56' Желтая карточка
Кустодио Оливье
72' Желтая карточка
Калу Самуэль
90' Желтая карточка
Raoul Giger
90'+4

Ход матча

56'
Кустодио Оливье
 
71'
Калу Самуэль
Саншеш Алвин
 
72'
Калу Самуэль
 
77'
 
Ронер Фабиан
Африйе Дэниел
83'
 
Сантини Иван
Маркезано Антонио
83'
 
Селмин Ходжа
Консейсау Родригу
87'
Койл Трей
Диабате Фуссейни
 
87'
Сузуки Тоити
Илие Рареш
 
89'
 
Око-Флекс Армостронг
Окита Жонатан
90'
Роше Джейми
Бернед Антуан
 
90'
Raoul Giger
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 15
  • 3 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 405 Количество передач 524
  • 42 Владение мячом, % 58
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
5
Дабанлы
Беркай
4
Anel
Husic
20
Каблан
Крис
11
Диабате
Фуссейни
24
Бернед
Антуан
10
Кустодио
Оливье
19
Илие
Рареш
96
Лабо
Бригтон
80
Саншеш
Алвин
25
Бреше
Янник
4
Валльнер
Сильван
24
Катич
Никола
2
Камбери
Линдрит
19
Боранияшевич
Никола
12
Мэтью
Ифиний
17
Конде
Шейк
27
Консейсау
Родригу
10
Маркезано
Антонио
18
Африйе
Дэниел
11
Окита
Жонатан
Лозанна
4-4-2
Цюрих
3-4-3

История личных встреч

Лозанна
Цюрих

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
75%
5 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Второй тайм

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 12 побед

25 матчей

20%
24%
56%
5 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

24%
24%
52%
6 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

20%
32%
48%
5 побед 8 ничьих 12 побед

История матчей

К
3:2
С
2:2
С
0:2
С
1:3
С
3:1
С
2:2
С
1:1
С
4:0
С
4:0
С
1:1
С
5:1
С
2:0
С
1:1
С
0:1
С
0:3
С
4:0
С
1:2
С
1:1
С
2:0
С
0:2
С
4:0
С
2:0
С
0:1
С
4:1
С
2:1

Голы

Всего голов

20
9

Голов в среднем за матч

1.54
0.75

Среднее время на гол

58
120

Всего голов

29
19

Голов в среднем за матч

2.42
1.46

Среднее время на гол

37
61

Всего голов

49
28

Голов в среднем за матч

1.96
1.12

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

45
80

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дюссенн Ноэ 2 0.29
Бальде Алиу 2 0.29
Сене Кали 1 0.14
Илие Рареш 1 0.14
Лабо Бригтон 1 0.14
Саншеш Алвин 1 0.14
Кукурузович Степан 0 0
Бернед Антуан 0 0
Сузуки Тоити 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окита Жонатан 5 (1) 0.71
Африйе Дэниел 2 0.29
Маркезано Антонио 1 0.14
Мэтью Ифиний 1 0.14
Ронер Фабиан 1 0.14
Катич Никола 1 0.14
Камбери Линдрит 1 0.14
Герреро Адрия 0 0
Конде Шейк 0 0

Карточки

Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 4 0
Сене Кали 2 1
Кустодио Оливье 2 0
Бальде Алиу 2 0
Шпигель Рафаэль 1 0
Anel Husic 1 0
Калу Самуэль 1 0
Raoul Giger 1 0
Каблан Крис 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Африйе Дэниел 2 0
Сантини Иван 1 0
Дапрела Фабио 1 0
Катич Никола 1 0
Ронер Фабиан 1 0
Герреро Адрия 1 0
Консейсау Родригу 1 0
Конде Шейк 1 0

Результаты матчей

Лозанна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Цюрих
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
3
Лозанна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Цюрих
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
6
Лозанна
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Цюрих
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

6
9

Голы по времени матча

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
1
17%
76-90

Пропущено

8
5
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
4
50%
2
40%
76-90

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
60%
2
33%
76-90

Пропущено

4
1
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Забито

9
12
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
1
11%
4
33%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
5
56%
3
25%
76-90

Пропущено

12
6
2 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
2
33%
61-75
5
42%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Лозанна
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Брюль II - Лозанна 0:4 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1 Лозанна - Винтертур 2:5 Веве - Лозанна 0:3
Базель - Лозанна 1:2 Лозанна - Ивердон 1:2 Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лозанна 2:1 Лозанна - Ницца 3:1 Лозанна - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лозанна - Стад де Ньон 1:2 Лозанна - Сьон 3:1 Ивердон - Лозанна 2:1 Арау - Лозанна 2:2 Лозанна - Виль 2:0 Тун - Лозанна 3:3 Лозанна - Нёвшатель Ксамакс 2:1 Ивердон - Лозанна 1:0 Лозанна - Шаффхаузен 1:1 Вадуц - Лозанна 1:1
Цюрих
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Тугген - Цюрих 0:3 Базель - Цюрих 2:2 Цюрих - Санкт-Галлен 1:1 Ред Стар Цюрих - Цюрих 0:2
Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Цюрих - Лугано 3:0 Серветт - Цюрих 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Цюрих - Шаффхаузен 5:1 Цюрих - Рапперсвиль-Йона 4:2 Цюрих - Диетикон 6:0 Цюрих - Кройцлинген 8:0 Цюрих - Лугано 2:3 Винтертур - Цюрих 0:2 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Янг Бойз - Цюрих 1:1 Базель - Цюрих 0:2 Цюрих - Сьон 2:2 Серветт - Цюрих 4:0

Результаты матчей

Лозанна
Цюрих

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
2:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Лозанна
Цюрих

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
5
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 7 3 4 0 13 - 5 13
2.
Янг Бойз
 5 3 2 0 11 - 6 11
3.
Люцерн
 6 3 2 1 8 - 6 11
4.
Санкт-Галлен
 0:1 7 3 2 2 8 - 7 11
5.
Винтертур
 7 3 2 2 15 - 15 11
6.
Лугано
 5 3 0 2 12 - 7 9
7.
Ивердон
 6 2 2 2 10 - 13 8
8.
Грасcхоппер
 1:0 7 2 1 4 8 - 11 7
9.
Серветт
 6 1 3 2 8 - 10 6
10.
Лозанна
 7 1 2 4 8 - 13 5
11.
Базель
 5 1 1 3 10 - 11 4
12.
Стад Лозанна-Уши
 6 1 1 4 5 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 0:1 3 3 0 0 6 - 3 9
2.
Винтертур
 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Цюрих
 3 2 1 0 6 - 1 7
4.
Люцерн
 3 2 1 0 6 - 4 7
5.
Лугано
 2 2 0 0 7 - 1 6
6.
Янг Бойз
 2 2 0 0 7 - 3 6
7.
Грасcхоппер
 1:0 4 2 0 2 5 - 5 6
8.
Ивердон
 2 1 1 0 6 - 3 4
9.
Базель
 3 1 1 1 8 - 6 4
10.
Стад Лозанна-Уши
 4 1 1 2 3 - 8 4
11.
Серветт
 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
Лозанна
 4 0 2 2 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 4 1 3 0 7 - 4 6
2.
Янг Бойз
 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Люцерн
 3 1 1 1 2 - 2 4
4.
Серветт
 3 1 1 1 5 - 6 4
5.
Ивердон
 4 1 1 2 4 - 10 4
6.
Лозанна
 3 1 0 2 4 - 5 3
7.
Лугано
 3 1 0 2 5 - 6 3
8.
Винтертур
 3 1 0 2 9 - 12 3
9.
Санкт-Галлен
 0:1 4 0 2 2 2 - 4 2
10.
Грасcхоппер
 1:0 3 0 1 2 3 - 6 1
11.
Стад Лозанна-Уши
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Базель
 2 0 0 2 2 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Цюрих Окита Жонатан 5
Серветт Бедья Крис 4 (1)
Винтертур Ди Джусто Маттео 3 (3)
Винтертур Samuel Ballet 3 (2)
Люцерн Lars Villiger 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лозанна Дюссенн Ноэ 4
Винтертур Сидлер Сильван 4
Янг Бойз Али Мохамед 4
Ивердон Тижани Мохамед 1 2
Люцерн Белоко Стефан 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Лозанна 0:0 Цюрих онлайн

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